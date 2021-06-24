Dış Ticaret Faaliyetlerinde Kullanılan Kargo Yöntemleri

Ticaret Faaliyetlerinde Hangi Taşımacılık Yöntemini Tercih Etmelisiniz?

Kargolarınızı ithalat ya da ihracat faaliyetleri için yurt dışına gönderirken en uygun taşımacılık yöntemini ve maliyet olarak da en az maliyetli yöntemi tercih etmelisiniz.

Yurt içi ya da yakın ülkeler ile yapılan ticari satışlarda kara yolu taşımacılık yöntemi; deniz yolu ve hava yolu navlun yöntemleri arasından uygun yöntem tercih edilmelidir. Deniz yolu kargo taşımacılığı hava yolu taşımacılık yöntemine daha uygun yöntemdir. Zaman olarak kargoların daha geç teslim edilmesi taşımacılık fiyatının daha düşük olmasını sağlamaktadır. Özellikle bozulabilir ürün kargo taşımacılığında hava kargo taşımacılık yöntemi daha avantajlıdır.

Yurt dışı faaliyetlerinde toplu gönderim söz konusu ise, uluslararası hava kargo diğer taşımacılık yöntemlerine göre çok daha uygundur.

Dış Ticarette Faaliyetlerinde Hava Kargonun Yeri

Hava kargo taşımacılığı, hızlı ve güvenilir bir kargo taşımacılık bir yöntemi olduğu için özellikle bozulabilir kargo teslimatları ve deniz yolu ve kara yolu ile ulaşılamayan ya da çok geç ulaşılan ülke ve şehirlere kargo teslimi için tercih edilen bir yöntemdir.

Tekstil ürünlerinden medikal malzemelere; meyve sebze kargolarından cenaze taşımacılığına kadar pek çok türde ürünleri hava kargo taşımacılık yöntemi ile taşıyabilirsiniz.

Deniz yolu ve kara yolu kargo taşımacılığına göre geniş pazar ağına sahip hava kargo; ihracat faaliyetlerinin da pazar alanını büyüten en önemli faktörlerden biridir.

İhracatta Hava Kargo Taşımacılığının Avantajları

Teslimatın en hızlı şekilde gerçekleşebileceği taşımacılık türüdür.

Hava kargo da 7/24 kargo takibi gerçekleştirilmektedir.

da 7/24 kargo takibi gerçekleştirilmektedir. Teslimat süresinin hızlı olması sebebiyle sigorta primleri diğer yöntemlere göre daha düşüktür.

Deniz yolu kargo ve kara yolu navlun ile ulaşılamayacak bölgelere hava yolu kargo taşımacılığı ile ulaşım sağlanabilir.

Hava kargo yöntemi, siyasi ve bürokratik olumsuzluklardan en az etkilenen taşımacılık sistemidir.

Yurt dışı ticaret faaliyetlerinde kargolarınızı hava kargo ile en hızlı şekilde teslim edebilirsiniz. Hızlı ve güvenilir kargo taşımacılığı hizmeti almak için sektöründe öncü TR Freight & Logistics ile iletişime geçin!

Uluslararası hava kargo

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