İsrail basınına göre, Tel Aviv ve Şam anlaşmaya çok yakın

İsrail merkezli i24NEWS’e konuşan bir kaynağa göre “Şam ve Tel Aviv heyetlerinin yakın zamanda, muhtemelen Paris’te, anlaşmayı sonuçlandırmak üzere bir araya gelmesi” bekleniyor. Habere göre Şam’ın asıl planı sadece bir güvenlik anlaşması ve “diplomatik nitelikte olmayan” bir İsrail irtibat bürosunun açılması iken, Trump’ın baskısı nedeniyle süreç hızlı ilerledi. Şara hükümetinin, Ürdün modeline benzer şekilde Golan Tepeleri için 25 yıllık bir kira sözleşmesi üzerinde durduğu ve bölgeyi “Barış Bahçesi” olarak adlandırılan ortak bir ekonomik alana dönüştürmeyi planladığı iddia ediliyor.

Suriye’ye ait Golan Tepeleri, İsrail işgali altında.