DİJİTALLEŞEN KOBİ’LER VE ESNAFLAR TRENDYOL İLE BÜYÜYOR

Trendyol, Türkiye’nin dört bir yanındaki esnaf, KOBİ ve yerli üreticileri dijitalleştiriyor, bu işletmelerin ürünlerini 30 milyondan fazla müşteriyle buluşturuyor. Özellikle Anadolu illerindeki satıcıların yeni müşteri gruplarına ulaşmalarını sağlayan Trendyol, esnaf ve KOBİ’lerin gelirlerinin artmasına ve işlerini büyütmelerine önemli katkı sağlıyor.

Akademi Desteği

Sahip olduğu bilgi ve deneyimi paylaşarak Türkiye’nin dijitalleşmesine büyük katkı sağlayan Trendyol, satıcılarının e-ticaret adaptasyonuna katkı sağlamak amacıyla kurduğu eğitim platformu Trendyol Akademi ile onların e-ticaret gelişimini destekliyor. Satıcılar, Trendyol Akademi’de satış artırma, ürünlerini öne çıkarma, dijital pazarlama ve kampanya yönetimi, e-ticaret, depo ve operasyon yönetimi gibi konularda yüzlerce eğitime ve içeriğe ulaşıyor, canlı yayınlara ve konferanslara ücretsiz katılabiliyor.

E-Ticaret Danışmanı

Platforma katılan her üretici ve satıcıya özel e-ticaret danışmanları atanıyor, süreçler, operasyon ve performansları konusunda bu işletmeler düzenli olarak bilgilendiriliyor. Satıcılar, aynı zamanda tüm işlerini takip ettikleri satıcı paneli içerisindeki raporlar bölümü sayesinde hem kendisinin en çok satan ürünlerini hem Türkiye’de en çok satan ürünleri görebiliyor, satış artırıcı ve operasyonel süreçlerini iyileştirici aksiyonlar alabiliyor ve Trendyol satıcı paneli üzerinden kampanyalara katılabiliyor.

İŞTE SATICILARA SAĞLANAN KOLAYLIKLAR

On binlerce Trendyol satıcısı şirket ve e-ticaret ihtiyaçlarını karşılamak için Trendyol Çözüm Ortakları'nın avantajlı hizmetlerinden yıl boyunca faydalandı.

Satıcılar akaryakıt indirimleri ile 3,5 milyon TL tasarruf etti.

Trendyol sunduğu banka anlaşmaları sayesinde satıcılarına 32 milyon TL'nin üzerinde finansman desteği sağladı. Finansman desteğinin 20 milyon TL’den fazlasını ticari ihtiyaç kredileri oluşturuyor.

Trendyol E-Faturam kullanan satıcılar 8 milyondan fazla e-fatura keserek işlerini hızlandırdı.

5 binin üzerinde satıcı kutu ve ambalaj tedariği gerçekleştirdi.

3 binin üzerinde satıcı ürün fotoğraf çekimi hizmetinden, 2 bin 300 satıcı ise anlaşmalı e-ticaret entegratörlerinden faydalandı.

GEL-AL NOKTASI OLAN ESNAFIN SATIŞLARI ARTTI

E-ticaret sektöründe teslimat yoğunluğunun artması ile birlikte esnafın teslimat noktası olması, esnaflar için ek gelir kaynağı oldu. Evde bulunmayan ya da evde kargo beklemek istemeyen müşterilerin tercih ettiği Trendyol Gel-Al noktaları, esnafın hem satışlarını hem de bilinirliğini artırıyor. Bağımsız araştırma kuruluşu Politika Analiz Laboratuvarı (PAL) tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına göre Trendyol Gel-Al noktası olan esnafların satışları aylık ortalama yüzde 17 artış gösterdi. Araştırma sonuçlarına göre esnafların yüzde 85’i işbirliği sayesinde bilinirliklerinin arttığını belirtirken, yüzde 83’ü müşterilerin Trendyol kargosunu teslim alırken, başka ürünleri/hizmetleri de satın aldığını söylüyor. Trendyol işbirliği sayesinde daimi müşterilerinin sayısının arttığını ifade eden esnafların oranı ise yüzde 72 oldu. Gel-Al noktası olan esnafların yüzde 56’sı mobil/bilgisayar uygulamalarını kullanma becerisinin arttığını düşünürken, yüzde 35’i Trendyol’dan sonra İnternetten satış yapmayı planladıklarını aktardı.

Aylık 250 Yeni Müşteri



İstanbul Ataşehir’de Eflatun Çiçekçilik’in sahibi ve Trendyol Gel-Al noktası olan Serkan Kul, Gel-Al noktası olmanın kendisine gelir olarak büyük katkısı olduğunu belirterek, siparişini almaya gelen her müşterinin alışveriş yapmasıyla, aylık 250 yeni müşteri kazandığını söyledi. Çorum’da Trendyol Gel-Al noktası olarak da hizmet veren Şahin Kuruyemiş’in sahibi Hakkı Şahin de Gel-Al noktası olmasıyla birlikte yeni insanlarla tanışarak, yeni müşteriler edindiğini, en önemlisi de işyerinin daha çok tanındığı için bu durumdan son derece memnun olduğunu belirtiyor.

