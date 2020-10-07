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Haberler >Dizi İzle >ABD'de yaşayan Nepal uyruklu kişi yüzündeki 25 kiloluk tümörü 5 ameliyatla azaltabildi

ABD'de yaşayan Nepal uyruklu kişi yüzündeki 25 kiloluk tümörü 5 ameliyatla azaltabildi

DHA
07.10.2020 - 16:49 | Son Güncelleme:

ABD'de yaşayan Nepal uyruklu Ashok Shrestha yüzünü kaplayan tümörden geçirdiği 5 ameliyat sonrası kurtulabildi.

ABD'de yaşayan Nepalli uyruklu Ashok Shrestha'nın (60) sinir dokularında tümörlerin oluşmasına neden olan ve nadir bir genetik bozukluğu nedeniyle yüzündeki dev tümörle hayatı kabusa döndü.

Yüzündeki tümörle 2 yaşından beri yaşayan Shrestha'nın yaşıyla birlikte yüzündeki tümör de ilerledi. Görme oranı düşen Shrestha, ilk ameliyatı için 1989 yılında hastaneye yattı. 

YÜZÜNDEKİ TÜMÖR YÜZDE 90 AZALDI

Ameliyattan sonra durumunda bir iyileşme görülmeyen Shrestha için 2018 yılında İngiltere'nin başkenti Londra'da 31 bin sterlinlik bağış toplandığı ifade edildi.

Toplam 5 ameliyat geçiren Shrestha'nın yüzündeki tümörün yüzde 90'ının temizlendiği ifade edildi. 

Shrestha geçirdiği ameliyatlar sonucunda iletişim kurma yeteneğini de geri kazandığı belirtilirken, kalan tümörlerin de alınması için 2 ameliyatın daha geçirmesi gerektiği beliritildi.

Uzmanlar, Shrestha'nın yüzündeki tümörün yaklaşık 25 kiloya yakın olduğunu kaydetti.

Etiketler: Nepal

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