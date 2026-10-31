İran'dan ABD'ye ağır darbe! Orta Doğu'daki milyarlarca dolarlık zarar ortaya çıktı

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İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına Orta Doğu'daki Amerikan askeri varlıklarını hedef alan füze ve insansız hava aracı saldırılarıyla karşılık verdi. Wall Street Journal'ın (WSJ) uydu görüntüleri, askeri açıklamalar ve ABD'li yetkililerle yapılan görüşmelere dayandırdığı analiz, saldırıların boyutunu gözler önüne serdi.

WSJ'nin analizine göre, İran'ın 17 Temmuz'da Ürdün çölündeki Muvaffak Salti Hava Üssü'ne düzenlediği saldırı, ABD kuvvetleri açısından savaşın en ölümcül gecelerinden biri oldu. Uydu görüntüleri, gece gerçekleştirilen saldırıda ABD askerlerinin konakladığı en az 19 binanın hasar gördüğünü ortaya koydu.

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İran'ın aynı hafta bölgedeki diğer ABD askeri tesislerine saldırılar düzenlediği belirtilen haberde, Tahran'ın hedef belirleme ve hassas vuruş kabiliyetini geliştirdiğine işaret edildi.

Haberde, İran'ın giderek ABD varlıklarını daha doğrudan hedef almaya başladığının altı çizildi. ABD Başkanı Donald Trump, ABD yönetiminde endişeye yol açan bu durum sebebiyle olası misillemelere karşı bazı personelini bölgedeki üslerden çekti.

ABD ÜSLERİNDEKİ HASARIN MALİYETİ 15 MİLYAR DOLARA ÇIKABİLİR

Wall Street Journal'ın (WSJ) incelediği verilere göre, 28 Şubat'ta başlayan ve Temmuz ayındaki geçici ateşkesin bozulduğu sürece kadar 20'den fazla ABD askeri hayatını kaybetti ve 400'den fazla Amerikan askeri yaralandı. ABD yönetimi, bu tarihten sonra savaşa ilişkin kayıp verilerini açıklamayı bıraktı.

Gazetenin incelediği bir belgeye göre, savaşın ABD'ye maliyeti 16 Ekim itibarıyla 47,1 milyar dolara ulaştı. Bu tutara, Pentagon'un en az 5 milyar dolar olarak hesapladığı üs hasarları dahil edilmedi. Konu hakkında bilgi sahibi başka bir kaynak ise üslerdeki hasarın maliyetinin 15 milyar dolara kadar çıkabileceğini belirtti.

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WSJ, hasar gören binalara ilişkin bulgularını Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) ile paylaştı. Merkez, ekipman ve sistemlerin yenilenmesi için yapılacak harcamaları hesaba katmadan, yalnızca binaların yeniden inşa maliyetinin 4 milyar doları aşacağını tahmin etti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 13 Mart'ta İran'ın füze programının neredeyse tamamen sona erdiğini savundu. Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında Hegseth, "İran'ın tüm balistik füze üretim kapasitesi, bu füzelerin her bir bileşenini üreten her şirket, fiilen yenilgiye uğratıldı, yok edildi" dedi.

Ancak WSJ'nin analizine göre İran saldırılarını sürdürdü. Mart ayının geri kalanında altı ayrı askeri tesiste daha hasar meydana geldi.

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ABD Başkanı Donald Trump da 1 Nisan'da yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında İran'ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde ortadan kaldırıldığını söyledi. Trump, "Donanmaları yok oldu. Hava kuvvetleri yok oldu. Füzeleri de neredeyse tükendi veya imha edildi" ifadelerini kullandı.

Gazetenin incelemesine göre, bu tarihe kadar ABD üslerinin savunmasında kullanılan radar, füze savunma ve iletişim sistemleri dahil 15'ten fazla altyapı unsuru hasar gördü.