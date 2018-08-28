Kızıldağ Yaylası’nda 2M Hacımusalıspor şampiyon oldu

Final maçı öncesinde veteranların gösteri maçı ilgiyle izlendi. Ardından Karaisalıya özgü yerel sanatçı Metin Şirinkaya final maçını izlemeye gelen vatandaşları şarkılarıyla coşturdu.







Adana Büyükşehir Belediyesi ve Karaisalı Belediyesi organizatörlüğünde düzenlenen turnuvaya 16 takım katıldı. Finalde ise zorlu rakiplerini yenen 2M Hacımusalıspor takımı ile Çatalanspor takımları karşı karşıya geldi.







2M Hacımusalıspor ile Çatalanspor arasında oynanan final maçına futbolseverler yoğun ilgi gösterirken, müsabaka 2M Hacımusalısporun 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuç ile 2M Hacımusalıspor 7.Kızıldağ Köylerarası Futbol Turnuvasında şampiyonluğu ulaşırken, 7 bin TL para ödülünün de sahibi oldu.







Ödül töreni öncesi açıklama yapan Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ramazan Akyürek, "Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Hüseyin Sözlü ve Karaisalı Belediye Başkanımız Saadettin Aslanın büyük emek verdiği bu turnuvanın Karaisalıya hayırlı olmasını temenni ediyorum. Burada 7.si düzenlenen Kızıldağ Köylerarası Futbol Turnuvasına ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. 7 yıldır devam eden bu turnuvanın kalitesi ortada. Final maçını izlerken sanki bir süper lig maçını izliyor gibiydik. Finale çıkma başarısı gösteren 2M Hacımusalıspor ile Çatalanspor oyuncularını ve teknik ekibini Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Hüseyin Sözlü adına tebrik ediyorum"dedi.







7. Geleneksel Kızıldağ Yaylası Köylerarası Futbol Turnuvası madalya ve kupa töreninin ardından sona erdi.





