Elazığ'ın Palu ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem

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Elazığ'ın Palu ilçesi, sabah saatlerinde 3.8 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Deprem, bölge halkı tarafından hissedildi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, Elazığ'ın Palu ilçesinde 21 Ağustos 2024 tarihinde saat 05:15'te 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 11.32 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Bu depremin ardından bölgede herhangi bir artçı sarsıntı yaşanıp yaşanmadığı konusunda ise henüz bir bilgi paylaşılmadı. Bölge halkının depremi hissettiği ve kısa süreli bir tedirginlik yaşandığı öğrenildi.