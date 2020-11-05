En tepe isim konuştu Seçime dış müdahaleye ilişkin kanıt yok

Christopher Krebs yaptığı açıklamada, “Herhangi bir yabancı düşmanın Amerikalıların oy vermesini veya oy pusulalarını değiştirmesini engellediğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını" söyledi.

ABD istihbarat teşkilatları, 2016'da Rusya'nın Donald Trump lehine ABD seçimlerinin sonucunu değiştirme çalışmalarının arkasında olduğu sonucuna varmıştı.

Krebs, "Yabancı aktörlerin devam eden oy sayımını ve sonuçların nihai bildirimini hedefleme veya bozma girişimlerine karşı tetikte kalacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump Demokratları seçimlerde usulsüzlük yapmakla suçlayarak birçok eyalette yasal işlem başlatmıştı, ancak iddialarını destekleyecek bir kanıt henüz sunmadı.