Dada : Namusu uğruna kendini öldüren efsanevi Girit'li bir kadın.
Daedalion : Sabah yıldızı Eoshoros'un oğlu savaşa ve ava çok düşkündü. Kızının ölümünden sonra çektiği acıya üzülen tanrı Apollon bu üzüntülü babayı bir akbabaya çevirdi.
Daimon : İlahi bir kudret taşıdığına inanılan adeta tanrılaşmış insanlara verilen ad.
Daktylos : İda dağında oturan ve madenleri işleyen becerikli cinler. Bu cinleri Rhea doğurmuştur.
Daimos : Ares'in yardımcısı, korku.
Damaster : Poseidon'un oğlu
Dammaneus : Daktylos'lardan biri.
Danae : Argos kralı Akrisios'un kızı.
Danaidler : Danaos'un elli kızına verilen ad.
Danaos : Belos'un iki oğlundan biri, farklı farklı kadınlardn elli kızı olmuştu.
Daphne : Apollon'un aşık olduğu peri kızı, defne ağacına çevirildi.
Daphnis : Çoban şiirlerinin mucidi, sicilyalı bir çoban.
Dardanos : Zeus'un oğlu, Troia kalesini o inşa etti. Çanakkale boğazı eski adını ondan almış.
Dedalos : Yunanlılarca heykeltraşlığın ve mimarinin piri sayılan efsanevi bir sanatkar
Deimos : Korku anlamına gelen Deimos Ares'in en yakın arkadaşıdır.
Deioneus : Dia'nın babası İksiyon onu kızgın kömür dolu bir hendeğe atıp yamıştı.
Deiphobos : Priamos'un oğlu, Hector'un kardeşi.
Delphoi : Gelecek olaylardan haber
verme yeri, kehanet tapınağı.
Delos : Yüzen bir ada iken Artemis ve Apollonun doğumu için Zeus onu denizin üzerinde sabit bir ada haline getirdi.
Dejanıra : Herakles'in karısı
Demeter : Toprak ve ürün tanrıçası.
Demodike : Kretheus'un karısı, Phriksos'un kaynanası.
Demodokos : Gözleri kör bir halk şairi. Şiirleri ile efsaneleşmiştir.
Demophon : Theseus ile Phedra'nın oğlu. Elpeor ile Troia savaşına katıldı.
Despoina : Demeter'in Posidon'dan olan kızı Persophene'in bir diğer adı.
Deukalion : Prometheus ile Klymene'nin oğlu, Pyrrha'nın kocası. Tufan da sağ kalanlardan.
Diana : Artemis'in latice adı.
Dido : Karthaca kraliçesi, Aineas'ı sevmişti karşılık alamayınca kendini öldürdü.
Didyme : Brankhid'lerin kahinlik tapınağı
Dike : Zeus ile Themis'in kızı. Adalet sembolü.
Diktynna : Giritte Artemis'in yerini tutan iki tanrıçadan biri.
Diktys : Seriphos adasında yaşayan bir balıkçı. Perseus ve annesi Danae'yi bulmuştu.
Dimoedes : Arezen'in kardeşiydi ve onun kızı Euopis ile evlenmişti ancak Euopis onu kendi kardeşi ile aldatıyordu. Durum ortaya çıkınca Euopis kendini öldürdü. Diometes daha sonra sahilde genç bir kadın cesedi buldu ve buna aşık oldu. Ceset çürümeye başlayana kadar onu sakladı daha sonra muhteşem bir törenle defnetti ama bu anlamsız aşkı içinden söküp atamadı ve mezarın başında kendini öldürdü.
Dione : Okeanos'un kızı
Dionysos : Şarap tanrısı
Dioskur'lar : Zeus'un oğullarından Kastor ile Polydenkes'e verilen ad. Anneleri Leda idi. İki kardeş gemicilere yol gösterir tehlikeli anlarda yardımlarına koşarlardı.
Dirke : Epopeus'un karısı
Dodona : Zeus tapınağı, Zeus bu tapınakta sorulan sorulara, dualara cevap verirdi.
Dolion'lar : Bugünkü Kapıdağda yaşayan bir halk.
Dolon : Troia'lı bir genç. Çok hızlı koşardı, savaş sırasında casus olarak Yunanlıların arasına karıştı ancak yakalandı ve Diomedes tarafından öldürüldü.
Doris : Okeanos ile Tethys'in kızı. Kardeşi Nereos ile evlendi. Ondan Nereid'ler diye bilinen elli kızı oldu.
Doros : Apollon ile Phthie'nin oğlu
Dryad'lar : Ormanlarda yaşayan ağaç perileri. Hayatları ağaca bağlıydı. Ağaç çürüdüğü yada kesildiği zaman bunlarında hayatları son bulurdu.
Dryas : Ares'in oğullarından biri.
Dryope : Kral Dryops'un tek kızı. Oeta dağında babasının sürülerini otlatırdı. Apollon bu kıza gönül verdi ve yılan şekline girerek onunla birleşti. Kız bu olaydan kimseye haber vermedi. Andreamon ile evlendi ve bir oğlu oldu. Adını Amphissos koydular.
Dryops : Apollon ile Dia'nın oğlu. Kızı Hermes ile birlikte olup Pan'ı doğurdu.