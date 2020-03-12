Dijital Köprü Yeni Çözümleriyle En Büyük İş Ortağınız Olacak

KOBİ’leri dijital dönüşüme hazırlamak üzere QNB Finansbank tarafından hayata geçirilen ve Dijital Köprü projesi KOBİ’ler tarafından yoğun ilgi görüyor. QNB Finansbank’ın Eylül 2019’da Ücretsiz e-Dönüşüm Paketi ile başlattığı Dijital Köprü’ye şimdiye kadar 25 binden fazla işletme başvurdu. Şubat ayı itibariyle Dijital Köprü’nün ücretsiz çözümlerine; İnsan Kaynakları Yönetimi, Saha Ekip Yönetimi, Ön Muhasebe Programı, e-Ticaret Pazaryeri Yönetimi, Mutabakat İşlemleri hizmetleri ve QNB Finansbank’ın yeni ürünü NeoVade de eklendi.

Dijital Köprü projesi kapsamında Ücretsiz e-Dönüşüm Paketi’nde bir KOBİ'nin yılda ortalama 20.000 TL civarında bir bütçe ayırarak kullanabileceği; e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-Defter e-Müstahsil Makbuzu ile e-Serbest Meslek Makbuzu hizmetleri ücretsiz olarak sunuluyor. Dijital Köprü’nün sunduğu ücretsiz çözümlere Şubat ayı itibariyle; İnsan Kaynakları Yönetimi, Saha Ekip Yönetimi, Ön Muhasebe Programı, e-Ticaret Pazaryeri Yönetimi, Mutabakat İşlemleri hizmetleri ve QNB Finansbank’ın yeni ürünü NeoVade de eklendi.

Dijital Köprü’ye eklenen yeni hizmetler ile firmaların ihtiyaçlarına tek bir çatı altında çözümler sunuluyor

QNB Finansbank, Dijital Köprü ile müşterilerinin ihtiyaç duyduğunu gözlemlediği birçok ek hizmetle ayrıcalıklı bir dünyanın kapılarını açıyor. Üstelik QNB Finansbank müşterileri tüm bu çözümlerden 2022 yılına kadar ücretsiz olarak faydalanabiliyor!

e-Dönüşüm Çözümleri kapsamında QNB eFinans aracılığıyla sunulan hizmetler; e-Fatura, e-İrsaliye, e-Defter, e-Arşiv, e-Müstahsil Müstahsil Makbuzu, e-Serbest Meslek Makbuzu çözümleri 2022 yılına kadar QNB Finansbank müşterilerine ücretsiz sunuluyor. Takvim yılı boyunca e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Serbest Meslek Makbuzu için toplamda 100,000 adet kontör, e-Defter için 1 GB kullanım alanı kullanım kotası mevcut.





e-Fatura, e-İrsaliye, e-Defter, e-Arşiv, e-Müstahsil Müstahsil Makbuzu, e-Serbest Meslek Makbuzu çözümleri 2022 yılına kadar QNB Finansbank müşterilerine ücretsiz sunuluyor. Takvim yılı boyunca e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Serbest Meslek Makbuzu için toplamda 100,000 adet kontör, e-Defter için 1 GB kullanım alanı kullanım kotası mevcut. Kolay İK ile İnsan Kaynakları Yönetimi: Yeni nesil personel yönetimi programı Kolay İK ile özlük, performans, bordro, vardiya gibi bir çok işlem tek bir uygulamada toplanmış durumda. Tüm çalışanlar Kolay İK'ya her zaman her yerden erişebilir ve tüm talepler ve süreçler internet üzerinde yönetilir.

Bu uygulama Dijital Köprü ile 2022 yılına kadar 60 çalışan için ücretsiz olarak kullanılabilecek.

Ekmob ile Saha Ekip Yönetimi: Saha ekibi olan firmalar için özel olarak tasarlanmış Ekmob uygulaması ile çalışanların konumları gerçek zamanlı görüntülenebildiği gibi ziyaret planları oluşturulabiliyor.

Bu uygulama Dijital Köprü ile 2022 yılına kadar 10 çalışan için ücretsiz olarak kullanılabilecek.

KolayBi’ ile Ön Muhasebe Programı: KolayBi’nin sunduğu yenilikçi ön muhasebe programı ile cari hesap takibi, nakit akış yönetimi, proje gelir gider takibi gibi işlemler tek bir uygulamada kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor. Öte yandan, uygulamadaki ayrıntılı raporlamalar ile internete erişim olan her yerden gözlem yapmak mümkün.

Bu program Dijital Köprü ile 2022 yılına kadar ücretsiz olarak kullanılabilecek.

StockMount ile e-Ticaret Pazaryeri Yönetimi: Bu çözüm, e-Ticaret sitelerinde satış yapan firmaların tüm işlemlerini tek ekrandan gerçekleştirmelerini sağlayan Stockmount aracılığı ile verilmektedir. e-Ticaret sitelerinde ve mobil uygulamalarda ürün satışı gerçekleştiren satıcılar, günlük rutin işlemlerinin tamamını bu program aracılığı ile gerçekleştirebilirler.

