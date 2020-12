BURCUNUZUN 2010 TRAFÄ°ÄžÄ°

KOÇ BURCU

Mart 7 - 31 Venüs burcunuzda....

‹lişkileri hevesle benimseyeceksiniz ama bir düşünün. Bazen sevginiz veya ilişkiniz zorlay›c› olabilir. Çekiciliğiniz çok belirgin, heyecanl› ve ateşlisiniz. Sosyal yaşamınız hareketli.

Mart 11 Etki - Venüs/ Pluto

‹lişkileriniz, kesinlikle iyi planlanmalı ve politik olmalı.

Mart 17 - Nisan 3 Merkür burcunuzda...

Çabuk karar verme yeteneğiniz mükemmel. Kendinizi ifade etme isteğiniz çok yükselecek, tedbirli olun ve abartmayın, kurnaz, ince ve organize olun. Süregelen tart›şmalardan kaç›n›n.

Mart 18 Etki - Merkür/Terazi

Detaylar önemli olacak ama hayalgücünüz yeterli olmayabilir. İnsanlara güveniniz azalacak ama bu sizi engellemesin, biraz karamsarsınız. Yaşınız 40'ın üzerindeyse solunum rahats›zl›kları olabilir, dikkat edin.

Mart 20 - Etki Merkür/ Pluto

Mayıs 27 - Ağustos 15 Uranüs burcunuzda...

Yeni girişimler için hazırsınız, haydi ama ç›kar›n›z için değişiklikleri kabul etmek zorundas›n›z.

Haziran 7 - Eylül 10 Jüpiter burcunuzda...

Önemli bir süreç. Coşkulu ve heveslisiniz, gelişmeler kontrolünüzden ç›kabilir. Cömertlik nedeniyle biraz maddi kayba uğrayabilirsiniz. Riskleri iyi hesaplayın, aş›r› güven çevrenizdekileri uzaklaşt›rabilir, ölçülü olun.

Haziran 8 - Etki Jüpiter/Uranüs

Varolan koşullar› değiştirebilecek bir kar›ş›kl›k yaşayabilirsiniz. Öncelikle bağ›ms›zl›ğ›n›za önem vereceksiniz. Ani görüş değişiklikleri sizi tutars›z yapabilir.

Temmuz 6 (Aralık 7'ya kadar) Uranüs Retro'ya giriyor.

Uranüs Retrosu en içteki yaratıcı düşünceleri etkiler. Yeni deneyimler için zengin kaynaklar oluşacaktır ama bunlar gerçeklik ortamında denenmelidir. Bunun için zekanın geliştirilmesi ve gereken şekilde kullanılması uygun olacaktır. Bu Retro yüksek gerilimler ve zorluklar getirir, Hemen bağımsızlığı yitirmemek ve baskı altına girmemek için planlamalar yapılmalıdır. Kısacası, Uranüs Retrosu, özgürlüğünüzü tehdit edebilir.

Temmuz 24 (Kasım 19'e kadar) Jüpiter Retro'ya giriyor.

Jüpiter Retrosu büyümeyi engeller, gelişmeler duraklar. Dıştan gelen yararlı enerjiler azalır, o zaman bilgelik ve ruhsal bilgi gerekecektir. Tüm konulara tarafsız yaklaşılmalı ve çok çalışılmalıdır, konuya göre büyük özveriler gerekebilir. Başkalarını eleştirmekten kaçınmalı, size ait etik değerleri gözden geçirerek güvenilirliğinizi, dürüstlüğünüzü ve bütünlüğü test etmelisiniz. Olası korkularınızı, amaç ve ihtiyaçlarınızı bir kez daha düşünün. Bu Retro ihtiyaç duyduğunuz şeylerin beklediğiniz kadar gelmesine engeldir hatta varolan bazı şeyleri sizden alabilir. Ama dayanır ve direnirseniz sonuç yolculuğun ve öğretinin anlamını farkedecek ve yararlanacaksınız.

Temmuz 24-25 - Etki Jüpiter/Pluto

‹stek gücünüz yüksek, birçok şeyin üstesinden gelebilirsiniz. İçgüdülerinizi ve al›şkanl›klar›nızı bir daha gözden geçirin. Bu etki Ağustos'un 2-3 arasında tekrarlanacak.

BOĞA BURCU

Mart 9 - Etki Venüs/Satürn

Reddedilme korkunuzu yenin, aşk yaşamınızda sorunlar olabilir.

Mart 31 - Nisan 26 Venüs burcunuzda...

Gezegeniniz sizinle, bu iyi birşey.

Çok duygusal ve hassas olacağınız bir süreç. Sosyal ilişkileri çok büyütmeyin, daha seçici olun.

Nisan 2 - Haziran 11 Merkür burcunuzda...

Düşüncelerinizden ve kararlar›n›zdan taviz vermeyeceksiniz. Planlı ama tutucusunuz. Her zamankinden daha pratik ve yap›c› olmalısınız. İlginç haber gelebilir ve fırsatlar çıkabilir.

Nisan 3 - Etki Venüs/Mars

Sosyal s›k›nt›lar can sıkabilir ama nedenini duygusal ilişkinizin içinde aramalısınız. Aşk bu dönemde sizin için önemli olacak. At›lgan ve cesursunuz.

