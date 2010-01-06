BURCUNUZUN 2010 TRAFÄ°ÄžÄ°

KOÃ‡ BURCU

Mart 7 - 31 VenÃ¼s burcunuzda....

â€¹liÅŸkileri hevesle benimseyeceksiniz ama bir dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n. Bazen sevginiz veya iliÅŸkiniz zorlayâ€ºcâ€º olabilir. Ã‡ekiciliÄŸiniz Ã§ok belirgin, heyecanlâ€º ve ateÅŸlisiniz. Sosyal yaÅŸamÄ±nÄ±z hareketli.

Mart 11 Etki - VenÃ¼s/ Pluto

â€¹liÅŸkileriniz, kesinlikle iyi planlanmalÄ± ve politik olmalÄ±.

Mart 17 - Nisan 3 MerkÃ¼r burcunuzda...

Ã‡abuk karar verme yeteneÄŸiniz mÃ¼kemmel. Kendinizi ifade etme isteÄŸiniz Ã§ok yÃ¼kselecek, tedbirli olun ve abartmayÄ±n, kurnaz, ince ve organize olun. SÃ¼regelen tartâ€ºÅŸmalardan kaÃ§â€ºnâ€ºn.

Mart 18 Etki - MerkÃ¼r/Terazi

Detaylar Ã¶nemli olacak ama hayalgÃ¼cÃ¼nÃ¼z yeterli olmayabilir. Ä°nsanlara gÃ¼veniniz azalacak ama bu sizi engellemesin, biraz karamsarsÄ±nÄ±z. YaÅŸÄ±nÄ±z 40'Ä±n Ã¼zerindeyse solunum rahatsâ€ºzlâ€ºklarÄ± olabilir, dikkat edin.

Mart 20 - Etki MerkÃ¼r/ Pluto

MayÄ±s 27 - AÄŸustos 15 UranÃ¼s burcunuzda...

Yeni giriÅŸimler iÃ§in hazÄ±rsÄ±nÄ±z, haydi ama Ã§â€ºkarâ€ºnâ€ºz iÃ§in deÄŸiÅŸiklikleri kabul etmek zorundasâ€ºnâ€ºz.

Haziran 7 - EylÃ¼l 10 JÃ¼piter burcunuzda...

Ã–nemli bir sÃ¼reÃ§. CoÅŸkulu ve heveslisiniz, geliÅŸmeler kontrolÃ¼nÃ¼zden Ã§â€ºkabilir. CÃ¶mertlik nedeniyle biraz maddi kayba uÄŸrayabilirsiniz. Riskleri iyi hesaplayÄ±n, aÅŸâ€ºrâ€º gÃ¼ven Ã§evrenizdekileri uzaklaÅŸtâ€ºrabilir, Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼ olun.

Haziran 8 - Etki JÃ¼piter/UranÃ¼s

Varolan koÅŸullarâ€º deÄŸiÅŸtirebilecek bir karâ€ºÅŸâ€ºklâ€ºk yaÅŸayabilirsiniz. Ã–ncelikle baÄŸâ€ºmsâ€ºzlâ€ºÄŸâ€ºnâ€ºza Ã¶nem vereceksiniz. Ani gÃ¶rÃ¼ÅŸ deÄŸiÅŸiklikleri sizi tutarsâ€ºzÂ yapabilir.

Temmuz 6 (AralÄ±k 7'ya kadar) UranÃ¼s Retro'ya giriyor.

UranÃ¼s Retrosu en iÃ§teki yaratÄ±cÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nceleri etkiler. Yeni deneyimler iÃ§in zengin kaynaklar oluÅŸacaktÄ±r ama bunlar gerÃ§eklik ortamÄ±nda denenmelidir. Bunun iÃ§in zekanÄ±n geliÅŸtirilmesi ve gereken ÅŸekilde kullanÄ±lmasÄ± uygun olacaktÄ±r. Bu Retro yÃ¼ksek gerilimler ve zorluklar getirir, Hemen baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± yitirmemek ve baskÄ± altÄ±na girmemek iÃ§in planlamalar yapÄ±lmalÄ±dÄ±r. KÄ±sacasÄ±, UranÃ¼s Retrosu, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zÃ¼ tehdit edebilir.

Temmuz 24 (KasÄ±m 19'e kadar) JÃ¼piter Retro'ya giriyor.

JÃ¼piter Retrosu bÃ¼yÃ¼meyi engeller, geliÅŸmeler duraklar. DÄ±ÅŸtan gelen yararlÄ± enerjiler azalÄ±r, o zaman bilgelik ve ruhsal bilgi gerekecektir. TÃ¼m konulara tarafsÄ±z yaklaÅŸÄ±lmalÄ± ve Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmalÄ±dÄ±r, konuya gÃ¶re bÃ¼yÃ¼k Ã¶zveriler gerekebilir. BaÅŸkalarÄ±nÄ± eleÅŸtirmekten kaÃ§Ä±nmalÄ±, size ait etik deÄŸerleri gÃ¶zden geÃ§irerek gÃ¼venilirliÄŸinizi, dÃ¼rÃ¼stlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zÃ¼ ve bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ test etmelisiniz. OlasÄ± korkularÄ±nÄ±zÄ±, amaÃ§ ve ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±zÄ± bir kez daha dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n. Bu Retro ihtiyaÃ§ duyduÄŸunuz ÅŸeylerin beklediÄŸiniz kadar gelmesine engeldir hatta varolan bazÄ± ÅŸeyleri sizden alabilir. Ama dayanÄ±r ve direnirseniz sonuÃ§ yolculuÄŸun ve Ã¶ÄŸretinin anlamÄ±nÄ± farkedecek ve yararlanacaksÄ±nÄ±z.

