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Kahramanmaraş Pazarcık'ta 3.8 Büyüklüğünde Deprem

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#Kahramanmaraş Deprem#Son Dakika#Deprem
Kahramanmaraş Pazarcıkta 3.8 Büyüklüğünde Deprem
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2024 09:28

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.26 km olarak ölçüldü.

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bugün saat 09:02'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre depremin merkez üssü Pazarcık ilçesi oldu. Depremin büyüklüğü 3.8 olarak ölçülürken, yerin 6.26 km derinliğinde meydana geldiği belirtildi. 'Pazarcık (Kahramanmaraş) Depremi Hakkında' Deprem, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 09 Eylül 2024 tarihinde saat 09:02'de meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.8 ve yerin 6.26 km derinliğinde olduğu belirtildi. Depremin tipi ise 'ML' olarak belirlendi. Depremin enlem ve boylam koordinatları ise sırasıyla 37,29611 ve 37,03806 olarak ölçüldü. Bu bilgiler, AFAD tarafından sağlandı.

Kahramanmaraş Pazarcıkta 3.8 Büyüklüğünde Deprem

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#Kahramanmaraş Deprem#Son Dakika#Deprem

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