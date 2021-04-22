DİJİTALLEŞEN DÜNYA’DA ARALANAN YEPYENİ BİR KAPI “BABIES E-FUAR”

Babies E-Fuar Nedir?

Öyle bir fuar alanı düşünün ki; ziyaretçiler sadece tek bir linkle downloada gerek kalmadan ister telefon, ister tablet isterlerse de bilgisayar üzerinden Türkiye’nin her yerinden kolayca erişim sağlayıp, kendilerini harika bir sanal karnaval içerisinde bulabilecekler. Ziyaretçiler için bu sanal karnaval alanına katılım ücretsiz olarak gerçekleşecektir.

Peki Babies E-Fuar’da ziyaretçileri neler bekliyor?

3 gün online ve 7 gün offline olarak düzenlenecek bu harika Karnavalda; ziyaretçiler trend markaların indirimli ürün ve hizmet satışlarından yararlanabilecek ve firma yetkilileriyle canlı chat ve görüntülü ürün tanıtım fırsatları yakalayabilecekler.

Bunun yanı sıra dopdolu bir etkinlik alanı da değerli Babies E-Fuar ziyaretçilerini bekliyor olacak. Konferans salonu alanında sunulacak uzman söyleşilerine kolay katılım, çocuklara özel hazırlanan programlara (çocuk atölyeleri, çocuk defileleri, çocuk yogası, vb) tek bir link üzerinden erişim ve Networking Alanında Influencer ve uzmanlarla keyifli sohbetler…

Katılımcı markalar için avantajları nelerdir?

Katılımcı markalar Babies E-Fuar sayesinde düşük bir bütçeyle Türkiye’nin dört bir yanından gelen geniş bir ziyaretçi kitlesine ulaşabilecekler. Fiziksel ortamda buluşmanın mümkün olmayacağı bir hedef kitleyi sanal ortamda bir araya getirerek, değerli markalara dijitalleşmenin gücüyle geliştim fırsatı sunuyoruz.

Fuar yönlendirme linki;

https://babiesefuar.endlessfairs.com/

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