Yalova'nın Armutlu İlçesi Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde depremle sarsıldı

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Sabah saatlerinde Yalova'nın Armutlu ilçesinde hissedilen deprem, bölge halkını tedirgin etti. AFAD'ın verilerine göre, deprem 15 Ağustos 2024 tarihinde saat 06:20'de meydana geldi. 'Armutlu Depremi Hakkında' Depremin merkezi, Marmara Denizi'nin Gemlik Körfezi olarak belirlendi. Depremin büyüklüğü ise 3.6 olarak kaydedildi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi. Bu depremin tipi ise 'MW' olarak kaydedildi. AFAD, depremin merkez üssünün Armutlu ilçesinden 4.75 kilometre uzaklıkta olduğunu bildirdi. Bu deprem, Yalova'daki sakinlerin yanı sıra Marmara Bölgesi'ndeki birçok kişi tarafından da hissedildi.