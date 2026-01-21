×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Trump, gümrük tarifelerini durdurduğunu bildirdi… Grönland'da istediğini almaya çok yakın!

Güncelleme Tarihi:

#Grönland Anlaşması#Trump-Rutte Görüşmesi#Gümrük Tarifeleri
Trump, gümrük tarifelerini durdurduğunu bildirdi… Grönlandda istediğini almaya çok yakın
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2026 23:08

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Grönland konusunda bir "anlaşma çerçevesi" oluşturduklarını ve bu kapsamda 1 Şubat'ta uygulanması planlanan gümrük tarifelerini durdurduğunu bildirdi.

Haberin Devamı

 

ABD Başkanı Trump, Davos'taki Grönland görüşmelerine ilişkin Truth Social hesabından bir açıklama yaptı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini kaydeden Trump, "Bu görüşme sonucunda, Grönland ve tüm Arktik Bölgesi ile ilgili gelecekte yapılacak bir anlaşmanın çerçevesini oluşturduk. Bu çözüm, hayata geçerse, ABD ve tüm NATO ülkeleri için harika bir çözüm olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Trump, gümrük tarifelerini durdurduğunu bildirdi… Grönlandda istediğini almaya çok yakın

ABD Başkanı, bu kapsamda Grönland konusunda ilgili Avrupa ülkelerine yönelik 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük vergilerini ise durdurduğunu belirtti.

Haberin Devamı

Trump ayrıca, Grönland ile ilgili olarak "Altın Kubbe" savunma sistemi konusunda ek görüşmeler yapılacağını ve tüm sürecin Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Özel Temsilcisi Steve Witkoff uhdesinde yürütüleceğini ifade etti.

Gözden KaçmasınABD Başkanı Trump Davosta: Danimarkaya tehdit dolu sözler... Grönlandı vermezseniz unutmayızABD Başkanı Trump Davos'ta: Danimarka'ya tehdit dolu sözler... 'Grönland'ı vermezseniz unutmayız'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Grönland Anlaşması#Trump-Rutte Görüşmesi#Gümrük Tarifeleri

BAKMADAN GEÇME!