Temmuz 24-25 - Etki JÃ¼piter/Pluto

â€¹stek gÃ¼cÃ¼nÃ¼z yÃ¼ksek, birÃ§ok ÅŸeyin Ã¼stesinden gelebilirsiniz. Ä°Ã§gÃ¼dÃ¼lerinizi ve alâ€ºÅŸkanlâ€ºklarâ€ºnÄ±zÄ± bir daha gÃ¶zden geÃ§irin. Bu etki AÄŸustos'un 2-3 arasÄ±nda tekrarlanacak.

BOÄžA BURCU

Mart 9 - Etki VenÃ¼s/SatÃ¼rn

Reddedilme korkunuzu yenin, aÅŸk yaÅŸamÄ±nÄ±zda sorunlar olabilir.

Mart 31 - Nisan 26 VenÃ¼s burcunuzda...

Gezegeniniz sizinle, bu iyi birÅŸey.

Ã‡ok duygusal ve hassas olacaÄŸÄ±nÄ±z bir sÃ¼reÃ§. Sosyal iliÅŸkileri Ã§ok bÃ¼yÃ¼tmeyin, daha seÃ§ici olun.

Nisan 2 - Haziran 11 MerkÃ¼r burcunuzda...

DÃ¼ÅŸÃ¼ncelerinizden ve kararlarâ€ºnâ€ºzdan taviz vermeyeceksiniz. PlanlÄ± ama tutucusunuz.Â Her zamankinden daha pratik ve yapâ€ºcâ€º olmalÄ±sÄ±nÄ±z. Ä°lginÃ§ haber gelebilir ve fÄ±rsatlar Ã§Ä±kabilir.

Nisan 3 - Etki VenÃ¼s/Mars

Sosyal sâ€ºkâ€ºntâ€ºlar can sÄ±kabilir ama nedenini duygusal iliÅŸkinizin iÃ§inde aramalÄ±sÄ±nÄ±z.Â AÅŸk bu dÃ¶nemde sizin iÃ§in Ã¶nemli olacak. Atâ€ºlgan ve cesursunuz.

Nisan 4-5 - Etki MerkÃ¼r/ Mars

Akâ€ºllâ€º ve uyanâ€ºk olacaÄŸÄ±nÄ±z bir sÃ¼reÃ§. Karar verirken geÃ§miÅŸteki Ã¶rnekleri bir daha dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n. KÃ¼Ã§Ã¼k ama ardÄ±l sakarlÄ±k dÃ¶nemi.

Nisan 18-19 (MayÄ±s 11'e kadar) MerkÃ¼r Retro'ya giriyor.

MerkÃ¼r RetrolarÄ± en popÃ¼ler Retro'lardÄ±r. Size gerÃ§ekliÄŸin ne olduÄŸunu gÃ¶sterirler. EÄŸer yeterince ya da Ã§ok bilgi gelmiÅŸse ve siz ileriye yÃ¶nelik birkaÃ§ adÄ±m atmak istiyorsanÄ±z MerkÃ¼r Retrosu, uygun koÅŸullarÄ±, kavranmasÄ± ÅŸart olan geliÅŸmeleri ve organize olmanÄ±zÄ± saÄŸlayabilir. Neyi, ne zaman ve nasÄ±l kullanacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± anlayabilirsiniz. HerÅŸeyi yeniden gÃ¶zden geÃ§irin, hesaplarÄ±nÄ±zÄ± bir daha yapÄ±n, iÃ§inizden dÄ±ÅŸa yÃ¶nelerek Ã¶ncelikle iliÅŸki ve iletiÅŸim dÃ¼nyanÄ±zÄ± daha etkin ve doÄŸru kullanmaya hazÄ±rlanÄ±n.

Nisan 23 - Etki VenÃ¼s/NeptÃ¼n

AÅŸk hayatâ€ºnÄ±zda ya da duygusal iliÅŸkilerinizde kimin suÃ§lu, kimin hatalâ€º, ye de aldatmaya eÄŸilimli olduÄŸunu doÄŸru saptamalÄ± ve dÃ¼rÃ¼st olmalÄ±sÄ±nÄ±z.Â GerÃ§ekÃ§i olmayan beklentilerden uzak durun.

MayÄ±s 12 MerkÃ¼r normale dÃ¶nÃ¼yor.

Nisan 25 - Etki MerkÃ¼r/ Mars

NisanÄ±n 5'indeki etki tekrarlanacak, demek ki yeterince dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yor ve uygulamalarda yetersiz kalÄ±yorsunuz.

Ä°KÄ°ZLER BURCU

Nisan 24-25 - MayÄ±s 20 VenÃ¼s burcunuzda...

Ã‡ok daha flÃ¶rtÃ§Ã¼sÃ¼nÃ¼z. Organizasyonlarla ilginiz varsa Ã§ok uygun bir sÃ¼reÃ§. Birisi sizi zekasÄ±yla etkileyecek.

MayÄ±s 17Â - Etki VenÃ¼s/JÃ¼piter

Bu kadar hoÅŸgÃ¶rÃ¼lÃ¼ olursanÄ±z, yÄ±lÄ±n kalanÄ±nÄ± bunun bedelini Ã¶demekle geÃ§irirsiniz. Zamanlamalar Ã¶nemli olacak.

