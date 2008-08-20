Ã‡in Astrolojisi

DoÄŸduÄŸunuz yÄ±l, yaÅŸÄ±nÄ±zÄ± gÃ¶stermez. Ã‡in geleneklerine gÃ¶re yani Ã‡in Astroloji Sistemi'ne gÃ¶re, doÄŸum yÄ±lÄ±nÄ±z doÄŸal bir evrenin veya aÅŸamanÄ±n gÃ¶stergesidir ya da 60 yÄ±llÄ±k bir dÃ¶nemi ifade eder.



YÄ±llarÄ± saymak iÃ§in Ã¼Ã§ sistem kullanÄ±lÄ±r; On GÃ¶ksel Sap, 12 DÃ¼nyasal Dal ve 12 Hayvan. 12 Hayvan Sistemi'nin gerÃ§ek kÃ¶keni hala kesin olarak bilinmemektedir. Bir efsaneye gÃ¶re, bir zamanlar YeÅŸim KralÄ±'nÄ±n canÄ± sÄ±kÄ±lÄ±r, gÃ¶klerde yapacak birÅŸey bulamamaktadÄ±r. DÃ¼nyada olanlarÄ± da gÃ¶rmek istememektedir, artÄ±k her arzuya ve isteÄŸe yardÄ±m etmekten bÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r.



Bir karar verir ve hayvanlarÄ± toplar; o sÄ±rada dÃ¼nyada hayvanlar yaÅŸamamaktadÄ±r. YakÄ±n danÄ±ÅŸmanlarÄ±nÄ± yollayarak, 12 hayvan seÃ§ip getirmelerini ister (en iyi Ã¶rnekler getirilecektir.) DanÄ±ÅŸmanlar Ã¶nce bir fareyi davet ederler ve ona bir kedi getirmesini sÃ¶ylerler ama farenin kÄ±skanÃ§lÄ±ÄŸÄ± nedeniyle, kedinin davet edilmesini engeller. Sonraki davetlerde, Ã¶kÃ¼z, kaplan, tavÅŸan, ejderha, yÄ±lan, at, keÃ§i, maymun, horoz ve kÃ¶pek Ã§aÄŸrÄ±lÄ±r ve ertesi gÃ¼n sarayda hazÄ±r bulunmalarÄ± istenir. Ertesi gÃ¼n, kralÄ±n Ã¶nÃ¼ne dizildiklerinde onbir hayvanÄ±n bulunduÄŸu gÃ¶rÃ¼lÃ¼r; Kral hemen emreder ve onikinci hayvanÄ±n bulunup, getirilmesini ister.



DÃ¼nyaya inen gÃ¶revli, Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±kan bir domuzu aceleyle alÄ±r ve gelir. Domuz, o anda sÄ±rtÄ±nda bir insanÄ± taÅŸÄ±maktadÄ±r. KralÄ±n Ã¶nÃ¼ndeki hayvanlarÄ± Kral, birÅŸey sÃ¶ylemeden izler; Fare, arkasÄ±na dayanmÄ±ÅŸ beklemektedir sonra Ã¶kÃ¼zÃ¼n sÄ±rtÄ±na sÄ±Ã§rar ve flÃ¼t Ã§almaya baÅŸlar. Kral mÃ¼zikten etkilenir ve ilk yeri fareye verir. Ä°kinci yer, dayanÄ±klÄ±lÄ±ÄŸÄ± nedeniyle Ã¶kÃ¼ze, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ yer cesareti yÃ¼zÃ¼nden kaplana verilir.



DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ yer, ejderhanÄ±ndÄ±r, YÄ±lan altÄ±ncÄ± yere, at yedinci yere, keÃ§i sekizinci yere, maymun dokuzuncu yere, horoz onuncu ve kÃ¶pek onbirinci yere verilirler. Kral, doÄŸal olarak onikinci yer iÃ§in en son gelen domuzu uygun gÃ¶rÃ¼r. Ama tÃ¶ren bittikten sonra, davetten yeni haberi olan kedi gelir ve Kral'dan yeniden dÃ¼ÅŸÃ¼nmesini ister ama Kral Ã§ok geÃ§ kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yler. Ã‡in Astroloji Sistemi'ne gÃ¶re, her yÄ±l takvimsel olarak, Yeni Ay'la baÅŸlar ve 12 hayvanÄ±n birisiyle bÃ¼tÃ¼nleÅŸir. Hayvansal Ã¶zellikler veya karakterler o yÄ±lÄ±n Ã¶zellikleridirler. Tabloda doÄŸum yÄ±lÄ±nÄ±za gÃ¶re, siz de doÄŸum yÄ±Ä±lÄ±nÄ±zdaki hayvanÄ± yan sizi simgeleyen hayvanÄ± bulabilirsiniz.Â Â

