DIVINA aÃ§Ä±ldÄ±

NiÅŸantaÅŸÄ±Â´nda aÃ§Ä±lan DIVINA Yeni Ã‡aÄŸ Bilgi MerkeziÂ´nde AtaÂ NirunÂ sizleri bambaÅŸka yerlere gÃ¶tÃ¼recek. DIVINA'daÂ horoskop baktÄ±rabilir, kiÅŸisel geliÅŸim seanslarÄ±na katÄ±labilir ve yaÅŸamÄ±nÄ±za Ã§ok farklÄ± bir boyut katabilirsiniz.

ATA NÄ°RUN DIVINA RUHSAL GELÄ°ÅžÄ°M VE YAÅžAM DESTEÄžÄ° PROGRAMLARINI ANLATTI:



"GÃ¼venli bir geleceÄŸi garanti etmek ve saÄŸlamak iÃ§in, kendimize Ã§ok dikkat etmeliyiz. MÃ¼kemmel ve kusursuz bir yaÅŸama sahip olmamamÄ±z elbette ki ÅŸansla da ilgili olabilir ama ÅŸansÄ± yaratmak gerekir ve ÅŸansÄ±n bir nedeni vardÄ±r, eÄŸer kendi ÅŸansÄ±mÄ±zÄ± yaratamazsak bizden baÅŸka gÃ¼Ã§ler, gelecekte bizi dÄ±ÅŸlayarak bunu yapacaktÄ±r. Bu gÃ¼Ã§ler bize yapmak istemediÄŸimizi yaptÄ±rabilirler ve biz kabul etmek durumunda kalabiliriz...Â

O zaman ne yapacaÄŸÄ±z? Ama eÄŸer bunu gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamÄ±n iÃ§inde kavrayabilir ve geleceÄŸi yaratmak iÃ§in bir yol tasarlarsak, daha fazlasÄ±nÄ± umud edebilir ve elde edebiliriz. Ekonomik sorunlar, aile, stres gibi ÅŸeyler eÄŸer gÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼ tÃ¼ketiyorsa unutmayalÄ±m ki ki tÃ¼mÃ¼ bizim kasÄ±tla yani bilerek seÃ§tiÄŸimiz ÅŸeylerdir, burada irademiz hÃ¼rdÃ¼r ama Ã¶ÄŸrenmeli ve yeni bir felsefeye doÄŸru yÃ¶nlenmeliyiz.Â

YaÅŸadÄ±klarÄ±mÄ±z bizleriz, kendi yaptÄ±klarÄ±mÄ±zÄ±, kararlarÄ±mÄ±zÄ± ve sonuÃ§larÄ±nÄ± baÅŸkalarÄ±na aitmiÅŸ gibi kulisden seyredemeyiz. Ä°yi bir iÅŸ, gÃ¼zel bir ev, mutlu bir aile istenen ÅŸeylerdir ama tÃ¼mÃ¼ ekonomik olasÄ±lÄ±klara baÄŸÄ±mlÄ±dÄ±r, aslÄ±nda bunlar birer sosyal idealdirler ve biz sosyal idealleri bireysel ideallere dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rÄ±z.Â DeÄŸerlerimiz de bÃ¶yledir kiÅŸisel seÃ§imlerimizdirler, kÄ±zdÄ±rmayÄ±, kalp kÄ±rmayÄ± ve darÄ±ltmayÄ± beraberlerinde taÅŸÄ±rlar, ne olursa olsun onlarla hep beraber oluruz, daima seÃ§tiÄŸimiz egosal deÄŸerler vardÄ±r ve bizimle yaÅŸarlar...

Temel nedenÂ kiÅŸisel bireysellikle uyumluluk arasÄ±ndaki iÃ§ anlaÅŸmazlÄ±ktÄ±r. Her birey, uyumluluÄŸun gÃ¼venlik sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± hissetmek ister; eÄŸer bilgi saÄŸlÄ±klÄ± bÃ¼yÃ¼meye izin veriyorsa, aklÄ±n olgunluÄŸunu fark edebiliriz, bunu anlamlÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nme ve kavramsal idrak izleyecektir. Ama bunu apabiliyor muyuz ya da nasÄ±l yapacaÄŸÄ±z?

Ne demiÅŸtik? AnlamlÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nme ve kavramsal idrak deÄŸil mi? DÃ¼ÅŸÃ¼nmeli ve kavramalÄ±yÄ±z, bunu yapabilmenin ilk adÄ±mÄ± beÅŸ duyumuzu gereÄŸince kullanabildiÄŸimizden emin olmamÄ±zdÄ±r. DoÄŸaÃ¶tesinden deÄŸil, doÄŸal yeteneklerimizin sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± geliÅŸtirmekten sÃ¶z ediyoruz yani beÅŸ duyumuzdan..."



Ä°letiÅŸim bilgileri: 0 212 296 45 21

Â