MayÄ±s 18 - Etki VenÃ¼s/SatÃ¼rn

Etrafâ€ºnâ€ºzdakilerden beklediÄŸiniz maddi destek yeterince olmayabilir. Maddi sÄ±kÄ±ntÄ±lar size biraz Ã¼zecek ama aÅŸacaksÄ±nÄ±z, daha Ã§ok baÅŸkalarâ€º tarafâ€ºndan yapâ€ºlmâ€ºÅŸ borÃ§lar yÃ¼zÃ¼nden sÄ±kÄ±lÄ±yorsunuz.

MayÄ±s 19 - Etki VenÃ¼s/UranÃ¼s

Sakin olun, bu dÃ¶nemde kavgacâ€º, Ã¶fkeli ve tartÄ±ÅŸmacÄ±sÄ±nÄ±z. Beklenmedik ya da alâ€ºÅŸâ€ºlmamâ€ºÅŸ aÅŸk maceralarâ€º ile karÅŸâ€ºlaÅŸabilirsiniz.

MayÄ±s 23 - Etki VenÃ¼s/Pluto

Kendinize hayransÄ±nÄ±z. KontrolÃ¼ daha Ã§ok sevecek ama kontrol edilmekten hoÅŸlanmayacaksÄ±nÄ±z.

Haziran 11 -Â Haziran 26 MerkÃ¼r burcunuzda...

Birbirini takip eden, akâ€ºcâ€º dÃ¼ÅŸÃ¼nceleriniz var, kullanmalÄ±sÄ±nÄ±z ama biraz konsantrasyon zorluÄŸunuz var gibi. MerkÃ¼r sizi arada bir aniden Ã§ok sinirlendirebilir. TeÅŸvik edilmek istiyorsunuz deÄŸil mi?

Haziran 24 - Etki MerkÃ¼r/SatÃ¼rn

Ã‡aÄŸdÄ±ÅŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ncelere baÄŸlanmayÄ±n, sizi yanlÄ±ÅŸ anlÄ±yorlar. Bu etki sizi biraz kaba ve sert daha doÄŸrusu patavatsÄ±z yapabilir.

Haziran 24 - Etki MerkÃ¼r/NeptÃ¼n

Ama aynÄ± gÃ¼nde bir de Ã§ok olumlu bir etki var, sezgileriniz mÃ¼kemmel, zekanÄ±z keskin yani durumu kontrol etmeniz mÃ¼mkÃ¼n.

Haziran 25 - Etki VenÃ¼s/UranÃ¼s

MayÄ±s 19'daki etki yine tekrarlanÄ±yor, hatÄ±rlayÄ±n.

AralÄ±k 21 Tam Ay Tutulumu (Ä°letiÅŸim, ulaÅŸÄ±m kaosu)

Ä°ki gÃ¼n sÃ¼reyle iletiÅŸim sorunlarÄ±nÄ±z tam bir kaosa dÃ¶nÃ¼ÅŸebilir ama gereken tedbirleri yeterince alabilirseniz, Ã¶nemli birÅŸey olmadan dÃ¶nemi atlatabilirsiniz.

YENGEÃ‡ BURCU

MayÄ±s 23 - Etki VenÃ¼s/Pluto

Kendinize hayransÄ±nÄ±z. KontrolÃ¼ daha Ã§ok sevecek ama kontrol edilmekten hoÅŸlanmayacaksÄ±nÄ±z.

Haziran 25/26 - Temmuz 10 MerkÃ¼r burcunuzda...

BaÅŸkalarâ€ºnâ€º yansâ€ºtmaya yatkâ€ºnsÄ±nÄ±z iyi ama Ã¶nemli olan siz olmanÄ±z, deÄŸil mi? Daha iÃ§gÃ¼dÃ¼sel ve sezgisiniz.

Haziran 25 - Etki VenÃ¼s/UranÃ¼s

VenÃ¼s ile UranÃ¼s'Ã¼n birbirlerinden pek hoÅŸlanmadÄ±klarÄ± bu dÃ¶nemde kavgacâ€º, Ã¶fkeli ve tartÄ±ÅŸmacÄ±sÄ±nÄ±z. Beklenmedik ya da alâ€ºÅŸâ€ºlmamâ€ºÅŸ aÅŸk maceralarâ€º ile karÅŸâ€ºlaÅŸabilirsiniz.

Temmuz 11 Tam GÃ¼neÅŸ Tutulumu

Ã–nemli bir tutulum, burcunuzda bu yÄ±l Ã§ok Ã¶nemli baÅŸka bir hareket yok gibi neredeyse, herÅŸey rutin ama bu tutulum Ã¶zellikle ve Ã¶ncelikle duygusal yaÅŸamÄ±nÄ±zda Ã¶nemli hatta bazen yaÅŸamsal deÄŸiÅŸimlere neden olabilir. Burada duygusal tansiyonlarÄ± yÃ¼ksek olanlar, sorunlardan kurtulamayanlar veya sonuÃ§ alamayanlar zarar gÃ¶rebilirler. KÄ±sacasÄ± bu tarihten bir hafta Ã¶nce ve sonrasÄ±nda tÃ¼m duygusal kararlardan, ortamlardan ve geliÅŸmelerden uzak durmalÄ±, tÃ¼mÃ¼yle kaÃ§Ä±nmalÄ±sÄ±nÄ±z.

ASLAN BURCU

Mart 11'de Mars AralÄ±k 2009'dan beri sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Retro konumdan Ã§Ä±kÄ±p normal hareketine dÃ¶nÃ¼yor.

