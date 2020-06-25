Darüşşafaka Sınavı 28 Haziran'da

Türkiye çapında 10 bine yakın öğrencinin katılabildiği; babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara parasız, yatılı ve nitelikli eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2020 yılı sınavı, 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 11.00'de Türkiye'nin 24 ilinde düzenlenecek.



Sınav; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van’da gerçekleştirilecek. Sınava Türkiye’nin her ilinden başvuru kabul edilecek.



SINAV MERKEZLERİNDE TÜM ÖNLEMLER ALINACAK



Bununla birlikte, tüm sınav merkezlerinde, Millî Eğitim Bakanlığı ve ilgili sağlık birimlerinin yönlendirmeleri doğrultusunda gerekli tüm tedbirler alınacak; sınav düzeni sosyal mesafe kuralına göre tasarlanacak.



DARÜŞŞAFAKA SINAVI’NA GİRECEK ADAY VE VELİLERİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF OLACAK



İçişleri Bakanlığı’nın aldığı karar gereği 28 Haziran’da Darüşşafaka Sınavı’na girecek adaylar ile onlara refakat edecek iki yakınları tüm sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olacaktır.



BAŞVURU YAPMAYAN ADAYLAR DA KATILABİLECEK



Darüşşafaka Sınavı’na başvurmayan ama koşullara uyan öğrenciler de 28 Haziran’da sınav merkezlerine gitmeleri halinde kimlikleri ve imzalayacakları taahhütnameyle sınava kabul edilecekler. Bu öğrenciler, istenilen evrakları daha sonra Darüşşafaka Eğitim Kurumları’na teslim edeceklerdir.



EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ



1863 yılından bu yana eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla faaliyetlerini sürdüren Darüşşafaka’da bugün itibarıyla 1.000’e yakın öğrenci eğitimine devam ediyor. Öğrencilerin 8 yıl boyunca yatılı ve ücretsiz olarak okuduğu Darüşşafaka’da 24 kişilik sınıflarda eğitim – öğretim hayatlarına devam eden öğrenciler İngilizce öğrenmenin yanı sıra okul bünyesinde bulunan 50’ye yakın sosyal kulüp sayesinde de sosyal becerilerini ve yeteneklerini geliştirme fırsatı yakalıyorlar.



Darüşşafaka Sınavı'na başvurmak için gereken şartlar?

- T.C. vatandaşı olması

- Annesinin ve/veya babasının hayatta olmaması

- Ailenin maddi durumunun öğrenimini sürdürmesine yeterli olmaması

- 2009 ya da daha sonraki yıllarda doğmuş olması (Yaş düzeltmesi geçersizdir.)

- 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ilkokul 4. sınıf öğrencisi olması

- Beden ve ruh sağlığının yatılı okulda okumaya uygun olması

- Yukarıdaki koşulların tümünü taşıyan adaylar, sınav kaydı için başvurabilirler.



Darüşşafaka Sınavı'na başvurmak için gerekli belgeler neler?

- Adayın okumakta olduğu ilkokul müdürlüğünden alınacak ve “ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğunu gösterir imzalı ve mühürlü belge” (Okul karnesi kabul edilmez.)

- Nüfus cüzdanı fotokopisi

- Vukuatlı aile nüfus kaydı örneği (Suret, fotokopi, muhtar belgesi, ölüm tutanağı kabul edilmez.)

- Adayın iki (2) adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı

- Başvuru Formu (doldurulmuş)

-Kişisel Verilerin Korunma Kanunu kapsamında aydınlatma metni ve aday öğrenci muvafakatnamesi (imzalanmış olarak)

Not: Evraklarını daha önce Darüşşafaka Eğitim Kurumları’na iletmemiş adaylar, sınav günü ya da sınav sonrası da evraklarını teslim edebilir.





SINAV MERKEZLERİ

İL SINAV YAPILACAK OKULLAR TELEFON NUMARASI ADANA SEYHAN İSMET İNÖNÜ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 322 454 2676 AĞRI ŞEYH EDEBALİ İLKOKULU 472 215 1216 ANKARA ÇİĞDEM ANADOLU LİSESİ 312 286 2866 ANTALYA KOCADEMİR ORTAOKULU 242 323 1328 BALIKESİR HATİCE FAHRİYE EĞİNLİOĞLU İLKOKULU 266 244 85 45 BURSA SETBAŞI ORTAOKULU 224 327 75 11 DENİZLİ GAZİ İLKOKULU 258 263 50 06 DİYARBAKIR ÖĞRETMEN MEHMET SABRİ GÜZEL İLKOKULU 412 224 7647 ERZURUM İSMETPAŞA İLKOKULU 442 234 78 67 GAZİANTEP ABDULLAH KEPKEP İLKOKULU 342 230 31 42 İZMİR MERKEZ HALİT BEY İLKOKULU 232 262 47 22 İSTANBUL DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 212 939 28 00 KARABÜK MERKEZ ŞİRİNEVLER İLKOKULU 370 412 1113 KAYSERİ BESİME ÖZDERECİ İLKOKULU 352 233 2843 KONYA MÜMTAZ KORU İMAM HATİP ORTAOKULU 332 351 1222 MALATYA GAZİ İLKOKULU 422 323 13 81 MARDİN ÖZEL MARDİN FİNAL AKADEMİ ANADOLU LİSESİ 482 212 1001 MERSİN İLERİ ORTAOKULU 324 237 12 30 SAMSUN MERKEZ ALPARSLAN İLKOKULU 362 231 10 42 SİVAS MERKEZ ZİYA GÖKALP ORTAOKULU 346 224 5813 ŞANLIURFA FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU 414 313 5127 TEKİRDAĞ KAZANDERELİ MEMİŞ PEHLİVAN ORTAOKULU 282 261 5970 TRABZON CUDİBEY ORTAOKULU 462 321 12 94 VAN ÖZGÜN COŞKUN HAYDAROĞLU İLKOKULU 505 2288078







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