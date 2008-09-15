Cacus : Herakles tarafından öldürülen bir dev.
Caeculüs : Vulcain'in oğlu
Caelus : Uranos'un latince karşılığı
Camene : Çeşme perileridirler ancak yunanlılar bunların ilham perileri olduklarına da inanırlardı.
Camilla : Volskiler kralı Metabus'un amazonlara benzeyen kızı.
Camenta : Romalı doğum tanrıçası.
Carmenta : Ladon ırmağının efsanevi kızı. Gaipten haberler
veriyordu.
Carna : Roma civarında Tiber nehri kenarlarında yaşayan bir peri kızı.
Catanitus : Latinlerin Ganymedes'e verdikleri ad.
Centimaniler : Yüz kollu devler.
Ceres : Toprak ve ürünler tanrıçası Demeter'in bir diğer adı.
Clio : Kahraman destanı Epos ve Tarih Musa'sına Latinlerin verdikleri ad.
Concordia : Romalıların barış tanrıçası.
Concus : Eski Roma tanrılarından biri. Gizlemek, örtmek, saklamak tanrısıydı.
Cubido : Aşk tanrısı Eros'un bir diğer adı.