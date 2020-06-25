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Darüşşafaka Sınavı'na Başvurularda Son Günler

25.06.2020 - 15:12 | Son Güncelleme:

Annesi ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara parasız ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2020 yılı sınavı 28 Haziran Pazar günü yapılacak. Sınava katılmak isteyen adayların 28 Haziran Pazar günü 24 ildeki sınav merkezlerinde olması gerekiyor. Daha önce başvuru yapmamış adaylar da sadece kimlikle sınava katılabilecek. Darüşşafaka Sınavı’na girecek adaylar ve onlara eşlik eden veliler de sokağa çıkma yasağından muaf olacak.

Türkiye çapında 10 bine yakın öğrencinin katılabildiği; babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara parasız, yatılı ve nitelikli eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2020 yılı sınavı, 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 11.00'de Türkiye'nin 24 ilinde düzenlenecek.

Sınav; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van’da gerçekleştirilecek. Sınava Türkiye’nin her ilinden başvuru kabul edilecek.

SINAV MERKEZLERİNDE TÜM ÖNLEMLER ALINACAK

Bununla birlikte, tüm sınav merkezlerinde, Millî Eğitim Bakanlığı ve ilgili sağlık birimlerinin yönlendirmeleri doğrultusunda gerekli tüm tedbirler alınacak; sınav düzeni sosyal mesafe kuralına göre tasarlanacak.

DARÜŞŞAFAKA SINAVI’NA GİRECEK ADAY VE VELİLERİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF OLACAK

İçişleri Bakanlığı’nın aldığı karar gereği 28 Haziran’da Darüşşafaka Sınavı’na girecek adaylar ile onlara refakat edecek iki yakınları tüm sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olacaktır.  

BAŞVURU YAPMAYAN ADAYLAR DA KATILABİLECEK

Darüşşafaka Sınavı’na başvurmayan ama koşullara uyan öğrenciler de 28 Haziran’da sınav merkezlerine gitmeleri halinde kimlikleri ve imzalayacakları taahhütnameyle sınava kabul edilecekler. Bu öğrenciler, istenilen evrakları daha sonra Darüşşafaka Eğitim Kurumları’na teslim edeceklerdir.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ

1863 yılından bu yana eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla faaliyetlerini sürdüren Darüşşafaka’da bugün itibarıyla 1.000’e yakın öğrenci eğitimine devam ediyor. Öğrencilerin 8 yıl boyunca yatılı ve ücretsiz olarak okuduğu Darüşşafaka’da 24 kişilik sınıflarda eğitim – öğretim hayatlarına devam eden öğrenciler İngilizce öğrenmenin yanı sıra okul bünyesinde bulunan 50’ye yakın sosyal kulüp sayesinde de sosyal becerilerini ve yeteneklerini geliştirme fırsatı yakalıyorlar.

Darüşşafaka Sınavı'na başvurmak için gereken şartlar?

- T.C. vatandaşı olması

- Annesinin ve/veya babasının hayatta olmaması

- Ailenin maddi durumunun öğrenimini sürdürmesine yeterli olmaması

- 2009 ya da daha sonraki yıllarda doğmuş olması (Yaş düzeltmesi geçersizdir.)

- 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ilkokul 4. sınıf öğrencisi olması

- Beden ve ruh sağlığının yatılı okulda okumaya uygun olması

- Yukarıdaki koşulların tümünü taşıyan adaylar, sınav kaydı için başvurabilirler.


Darüşşafaka Sınavı'na başvurmak için gerekli belgeler neler?

- Adayın okumakta olduğu ilkokul müdürlüğünden alınacak ve “ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğunu gösterir imzalı ve mühürlü belge” (Okul karnesi kabul edilmez.)

- Nüfus cüzdanı fotokopisi

- Vukuatlı aile nüfus kaydı örneği (Suret, fotokopi, muhtar belgesi, ölüm tutanağı kabul edilmez.)

- Adayın iki (2) adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı

- Başvuru Formu (doldurulmuş)

-Kişisel Verilerin Korunma Kanunu kapsamında aydınlatma metni ve aday öğrenci muvafakatnamesi (imzalanmış olarak)

Not: Evraklarını daha önce Darüşşafaka Eğitim Kurumları’na iletmemiş adaylar, sınav günü ya da sınav sonrası da evraklarını teslim edebilir.

SINAV MERKEZLERİ

   İL                           

SINAV YAPILACAK OKULLAR

TELEFON NUMARASI

ADANA

SEYHAN İSMET İNÖNÜ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

322 454 2676     

AĞRI

ŞEYH EDEBALİ İLKOKULU

472 215 1216 

ANKARA

ÇİĞDEM ANADOLU LİSESİ

312 286 2866

ANTALYA

KOCADEMİR ORTAOKULU

242 323 1328

BALIKESİR

HATİCE FAHRİYE EĞİNLİOĞLU İLKOKULU

266 244 85 45 

BURSA

SETBAŞI ORTAOKULU

224 327 75 11 

DENİZLİ

GAZİ İLKOKULU

258 263 50 06

DİYARBAKIR

ÖĞRETMEN MEHMET SABRİ GÜZEL İLKOKULU

412 224 7647 

ERZURUM

İSMETPAŞA İLKOKULU

442 234 78 67

GAZİANTEP

ABDULLAH KEPKEP İLKOKULU

342 230 31 42  

İZMİR

MERKEZ HALİT BEY İLKOKULU

232 262 47 22

İSTANBUL

DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI

212 939 28 00

KARABÜK

MERKEZ ŞİRİNEVLER İLKOKULU

370 412 1113 

KAYSERİ

BESİME ÖZDERECİ İLKOKULU

352 233 2843

KONYA

MÜMTAZ KORU  İMAM HATİP ORTAOKULU

332 351 1222

MALATYA

GAZİ İLKOKULU

422 323 13 81 

MARDİN

ÖZEL MARDİN FİNAL AKADEMİ ANADOLU LİSESİ

482 212 1001 

MERSİN

İLERİ ORTAOKULU

324 237 12 30  

SAMSUN

MERKEZ ALPARSLAN İLKOKULU

362 231 10 42   

SİVAS

MERKEZ ZİYA GÖKALP ORTAOKULU

346 224 5813

ŞANLIURFA

FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU

414 313 5127   

TEKİRDAĞ

KAZANDERELİ MEMİŞ PEHLİVAN ORTAOKULU

282 261 5970 

TRABZON

CUDİBEY ORTAOKULU

462 321 12 94  

VAN

ÖZGÜN COŞKUN HAYDAROĞLU İLKOKULU

505 2288078 




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