Haziran 4 - Etki Mars/NeptÃ¼n

Ä°lginÃ§ ve Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ bir etki. Gizem yaratmaktan hoÅŸlanacaksâ€ºnâ€ºz, loÅŸ Ä±ÅŸÄ±kta ve karanlÄ±kta oturmak isteyebilirsiniz. Pek de gerÃ§ekÃ§i olmayan istekleriniz size daha Ã§ok sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rabilir. BaÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k yapan herÅŸeye dikkat.

Haziran 14 - 11 Temmuz VenÃ¼s burcunuzda...

Sizden hayÄ±r adÄ±na bir sÃ¼rÃ¼ ÅŸey isteyecekler, ipin ucunu kaÃ§Ä±rmayÄ±n derim. Cazip ve Ã§ekicisiniz.

Temmuz 8 - Etki VenÃ¼s/NeptÃ¼n

Sosyal ve romantik iliÅŸkileriniz uyuÅŸamayabilirler, araÅŸtÄ±rÄ±n. Bu etki sizi kolayca aldatâ€ºlabilir bir hale sokabilir, ona gÃ¶re davranÄ±n.

Temmuz 9 - Temmuz 29 MerkÃ¼r burcunuzda...

Sabit fikirli ve inatÃ§â€ºsÄ±nÄ±z, size ters gelen fikirleri reddederken aÅŸÄ±rÄ± tepki verirseniz siz de tepki gÃ¶rebilirsiniz. Yolculuklar gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

Temmuz 9 - Etki MerkÃ¼r/UranÃ¼s

HerÅŸeyin olasâ€º olduÄŸuna inanacaÄŸÄ±nÄ±z ama yine de geri Ã§ekileceÄŸiniz bir sÃ¼reÃ§ fakat kÄ±sa.

Temmuz 26 - Etki MerkÃ¼r/NeptÃ¼n

Neden sadece uzman olduÄŸunuz konuda kendinizi gÃ¶stermiyor ve konuda birÅŸey sÃ¶ylÃ¼yorsunuz. Esnek davranmayâ€º Ã¶ÄŸrenmelisiniz, kararlarâ€ºnâ€ºzda hata yapmanâ€ºz olasâ€ºdâ€ºr. SevdiÄŸiniz sizi Ã¼zecek ve yanlâ€ºzlâ€ºÄŸâ€º tercih edeceksiniz.

BAÅžAK BURCU

Nisan 7 - Temmuz 22 SatÃ¼rn burcunuzda ve Retro...

Eveet, SatÃ¼rn yine geldi ama korkmayÄ±n sadece bir daha dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n Ã§Ã¼nkÃ¼ size kontrol ediyor, ne yapmakta olduÄŸunuzu anlamak istiyor, aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z dersleri Ã§alÄ±ÅŸÄ±p Ã§alÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±za bir gÃ¶z atÄ±yor. EÄŸitim iÃ§in iyi bir sÃ¼reÃ§. Bu dÃ¶rt aylÄ±k Retro'da bazÄ± ÅŸeyleri dÄ±ÅŸlayÄ±n ya da erteleyin. TamamlanmamÄ±ÅŸ herÅŸeyi bitirin, sorun olabilecek, gÃ¼ncel akÄ±ÅŸÄ± bozabilecek ve size ek sorumluluklar getirecek en kÃ¼Ã§Ã¼k bir ayrÄ±ntÄ±yÄ± dahi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n. Yani size zaman kaybettirecek herÅŸeyi ortadan kaldÄ±rÄ±n. GeleceÄŸe yÃ¶nelik beklentilerinizde birkaÃ§ deÄŸiÅŸiklik yapÄ±n veya dÃ¼zeltin. Geriye Ã§ekilip Ã§evrenize kuÅŸbakÄ±ÅŸÄ± bir bakÄ±n, eksikleri gÃ¶rmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±n. Bu sÃ¼reÃ§ gÃ¶zÃ¼peklik, atÄ±lganlÄ±k sÃ¼reci deÄŸildir, hiÃ§ denenmemiÅŸ iÅŸlere kalkÄ±ÅŸmayÄ±n. Bunun yerine yaÅŸamÄ± yeniden deÄŸerlendirip sonrasÄ± iÃ§in gÃ¼Ã§ toplamasÄ±nÄ±z. SatÃ¼rn'Ã¼n bu Retrosu, size psikolojik dÃ¼nyanÄ±zÄ±n yeniden yapÄ±lanmasÄ±nÄ±, limitlerinizi algÄ±lamanÄ±zÄ± ve savunma sisteminizi nasÄ±l oluÅŸturacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± Ã¶ÄŸretecektir. Buna bir diÄŸer anlamda Retro'nun sizi, size yorumlayacaÄŸÄ± ÅŸeklinde de yaklaÅŸabilirsiniz, net ve anlaÅŸÄ±labilir olarak. BaÅŸarÄ±lar...

Nisan 26 - Etki SatÃ¼rn/UranÃ¼s

BazÄ± kuÅŸak Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± yaÅŸayabilirsiniz, sizden genÃ§ ve yaÅŸlÄ±larla, uzlaÅŸmak zor olabilir.

MayÄ±s 27 SatÃ¼rn Retro'dan Ã§Ä±kÄ±yor.

Haziran 7 - Haziran 30 Mars burcunuzda...

Beceri gerektiren iÅŸleriniz artacak. Yazmaya, Ã¶ÄŸretmeÄŸe, saÄŸlâ€ºÄŸa, iÃ§ dekorasyon ya da modaya yÃ¶nelik bir iÅŸiniz varsa, bu iyi bir sÃ¼reÃ§.

