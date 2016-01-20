Değişken düşünceler düşünmeden yapılan konuşmalar

Önemli iş ve görüşmelerimizi öğle saatlerinden itibaren plana almamız daha doğru olabilir. Bugün meydana gelecek Merkür-Uranüs karesi, önümüzdeki 6 gün için, fikir ve düşüncelerimizin hızla değişebileceğini, ani ve düşüncesiz kararlara, acele tavırlara açık olduğumuzu gösteriyor. Yaratıcılığımız ve hayal gücümüz de bir o kadar yüksek olacaktır. Ancak, parlak fikirlerimize destek bulmakta zorlanabiliriz veya fikirlerimizi kimse anlamayabilir. Ağzımızdan kaçan cümleler, istenmeyen açıklamalar söz konusu olabilir. Kelimelerimizi dikkatli kullanmalıyız. Merkür gerilemesinin etkileri de devrede tabii! Akşam saatlerinde ise bir süre için, yenilikler, sürprizler veya farklı farklı hoşluklar söz konusu olabilir. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel