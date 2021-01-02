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AB Dönem Başkanı Portekiz oldu

İHA
02.01.2021 - 12:56 | Son Güncelleme:

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı Portekiz’e geçti.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı resmi olarak Portekiz’e geçti. Dönem başkanlığını Almanya’dan devralan Portekiz, 6 ay boyunca AB Konseyi Dönem Başkanlığını yürütecek.

Portekiz Başbakanı Antonio Costa, konuya ilişkin hazırlanan resmi internet sitesinden mesaj yayınladı. Mesajında AB’nin Kovid-19 ve çok yıllı mali planına vurgu yapan Costa, “Kovid-19 salgını, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana dünyada eşi görülmemiş bir sıhhi, ekonomik ve sosyal krize neden oldu. Avrupa Komisyonu tarafından merkezileştirilmiş aşı edinimi, Avrupa düzeyinde devam eden aşı kampanyası, Almanya Başkanlığı’nda Çok Yıllı Mali Çerçeve konusunda varılan anlaşma ve ‘Yeni Nesil AB’ programı ile üye devletlerin salgının üstesinden gelmesine ve ekonomilerini kurtarmasına olanak tanıyacak güçlü bir Avrupa tepkisi verildi’’ dedi.

Costa mesajında ayrıca dönem başkanlığı sürecindeki önceliklerini de açıklayarak, “Şimdi bir şeyler yapma zamanı. Bu nedenle Başkanlık dönemindeki sloganımız ‘adil, yeşil ve dijital bir iyileşme için erişim zamanı’ olacak. Üç temel önceliğimiz var; iklim ve dijital geçişlere dayalı ekonomik ve sosyal iyileşme, Avrupa Birliği Sosyal alanında kimseyi geride bırakmadan dijital ve iklim geçişlerine liderlik etmemizi sağlayan bir güven temeli geliştirmek. Hem yeni ABD yönetimi hem de Latin Amerika, Afrika, Hint-Pasifik bölgesi yani AB-Hindistan Zirvesi aracılığıyla transatlantik ortaklarımız ile ilişkileri güçlendirerek dünyaya açık bir Avrupa Birliği'nin stratejik özerkliğini güçlendirmek. Doğu Ortaklığı Zirvesi'nde ve güneyde buluşacağımız doğudaki komşularımızla ilişkilerimizi geliştirmek hedeflerimizdir” ifadelerini kullandı.

AB’nin başarısı için herkesin katılımının gerekli olduğunu vurgulayan ve katılımcı olunması çağrısı yapan Costa, “Değerler topluluğumuza ve paylaşılan bir refahın geleceğine olan güvenimizi yeniden teyit edebilmemiz için hepinizin katılımına güveniyoruz’’ dedi.

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