Haziran 15 - Etki Mars/Pluto

Ã‡ok sert bir etki. GÃ¼Ã§lÃ¼ sevgi ve nefretler yaÅŸayacaksâ€ºnâ€ºz, tutkularâ€ºnâ€ºzÄ± ve gereksizi gerekliden ayâ€ºrabilme yeteneÄŸiniz size Ã§ok gerekecek.

Temmuz 10 - AÄŸustos 8 VenÃ¼s burcunuzda...

Arada bir sosyal kâ€ºsâ€ºtlamalar olabilir, tabii maddi nedenlerden kaynaklanÄ±yor. Sadece iliÅŸki olsun diye iliÅŸkiye girmek akÄ±llÄ±ca deÄŸil.

Temmuz 27 - MerkÃ¼r burcunuzda...

MerkÃ¼r 4 Ekim'e kadar sizinle, arada bir de Retro yapacak. Ä°letiÅŸim yaÅŸamÄ±nÄ±zda Ã§ok Ã¶nem kazanacak, retro dÃ¶nemine Ã¶nemli iÅŸler bÄ±rakmayÄ±n. Etki altÄ±nda kalmaya aÃ§â€ºksÄ±nÄ±z. Organizasyon ve satâ€ºÅŸ yetileriniz Ã§ok iyi, hayal gÃ¼cÃ¼nÃ¼z geniÅŸ ama biraz maymun iÅŸtahlâ€º olabilirsiniz. Antik ve geleneksel dÃ¼ÅŸÃ¼ncelere saplanmayÄ±n.

AÄŸustos 21 (EylÃ¼l 13'ye kadar) MerkÃ¼r Retro'ya giriyor.

MerkÃ¼r RetrolarÄ± en popÃ¼ler Retro'lardÄ±r. Size gerÃ§ekliÄŸin ne olduÄŸunu gÃ¶sterirler. EÄŸer yeterince ya da Ã§ok bilgi gelmiÅŸse ve siz ileriye yÃ¶nelik birkaÃ§ adÄ±m atmak istiyorsanÄ±z MerkÃ¼r Retrosu, uygun koÅŸullarÄ±, kavranmasÄ± ÅŸart olan geliÅŸmeleri ve organize olmanÄ±zÄ± saÄŸlayabilir. Neyi, ne zaman ve nasÄ±l kullanacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± anlayabilirsiniz. HerÅŸeyi yeniden gÃ¶zden geÃ§irin, hesaplarÄ±nÄ±zÄ± bir daha yapÄ±n, iÃ§inizden dÄ±ÅŸa yÃ¶nelerek Ã¶ncelikle iliÅŸki ve iletiÅŸim dÃ¼nyanÄ±zÄ± daha etkin ve doÄŸru kullanmaya hazÄ±rlanÄ±n. Burcunuzdaki SatÃ¼rn iÅŸleri biraz daha zorlaÅŸtÄ±rabilir ama siz iki yÄ±ldÄ±r sÃ¼ren SatÃ¼rn eÄŸitiminden sonra gerekeni yapmalÄ±sÄ±nÄ±z.

Ekim 1 - Etki MerkÃ¼r/JÃ¼piter

EntellektÃ¼el zÃ¼ppeliklerden kaÃ§Ä±nÄ±n. DÃ¼ÅŸÃ¼ncelerinizin olduÄŸundan daha Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸuna inanacaksÄ±nÄ±z yani biraz kendinizi beÄŸenmiÅŸ olacaksÄ±nÄ±z. Dikkatsizlik veya zihinsel daÄŸâ€ºnâ€ºklÄ±k sÃ¼reci. GÃ¼venilir olmayÄ± ihmal etmeyin. Sâ€ºr saklarken daha ciddi olun. Stres veya heyecan anlarâ€ºnda saÄŸlâ€ºklâ€º dÃ¼ÅŸÃ¼nemeyebilir ve ÅŸaÅŸâ€ºrabilirsiniz.

Ekim 2 - Etki MerkÃ¼r/UranÃ¼s

Bir gÃ¼n sonra MerkÃ¼r yine gÃ¼Ã§lÃ¼ bir gezegenle beraber. Ä°kisini bir dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n. DÃ¼ÅŸÃ¼ncelerinizi koordine etmeniz ve uygun ÅŸekilde anlatabilmeniz iÃ§in ÅŸaÅŸkâ€ºnlâ€ºktan kaÃ§â€ºnÄ±n. Bir yakÄ±nÄ±nÄ±zÄ± inatla deli edebilirsiniz. Daha zarif olmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±n.

TERAZÄ° BURCU

Ocak 14 (MayÄ±s 30' kadar) SatÃ¼rn Retro'ya giriyor.