Otomatik ürün güncelleme, siparişlere özel fatura ve kargo etiketleri yazdırma ve genel, kategori bazlı veya ürün bazında fiyatlandırma gibi bir çok özelliği ile kullanım avantajı sunar.

Bu uygulama Dijital Köprü ile 2022 yılına kadar e-Ticaret sitelerindeki 3 mağaza için ücretsiz olarak kullanılabilecek.

com ile Mutabakat İşlemleri: Şirketlerin elle yaptıkları tüm mutabakat süreçlerini web üzerine taşıyan bir platform olan KolayMutabakat, mutabakatın sürdürülebilir şekilde yapılmasını sağlayarak şirketlerin iç kontrol süreçlerini güçlendirir ve vergi risklerinden korunmalarına yardımcı olur.

Bu uygulama Dijital Köprü ile 2022 yılına kadar 1500 mutabakat işlemi için ücretsiz olarak kullanılabilecek.

NeoVade ile alternatif finansman kaynağı; Dijital ortamda vade/fiyat değişikliği mutabakatı sunan NeoVade ile alıcı ve satıcı şirketler arasında alternatif finansman kaynağı sağlanıyor. Alacaklısı ya da borçlusu olunan e-Faturalar için, bu faturaların vadesinden önce ya da sonra ödenmesine yönelik teklifler oluşturulabilen bu platform da Dijital Köprü ile 2022 yılına kadar ücretsiz olacak.

İlk aşamada QNB eFinans aracılığıyla e-Fatura kullanan müşterilerin faydalanabileceği NeoVade’den, kısa bir süre sonra tüm e-Fatura mükellefleri, QNB Finansbank ya da QNB eFinans müşterisi şartı aranmaksızın faydalanabilecek.





Dijital Köprü Projesi'nde istedikleri noktaya kısa süre içerisinde geldiklerini belirten QNB Finansbank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ömür Tan, şöyle devam etti; "Dijital Köprü e-Dönüşüm ürünleri ile başladı. Şubat ayı itibariyle sunduğumuz hizmetlere İnsan Kaynakları Yönetimi, Saha Ekip Yönetimi, Ön Muhasebe Programı, e-Ticaret Pazaryeri Yönetimi, Mutabakat İşlemlerini ve QNB eFinans ile birlikte geliştirdiğimiz yeni ürünümüz NeoVade’yi ekledik.

QNB Finansbank'ta hesabı olan tüm firmalar hesabında para olsun olmasın veya bu hesabı kullansın ya da kullanmasın Dijital Köprü’nün ücretsiz çözümlerinden 2022'ye kadar faydalanabilecek. Hedefimiz 2022 itibarıyla Dijital Köprü ile 100 bin müşteriye dokunmak."

“NeoVade ile alternatif finansman kaynağı sağlayacağız” TİCARİ İLETİŞİM PLATFORMU Şubat ayında kapsamını genişleterek yeni hizmetler eklediğimiz Dijital Köprü Platformu ile NeoVade isimli yeni ürünümüz de aktif hale geldi. NeoVade, alacaklısı ya da borçlusu olunan e-Faturalar için, bu faturaların vadesinden önce ya da sonra ödenmesine yönelik teklifler oluşturulabilen bir ticari iletişim platformu. Müşterilerimiz NeoVade üzerinden; e-Faturaları için teklif üretebilecek, karşı taraf ile bu teklifleri paylaşıp gerekirse teklifleri revize edecek ve oluşturulmuş olan tekliflerin kabul/onay takibini yapabilecekler. Böylelikle kendi müşterileri ve tedarikçileri ile tahsilat ve ödeme konularında hızlıca iletişim kurabilecekler. NEOVADE’Yİ ÇOK YAKINDA HERKESE AÇACAĞIZ İlk aşamada QNB eFinans aracılığıyla e-Fatura kullanan müşterilerin faydalanabileceği NeoVade’den, kısa bir süre sonra tüm e-Fatura mükellefleri, QNB Finansbank ya da QNB eFinans müşterisi şartı aranmaksızın faydalanabilecek. ZAMAN VE MALİYET TASARRUFU Dijital ortamda vade/fiyat değişikliği mutabakatı sunan NeoVade ile alıcı ve satıcı şirketler arasında alternatif finansman kaynağı sağlıyoruz. Bu sayede zaman ve maliyet tasarrufu elde edilecek. Ayrıca tahsilat ve ödeme işlemlerinde sistemsel takip sağlanmış olacak. Oldukça kullanıcı dostu bir ara yüzü olan NeoVade’den ilk aşamada QNB eFinans aracılığıyla e-Fatura kullanan müşterilerimiz faydalanacak. Bu nedenle şirketlere NeoVade’nin avantajlarından faydalanmaya başlamak için ücretsiz e-Dönüşüm Paketi’mize bir an önce başvurmaları çağrısını yapıyorum.

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