Nisan 4-5 - Etki Merkür/ Mars

Ak›ll› ve uyan›k olacağınız bir süreç. Karar verirken geçmişteki örnekleri bir daha düşünün. Küçük ama ardıl sakarlık dönemi.

Nisan 18-19 (Mayıs 11'e kadar) Merkür Retro'ya giriyor.

Merkür Retroları en popüler Retro'lardır. Size gerçekliğin ne olduğunu gösterirler. Eğer yeterince ya da çok bilgi gelmişse ve siz ileriye yönelik birkaç adım atmak istiyorsanız Merkür Retrosu, uygun koşulları, kavranması şart olan gelişmeleri ve organize olmanızı sağlayabilir. Neyi, ne zaman ve nasıl kullanacağınızı anlayabilirsiniz. Herşeyi yeniden gözden geçirin, hesaplarınızı bir daha yapın, içinizden dışa yönelerek öncelikle ilişki ve iletişim dünyanızı daha etkin ve doğru kullanmaya hazırlanın.

Nisan 23 - Etki Venüs/Neptün

Aşk hayat›nızda ya da duygusal ilişkilerinizde kimin suçlu, kimin hatal›, ye de aldatmaya eğilimli olduğunu doğru saptamalı ve dürüst olmalısınız. Gerçekçi olmayan beklentilerden uzak durun.

Mayıs 12 Merkür normale dönüyor.

Nisan 25 - Etki Merkür/ Mars

Nisanın 5'indeki etki tekrarlanacak, demek ki yeterince düşünmüyor ve uygulamalarda yetersiz kalıyorsunuz.

İKİZLER BURCU

Nisan 24-25 - Mayıs 20 Venüs burcunuzda...

Çok daha flörtçüsünüz. Organizasyonlarla ilginiz varsa çok uygun bir süreç. Birisi sizi zekasıyla etkileyecek.

Mayıs 17 - Etki Venüs/Jüpiter

Bu kadar hoşgörülü olursanız, yılın kalanını bunun bedelini ödemekle geçirirsiniz. Zamanlamalar önemli olacak.

Mayıs 18 - Etki Venüs/Satürn

Etraf›n›zdakilerden beklediğiniz maddi destek yeterince olmayabilir. Maddi sıkıntılar size biraz üzecek ama aşacaksınız, daha çok başkalar› taraf›ndan yap›lm›ş borçlar yüzünden sıkılıyorsunuz.

Mayıs 19 - Etki Venüs/Uranüs

Sakin olun, bu dönemde kavgac›, öfkeli ve tartışmacısınız. Beklenmedik ya da al›ş›lmam›ş aşk maceralar› ile karş›laşabilirsiniz.

Mayıs 23 - Etki Venüs/Pluto

Kendinize hayransınız. Kontrolü daha çok sevecek ama kontrol edilmekten hoşlanmayacaksınız.

Haziran 11 - Haziran 26 Merkür burcunuzda...

Birbirini takip eden, ak›c› düşünceleriniz var, kullanmalısınız ama biraz konsantrasyon zorluğunuz var gibi. Merkür sizi arada bir aniden çok sinirlendirebilir. Teşvik edilmek istiyorsunuz değil mi?

Haziran 24 - Etki Merkür/Satürn

Çağdışı düşüncelere bağlanmayın, sizi yanlış anlıyorlar. Bu etki sizi biraz kaba ve sert daha doğrusu patavatsız yapabilir.

Haziran 24 - Etki Merkür/Neptün

Ama aynı günde bir de çok olumlu bir etki var, sezgileriniz mükemmel, zekanız keskin yani durumu kontrol etmeniz mümkün.

Haziran 25 - Etki Venüs/Uranüs

Mayıs 19'daki etki yine tekrarlanıyor, hatırlayın.

Aralık 21 Tam Ay Tutulumu (İletişim, ulaşım kaosu)

İki gün süreyle iletişim sorunlarınız tam bir kaosa dönüşebilir ama gereken tedbirleri yeterince alabilirseniz, önemli birşey olmadan dönemi atlatabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU

Mayıs 23 - Etki Venüs/Pluto

Kendinize hayransınız. Kontrolü daha çok sevecek ama kontrol edilmekten hoşlanmayacaksınız.

Haziran 25/26 - Temmuz 10 Merkür burcunuzda...

Başkalar›n› yans›tmaya yatk›nsınız iyi ama önemli olan siz olmanız, değil mi? Daha içgüdüsel ve sezgisiniz.

Haziran 25 - Etki Venüs/Uranüs

Venüs ile Uranüs'ün birbirlerinden pek hoşlanmadıkları bu dönemde kavgac›, öfkeli ve tartışmacısınız. Beklenmedik ya da al›ş›lmam›ş aşk maceralar› ile karş›laşabilirsiniz.

Temmuz 11 Tam Güneş Tutulumu

Önemli bir tutulum, burcunuzda bu yıl çok önemli başka bir hareket yok gibi neredeyse, herşey rutin ama bu tutulum özellikle ve öncelikle duygusal yaşamınızda önemli hatta bazen yaşamsal değişimlere neden olabilir. Burada duygusal tansiyonları yüksek olanlar, sorunlardan kurtulamayanlar veya sonuç alamayanlar zarar görebilirler. Kısacası bu tarihten bir hafta önce ve sonrasında tüm duygusal kararlardan, ortamlardan ve gelişmelerden uzak durmalı, tümüyle kaçınmalısınız.