YaÅŸamÄ±nÄ±zÄ±n en Ã¶nemli dÃ¶nemlerinden birisi baÅŸlÄ±yor. TamamlanmamÄ±ÅŸ herÅŸeyi bitirin, sorun olabilecek, gÃ¼ncel akÄ±ÅŸÄ± bozabilecek ve size ek sorumluluklar getirecek en kÃ¼Ã§Ã¼k bir ayrÄ±ntÄ±yÄ± dahi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n. Yani size zaman kaybettirecek herÅŸeyi ortadan kaldÄ±rÄ±n. GeleceÄŸe yÃ¶nelik beklentilerinizde birkaÃ§ deÄŸiÅŸiklik yapÄ±n veya dÃ¼zeltin. Geriye Ã§ekilip Ã§evrenize kuÅŸbakÄ±ÅŸÄ± bir bakÄ±n, eksikleri gÃ¶rmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±n. Bu sÃ¼reÃ§ gÃ¶zÃ¼peklik, atÄ±lganlÄ±k sÃ¼reci deÄŸildir, hiÃ§ denenmemiÅŸ iÅŸlere kalkÄ±ÅŸmayÄ±n. Bunun yerine yaÅŸamÄ± yeniden deÄŸerlendirip sonrasÄ± iÃ§in gÃ¼Ã§ toplamasÄ±nÄ±z. SatÃ¼rn'Ã¼n bu Retrosu, size psikolojik dÃ¼nyanÄ±zÄ±n yeniden yapÄ±lanmasÄ±nÄ±, limitlerinizi algÄ±lamanÄ±zÄ± ve savunma sisteminizi nasÄ±l oluÅŸturacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± Ã¶ÄŸretecektir. Buna bir diÄŸer anlamda Retro'nun sizi, size yorumlayacaÄŸÄ± ÅŸeklinde de yaklaÅŸabilirsiniz, net ve anlaÅŸÄ±labilir olarak. BaÅŸarÄ±lar...

Ocak 31 - Etki SatÃ¼rn/Pluto

Tehlikeli bir etki, gÃ¼ce, iktidara ve konumlara kolay kanmamalÄ±sÄ±nÄ±z. GeÃ§miÅŸe Ã¶zlem duyacaksÄ±nÄ±z.

Temmuz 21 - 2012 Ekim 6 arasÄ±nda SatÃ¼rn burcunuzda...

Uzun ve Ã§ok Ã¶nemli bir sÃ¼reÃ§ baÅŸlÄ±yor, gereken yerlerden yararlanarak muhakkak bu konuda bilgilenmelisiniz. Ortaklâ€ºk veya taahhÃ¼t organizasyonlarâ€ºnda engeller olacaktâ€ºr. Genelde iliÅŸki kurarken zorluk Ã§ekeceksiniz.

Temmuz 26 - Etki SatÃ¼rn/UranÃ¼s

Bir diÄŸer gÃ¼Ã§lÃ¼ etki daha, genelde yaÅŸ Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± ÅŸeklinde yaÅŸanacaktÄ±r. GÃ¼nlÃ¼k olaylarda her yaÅŸtan insanla iliÅŸkilere Ã¶zen gÃ¶sterin.

Temmuz 29 - EylÃ¼l 15 Mars burcunuzda...

Ä°yi bir bileÅŸken, enerjik ve mÃ¼cadelecisiniz ama sorunlara saldâ€ºrgan bir tavâ€ºrla yaklaÅŸmayÄ±n.

Temmuz 30 - Etki Mars/UranÃ¼s

ZÄ±t bir etki. KiÅŸiliÄŸinizin anlaÅŸÄ±lmasÄ± ve davranâ€ºÅŸlarâ€ºnâ€ºzâ€ºn tahmin edilmesi gÃ¼Ã§tÃ¼r. Kontrol edilmeniz zordur. ArkadaÅŸlardan ayrâ€ºlâ€ºk olasâ€ºdâ€ºr. â€¹Ã§ geriliminiz yoÄŸun ve bundan dolayâ€º evhamlâ€º birisi olabilirsiniz. DÃ¼ÅŸman olunmamasâ€º gerekir, kural dâ€ºÅŸâ€º oynamayâ€º seveceksiniz.

Temmuz 31 - Etki Mars/SatÃ¼rn

Otorite tarafâ€ºndan engellenebilirsiniz. Akâ€ºlsâ€ºzca hareketlerde kâ€ºzgâ€ºnlâ€ºk ve hayalkâ€ºrâ€ºklâ€ºÄŸâ€ºnâ€º muhafaza eder bir yapâ€ºm vardâ€ºr. Yaralanmalara eÄŸilimlisiniz. Olumsuz veya zararlâ€º bir enerji sizi etkileyebilir.

AÄŸustos 3-4 - Etki Mars/JÃ¼piter

Terazi'nin yoÄŸun etkileri devam ediyor, bu da Ã¶nemli bir birleÅŸim. Olumsuz olaylarâ€º kabul etmekte gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekebilirsiniz. Åžansâ€ºnâ€ºz iyi, yardâ€ºmcÄ± ama finans oyunlarÄ±nda kaybedebilirsiniz. Ortaklâ€ºk ve eÅŸ seÃ§iminde dikkatli olun.

AÄŸustos 8 - EylÃ¼l 9 Venus burcunuzda....

Israrcâ€º ve biraz hafifmeÅŸrep olabilirsiniz. Hukuk ve iliÅŸkiler konularâ€º Ã¶nemli olabilir.

AÄŸustos 7 - Etki VenÃ¼s/UranÃ¼s

Ã‡evrenizdekilerin hemen hemen tÃ¼mÃ¼ size can sÄ±kÄ±cÄ± olabilirler. Romantik iliÅŸkileriniz belirsiz.

AÄŸustos 8 - Etki VenÃ¼s/SatÃ¼rn

Keyfiniz saÄŸlâ€ºk veya borÃ§lar yÃ¼zÃ¼nden kaÃ§abilir. SoÄŸukkanlÄ±lÄ±kla durumu izlemeli ve uygun kiÅŸilere danÄ±ÅŸmalÄ±sÄ±nÄ±z.

AÄŸustos 21 - Etki SatÃ¼rn/Pluto

GeÃ§miÅŸe Ã¶zlem duyacak ve oralarda kalmÄ±ÅŸ birisiyle organize olmadan karÅŸÄ±laÅŸacaksÄ±nÄ±z.

