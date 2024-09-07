Kahramanmaraş Pazarcık'ta 3.8 Büyüklüğünde Deprem

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bugün saat 09:02'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre depremin merkez üssü Pazarcık ilçesi oldu. Depremin büyüklüğü 3.8 olarak ölçülürken, yerin 6.26 km derinliğinde meydana geldiği belirtildi. 'Pazarcık (Kahramanmaraş) Depremi Hakkında' Deprem, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 09 Eylül 2024 tarihinde saat 09:02'de meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.8 ve yerin 6.26 km derinliğinde olduğu belirtildi. Depremin tipi ise 'ML' olarak belirlendi. Depremin enlem ve boylam koordinatları ise sırasıyla 37,29611 ve 37,03806 olarak ölçüldü. Bu bilgiler, AFAD tarafından sağlandı.