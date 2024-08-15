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Yalova'nın Armutlu İlçesi Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde depremle sarsıldı

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#Yalova Deprem#Son Dakika#Deprem
Yalovanın Armutlu İlçesi Marmara Denizinde 3.6 büyüklüğünde depremle sarsıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 06:34

Yalova'nın Armutlu ilçesi, Marmara Denizi'nde meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Deprem, Gemlik Körfezi'nde yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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Sabah saatlerinde Yalova'nın Armutlu ilçesinde hissedilen deprem, bölge halkını tedirgin etti. AFAD'ın verilerine göre, deprem 15 Ağustos 2024 tarihinde saat 06:20'de meydana geldi. 'Armutlu Depremi Hakkında' Depremin merkezi, Marmara Denizi'nin Gemlik Körfezi olarak belirlendi. Depremin büyüklüğü ise 3.6 olarak kaydedildi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi. Bu depremin tipi ise 'MW' olarak kaydedildi. AFAD, depremin merkez üssünün Armutlu ilçesinden 4.75 kilometre uzaklıkta olduğunu bildirdi. Bu deprem, Yalova'daki sakinlerin yanı sıra Marmara Bölgesi'ndeki birçok kişi tarafından da hissedildi.

Yalovanın Armutlu İlçesi Marmara Denizinde 3.6 büyüklüğünde depremle sarsıldı

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#Yalova Deprem#Son Dakika#Deprem

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