EylÃ¼l 30 - Etki GÃ¼neÅŸ/SatÃ¼rn

Ã‡ok ciddi olmanÄ±z gereken bir dÃ¶nemdesiniz. EndiÅŸe etmeyin, yaÅŸamsal birÅŸey yok sadece bÃ¶yle bir imaj yaratmanÄ±z gerekiyor. Bu ara Ã§ok Ã§alâ€ºÅŸmanÄ±z gerekebilir.

Ekim 4 - Ekim 21 MerkÃ¼r burcunuzda...

Bu ara dedikodu seveceksiniz ama iÅŸi abartmayÄ±n.

Ekim 3-4 - Etki MerkÃ¼r/Pluto

YÃ¶ntemleri tam olarak Ã¶ÄŸrenmeye zorunlusunuz.

Ekim 8 - Etki MerkÃ¼r/SatÃ¼rn

Bu dÃ¶nemde nezaketli olduÄŸunuz sÃ¶ylenemez, bayaÄŸÄ± hÄ±rslÄ±sÄ±nÄ±z, bu arada bayaÄŸÄ± dayanÄ±klÄ± ve initÃ§Ä±sÄ±nÄ±z. KonuÅŸmalarÄ±nÄ±zda tutukluk olabilir.

KasÄ±m 7 - VenÃ¼s burcunuzda...

Sosyal iliÅŸkileriniz hareketleniyor. Bu arada romantik ve heveslisiniz.

AKREP BURCU

EylÃ¼l 8 - 31 AralÄ±k (KasÄ±m 9 - KasÄ±m 30 arasÄ± hariÃ§) VenÃ¼s burcunuzda...

â€¹liÅŸkilere ÅŸiddetle ruh kazandâ€ºrmaya eÄŸilimlisiniz, sosyal gÃ¼dÃ¼leriniz kesin, direkt ve amaca yÃ¶nelik olmalÄ±.

EylÃ¼l 14 - Mars burcunuzda...

Duygusal tansiyonunuz fiziksel enerjinizi yÃ¶netiyor demek ki iliÅŸkiyi iyi kurmalÄ± ve denge saÄŸlamalÄ±sÄ±nÄ±z. Ã‡abalarâ€ºnÄ±z yoÄŸun ama biraz da bir amaca yÃ¶nelik olmalÄ±. Mars size intikamâ€ºmâ€º duygularÄ± ve kâ€ºskanÃ§ getirebilir.

lâ€ºkla

Ekim 3 - Etki VenÃ¼s/Mars

Bu Ä±lÄ±mlÄ± ve sÄ±cak bir etki davranâ€ºÅŸlarâ€ºnÄ±z sâ€ºcaktâ€ºr fakat zerafet azalabilir.

Bu etki genelde kadÄ±nlarda farklâ€º projelerde aktif olma imkanâ€º verir veya baÅŸarâ€º getirir. Tepkileriniz genelde Ã§abuk ve dÃ¼ÅŸÃ¼nmeden gerÃ§ekleÅŸir. SevdiÄŸinizle iliÅŸkinizde daha Ã§ok tene Ã¶nem vereceksiniz. AlÄ±ÅŸveriÅŸlere dikkat edin, cebinizi Ã§ok boÅŸaltmayÄ±n.

Ekim 9 (KasÄ±m 19'a kadar) VenÃ¼s Retro'ya giriyor.

VenÃ¼s Retro'larÄ± Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ sayÄ±lmazlar, daha Ã§ok sizin yaÅŸamsa deÄŸerlerinizi sorgularlar. Yeni ve yararlÄ± alanlar elde edebilirsiniz, Ã¶rneÄŸin para konusunda bu mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Ama Ã¶ncelikle saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ve elinizde bulunan herÅŸey iÃ§in ne yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± ve doÄŸal yetilerinizi nasÄ±l kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± merak edip sorgulayacaktÄ±r. Cazibenizle, sevdiklerinizi etkileyebilirsiniz fakat VenÃ¼s Retro'su bu kadar mÄ±, diyerek, gerÃ§ekten ne istediÄŸinizi ve neleri gerÃ§ekten paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± sorgulayacaktÄ±r. SonuÃ§ta bu Retro, kendinizi daha iyi anlamak, gÃ¶zlemlemek ve iliÅŸkilerinizi nasÄ±l yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zÃ¼ gÃ¶zlemleyecektir.

Ekim 20 - 9 KasÄ±m MerkÃ¼r burcunuzda...

Saplantâ€ºlâ€º veya inatÃ§â€ºsÄ±nÄ±z. Daima bildiklerinizi deÄŸil yaptâ€ºklarâ€ºnÄ±zÄ± Ã¶nemsetebilmelisiniz. Ã‡Ã¶zÃ¼mleyici ama ÅŸÃ¼phecisiniz. ve bu nedenle dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerinizi aÃ§â€ºklamakta Ã§oÄŸu zaman isteksizlik duyacaksÄ±nÄ±z.

Ekim 22 - Etki MerkÃ¼r/UranÃ¼s

DÃ¼ÅŸÃ¼nceleriniz bazen gerici bazen ilerici olabilir. Hareketleriniz kararsâ€ºz gÃ¶rÃ¼nmenize neden olmamalÄ±. Sâ€ºkâ€ºcâ€º ayrâ€ºntâ€ºlar ve gereksiz tekrarlamalar canÄ±nÄ±zÄ± sÄ±kacak bazen zorunlu olabilirsiniz.

Ekim 24 - Etki Mars/UranÃ¼s

Cesaret gerektiren yeni eylemler iÃ§in hazâ€ºr olduÄŸunuzu hissedeceksiniz.

