Çocuklarımızı Sağlıklı Bir Geleceğe Hazırlıyoruz

“Her yaşta sağlıklı, her yaşta aktif bir nesil” misyonuyla çocuklara sağlıklı yaşam bilinci aşılayan pek çok projeyi hayata geçiren Sabri Ülker Vakfı, yüzüncü yılını kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda da, geleceğin sağlıklı nesillerinin yetiştirilmesine katkı sağlamayı sürdürüyor. Sabri Ülker Vakfı’nın Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliğiyle dokuz yıldır uyguladığı Yemekte Denge Eğitim Projesi, bu yılki bayramı büyük kutlamalar yerine evde geçiren çocukları yalnız bırakmıyor. Sağlıklı yaşam konusuna özen gösteren aileler, bir aydır süren uzaktan eğitim döneminde çocuklarının yemeklerini hazırlarken ve gündelik fiziksel aktivitelerini planlarken, bugüne kadar altı milyonu aşkın çocuğa ulaşan Yemekte Denge Eğitim Projesi’nin rehberliğinden yararlanıyor.



2011’de hayata geçen proje, yemektedenge.org web adresinde, dengeli beslenmeden hijyene, fiziksel aktivitenin önemine kadar sağlıklı büyüme ve gelişme konusunda birçok eğitim materyali sunuyor. Çocukların yanı sıra veliler ve öğretmenlere yönelik bölümlerin de bulunduğu web sitesinde, projenin ana mesajları sevimli karakterler eşliğinde eğlenceli yöntemlerle çocuklara aktarılıyor.



Daha iyi bir yaşam vizyonuyla toplum sağlığının gelişimini hedeflediklerini belirten Sabri Ülker Vakfı Başkanı Talat İçöz, sağlıklı yaşamı bir kültür haline getirmek için çocuklukta eğitimin şart olduğunu belirtiyor. İçöz, şunları söylüyor:



“Okul öncesi ve ilkokul çocuklarına yönelik hayata geçirdiğimiz, şu ana kadar 20 ilde uygulamaya koyduğumuz Yemekte Denge Eğitim Projemizi çok önemsiyoruz. Şimdiye kadar altı milyonun üzerinde çocuğumuza, ailelerine ve öğretmenlerine ulaştık.”



Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü Begüm Mutuş da öğrenci sayısı ve sınıf düzeyi açısından en kapsamlı sağlık projesi olan Yemekte Denge Eğitim Projesi’nin sınıflarda, öğrenci seviyelerine uygun alıştırmalar, interaktif oyunlar, sunumlar, besin kartları ve posterlerle uygulandığını vurguluyor. Mutuş, “Bu projeyle okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklar neyi ne kadar yiyeceklerini öğreniyor, fiziksel aktivitenin önemini kavrıyor, sağlıklı kalmak için temel hijyen kurallarını benimsiyor ve su içmenin faydalarını öğreniyorlar. Hedefimizde daha çok çocuğumuza sağlıklı yaşam bilinci kazandırmak var” diyor.



Yemekte Denge Eğitim Projesi’ni takip etmek için https://www.yemektedenge.org/ adresini ziyaret edebilirsiniz.







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