YÖRESİNDEN ÜRÜNLER TÜRKİYE İLE BULUŞUYOR

Daha fazla esnaf, KOBİ ve üreticiyi dijitalleştirmek için farklı iş birlikleri gerçekleştiren Trendyol, son olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile ‘Yöresinden Ürünler’ programını başlattı. Trendyol, ülkemiz topraklarında yetişen ve Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş 688 farklı çeşit coğrafi işaretli ürünü Trendyol Yöresinden Ürünler butiğinde müşterileriyle buluşturuyor. Müşteriler, ihtiyaç duydukları coğrafi işaretli ürünlere yöresinden tek tıkla ulaşabiliyor. Trendyol, böylece sürdürülebilir kalkınmaya ve ürünün gerçek sahibi olan yerli üreticilerin gelirlerinin artmasına da katkı sağlıyor. Coğrafi işaretli ürünlere sahip çıkarak Anadolu’daki üreticilere ve yerel üretime destek veren Trendyol, pazarlama, finans, operasyon ve eğitime yönelik destekleriyle de yerel üreticileri güçlendiriyor. Programa katılan coğrafi işaretli ürün satıcılarına; özel komisyon indirimi, reklam pazarlama desteği, operasyonel süreçlerde özel destek, Trendyol Akademi ile e-ticaret eğitimleri, kurumsal anlaşmalı fiyatlar üzerinden kargo gönderimi ve her bir satıcıya özel atanan e-ticaret danışmanları aracılığıyla geniş imkanlar sunuluyor.

Kadınların dijital ekonomide etkin şekilde var olması için teknoloji, finansman, pazarlama ve eğitim ile onları destekleyen Trendyol, kadın girişimcilerin ürünlerini müşterileriyle buluşturarak işlerini büyütmelerine katkı sağlıyor. Trendyol’un kadın KOBİ destek programı Güçlü Kadınlar Programı’na bir işletmede yüzde 50’den daha fazla hisse sahibi olan kadın girişimciler ve kadın kooperatifleri kolayca başvurabiliyor. Yüzde 80’e varan komisyon indirimi sunulan program kapsamında reklam, pazarlama, eğitim, entegrasyon ve banka desteği de veriliyor.

‘TRENDYOL BİZE FIRSAT EŞİTLİĞİ YARATTI’



Pandemi döneminde Trendyol’da satışa başlayan Taha Mertcan Ok ve Cahit Uslu, köylerinde kalkınma hareketi başlattı. Büyükşehirden ayrılarak memleketleri Manisa Kırkağaç’ın Öveçli Köyü’ne geri dönen iki kuzen, 300 kişilik köylerinde herkese istihdam yaratmayı hedefliyor. Zeytin ve zeytinyağı üretimi yapan Taha Mertcan Ok, pandemi döneminde işlerinin bıçak gibi kesildiğini belirterek bu dönemde çıkış yolunu e-ticarette bulduğunu söyledi. Ok, “Bir aile markamız vardı ancak pazara ulaşma anlamında istediğimiz başarıda değildi. 2020 yılında pandemi başladığında ise işlerimiz tamamen durdu. Üniversite hayatım boyunca kendi markamı kurarak hem ailem hem de köy halkıyla birlikte birşeyler yapmak istiyordum. İşlerimiz durduğunda harekete geçtim ve markamız Organik Teyze ile Trendyol’da satışa başladık. İkinci gün sipariş geldi, çok kısa sürede Türkiye’nin birçok yerinden sipariş almaya başladık. Bir buçuk ayda satmayı planladığımız ürünleri bir haftada sattık. Kars’a zeytinyağı satabileceğimizi hayal bile edemezken bugün Kars’a zeytinyağlarımızı gönderiyoruz. E-ticaret sayesinde Türkiye’nin her yerine ulaşabiliyoruz. Trendyol bize fırsat eşitliği yarattı” dedi.

‘İstihdam Sağlıyoruz’

Pandemi döneminde profesyonel işini bırakıp eşiyle birlikte memleketine dönen ve üretime başlayan Cahit Uslu ise “Karşı Köyden markamızı kurarak Trendyol’da satışa başladık. Bugün sirke, salça, sebze ve meyve kurusu, bitki çayları, reçel, marmelat ve pekmez grubundan oluşan 120 çeşit ürünü tüm Türkiye’ye ulaştırıyoruz. Köy ve bölge halkına istihdam sağlıyoruz. Köydeki üreticilerimizden meyve ve sebzeleri alarak işliyoruz. Tesisimizde hammadde ayıklamadan üretime kadar yaklaşık 20 kişi çalışıyor. Bunların çoğu kadınlardan oluşuyor. Hedeflerimiz arasında e-ihracat var” şeklinde konuştu.

İlandır.