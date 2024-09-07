Son dakika... Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Prof. Dr. Ersoy'dan dikkat çeken açıklama

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.31'de merkez üssü Pazarcık olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Pazarcık'ta saat 09.02'de de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Adana, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman, Kilis ve Şanlıurfa'da da hissedildi. Sarsıntının ardından bazı vatandaşların ev ve iş yerlerinden açık alana çıktıkları görüldü.

AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 09.31'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi.

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AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ilçesinde saat 09.31'de meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri yer aldı.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur" dedi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, CNN TÜRK'e yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar bize intikal etmiş olumsuz bir durum yok. Arkadaşlarımız saha taramalarını yapıyorlar. Hasarlı konutlara biz tamamen müdahale ettik. Orta hasarlı dahil vatandaşlarımız konteynerlerde kalıyor. Her türlü duruma karşı hazırlığımız mevcut ama şu an öyle bir durum söz konusu değil" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Furat Görgel ise yaptığı açıklamada," Arkadaşlarımız bölgede. Şu ana kadar birimlerimize gelen bir ihbar yok." dedi.

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"HASARLI BİNALARA GİRİLMEMELİ"

CNN TÜRK'e bağlanan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"6 Şubat depremi Pazarcık'ta başladı. Bu depremin artçı olduğunu düşünüyorum. Hasarlı binalara zarar verebilecek deprem. Bu deprem 30 tane 4 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin enerjisine sahip. Hasarlı binalara girilmemeli. 1-2 yıl bu artçı depremler devam edecek diye uyarmıştık. 5 büyüklüğündeki bu depremin merkezi Pazarcık olduğu için artçı olduğunu düşünüyorum.

6 Şubat depreminin olduğunu sayarsak ciddi bir deprem bu bölgede meydana gelmez ama 5 büyüklüğünde depremler gerçekleşebilir. Bu depremler bir süre yaşanacak.

Bölgede değil ama komşu alanlarda (Elbistan'ın batı civarında) bu depremler yine olabilir. Deprem olan yerlerin komşu alanları Adana'ya kadar olan faylarda depremler olabilir. Yine Malatya civarında 5'i geçen depremler zaten oluyor. Bir de Hatay'ın güneyinde Suriye'de kalan depremlere dikkat etmek gerekir çünkü her zaman büyük bir deprem oluşma durumu var.

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Normal şartlar altında 5'in üzerinde deprem beklemiyorum ama yüzde yüz garanti verilebilecek bir durum değil. Büyük bir deprem olduğu zaman bir süre artçılar yaşanır ama uzun bir süre büyük deprem olmaz. 5'ten sonra burada küçük depremlerin yaşanma durumu var ama büyük bir deprem beklemiyorum.

MARMARA VE EGE'YE UYARI

Beklenen İstanbul depremiyle alakası olamaz. Ama çok çok dikkatli olmalıyız. Oranın fayı farklı. Bugün olmazsa gelecekte Marmara'da bir deprem meydana gelecek.

Depremi önceden kimse söyleyemiyor. Ege Bölgesi'nin çok fazla faylardan ibaret olduğunu biliyoruz. 1970'ten bu yana önemli bir deprem yok ama yıkıcı bir depremin olması bizi şaşırtmaz."