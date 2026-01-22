ABD Büyükelçisi açıkladı: SDG’nin raf ömrü bitti

Haberin Devamı

SURİYE’de rüzgâr terör örgütü PKK iltisaklı SDG’nin aleyhine dönerken, sürecin Şam yönetimi adına hızlı ilerlemesinde ABD’nin tavrı da etkili oldu. Aralık 2024’te Esad rejiminin devrilmesinin ardından Donald Trump yönetimindeki ABD, Şam’da Ahmed Şara liderliğinde ortaya çıkan yeni Suriye hükümetini açıktan desteklerken, ABD ve SDG birlikteliğinin de son dönemdeki gelişmeler ışığında sonuna gelindi. Önceki gün ilk olarak ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, terör örgütü DEAŞ ile mücadelede SDG’ye ihtiyaç kalmadığını ve işbirliğinin “süresinin dolduğunu” açıkladı. Suriye’de merkezi bir yönetim olmadığı için SDG ile ortaklık yaptıklarının altını çizen Barrack artık bu misyonu Şara yönetiminin devam ettireceğini vurguladı. Sonrasında ABD Başkanı Donald Trump, “Kürtleri severim ama...” diyerek Washington’un Suriye’deki ortağının Şam olacağı sinyalini verdi.

‘SURİYE’DE TABLO DEĞİŞTİ’

Önceki akşam sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yayımlayan ABD Büyükelçisi Barrack, Suriye’de ortaya çıkan yeni tablonun ABD ile SDG arasında DEAŞ’a karşı mücadele bağlamında şekillenen saha ortaklığını sona erdirdiğini duyurdu. ABD-SDG birlikteliğinin “temelde DEAŞ’la mücadele ortaklığına dayandığını” belirten Barrack, Esad döneminde “işlevsel bir merkezi Suriye devleti olmadığına” dikkati çekti. Açıklamasında, “Bugün ise tablo köklü biçimde değişmiş durumda” ifadesini kullanan ABD’li yetkili, “Suriye artık uluslararası alanda tanınan bir merkezi yönetime sahip” dedi. Şam yönetiminin DEAŞ’la mücadeleyi yürüten uluslararası koalisyona katıldığını hatırlatan Barrack, bu adımların Suriye yönetiminin Batı’ya yönelişi ve ABD ile terörle mücadelede işbirliğine ilişkin açık bir gösterge olduğunu kaydetti.

‘SDG’NİN SÜRESİ DOLDU’

“Böylece ABD–SDG ortaklığının dayanağı da değişti: SDG’nin sahadaki başlıca DEAŞ karşıtı güç olma işlevinin süresi büyük ölçüde doldu. Şam yönetimi artık güvenlik sorumluluğunu üstlenmeye hem istekli hem de muktedir durumda. Buna, DEAŞ tutuklularının bulunduğu cezaevleri ve kampların kontrolünün devralınması da dâhil” ifadelerini kullanan ABD Büyükelçisi, kriz ve çatışma durumundan çıkış için Şam’daki merkezi yönetime “tam entegrasyon” yolunu işaret etti. “Son dönemdeki gelişmeler ABD’nin SDG’nin ayrı (bir aktör olarak) rolünü sürdürmekten ziyade bu geçişi aktif biçimde kolaylaştırdığını gösteriyor” diyen Barrack, Suriye’de Şara liderliğindeki geçiş hükümetinin ülkedeki Kürtler için “en büyük fırsat” olduğunu vurguladı ve entegrasyonun “vatandaşlık hakları, kültürel güvenceler ve siyasal hayata katılım” gibi yollarla sağlanabileceğini kaydetti. Barrack, “Bu perspektif, iç savaşın kaosu içinde SDG’nin sahip olduğu yarı özerk yapıdan çok daha ileri bir kazanım anlamına geliyor” sözleriyle ABD tarafının SDG’nin adem-i merkeziyetçilik talebine karşı olduğunu ifade etti.

‘KÜRTLERİ SEVERİM AMA...’

Beyaz Saray’da önceki gün başkanlığının birinci yılını değerlendiren ABD Başkanı Donald Trump da Büyükelçi Tom Barrack’a paralel olarak ABD-SDG birlikteliğinin DEAŞ’a karşı mücadele zemininde oluştuğuna işaret eden ifadeler kullandı. Bir muhabirin sorusu üzerine konuya değinen Trump, “Kürtleri severim ama şunu anlamanız gerekir ki; Kürtlere çok büyük miktarda para ödendi, petrol ve başka şeyler verildi” ifadelerini kullandı. “Bunu bizim için değil, daha çok kendileri için yaptılar, ancak biz Kürtlerle iyi geçiniyoruz ve Kürtleri korumaya çalışıyoruz” diye konuştu. Trump ayrıca Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştüğünü belirterek, DEAŞ’lı tutukluların bulunduğu kamplarla ilgili Şam’ın süreci takip ettiğini belirtti.

WASHİNGTON YÜZLERCE MİLYON DOLAR VERDİ

GÜÇLERİNİN büyük kısmını terör örgütü PKK’nın bu Suriye’deki kolu olan YPG’nin oluşturduğu SDG ile ABD arasındaki saha ortaklığı 2014 yılında başlamıştı. Dönemin ABD Başkanı Barack Obama, DEAŞ’ın YPG’nin etkili olduğu Ayn el Arab’a (Kobani) saldırmasının ardından YPG’ye havadan silah yardımı yapmıştı. YPG unsurlarının burada DEAŞ’ı mağlup etmesinin ardından ABD’nin örgüte yardımları artarak sürdü. Türkiye’nin terör örgütü olarak kabul ettiği YPG’ye yardımlara Ankara’nın tepkisi artınca, Washington yönetimi sınırlı sayıda Arap ve Süryani grupların da dahil edildiği SDG yapısının kurulmasına aracılık etti. SDG, ABD’nin de desteğiyle DEAŞ’ın kalesi olarak bilinen Rakka’yı da ele geçirerek 2019’a gelindiğinde Suriye’de geniş bir toprak parçasında kontrolü sağladı. Yıllar içinde SDG’ye yüzlerce tırlık silah ve mühimmat yardımı yapan ABD, savunma bütçesinden yüzlerce milyon doları da her yıl örgüte aktardı. Son olarak 2026 bütçesinde bile SDG’nin de bulunduğu bölgesel operasyonlar için 130 milyon dolarlık bir finansman ayrılmıştı. 2024-26 döneminde ABD’nin SDG’ye ayırdığı yardımlarda yaklaşık 435 milyon dolar hesaplanıyor.