Son Dakika: Malatya'nın Akçadağ İlçesinde 4 büyüklüğünde deprem

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Son dakika gelişmesi: AFAD'dan alınan bilgilere göre, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Akçadağ olarak belirlendi. 'Akçadağ Depremi Hakkında' 19 Ağustos 2024 tarihinde saat 12:02'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4 olarak ölçüldü. Depremin merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olarak kaydedildi. Depremin enlemi 38.28056, boylamı ise 37.74944 olarak belirlendi. Derinlik bilgisi ise 10.31 km olarak ölçüldü. Depremin tipi ise MW olarak belirtildi. Bu tip deprem, depremin büyüklüğünü ölçmek için kullanılan bir yöntemi ifade eder.