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Buz Lazer ile Konforlu Lazer Epilasyon

05.06.2020 - 15:09 | Son Güncelleme:

Yaz ayları yaklaşırken lazer epilasyon yaptıranların sayısı da artıyor. Kumsalda mayoyla özgürce dolaşmak, şehir hayatında kısa kollu elbiselerle rahat edebilmek için lazer epilasyon etkili ve kalıcı çözümlerden biridir. Kadınların yanı sıra günümüzde artık erkekler de lazer epilasyon yaptırıyorlar. Her geçen gün artan lazer epilasyon talebine cevap verebilmek için geliştirilmiş farklı yöntemler mevcut. Lazer epilasyon yöntemlerindeki çeşitlilik, seçim yaparken belli kriterleri öne çıkarıyor. Bu kriterler arasında güvenli, etkili ve kalıcı sonuçlara sahip olması en başta geliyor. Hemen ardından ise konfor arayışı geliyor.

Üç Dalga Boyunun Gücü: Alexandrite + Diyot + Nd:YAG

Medikal estetik teknolojilerindeki gelişmeler lazer epilasyon teknolojilerine de yansımıştır. Ütüleme Epilasyon tekniğinin mimarı Alma Lasers firması 10 yıllık bir araştırma sonucu Soprano ICE cihazını geliştirmiştir. Cihaz, ülkemizde distribütör firma tarafından marka tescili yapılarak Buz Lazer olarak lanse edilmiştir. Buz Lazer, Soprano Ice serisi cihazları kapsayan patentli bir markadır. Buz Lazer gelişimine 3 dalga boylu Soprano Ice Platinum ile devam etmiştir. Alexandrite, Diyot ve Nd:YAG dalga boylarının aynı sistemde olmasının avantajıyla genellikle tüm kıl tiplerinde etkili olduğu görülmektedir. Serinin en yeni üyesi Soprano Titanium, Soprano Ice Platinum cihazının tüm özelliklerine sahip olmasının yanında çok daha hızlı bir lazer epilasyon sunmaktadır.

Buz Lazer Konforu

Buz Lazer, epilasyona başka bir boyut kazandıran teknolojilere sahiptir. Bu teknolojiler sayesinde günümüzde artık neredeyse ağrısız lazer epilasyon yaptırmak mümkün olmaktadır.

Buz Lazer sisteminin sahip olduğu önemli ayrıcalık; cilde değdiğinde buz gibi soğuk olan tedavi başlığıdır. Patentli ICE teknolojisi gelişmiş bir soğutma sistemidir, uygulama esnasında cildi -3°C’ye kadar soğutur, serinletir ve ferahlatır. Bu gelişmiş soğutma sistemi lazer epilasyon ağrısını ortadan kaldırmaya yardımcı olurken yan etki riskini de minimuma indirmeyi amaçlar.

Ütüleme Epilasyon uygulama tekniği Buz Lazer cihazını üreten firmanın patentli teknolojisidir.  Bu uygulama tekniğinde kıllar kademeli olarak ısıtılır. Kılların kademeli olarak ısıtılması özellikle koyu tenli kişilerin epilasyonunda çok önemli bir avantajdır. Ciltte yanık oluşması, iz kalması gibi yan etki riski genellikle yok denecek kadar azdır. Buz Lazer, bronz ten dahil tüm cilt tiplerinde uygulanabilir ve ince kıllar dahil tüm kıl tiplerinde genellikle etkili sonuçlara sahiptir. Cilt üzerinde sürekli hareket ettirilen başlık cilde adeta masaj hissi verir ve lazer epilasyonun masaj konforunda olmasını sağlar.

Buz Lazer, geniş tedavi başlığı sayesinde hızlı bir lazer epilasyon sunmayı amaçlar. Buz Lazer FDA onayına sahip bir sistemdir ve tüm dünyada yaygın olarak kullanıldığı bilinmektedir. Hakkındaki klinik çalışmalarla etkinliği kanıtlanmıştır.

Güvenli, etkili, neredeyse ağrısız ve hızlı bir lazer epilasyon yöntemi olan Buz Lazer konforlu bir uygulamadır. Yaz aylarında bronz tene uygulama yapılabilmesine olanak tanıdığından, lazer epilasyon seanslarına yazın ara vermeden devam edilebilmesini sağlar. Tüm bu özellikleri ile Buz Lazer son yılların en çok tercih edilen lazer epilasyon yöntemi olmuştur.

 

Kaynaklar

Buz Lazer

Lazer Epilasyon

 

 

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