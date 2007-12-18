ABD´li Yeni Çağcılara için demokrasi gerçek anlamda yaşama geçirilmiş değildir. Erdemli, ahlaklı, dürüst, zeki ve uygar bir vatandaş için düşünülmüş veya ölçüt alınmış olan demokratik haklar, ruhen kötü, sahtekar, aptal ve ilkel bireyler için geçerli olduğunda ortaya devasa suç oranları, adaletsizlik ve sosyal güvensizlik çıkıyor. Soyut bir düşünceyle toplumun genetik realitesi yönetilmek istenince de dramatik ve çelişkili sonuçlardan başka birşey görülmüyor. Kısacası demokrasi bir hayalden başka birşey değil, Yeni Çağcılar için bir başka tanımla demokrasinin DNA´sı bozuk zira hatalı kromozomlar yüzünden ortaya yaşanabilecek bir düşünce çıkamamıştır. Ve temel neden insanın ruhsal düzeyidir.



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