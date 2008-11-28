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Astroloji Haberleri
ASTROLOJİ
    Haberler >Astroloji >Divina Yeni Çağ Merkezi Naturel Festivali'nde.

    Divina Yeni Çağ Merkezi Naturel Festivali'nde.

    Zeynep GÜÇLÜCAN
    28.11.2008 - 12:27 | Son Güncelleme:

    "Divina Yeni Çağ Merkezi, Naturel festivali'ne bu sene ilk defa özgün kadrosu ile girdi.

    Akupres, çeşitli uzak doğu masaj teknikleri, astroloji, klasik usui sistem reiki ve gizem turizmi ile yepyeni hizmetler sunan Divina, ekibinde Ray Rizzo, Zeynep Erarslan, Banu Nirun gibi güçlü isimler barındırıyor.

    Her yıl Harbiye Askeri Müzesi'nde gerçekleşen Naturel festivali, doğal yaşamın geniş yelpazesinde yer alan doğal sağlık yöntemleri, ekolojik yaşam, kişisel ve ruhsal gelişim, doğal ürünler, organik gıdalar, sağlık turizmi, diyet ve spor gibi ilgili başlıkları bir çatı altında toplayarak, uzmanlar ve ihtisas firmalarını bir araya getiriyor. Divina bu festivalde Ata Nirun ile hazırladığı çeşitli aktivitelerde ikinci kattaki F13 standında sizleri bekliyor. "

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