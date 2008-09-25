Çay falınıza bakın

Çay Falı çok çok eski, yaklaşık 5.000 yıllık bir kehanet metodudur. Aslında çay falı, kahve falı tarzındadır yani sezgiye dayanır. Önemli olan şekillerden anlam çıkarmaktır. Okuyucu yani falcı, boş çay fincanını alarak dipte kalan çay yaprakçıklarından anlamlar çıkarır ama dikkat edilmesi gereken şey, fal çayının poşet çayı olmayacağı ve de süzgeçten geçirilmemesidir. Çünkü yüzen yaprakçıklar yorumlanacaktır. Bu doğrultuda hazırlanmış yani demlenmiş bir çayı içtikten sonra, fincanın kenarlarında kalan çayların şekilleri de yorumlanacaktır. Size aşağıda bazı olası şekillerin anlamlarını veriyoruz; çay yaprakçıklarının fincanın kenarında birikmesi kehanetin daha çabuk gerçekleşeceği anlamındadır. Yaprakçıkların fincanın dibine doğru veya dibinde olması kehanetin daha uzun zamanda gerçekleşeceği anlamındadır. Yedi uçlu yıldız, her konumda iyi şansın simgesidir. Yıldızın uçlarının kırık olması, bazı umutların kırılması anlamına gelir veya daha çay içilmeden önce çayın üzerinde yıldız şekli varsa, bu da isteğe ulaşmak için sabırlı olunması anlamındadır. Şimdi bazı şekillerin yorumunu görelim:

Bıçak: Ayrılık ve çekişmeler.

Ay: Coşkulu ve heyecanlı bir aşk olayı.

Mektup: Yapraklar yüzüyor ve küçükse, bir maddi kazanç olabilir. Sabit duruyorsa, büyükse bir aşk mektubu gelebilir.

Eldiven: Bir davette farklı bir düşünce ile karşılaşılabilir. Yapraklar sabit duruyorsa çözümlenmesi gereken bir haklılık veya haksızlık olayı vardır. Eğer fincanın kenarına yapışmışsa, iyi şans gelmektedir.

Kalp: Samimi, dokunaklı bir etki altındasınız. Eğer çay yaprakları kenarda ve bir halka şeklindeyse bir evlilik haberi gelebilir.

Anahtar: Yeni projelerin haberi; Önemli bir değişiklik olabilir.

Yelpaze: Kapanmış bir şekildeyse, bir veya iki flört haberi, yelpaze açıksa bir kıskançlıktan korunulmalıdır. Sadece tek ve belirgin bir yelpaze varsa, bir toplantı olabilir.

Elma: İsteğin olumlu yönde gelişmesi, insana benzeyen bir şekille beraber veya yakınsa yakın birisinin yardımı gelecektir.

Kafes: Hastalık ve şanssızlık; kenara yakınsa yolculuklarda dikkatli olmalısınız. Sabit duruyorsa, aile ve para konularında canınız sıkılabilir.