ASLAN BURCU

Mart 11'de Mars Aralık 2009'dan beri sürdürdüğü Retro konumdan çıkıp normal hareketine dönüyor.

Haziran 4 - Etki Mars/Neptün

İlginç ve çok yönlü bir etki. Gizem yaratmaktan hoşlanacaks›n›z, loş ışıkta ve karanlıkta oturmak isteyebilirsiniz. Pek de gerçekçi olmayan istekleriniz size daha çok sıkıştırabilir. Bağımlılık yapan herşeye dikkat.

Haziran 14 - 11 Temmuz Venüs burcunuzda...

Sizden hayır adına bir sürü şey isteyecekler, ipin ucunu kaçırmayın derim. Cazip ve çekicisiniz.

Temmuz 8 - Etki Venüs/Neptün

Sosyal ve romantik ilişkileriniz uyuşamayabilirler, araştırın. Bu etki sizi kolayca aldat›labilir bir hale sokabilir, ona göre davranın.

Temmuz 9 - Temmuz 29 Merkür burcunuzda...

Sabit fikirli ve inatç›sınız, size ters gelen fikirleri reddederken aşırı tepki verirseniz siz de tepki görebilirsiniz. Yolculuklar görünüyor.

Temmuz 9 - Etki Merkür/Uranüs

Herşeyin olas› olduğuna inanacağınız ama yine de geri çekileceğiniz bir süreç fakat kısa.

Temmuz 26 - Etki Merkür/Neptün

Neden sadece uzman olduğunuz konuda kendinizi göstermiyor ve konuda birşey söylüyorsunuz. Esnek davranmay› öğrenmelisiniz, kararlar›n›zda hata yapman›z olas›d›r. Sevdiğiniz sizi üzecek ve yanl›zl›ğ› tercih edeceksiniz.

BAŞAK BURCU

Nisan 7 - Temmuz 22 Satürn burcunuzda ve Retro...

Eveet, Satürn yine geldi ama korkmayın sadece bir daha düşünün çünkü size kontrol ediyor, ne yapmakta olduğunuzu anlamak istiyor, aldığınız dersleri çalışıp çalışmadığınıza bir göz atıyor. Eğitim için iyi bir süreç. Bu dört aylık Retro'da bazı şeyleri dışlayın ya da erteleyin. Tamamlanmamış herşeyi bitirin, sorun olabilecek, güncel akışı bozabilecek ve size ek sorumluluklar getirecek en küçük bir ayrıntıyı dahi düşünün. Yani size zaman kaybettirecek herşeyi ortadan kaldırın. Geleceğe yönelik beklentilerinizde birkaç değişiklik yapın veya düzeltin. Geriye çekilip çevrenize kuşbakışı bir bakın, eksikleri görmeye çalışın. Bu süreç gözüpeklik, atılganlık süreci değildir, hiç denenmemiş işlere kalkışmayın. Bunun yerine yaşamı yeniden değerlendirip sonrası için güç toplamasınız. Satürn'ün bu Retrosu, size psikolojik dünyanızın yeniden yapılanmasını, limitlerinizi algılamanızı ve savunma sisteminizi nasıl oluşturacağınızı öğretecektir. Buna bir diğer anlamda Retro'nun sizi, size yorumlayacağı şeklinde de yaklaşabilirsiniz, net ve anlaşılabilir olarak. Başarılar...

Nisan 26 - Etki Satürn/Uranüs

Bazı kuşak çatışmaları yaşayabilirsiniz, sizden genç ve yaşlılarla, uzlaşmak zor olabilir.

Mayıs 27 Satürn Retro'dan çıkıyor.

Haziran 7 - Haziran 30 Mars burcunuzda...

Beceri gerektiren işleriniz artacak. Yazmaya, öğretmeğe, sağl›ğa, iç dekorasyon ya da modaya yönelik bir işiniz varsa, bu iyi bir süreç.

Haziran 15 - Etki Mars/Pluto

Çok sert bir etki. Güçlü sevgi ve nefretler yaşayacaks›n›z, tutkular›n›zı ve gereksizi gerekliden ay›rabilme yeteneğiniz size çok gerekecek.

Temmuz 10 - Ağustos 8 Venüs burcunuzda...

Arada bir sosyal k›s›tlamalar olabilir, tabii maddi nedenlerden kaynaklanıyor. Sadece ilişki olsun diye ilişkiye girmek akıllıca değil.

Temmuz 27 - Merkür burcunuzda...

Merkür 4 Ekim'e kadar sizinle, arada bir de Retro yapacak. İletişim yaşamınızda çok önem kazanacak, retro dönemine önemli işler bırakmayın. Etki altında kalmaya aç›ksınız. Organizasyon ve sat›ş yetileriniz çok iyi, hayal gücünüz geniş ama biraz maymun iştahl› olabilirsiniz. Antik ve geleneksel düşüncelere saplanmayın.

Ağustos 21 (Eylül 13'ye kadar) Merkür Retro'ya giriyor.

