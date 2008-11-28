Divina Yeni Çağ Merkezi Naturel Festivali'nde.

Akupres, çeşitli uzak doğu masaj teknikleri, astroloji, klasik usui sistem reiki ve gizem turizmi ile yepyeni hizmetler sunan Divina, ekibinde Ray Rizzo, Zeynep Erarslan, Banu Nirun gibi güçlü isimler barındırıyor.



Her yıl Harbiye Askeri Müzesi'nde gerçekleşen Naturel festivali, doğal yaşamın geniş yelpazesinde yer alan doğal sağlık yöntemleri, ekolojik yaşam, kişisel ve ruhsal gelişim, doğal ürünler, organik gıdalar, sağlık turizmi, diyet ve spor gibi ilgili başlıkları bir çatı altında toplayarak, uzmanlar ve ihtisas firmalarını bir araya getiriyor. Divina bu festivalde Ata Nirun ile hazırladığı çeşitli aktivitelerde ikinci kattaki F13 standında sizleri bekliyor. "