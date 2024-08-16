Son Dakika: Suriye'de peş peşe depremler! Hatay ve Gaziantep'ten de hissedildi

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Son dakika: Suriye'nin Salamiyah kentinde 16 Ağustos 2024 tarihinde saat 13:15'te 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre depremin derinliği 7.16 km olarak belirlendi. Deprem, Türkiye'nin Hatay ilinin Yayladağı ilçesinden de hissedildi. 'Salamiyah Depremi Hakkında' alt başlığında ise depremin detaylarına değinildi. Depremin türünün MW olduğu ve merkez üssünün Hatay'ın Yayladağı ilçesine 119.90 km uzaklıkta olduğu belirtildi. Depremin enlem koordinatı 35,01528 ve boylam koordinatı ise 36,97972 olarak ölçüldü. Bu bilgiler, AFAD tarafından sağlanan resmi verilerdir. Hatay ve çevresindeki vatandaşların depremi hissettiği bildirildi.

BİR DEPREM DAHA

5.2'lik depremin ardından 3 dakika sonra Hatay'ın Altınözü ilçesine 107.25 kilometre mesafedeki Suriye'nin Salamiyah kentinde bir deprem daha yaşandı. AFAD'ın verilerine göre, saat 13:18 sularında meydana gelen depremin büyüklüğü 4.2 olarak kaydedildi.

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"DİKKATLİ OLMAMIZ LAZIM"

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Bu kadar yoğun depremden sonra daha büyüyor geliyor gibi bir yorumu yapmak doğru değil. Adana'da fay zonları var." ifadelerini kullandı.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, ise "Periyotları var ama bu bölgede enerji ve tetikleme oldu. Bundan sonra bu fay hattına dikkat etmemiz gerekiyor. Biz bu bölgede dikkatli olmamız lazım. Antep'ten tutun, Maraş'tan her yerden duyulabilir." dedi.



Prof. Dr. Altan, sözlerine şöyle devam etti:

Buradaki yapılar için büyük bir deprem. 5 büyüklüğündeki depremlere bu bölgede dikkat etmemiz lazım. Her an yapılarımız zarar görebilir. 8-10 saniye sürdüğü söyleniyor. Uzun sürdüğü zaman zarar gören yapılar yıkıma gidebilir.

Kentsel dönüşüme hız vermemiz gerekiyor. 2012'den beri devletimiz uğraşmakta. Bürokratik engellerin kaldırılıp kentsel dönüşümle birlikte güvenli yapılara ulaşmamız lazım. Ülkemizde depreme dayanıklı olmayan çok sayıda yapı stoklarına sahip.