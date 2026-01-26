İsrail basınına göre, Tel Aviv ve Şam anlaşmaya çok yakın

×
Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2026 07:00

FRANSA’nın başkenti Paris’te, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye özel temsilcisi Tom Barrack’ın arabuluculuğunda “yeni bir güvenlik anlaşması için müzakereleri yeniden başlatmak amacıyla” bu ayın başında bir görüşme gerçekleştiren İsrail ve Suriye’nin, “anlaşmayı nihayete erdirmeye çok yakın olduğu” öne sürüldü.

İsrail merkezli i24NEWS’e konuşan bir kaynağa göre “Şam ve Tel Aviv heyetlerinin yakın zamanda, muhtemelen Paris’te, anlaşmayı sonuçlandırmak üzere bir araya gelmesi” bekleniyor. Habere göre Şam’ın asıl planı sadece bir güvenlik anlaşması ve “diplomatik nitelikte olmayan” bir İsrail irtibat bürosunun açılması iken, Trump’ın baskısı nedeniyle süreç  hızlı ilerledi. Şara hükümetinin, Ürdün modeline benzer şekilde Golan Tepeleri için 25 yıllık bir kira sözleşmesi üzerinde durduğu ve bölgeyi “Barış Bahçesi” olarak adlandırılan ortak bir ekonomik alana dönüştürmeyi planladığı iddia ediliyor.

Suriye’ye ait Golan Tepeleri, İsrail işgali altında.

 

 

