ABD tarafı görüşmelerden umutlu… ‘Böyle giderse Putin ve Zelenski buluşur’

Önceki akşam X hesabından bir açıklama yapan Zelenski, “yapıcı” olarak nitelendirdiği görüşmelerde ABD tarafının savaşı bitirmeye yönelik olası formatları yazılı olarak formüle etme ve güvenlik garantilerini netleştirme önerilerinde bulunduğunu belirtti. Zelenski görüşmelerin bu hafta yeni bir turla devam edebileceğini kaydederken, Amerikan basınına konuşan ABD’li yetkililer ise temasların 1 Şubat’ta Abu Dabi’de sürdürülmesinin planlandığını aktardı.

‘ÖĞLE YEMEĞİ BİLE YEDİK’

Politico’nun haberine göre hafta sonu yapılan görüşmeler büyük oranda ekonomi ve Rus güçlerinin işgali altındaki Ukrayna’nın Zaporijya nükleer santralının kontrolünün kimde olacağı konularına odaklandı. Amerikan Axios’a konuşan ABD’li yetkililer ise görüşmelerin iyi bir atmosferde geçtiğini aktarırken, ikinci günün sonunda üç ekibin birlikte öğle yemeği yediğine değinerek, “Bir an herkes neredeyse arkadaş gibi görünüyordu. Bir umut hissedildi” ifadelerini kullandı. Axios’a konuşan ABD’li yetkililerden biri, “Putin ve Zelenski arasında bir görüşmeye çok yakınız. Mevcut yolda devam edersek o noktaya ulaşacağız” dedi. Öte yandan Rusya’nın Ukrayna’daki sivil altyapıya yönelik hava saldırıları devam ediyor.