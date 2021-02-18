Covid -19 Güvenli Üretim sertifikalı ürünlerimizle tüketicilerimize keyifli mutfak deneyimleri sunuyoruz

1959 yılında küçük bir atölyede doğan CEM markası 2005 yılında dünya piyasalarının lider markalarından ve Avrupa’nın önde gelen mutfak ürünleri üreticisi İtalyan Bialetti Industrie ile güçlerini birleştirdi ve Cem Bialetti adını aldı.2007 yılında tamamıyla İtalyan Bialetti Industrie grubunun markası olan CEM, gerek teknoloji gerekse tasarım anlamında yoluna daha güçlü adımlarla devam etti. Bialetti grubu, İtalya’da Milano borsasına kote ve 100 yılı aşkın geçmişi olan, İtalya ve Avrupa’nın özellikle kahve makinaları üretiminde en güçlü ve en tanınmış firmaları arasındadır.

Üretmeye, gelişmeye ve geliştirmeye hiç durmadan devam edeceğiz

1959 yılından günümüze tüketici ihtiyaçlarına yönelik tasarladığı kaliteli ve estetik ürünleri kullanıcılarına ulaştıran CEM, üretim ve çalışan verimliliği konularına önem veren fabrika düzeni ile üretim kapasitesini 10 milyon adet üzerine ulaştırmayı, ihraç ettiği ürün adedini ise %30 oranında arttırmayı, aynı zamanda yaklaşık 1200 kişiye direk ve dolaylı iş gücü sağlamayı hedefliyor.

Cem Bialetti Ailesi olarak; azami teknik yeterlilik, yüksek kalite ve yetenekli çalışan havuzu ile mutfak eşyaları ve yanmaz yapışmaz ürünler içinde seçkin bir yere sahibiz. Bununla birlikte şirket felsefemiz “günlük hayata değer katarak” daha iyi bir dünya için katkıda bulunmak, güçlü geleneğimiz, yaratıcı vizyonumuz ve tüm süreçlerimiz ile mükemmeliyete ulaşarak paydaşlarımızın ilk tercihi olmaktır.

Cem Bialetti Ailesi olarak; ülkemize; ekonomik büyüme, istihdam, çevre gibi konularda katkı sağlayacak tüm alanlarda yer almaya çalışmaktan ve ilave katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz. Bu anlamda hayata geçirdiğimiz çevre dostu, insan odaklı, güncel teknolojik donanımlara sahip ve Ar-Ge yatırımları üzerine birçok yeniliğe başvuracağımız yeni fabrika yatırımımızın açılışını birkaç yıl önce gerçekleştirdik.

Türkiye’de 60 yıllık geçmişinden aldığı güç ve tecrübesiyle yeniliklere imza atmaya devam eden CEM markası, ülkemiz mutfaklarından sonra dünya mutfaklarında da sofralara geniş ürün yelpazesiyle lezzet katmaya devam ediyor.

Burada ürettiğimiz tencere, tava, kek kalıpları vb. çok geniş ürün gamına sahip mutfak gereçleri üretimi ile ürünlerimiz, yurt içinin yanı sıra ihracatla dünyanın dört bir yanına satılıyor. “Made in Turkey” etiketiyle ihraç ettiğimiz her parçayla ülkemizin dış ticaret açığının kapanmasındaki katkımız biraz daha artacak. Biz Türkiye’ye güvenmeye yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Biliyoruz ki Türkiye de rekor oranlarla büyümeye devam edecek.

Cem Bialetti, TSE ‘Güvenli Üretim Sertifikasını’ almaya hak kazandı.

Cem Bialetti Ailesi olarak TSE - Covid -19 Güvenli Üretim sertifikasını almış bulunmaktayız. Böylece kendi sektörümüzde Covid -19 özelinde güvenli üretim belgesini almaya hak kazanarak sektörümüzde de bu konuda öncü olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Üretim hatlarımızdan geçen ürünlerimizin güvenirliliğini kalite ve hijyen bakımından garanti altına almış bulunmaktayız.

Çalışanlarımıza ve müşterilerimize karşı sorumluluklarımızın her zaman olduğu gibi farkında olarak yolumuza devam ediyoruz.

İnsan sağlığına uygun ve kaliteli üretimin yapılması ve çalışanlarımızın güvenli işyerinde çalıştıklarını hissettirmemizin verimlilik artışına yol gösterici olacağını düşünmekteyiz. Bu belgeyi almak bizim için çalışanlarımızın güvenli bir alanda güvenli üretim yaptıklarını bilmelerini sağlamak adına önem arz ediyordu, bu durumu firmamızın tecrübesi ile sabitlemiş olduk.

Hedef mutlak müşteri memnuniyeti ve sürdürülebilir istikrarlı büyüme

2021 yılında ki hedeflerimiz ise; inovasyon gücümüzü arttırarak ‘değişen ve gelişen’ tüketici ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapmanın yanı sıra yıllardır evlerimizde kullandığımız uzun ömürlü ürünlerimizi üretmeye devam etmeyi içeriyor. 60 yıldır, çok önem ve değer verdiğimiz müşteri memnuniyetini daha da ileriye taşımak her zaman en önemli önceliğimiz olmaya devam edecektir. Bizim için, satış sonrası müşteri memnuniyetini takip etmek de çok önemlidir. Çünkü 60 yıllık köklü bir firma olarak ürünlerimizi tercih eden değerli kullanıcıların deyimi ile babaanne ve anneannelerimizden bugüne gelen vazgeçilmez marka’ sözleri bizim için büyük değer ve önem taşımaktadır.

Değerli aile büyüklerimizin ellerinden çıkan o enfes yemeklerin ürettiğimiz ürünlerde hazırlanarak sofralara geldiğini bilmek; bunların gelecek nesillere aktarılması sorumluluğumuzu daha da artırmaktadır. Bundan dolayı, sektörümüzün faal ve bu kapsamda üretim yapan ilk ve en eski temsilcisi olarak: CEM kalitesi ve güvencesi ile yolumuza devam etmeyi ve tüketicilere keyifli mutfak deneyimleri yaşatmayı ilke olarak benimsemekteyiz.

İlandır.