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ASTROLOJİ
    Haberler >Astroloji >C

    C

    Hürriyet Haber
    15.09.2008 - 16:03 | Son Güncelleme:

    Cacus : Herakles tarafından öldürülen bir dev.
    Caeculüs : Vulcain'in oğlu
    Caelus : Uranos'un latince karşılığı
    Camene : Çeşme perileridirler ancak yunanlılar bunların ilham perileri olduklarına da inanırlardı.
    Camilla : Volskiler kralı Metabus'un amazonlara benzeyen kızı.
    Camenta : Romalı doğum tanrıçası.
    Carmenta : Ladon ırmağının efsanevi kızı. Gaipten haberler veriyordu.
    Carna : Roma civarında Tiber nehri kenarlarında yaşayan bir peri kızı.
    Catanitus : Latinlerin Ganymedes'e verdikleri ad.
    Centimaniler : Yüz kollu devler.
    Ceres : Toprak ve ürünler tanrıçası Demeter'in bir diğer adı.
    Clio : Kahraman destanı Epos ve Tarih Musa'sına Latinlerin verdikleri ad.
    Concordia : Romalıların barış tanrıçası.
    Concus : Eski Roma tanrılarından biri. Gizlemek, örtmek, saklamak tanrısıydı.
    Cubido : Aşk tanrısı Eros'un bir diğer adı.
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