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Kahramanmaraş Nurhak'ta 3.8 büyüklüğünde deprem

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#Kahramanmaraş Deprem#Son Dakika#Deprem
Kahramanmaraş Nurhakta 3.8 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2024 15:51

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre depremin derinliği 14.31 km olarak belirtildi.

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Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi, 22 Eylül 2024 tarihinde 3.8 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Depremin merkez üssü ve büyüklüğü, AFAD tarafından yapılan açıklamada detaylarıyla paylaşıldı. 'Nurhak Depremi Hakkında' Depremin meydana geldiği tarih ve saat 22 Eylül 2024, 15:33 olarak belirlendi. Depremin enlemi 38,01056, boylamı ise 37,50694 olarak kaydedildi. Depremin büyüklüğü Richter ölçeğine göre 3.8 olarak belirtildi. Depremin derinliği ise 14.31 km olarak ölçüldü. Depremin tipi 'ML' olarak belirtildi.

OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi olarak belirlendi. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum rapor edilmedi. AFAD yetkilileri, durumu yakından takip ettiklerini ve gelişmeleri paylaşacaklarını belirtti.

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Kahramanmaraş Nurhakta 3.8 büyüklüğünde deprem

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#Kahramanmaraş Deprem#Son Dakika#Deprem

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