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BOX

Fare yÄ±llarÄ±Â Â 1900Â 1912Â 1924 1936Â 1948Â 1960Â 1972 1984Â 1996

Ã–kÃ¼z yÄ±llarÄ± Â Â 1901Â 1913Â 1925 1937Â 1949Â 1961Â 1973 1985Â 1997

Kaplan yÄ±llarÄ± Â Â 1902Â 1914Â 1926 1938Â 1950Â 1962Â 1974 1986Â 1998

TavÅŸan yÄ±llarÄ±Â Â 1903Â 1915Â 1927 1939Â 1951Â 1963Â 1975 1987Â 1999

Ejderha yÄ±llarÄ±Â Â 1904Â 1916Â 1928 1940Â 1952Â 1964Â 1976 1988Â 2000

YÄ±lan yÄ±llarÄ±Â Â 1905Â 1917Â 1929 1941Â 1953Â 1965Â 1977 1989Â 2001

At yÄ±llarÄ±Â Â 1906Â 1918Â 1930 1942Â 1954Â 1966Â 1978 1990Â 2002

KeÃ§i yÄ±llarÄ±Â Â 1907Â 1919Â 1931 1943Â 1955Â 1967Â 1979 1991Â 2003

Maymun yÄ±llarÄ±Â Â 1908Â 1920Â 1932 1944Â 1956Â 1968Â 1980 1992Â 2004

Horoz yÄ±llarÄ±Â Â 1909Â 1921Â 1933 1945Â 1957Â 1969Â 1981 1993Â 2005

KÃ¶pek yÄ±llarÄ±Â Â 1910Â 1922Â 1934 1946Â 1958Â 1970Â 1982 1994Â 2006

Domuz yÄ±llarÄ±Â Â 1911Â 1923Â 1935 1947Â 1959Â 1971Â 1983 1995Â 2007

NOT: Bir Ã‡in yÄ±lÄ±, sonraki yÄ±lÄ±n ilk Yeni Ay'Ä±nda sona erer. Bu nedenle, Ocak ve Åžubat aylarÄ±nda doÄŸduysanÄ±z, hayvanÄ±nÄ±zÄ± seÃ§erken dikkat etmelisiniz.

Fare: Zeki, bÃ¼yÃ¼leyici ve iÃ§tendir, sevdiÄŸine cÃ¶merttir. Sosyal uyum yeteneÄŸi yÃ¼ksektir ve toplumun her dÃ¼zeyine uyum saÄŸlar. Fareler baÅŸarÄ±lÄ± iÅŸ insanlarÄ±dÄ±rlar ama bazen Ã§ok hÄ±rslÄ± olurlar ve gÃ¼ce susarlar. FÄ±rsatÃ§Ä±lÄ±klarÄ± dikkat Ã§eker.Â Â



ÃœnlÃ¼ fareler: Alan Alda, Ursula Andress, Lauren Bacall, Shakespeare, Mozart, Winston Churchill, George Washington ve Truman Capote.

Ã–kÃ¼z: Lider olarak doÄŸarlar, hastalanÄ±ncaya kadar Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± severler. BaÅŸkalarÄ±ndan esinlenmek onlara gÃ¼ven verir, bÃ¶ylece gÃ¼ven ve gÃ¼Ã§ elde ederler. Sessiz ama Ã§ok dayanÄ±klÄ±dÄ±r, kolay kolay sarsÄ±lmaz. Yeni doÄŸmuÅŸ bir civciv gibi nereye gideceÄŸini pek bilmez, tavrÄ± daha Ã§ok neden-sonuÃ§ iliÅŸkisini iyi anlamasÄ±na baÄŸlÄ±dÄ±r. Sabit fikirlidir ve geriye dÃ¶nÃ¼ÅŸten hiÃ§ hoÅŸlanmaz.Â Â Â



ÃœnlÃ¼ Ã¶kÃ¼zler : Warren Beatty, Jack Nicholson, Napoleon, Vincent Van Gough, Walt Disney, Clark Gable, Richard Nixon.

Kaplan: Kaplanlar manyetik ve Ã§ekicidirler. AYno zamanda da duyarlÄ±, hassas olduklarÄ± iÃ§in bÃ¼yÃ¼k aÅŸklar yaÅŸabilme yetileri vardÄ±r. Ã‡ok saygÄ±lÄ± ve nazik gÃ¶rÃ¼nmelerine karÅŸÄ±n, dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerinin doÄŸru olduÄŸuna inandÄ±klarÄ±nda Ã§ok inatÃ§Ä±dÄ±rlar. GeÃ§erli kurallara ve dÃ¼zeneÂ pek aldÄ±rmazlar ama ÅŸanslarÄ± ve doÄŸal yÃ¶netme gÃ¼dÃ¼leri sayesinde baÅŸlarÄ± derde girmez.