Merkür Retroları en popüler Retro'lardır. Size gerçekliğin ne olduğunu gösterirler. Eğer yeterince ya da çok bilgi gelmişse ve siz ileriye yönelik birkaç adım atmak istiyorsanız Merkür Retrosu, uygun koşulları, kavranması şart olan gelişmeleri ve organize olmanızı sağlayabilir. Neyi, ne zaman ve nasıl kullanacağınızı anlayabilirsiniz. Herşeyi yeniden gözden geçirin, hesaplarınızı bir daha yapın, içinizden dışa yönelerek öncelikle ilişki ve iletişim dünyanızı daha etkin ve doğru kullanmaya hazırlanın. Burcunuzdaki Satürn işleri biraz daha zorlaştırabilir ama siz iki yıldır süren Satürn eğitiminden sonra gerekeni yapmalısınız.

Ekim 1 - Etki Merkür/Jüpiter

Entellektüel züppeliklerden kaçının. Düşüncelerinizin olduğundan daha çok önemli olduğuna inanacaksınız yani biraz kendinizi beğenmiş olacaksınız. Dikkatsizlik veya zihinsel dağ›n›klık süreci. Güvenilir olmayı ihmal etmeyin. S›r saklarken daha ciddi olun. Stres veya heyecan anlar›nda sağl›kl› düşünemeyebilir ve şaş›rabilirsiniz.

Ekim 2 - Etki Merkür/Uranüs

Bir gün sonra Merkür yine güçlü bir gezegenle beraber. İkisini bir düşünün. Düşüncelerinizi koordine etmeniz ve uygun şekilde anlatabilmeniz için şaşk›nl›ktan kaç›nın. Bir yakınınızı inatla deli edebilirsiniz. Daha zarif olmaya çalışın.

TERAZİ BURCU

Ocak 14 (Mayıs 30' kadar) Satürn Retro'ya giriyor.

Yaşamınızın en önemli dönemlerinden birisi başlıyor. Tamamlanmamış herşeyi bitirin, sorun olabilecek, güncel akışı bozabilecek ve size ek sorumluluklar getirecek en küçük bir ayrıntıyı dahi düşünün. Yani size zaman kaybettirecek herşeyi ortadan kaldırın. Geleceğe yönelik beklentilerinizde birkaç değişiklik yapın veya düzeltin. Geriye çekilip çevrenize kuşbakışı bir bakın, eksikleri görmeye çalışın. Bu süreç gözüpeklik, atılganlık süreci değildir, hiç denenmemiş işlere kalkışmayın. Bunun yerine yaşamı yeniden değerlendirip sonrası için güç toplamasınız. Satürn'ün bu Retrosu, size psikolojik dünyanızın yeniden yapılanmasını, limitlerinizi algılamanızı ve savunma sisteminizi nasıl oluşturacağınızı öğretecektir. Buna bir diğer anlamda Retro'nun sizi, size yorumlayacağı şeklinde de yaklaşabilirsiniz, net ve anlaşılabilir olarak. Başarılar...

Ocak 31 - Etki Satürn/Pluto

Tehlikeli bir etki, güce, iktidara ve konumlara kolay kanmamalısınız. Geçmişe özlem duyacaksınız.

Temmuz 21 - 2012 Ekim 6 arasında Satürn burcunuzda...

Uzun ve çok önemli bir süreç başlıyor, gereken yerlerden yararlanarak muhakkak bu konuda bilgilenmelisiniz. Ortakl›k veya taahhüt organizasyonlar›nda engeller olacakt›r. Genelde ilişki kurarken zorluk çekeceksiniz.

Temmuz 26 - Etki Satürn/Uranüs

Bir diğer güçlü etki daha, genelde yaş çatışmaları şeklinde yaşanacaktır. Günlük olaylarda her yaştan insanla ilişkilere özen gösterin.

Temmuz 29 - Eylül 15 Mars burcunuzda...

İyi bir bileşken, enerjik ve mücadelecisiniz ama sorunlara sald›rgan bir tav›rla yaklaşmayın.

Temmuz 30 - Etki Mars/Uranüs

Zıt bir etki. Kişiliğinizin anlaşılması ve davran›şlar›n›z›n tahmin edilmesi güçtür. Kontrol edilmeniz zordur. Arkadaşlardan ayr›l›k olas›d›r. ‹ç geriliminiz yoğun ve bundan dolay› evhaml› birisi olabilirsiniz. Düşman olunmamas› gerekir, kural d›ş› oynamay› seveceksiniz.

Temmuz 31 - Etki Mars/Satürn

Otorite taraf›ndan engellenebilirsiniz. Ak›ls›zca hareketlerde k›zg›nl›k ve hayalk›r›kl›ğ›n› muhafaza eder bir yap›m vard›r. Yaralanmalara eğilimlisiniz. Olumsuz veya zararl› bir enerji sizi etkileyebilir.

Ağustos 3-4 - Etki Mars/Jüpiter

Terazi'nin yoğun etkileri devam ediyor, bu da önemli bir birleşim. Olumsuz olaylar› kabul etmekte güçlük çekebilirsiniz. Şans›n›z iyi, yard›mcı ama finans oyunlarında kaybedebilirsiniz. Ortakl›k ve eş seçiminde dikkatli olun.

