Çin ‘hayvan modelli’ otonom silah geliştiriyor

Haberin Devamı

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre bu çabanın somut örneklerinden biri, Beihang Üniversitesi’nde yürütülen bir çalışma. Araştırmacılar, doğadaki avlanma davranışlarından esinlenerek, savunma dronlarını şahinlerin av seçme biçimine göre, saldırı dronlarını ise güvercinlerin kaçınma reflekslerine göre eğitti. Beşer drondan oluşan iki sürünün karşı karşıya getirildiği testte, “şahin” algoritmasıyla eğitilen sistemler rakiplerini 5.3 saniyede imha etti. Çin’in son dönemde yapay zekâ destekli anonim insansız sistemlere yönelmesinde, Ukrayna savaşında dronların oynadığı rolün etkisi olduğu belirtiliyor. Pekin yönetimi bu alanda şu ana kadar aynı anda 48 sabit kanatlı dron gönderebilen Swarm 1, dron uçağı Jiutian ve eylül ayındaki askeri geçit töreninde yer verilen silahlı robot kurtları sergiledi.