Darüşşafaka Sınavı 28 Haziran'da

Türkiye çapında 10 bine yakın öğrencinin katılabildiği; babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara parasız, yatılı ve nitelikli eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2020 yılı sınavı, 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 11.00'de Türkiye'nin 24 ilinde düzenlenecek.
Sınav; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van’da gerçekleştirilecek. Sınava Türkiye’nin her ilinden başvuru kabul edilecek.
SINAV MERKEZLERİNDE TÜM ÖNLEMLER ALINACAK
Bununla birlikte, tüm sınav merkezlerinde, Millî Eğitim Bakanlığı ve ilgili sağlık birimlerinin yönlendirmeleri doğrultusunda gerekli tüm tedbirler alınacak; sınav düzeni sosyal mesafe kuralına göre tasarlanacak.
DARÜŞŞAFAKA SINAVI’NA GİRECEK ADAY VE VELİLERİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF OLACAK
İçişleri Bakanlığı’nın aldığı karar gereği 28 Haziran’da Darüşşafaka Sınavı’na girecek adaylar ile onlara refakat edecek iki yakınları tüm sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olacaktır.
BAŞVURU YAPMAYAN ADAYLAR DA KATILABİLECEK
Darüşşafaka Sınavı’na başvurmayan ama koşullara uyan öğrenciler de 28 Haziran’da sınav merkezlerine gitmeleri halinde kimlikleri ve imzalayacakları taahhütnameyle sınava kabul edilecekler. Bu öğrenciler, istenilen evrakları daha sonra Darüşşafaka Eğitim Kurumları’na teslim edeceklerdir.
EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ
1863 yılından bu yana eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla faaliyetlerini sürdüren Darüşşafaka’da bugün itibarıyla 1.000’e yakın öğrenci eğitimine devam ediyor. Öğrencilerin 8 yıl boyunca yatılı ve ücretsiz olarak okuduğu Darüşşafaka’da 24 kişilik sınıflarda eğitim – öğretim hayatlarına devam eden öğrenciler İngilizce öğrenmenin yanı sıra okul bünyesinde bulunan 50’ye yakın sosyal kulüp sayesinde de sosyal becerilerini ve yeteneklerini geliştirme fırsatı yakalıyorlar.
Darüşşafaka Sınavı'na başvurmak için gereken şartlar?
- T.C. vatandaşı olması
- Annesinin ve/veya babasının hayatta olmaması
- Ailenin maddi durumunun öğrenimini sürdürmesine yeterli olmaması
- 2009 ya da daha sonraki yıllarda doğmuş olması (Yaş düzeltmesi geçersizdir.)
- 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ilkokul 4. sınıf öğrencisi olması
- Beden ve ruh sağlığının yatılı okulda okumaya uygun olması
- Yukarıdaki koşulların tümünü taşıyan adaylar, sınav kaydı için başvurabilirler.
Darüşşafaka Sınavı'na başvurmak için gerekli belgeler neler?
- Adayın okumakta olduğu ilkokul müdürlüğünden alınacak ve “ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğunu gösterir imzalı ve mühürlü belge” (Okul karnesi kabul edilmez.)
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- Vukuatlı aile nüfus kaydı örneği (Suret, fotokopi, muhtar belgesi, ölüm tutanağı kabul edilmez.)
- Adayın iki (2) adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı
- Başvuru Formu (doldurulmuş)
-Kişisel Verilerin Korunma Kanunu kapsamında aydınlatma metni ve aday öğrenci muvafakatnamesi (imzalanmış olarak)
Not: Evraklarını daha önce Darüşşafaka Eğitim Kurumları’na iletmemiş adaylar, sınav günü ya da sınav sonrası da evraklarını teslim edebilir.
SINAV MERKEZLERİ
İL
SINAV YAPILACAK OKULLAR
TELEFON NUMARASI
ADANA
SEYHAN İSMET İNÖNÜ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
322 454 2676
AĞRI
ŞEYH EDEBALİ İLKOKULU
472 215 1216
ANKARA
ÇİĞDEM ANADOLU LİSESİ
312 286 2866
ANTALYA
KOCADEMİR ORTAOKULU
242 323 1328
BALIKESİR
HATİCE FAHRİYE EĞİNLİOĞLU İLKOKULU
266 244 85 45
BURSA
SETBAŞI ORTAOKULU
224 327 75 11
DENİZLİ
GAZİ İLKOKULU
258 263 50 06
DİYARBAKIR
ÖĞRETMEN MEHMET SABRİ GÜZEL İLKOKULU
412 224 7647
ERZURUM
İSMETPAŞA İLKOKULU
442 234 78 67
GAZİANTEP
ABDULLAH KEPKEP İLKOKULU
342 230 31 42
İZMİR
MERKEZ HALİT BEY İLKOKULU
232 262 47 22
İSTANBUL
DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI
212 939 28 00
KARABÜK
MERKEZ ŞİRİNEVLER İLKOKULU
370 412 1113
KAYSERİ
BESİME ÖZDERECİ İLKOKULU
352 233 2843
KONYA
MÜMTAZ KORU İMAM HATİP ORTAOKULU
332 351 1222
MALATYA
GAZİ İLKOKULU
422 323 13 81
MARDİN
ÖZEL MARDİN FİNAL AKADEMİ ANADOLU LİSESİ
482 212 1001
MERSİN
İLERİ ORTAOKULU
324 237 12 30
SAMSUN
MERKEZ ALPARSLAN İLKOKULU
362 231 10 42
SİVAS
MERKEZ ZİYA GÖKALP ORTAOKULU
346 224 5813
ŞANLIURFA
FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU
414 313 5127
TEKİRDAĞ
KAZANDERELİ MEMİŞ PEHLİVAN ORTAOKULU
282 261 5970
TRABZON
CUDİBEY ORTAOKULU
462 321 12 94
VAN
ÖZGÜN COŞKUN HAYDAROĞLU İLKOKULU
505 2288078
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