Ağustos 8 - Eylül 9 Venus burcunuzda....

Israrc› ve biraz hafifmeşrep olabilirsiniz. Hukuk ve ilişkiler konular› önemli olabilir.

Ağustos 7 - Etki Venüs/Uranüs

Çevrenizdekilerin hemen hemen tümü size can sıkıcı olabilirler. Romantik ilişkileriniz belirsiz.

Ağustos 8 - Etki Venüs/Satürn

Keyfiniz sağl›k veya borçlar yüzünden kaçabilir. Soğukkanlılıkla durumu izlemeli ve uygun kişilere danışmalısınız.

Ağustos 21 - Etki Satürn/Pluto

Geçmişe özlem duyacak ve oralarda kalmış birisiyle organize olmadan karşılaşacaksınız.

Eylül 30 - Etki Güneş/Satürn

Çok ciddi olmanız gereken bir dönemdesiniz. Endişe etmeyin, yaşamsal birşey yok sadece böyle bir imaj yaratmanız gerekiyor. Bu ara çok çal›şmanız gerekebilir.

Ekim 4 - Ekim 21 Merkür burcunuzda...

Bu ara dedikodu seveceksiniz ama işi abartmayın.

Ekim 3-4 - Etki Merkür/Pluto

Yöntemleri tam olarak öğrenmeye zorunlusunuz.

Ekim 8 - Etki Merkür/Satürn

Bu dönemde nezaketli olduğunuz söylenemez, bayağı hırslısınız, bu arada bayağı dayanıklı ve initçısınız. Konuşmalarınızda tutukluk olabilir.

Kasım 7 - Venüs burcunuzda...

Sosyal ilişkileriniz hareketleniyor. Bu arada romantik ve heveslisiniz.

AKREP BURCU

Eylül 8 - 31 Aralık (Kasım 9 - Kasım 30 arası hariç) Venüs burcunuzda...

‹lişkilere şiddetle ruh kazand›rmaya eğilimlisiniz, sosyal güdüleriniz kesin, direkt ve amaca yönelik olmalı.

Eylül 14 - Mars burcunuzda...

Duygusal tansiyonunuz fiziksel enerjinizi yönetiyor demek ki ilişkiyi iyi kurmalı ve denge sağlamalısınız. Çabalar›nız yoğun ama biraz da bir amaca yönelik olmalı. Mars size intikam›m› duyguları ve k›skanç getirebilir.

Ekim 3 - Etki Venüs/Mars

Bu ılımlı ve sıcak bir etki davran›şlar›nız s›cakt›r fakat zerafet azalabilir.

Bu etki genelde kadınlarda farkl› projelerde aktif olma imkan› verir veya başar› getirir. Tepkileriniz genelde çabuk ve düşünmeden gerçekleşir. Sevdiğinizle ilişkinizde daha çok tene önem vereceksiniz. Alışverişlere dikkat edin, cebinizi çok boşaltmayın.

Ekim 9 (Kasım 19'a kadar) Venüs Retro'ya giriyor.

Venüs Retro'ları çok güçlü sayılmazlar, daha çok sizin yaşamsa değerlerinizi sorgularlar. Yeni ve yararlı alanlar elde edebilirsiniz, örneğin para konusunda bu mümkündür. Ama öncelikle sağlığınız ve elinizde bulunan herşey için ne yaptığınızı ve doğal yetilerinizi nasıl kullandığınızı merak edip sorgulayacaktır. Cazibenizle, sevdiklerinizi etkileyebilirsiniz fakat Venüs Retro'su bu kadar mı, diyerek, gerçekten ne istediğinizi ve neleri gerçekten paylaştığınızı sorgulayacaktır. Sonuçta bu Retro, kendinizi daha iyi anlamak, gözlemlemek ve ilişkilerinizi nasıl yürüttüğünüzü gözlemleyecektir.

Ekim 20 - 9 Kasım Merkür burcunuzda...

Saplant›l› veya inatç›sınız. Daima bildiklerinizi değil yapt›klar›nızı önemsetebilmelisiniz. Çözümleyici ama şüphecisiniz. ve bu nedenle düşüncelerinizi aç›klamakta çoğu zaman isteksizlik duyacaksınız.

Ekim 22 - Etki Merkür/Uranüs

Düşünceleriniz bazen gerici bazen ilerici olabilir. Hareketleriniz karars›z görünmenize neden olmamalı. S›k›c› ayr›nt›lar ve gereksiz tekrarlamalar canınızı sıkacak bazen zorunlu olabilirsiniz.

Ekim 24 - Etki Mars/Uranüs

Cesaret gerektiren yeni eylemler için haz›r olduğunuzu hissedeceksiniz.

Geleneksel olmayan düşüncelere ve gelişmelere isteklisiniz.

Kasım 4-6 - Etki Merkür/Uranüs

İki gezegen keyifli bir konumdalar. Genelde herşey olumlu gibi ya da en azından olumlu görünüyor, siz de fazla meraklı olmadan olayları akışına bırakın. Kendi kendinize konuşmayın, paylaşın.

Kasım 5-6 - Etki Merkür/Neptün

Kafanız fazla duygusal bu nedenle tepkileri güç ve yavaş farkediyor ve geç kalıyorsunuz. Organizasyon eksikliği gözlenebilir. Gerçekçi olmayan yaklaş›mlardan kaçının.