ÃœnlÃ¼ kaplanlar: Stevie Wonder, Jodie Foster, Marco Polo, Ä°skoÃ§ya KraliÃ§esi Mary, Dwight D. Eisenhower, Marilyn Monroe.

TavÅŸan: Mecburcu ve sosyaldÄ±rlar. Daima affedici, hoÅŸ ve zariftirler. Buna karÅŸÄ±n, sÄ±r saklama konusunda tutarsÄ±zlÄ±klar gÃ¶sterirler. TavÅŸanlarÄ±n aÅŸÄ±rÄ± duyarlÄ±lÄ±klarÄ± yÃ¼zeyselliÄŸe dÃ¶nÃ¼ÅŸebilir. Tutucu doÄŸalarÄ± nedeniyle, kuÅŸkuculuklarÄ± ve tedbirli olma tutkularÄ± Ã¶zellikle iÅŸ yaÅŸamÄ±nda bir avantj olarak ortaya Ã§Ä±kar.



ÃœnlÃ¼ tavÅŸanlar: Mike Myers, Helen Hunt, Wesley Snipes, Rudolph Nureyev, Confucius, Orson Welles, Einstein.

Ejderha Ejderhalar . yaÅŸam ve coÅŸku doludurlar, toplum iÃ§inde Ã§abuk sivrilirler ve tanÄ±nÄ±rlar. KonuÅŸmadan Ã¶nce dÃ¼ÅŸÃ¼nmeyi ve baÅŸkalarÄ±nÄ± yargÄ±lamayÄ± severler. SaygÄ±deÄŸerdirler ve bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼nmekten hoÅŸlanÄ±rlar, yÃ¼ksek kalitede olmalarÄ± onlarÄ±n negatif yÃ¶nlerini Ã¶rter. BaÅŸarÄ±larÄ± iÃ§ duyularÄ±ndan gelir, zekalarÄ± Allah vergisidir, cÃ¶mertliklerinin sÄ±nÄ±rÄ± olmaz.



ÃœnlÃ¼ ejderhalar;Â Lenny Kravitz, Liam Neeson, Keanu Reeves, Joan of Arc, Pearl Buck, Sigmund Freud.

YÄ±lan: YÄ±lanlar cazibeli ve ÅŸÄ±ktÄ±rlar. Ä°Ã§gÃ¼dÃ¼leriyle yÃ¶n bulurlar, Ã§ok derin dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rler, aldatÄ±cÄ±dÄ±rlar. Filozofik yapÄ±larÄ± nedeniyle, yÄ±llar geÃ§tikÃ§e bilgeleÅŸirler. Buna karÅŸÄ±n, kindar ve intikamcÄ±dÄ±rlar ve kontrol ettikleri veya sahip olduklarÄ± alanda Ã§ok etkindirler.Â



ÃœnlÃ¼ yÄ±lanlar: John F. Kennedy, Katarina Witt, Brad Pitt, Charles Darwin, Edgar Allen Poe, Abraham Lincoln.

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At: Ã–zgÃ¼r ve ruhsal yÃ¶nden doÄŸal olarak baÄŸÄ±msÄ±zdÄ±r. At Burcu'nda doÄŸanlar doÄŸrudan doÄŸruya sosyal konumlarÄ±nda yÃ¼kselerek yer alÄ±rlar. Ã–te yandan At'lar, egoist, isyankar ve saldÄ±rÄ±ya eÄŸilimlidirler. Hele bir de sonuÃ§lar, istedikleri gibi olmadÄ±ÄŸÄ±nda...SerÃ¼venci doÄŸalarÄ± nedeniyle uyarÄ±cÄ±dÄ±rlar ve yaÅŸamÄ±n tÃ¼m yÃ¶nlerini yaÅŸamak yoluyla deneyim ararlar.



ÃœnlÃ¼ atlar: Clint Eastwood, Sinead O'Conner, Denzel Washington, Rembrandt, Chopin, Davy Crockett, Teddy Roosevelt.