YAY BURCU

Ekim 28 - Aralık 9 Mars burcunuzda...

Davran›şlar›n›z çoşkulu ve ilham verici, tezcanl›sınız. Uykusuz kalmayın. Değişken davran›şlar ve al›şkanl›klar içerisindesiniz. Bu dönemde içinde olduğunuz maddi sorun için sürekli destek aramanız davran›şlar›n›z› anlamsızlaştırıyor ve kendinizi tekrar etmenize neden oluyor.

Kasım 8 - Aralık 1 (Aralık 2/18 arasında Oğlak'ta) Merkür burcunuzda...

Çoşkulu ve uyum sağlayabilme yeteneğine sahipsiniz. Detaylara saplanma eğilimlerinizde aş›r›l›k görülebilir.

Kasım 11 (Merkür Oğlak'ta Retro'ya giriyor ve Retro Aralık 19/31 arasında Yay'da sürüyor).

Eğer yeterince ya da çok bilgi gelmişse ve siz ileriye yönelik birkaç adım atmak istiyorsanız Merkür Retrosu, uygun koşulları, kavranması şart olan gelişmeleri ve organize olmanızı sağlayabilir. Neyi, ne zaman ve nasıl kullanacağınızı anlayabilirsiniz. Herşeyi yeniden gözden geçirin, hesaplarınızı bir daha yapın, içinizden dışa yönelerek öncelikle ilişki ve iletişim dünyanızı daha etkin ve doğru kullanmaya hazırlanın. Burcunuzdaki bu Retro, Merkür'ün Oğlak'tan size doğru gelmesiyle kısmi olacak ve tam olarak etkilerini veremeyecek ya da yaşatamayacaktır, bu nedenle anlatılanları daha kısıtlı olarak değerlendirebilirsiniz.

Kasım 20 - Etki Merkür/Mars

Kendinize yönelik ve bencilsiniz. Aceleci, haz›rcevap ve tart›şmacısınız.

Düşüncelerinizi insanlara aç›kca saklamadan söylemeniz iyi ama diplomatik davranmayı da sürdürüyorsunuz, ikisini dengeleyin derim.

Kasım 25 - Etki Merkür/Jüpiter

Anlams›z detaylara girip önemli detaylar› önemsemiyorsunuz. Bu sıra, belleğiniz güçlü sayılmaz, zaten şikayetçisiniz, bundan dolay› kendinizi gereksiz işlerle meşgul ederek yorulmayın.

Kasım 27 - Etki Merkür/Uranüs

Şaşk›nl›klardan, s›k›c› ayr›nt›lardan ve gereksiz tekrarlamalardan nefret edeceksiniz.

Kasım 29 - Etki Mars/Jüpiter

‹ş erteleme, gözünde büyütme ve kas›tl› zor göstermeye eğilimlisiniz. Bu etki size dikkatsizlik, tembellik ve kötü zamanlama gibi tatsızlıklar getirebilir, kendinizi izleyin.

Aralık 3 - Etki Mars/Uranüs

Sizce sevdiğinize garip davranmıyor musunuz? Mars/Uranüs etkisi size

al›ş›lmam›ş veya farkl› bir yaşam biçimi aratabilir. Unutmayın, eğer fazla yönetilir ve kuşat›l›rsanız mutsuz ve huzursuz olur ve çevrenize de huzur vermezsiniz.

Aralık 19 - Merkür yine burcunuzda

Aralık 20-21 Etki Merkür/Uranüs ve Neptün

Kasım 27 etkisi Retro yüzünden tekrarlanıyor. Karş›t kavramlar› anlamakta güçlük çekeceksiniz.

OĞLAK BURCU

16 Ocak, 2009 27 Aralık'taki Merkür Retro'su bitiyor.

Nisan 7 (Eylül 14'e kadar) Pluto Retro'ya giriyor.

İnsanın en zorlanacağı şeylerden birisi keni iç gerçeklerini acımasızca sorgulaması hatta dışarı dökmesidir, karanlıkta kalmaya alışkın olan iç gerçekler, ışıktan pek hoşlanmazlar. İşte Pluto Retrosu acımasızca bunu yapar, siz içinizi saklamaya çalıştıkça, baskı yapar ve içinizi açmaya zorlar. Aslında sizi iç gerilimlerden kurtarma gayretindedir ama bunu amansızca yapmaktadır, sonuçta sizi özgür kılacaktır fakat dayanmak zordur. Pluto Retro'su tam bir tasfiye ister, gerekmeyen herşey aydınlığa çıkarılıp kontrol edilmeli ve atılmalıdır. Ondan sonra kaybedilenler unutulacak, boşalan yerler size bırakılacaktır. Özetle bu bir yenilenme ve yeniden başlama sürecidir. Tabii becerebilirseniz.

Haziran 26 Tam Ay Tutulumu

Bu tutulum burcunuzda genel ve hızlı değişimlere neden olacaktır, iş, sevgili, mekan veya konum değiştirme gibi.

Eylül 14-15 Pluto Retro'su bitiyor.

Aralık 2/18 Merkür burcunuzda...

Bilginizi duygusal ç›karlar›n›z için kullanmayın. Hayal gücünüz gerçekçi baskılar nedeniyle k›s›tl›. Maddi durumunuzun tehdit edildiğini düşünürseniz en iyi önerileri bile kabul etmeye isteksiz olursunuz.

Aralık 5 - Etki Merkür/Pluto

Bu kavuşum ilginç, hem dikkatinizi çok iyi toplayabileceksiniz, yanısıra beceriklisiniz ama garip bir gizem ve içe kapanma etkisi size bunları kullandırtmayacak. Bekleyin.

Aralık 8 - Mars burcunuzda...

H›rs›n›z ve enerjiniz kişisel hedeflere yönelik. Bu süreçte iş ve aşk hayatlar›nda reddedilmeyi kolay kabullenmezsiniz. Yöneticiler için çok iyi bir süreç.

Aralık 11 (Aralık 31'a kadar) Merkür Retro'ya giriyor.

Burcunuzdaki bu Retro da parçalı olacak ama içerik ve etkiler aynıdır. Eğer yeterince ya da çok bilgi gelmişse ve siz ileriye yönelik birkaç adım atmak istiyorsanız Merkür Retrosu, uygun koşulları, kavranması şart olan gelişmeleri ve organize olmanızı sağlayabilir. Neyi, ne zaman ve nasıl kullanacağınızı anlayabilirsiniz. Herşeyi yeniden gözden geçirin, hesaplarınızı bir daha yapın, içinizden dışa yönelerek öncelikle ilişki ve iletişim dünyanızı daha etkin ve doğru kullanmaya hazırlanın. Daha çok burcunuzdaki özellikleri ve bu süreçte yaşananları düşünün.

Aralık 13 - Etki Mars/Pluto

Dan›şmanl›k yapın ya da dertlerinizi danışın. Cerrahlar, araşt›rmacılar, aşçılar ve madenciler için olumlu bir süreç. Her önünüze gelen kişi üstünde otorite kurma isteği sizi zor durumlara sokabilir.

Aralık 29 - Etki Mars/Satürn

Sab›rs›zsınız ve ruhsal olumsuzluğunuzu, devaml› d›şa yans›tıyorsunuz. Mizah gücünüz iyi fakat bu bazen patavats›zl›kla sonuçlanabilir.

KOVA BURCU

19 Ocak - Şubat 12 Venüs burcunuzda...

Sosyal ilişkileriniz geniş bir yelpazeyi kapsayacak ama kabul edilmenin s›n›rland›r›lmas›ndan hoşlanmayacaks›n›z. Beklenmedik ve s›rad›ş› arkadaşl›klar gündemde görünüyor.

Ocak 26/27 - Etki Venüs/Mars

Aş›r› tutkulusunuz ve size benzer kişileri arıyorsunuz, abartmayın siz bu değilsiniz. ‹lişkileriniz k›skançl›ğa, hakimiyet kurmaya veya yozlaşmaya eğilimli.

Şubat 7/8 - Etki Venüs/Neptün

Çok sinsi ve karanlık bir etki. Aşkta aldatma veya terk etme görülebilir.

Genelde yanl›ş idealler peşinde koşabilirsiniz. Gerçeklik duygunuz azalıyor. Gerçeklik duygusu azl›ğ›ndan dolayı çevredeki insanlara veya aileye maddi bir yük olabilirsiniz.

Şubat 11 - Mart 1 Merkür burcunuzda...

Zorlanmad›ğ›n›z taktirde geleneksel düşüncelere sayg› göstereceksiniz. ‹natç›sınız ve düşüncelerinizden dönmeyen birisiniz. Düşünce ve davran›şlar›n›zda ani ve kesin değişiklikler yapabileceğiniz bir süreç.

Şubat 26 - Etki Merkür/Neptün

Birden gelişen olaylardaki gerçeklik pay›n› görmekte zorlanacağınız için daima zaman kazanın. ‹leriyi görebilme veya önsezi yeteneğiniz iyi öyleyse ilişkinizin geleceğini bir düşünün. Yanl›z kald›ğ›nızda çok daha verimli ve mant›kl› düşünebiliyorsunuz. Bu oluşum çabuk yalan söyleme ve hemen pişmanl›k duyma etkisi verir, haberiniz olsun.

Haziran 1 (Kasım 8'ye kadar) Neptün Retro'ya giriyor.

Neptün Retroları, gerçeklerle, illüzyonlar arasındaki sınırlar belirsizleştiğinde ve rüyalar, gerçek yaşamın dışına, ötesine veya üstüne çıktığında oluşurlar. Hayaller artık somutlaşır, onlara dokunabilirsiniz ama gerçek değildirler, bunların incelenmesi, ayıklanması ve atılması gerekmektedir yani bazı hayalleriniz artık size zarar vermektedirler, bir kısmı karanlık, nahoş ve gerçeküstüdürler. Önsezilerinizi iyi dinleyin, düşüncelerinizi yargılayın ve esin kaynaklarına ulaşın. Bu üstün ve güçlü enerji gelmişken uyanık olup, sınırlarınızı yeniden çizin, ufkunuza bir daha iyice bakın ve yaşamı boşa harcamayın ama bu uğraş size bazı şeyleri kaybettirecektir, yararını gelecekte göreceksiniz.