KeÃ§i: Bir artist, zerafet simgesi ve yaratÄ±cÄ±dÄ±r. KeÃ§i insanlarÄ± terbiyeli ve Ã§ekicidirler. Buna karÅŸÄ±n kÃ¶tÃ¼mserlikleri ile tanÄ±nÄ±rlar ve kÃ¼Ã§Ã¼k maddi olanaklarla yetinirler. Genellikle tatminsizdirler, Ã§oÄŸu zaman baÅŸkalararÄ±na saygÄ±sÄ±z gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼rler ama sezgisel zamanlamalarÄ± mÃ¼kemmeldir. DoÄŸalarÄ± sevecen ve dengelidir; bu denge unsuru sayesinde, onlara kÄ±zanlar ve kinlenenler neden kÄ±zdÄ±klarÄ±nÄ± kÄ±sa zaman iÃ§inde unuturlar.



ÃœnlÃ¼ keÃ§iler: Mel Gibson, Pamela Anderson Lee, Nicole Kidman, Michelangelo, Rudolph Valentino, Mark Twain, Orville Wright.

Maymun: Maymunlar zeki ve gÃ¶zlemcidirler. Hep genÃ§ kalÄ±rlar, kiÅŸilikleri hipnozite edicidir. Daima herkes tarafÄ±ndan sevilirler, kuÅŸkuculuklarÄ± yÃ¼zÃ¼nden aÅŸÄ±rÄ± titizdirler; hele karar verirlerken.. AmaÃ§larÄ±ndan uzaklaÅŸtÄ±klarÄ±nda, olgun olmayan Ã§ocukÃ§a davranÄ±ÅŸlarda bulunurlar, isteklerini elde edinceye kadar her yolu denerler ve aldatÄ±rlar.



ÃœnlÃ¼ maymunlar: Tom Hanks, Timothy Leary, Danny DeVito, Julius Caesar, Leonardo da Vinci, Harry S. Truman, Elizabeth Taylor.

Horoz: Ã‡alÄ±ÅŸkan, kurnaz, beceriklidirler ve karar verirken herÅŸeyi Ã¶ÄŸrenmek isterler. Ã‡ok konuÅŸurlar ve dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini anlatmayÄ± severler. Kendilerini Ã¶verler ve bu yÃ¼zden de bazen kendini beÄŸenmiÅŸ olarak tanÄ±mlanÄ±rlar. Modadan, stil deÄŸiÅŸtirmekten hoÅŸlanÄ±rlar ve mÃ¼sriftirler. BaÅŸkalarÄ±na karÅŸÄ± Ã§ok cÃ¶mert davrandÄ±klarÄ±ndan sevilirler ve aranÄ±rlar.Â



ÃœnlÃ¼ horozlar: Jason Priestly, Jonathan Taylor Thomas, Will Smith, Rudyard Kipling, Caruso, Groucho Marx, Peter Ustinov.

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KÃ¶pek: Ä°nanÃ§lÄ±dÄ±rlar, kendilerini adarlar ve asla vazgeÃ§mezler. DÃ¼rÃ¼stlÃ¼k, gÃ¼venilirlik onlar iÃ§in Ã¶nemlidir ve Ã¶yledirler, sevdikleri zaman bu Ã¶zellikleri daha Ã§ok ortaya Ã§Ä±kar. Ama aÅŸÄ±rÄ± meraklÄ±lÄ±klarÄ± yÃ¼zÃ¼nden rahatsÄ±z edici olabilirler, hatalarÄ± bulmaktan hÅŸlanÄ±rlar. Cesaretleri onlarÄ± en zor iÅŸleri yapmalarÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rÄ±r.



ÃœnlÃ¼ kÃ¶pekler: David Bowie, Naomi Campbell, JudyGarland, Socrates, George Gershwin, Benjamin Franklin, Herbert Hoover, David Niven.

Domuz: Domuzlar mÃ¼kemmel arkadaÅŸ ve ortak olurlar. GÃ¼Ã§lÃ¼ zekalarÄ± vardÄ±r ve zor amaÃ§lara yÃ¶nelmeye ihtiyaÃ§ duyarlar ve bunu sergilemekten de hoÅŸlanÄ±rlar. HoÅŸ gÃ¶rÃ¼leri Ã¼nlÃ¼dÃ¼r, iÃ§ten ve dÃ¼rÃ¼sttÃ¼rler. Naiflikleri ve Ã§ok duygusal olmalarÄ± nedeniyle, baÅŸlarÄ± sÄ±k derde girer. Zor dÃ¶nemlerde ve gÃ¼venilmez sonuÃ§larda, domuzlarÄ±n yardÄ±mÄ±nÄ± almak yararlÄ± ve gerekli bir yoldur.



ÃœnlÃ¼ domuzlar: Danny Glover, Arnold Schwarzenegger, Woody Allen, Albert Schweitzer, Ernest Hemingway.

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