BALIK BURCU

17 Ocak (6 Haziran 2010'a kadar) Jüpiter burcunuzda...

Burcunuz özelliği nedeniyle çabuk incinebilirsiniz ama bu yönünüzü düzeltme isteğiniz artacak ve tav›rlar›n›z da bu yönde. Kişisel gelişiminiz duygusal gücünüze bağımlı. Ruhsal yetiler ve şifac›l›k görülebilir. Bu süreçte iyimser ve merhametlisiniz.

Şubat 11 - Mart 8 Venüs burcunuzda...

Sosyal olman›z› duygusal durumunuza göre değişecek. Başar›s›zl›ğa uğrayan bir ilişki sizi çok kıracak ya da kırdı, bu nedenle yeni ilişkilere girmeniz zorlaş›yor ve isteksiz oluyorsunuz. ‹stismarc›lar› kendinize çekmeyin.

Şubat 16 - Etki Venüs/Jüpiter

Maceralı ve sanatsal olaylarla dolu bir süreç. Eğitim alıyorsanız sab›rs›zl›k veya tembellik olabilirsiniz. Sahnede olmaktan her zamankinden daha çok hoşlanacaksınız. ‹yi bir arabulucu olabileceğiniz bir dönem. Şansınız iyi.

Mart 2/18 - Merkür burcunuzda...

Yine sosyal olman›z› duygusal durumunuza göre değişecek. ‹htiras veya idealizm mant›ğ›n›z› zedeleyebilir. Değişkensiniz. Bu arada gerçekd›ş› konular ilginizi çekecek. Ruhsal, yarat›c›, sanatc› yap›n›z ve matematik yetenekleriniz öne çıkıyor.

Mart 7 - Etki Merkür/ Jüpiter

Bu yoğun etki altında çevrenizdeki insanlar›n sizi sayg›n birisi olarak görmelerini çok isteyecek ve buna önem vereceksiniz. Güncel hayatta herşeyin daha kolay olmas›n› isteyecek ve rahat yaşamay› amaçlayacaksınız. Kim istemez ki?

Mart 15 - Etki Merkür/Uranüs

Önceden tahmin edilemeyen hevesleriniz olabilir. Gizliliğe ilginiz artacak. Ama inatc› ve kendinize daha yöneliksiniz. Bu etki kısadır ama içindeyken kendinizi bir anda bazen çok iyi, bazen çok kötü hissedebilirsiniz. Herşeyi kendiniz yapmaya kalkışmayın ve nasihatleri dinleyin.

Mayıs 22-23 Etki Jüpiter/Satürn

İki dev güç bir arada ve tabii ki öğüt veriyorlar. Hayat sürekli alternatifler sunar, bunlar ya çok fazla, ya çok az veya iyi ya da kötüdür, aras› yok gibidir çünkü siz hep böyle istersiniz. Bu ne demek? Şu demek, yaşamınızdaki tüm zorluklar bilin ki olgunluk ve tecrübe kazanmanıza neden olacakt›r. Bu süreçte güven eksikliğiniz daha belirginleşebilir, belki biraz da hukuki problemler ama dert değil, sizi seven çok.

Ağustos 13 - (2011 Mart 13'e kadar ) Uranüs burcunuzda...

Çok genel bir etki ve uzun. Sanki bir yardımlaşma akımı gibi. Hay›rseverlik ve merhamet duygular›n›z hep gelişme halinde olacak.

Eylül 18 - Etki Jüpiter/Uranüs

Her konuda pasif kalmanız ve kendinize yönelik olumsuz düşünceler sizi aş›r› zorlayacak. Kendinize olan güveninizi yeniden düşünün. İşinizde, evliliğinizde, ev yaşam›nda ve arkadaşl›klarda sonuçlandırmanız gereken sorunların son sürecindesiniz.

Eylül 30 (Kasım 19'a kadar) Jüpiter Retro'ya giriyor.

Jüpiter Retrosu büyümeyi engeller, gelişmeler duraklar. Dıştan gelen yararlı enerjiler azalır, o zaman bilgelik ve ruhsal bilgi gerekecektir. Tüm konulara tarafsız yaklaşılmalı ve çok çalışılmalıdır, konuya göre büyük özveriler gerekebilir. Başkalarını eleştirmekten kaçınmalı, size ait etik değerleri gözden geçirerek güvenilirliğinizi, dürüstlüğünüzü ve bütünlüğü test etmelisiniz. Olası korkularınızı, amaç ve ihtiyaçlarınızı bir kez daha düşünün. Bu Retro ihtiyaç duyduğunuz şeylerin beklediğiniz kadar gelmesine engeldir hatta varolan bazı şeyleri sizden alabilir. Ama dayanır ve direnirseniz sonuç yolculuğun ve öğretinin anlamını farkedecek ve yararlanacaksınız. Balık Burcu'ndaki Jüpiter Retrosu, Satürn kadar baskıcı değildir çünkü Jüpiter dersini bir kez vermeyi tercih eder ve işi uzatmaz, bu nedenle ondan iyi yararlanmalı ve fırsatı kaçırmamalısınız, ne pahasına olursa olsun.

Aralık 5 Uranüs Retro'dan çıkıyor.