Geleneksel olmayan dÃ¼ÅŸÃ¼ncelere ve geliÅŸmelere isteklisiniz.

KasÄ±m 4-6 - Etki MerkÃ¼r/UranÃ¼s

Ä°ki gezegen keyifli bir konumdalar. Genelde herÅŸey olumlu gibi ya da en azÄ±ndan olumlu gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor, siz de fazla meraklÄ± olmadan olaylarÄ± akÄ±ÅŸÄ±na bÄ±rakÄ±n. Kendi kendinize konuÅŸmayÄ±n, paylaÅŸÄ±n.

KasÄ±m 5-6 - Etki MerkÃ¼r/NeptÃ¼n

KafanÄ±z fazla duygusal bu nedenle tepkileri gÃ¼Ã§ ve yavaÅŸ farkediyor ve geÃ§ kalÄ±yorsunuz. Organizasyon eksikliÄŸi gÃ¶zlenebilir. GerÃ§ekÃ§i olmayan yaklaÅŸâ€ºmlardan kaÃ§Ä±nÄ±n.

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YAY BURCU

Ekim 28 - AralÄ±k 9 Mars burcunuzda...

Davranâ€ºÅŸlarâ€ºnâ€ºz Ã§oÅŸkulu ve ilham verici, tezcanlâ€ºsÄ±nÄ±z. Uykusuz kalmayÄ±n. DeÄŸiÅŸken davranâ€ºÅŸlar ve alâ€ºÅŸkanlâ€ºklar iÃ§erisindesiniz. Bu dÃ¶nemde iÃ§inde olduÄŸunuz maddi sorun iÃ§in sÃ¼rekli destek aramanÄ±z davranâ€ºÅŸlarâ€ºnâ€ºzâ€º anlamsÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±yor ve kendinizi tekrar etmenize neden oluyor.

KasÄ±m 8 - AralÄ±k 1 (AralÄ±k 2/18 arasÄ±nda OÄŸlak'ta) MerkÃ¼r burcunuzda...

Ã‡oÅŸkulu ve uyum saÄŸlayabilme yeteneÄŸine sahipsiniz. Detaylara saplanma eÄŸilimlerinizde aÅŸâ€ºrâ€ºlâ€ºk gÃ¶rÃ¼lebilir.

KasÄ±m 11 (MerkÃ¼r OÄŸlak'ta Retro'ya giriyor ve Retro AralÄ±k 19/31 arasÄ±nda Yay'da sÃ¼rÃ¼yor).

EÄŸer yeterince ya da Ã§ok bilgi gelmiÅŸse ve siz ileriye yÃ¶nelik birkaÃ§ adÄ±m atmak istiyorsanÄ±z MerkÃ¼r Retrosu, uygun koÅŸullarÄ±, kavranmasÄ± ÅŸart olan geliÅŸmeleri ve organize olmanÄ±zÄ± saÄŸlayabilir. Neyi, ne zaman ve nasÄ±l kullanacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± anlayabilirsiniz. HerÅŸeyi yeniden gÃ¶zden geÃ§irin, hesaplarÄ±nÄ±zÄ± bir daha yapÄ±n, iÃ§inizden dÄ±ÅŸa yÃ¶nelerek Ã¶ncelikle iliÅŸki ve iletiÅŸim dÃ¼nyanÄ±zÄ± daha etkin ve doÄŸru kullanmaya hazÄ±rlanÄ±n. Burcunuzdaki bu Retro, MerkÃ¼r'Ã¼n OÄŸlak'tan size doÄŸru gelmesiyle kÄ±smi olacak ve tam olarak etkilerini veremeyecek ya da yaÅŸatamayacaktÄ±r, bu nedenle anlatÄ±lanlarÄ± daha kÄ±sÄ±tlÄ± olarak deÄŸerlendirebilirsiniz.

KasÄ±m 20 - Etki MerkÃ¼r/Mars

Kendinize yÃ¶nelik ve bencilsiniz. Aceleci, hazâ€ºrcevap ve tartâ€ºÅŸmacÄ±sÄ±nÄ±z.

DÃ¼ÅŸÃ¼ncelerinizi insanlara aÃ§â€ºkca saklamadan sÃ¶ylemeniz iyi ama diplomatik davranmayÄ± da sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yorsunuz, ikisini dengeleyin derim.

KasÄ±m 25 - Etki MerkÃ¼r/JÃ¼piter

Anlamsâ€ºz detaylara girip Ã¶nemli detaylarâ€º Ã¶nemsemiyorsunuz. Bu sÄ±ra, belleÄŸiniz gÃ¼Ã§lÃ¼ sayÄ±lmaz, zaten ÅŸikayetÃ§isiniz, bundan dolayâ€º kendinizi gereksiz iÅŸlerle meÅŸgul ederek yorulmayÄ±n.Â

KasÄ±m 27 - Etki MerkÃ¼r/UranÃ¼s

ÅžaÅŸkâ€ºnlâ€ºklardan, sâ€ºkâ€ºcâ€º ayrâ€ºntâ€ºlardan ve gereksiz tekrarlamalardan nefret edeceksiniz.

KasÄ±m 29 - Etki Mars/JÃ¼piter

â€¹ÅŸ erteleme, gÃ¶zÃ¼nde bÃ¼yÃ¼tme ve kasâ€ºtlâ€º zor gÃ¶stermeye eÄŸilimlisiniz. Bu etki size dikkatsizlik, tembellik ve kÃ¶tÃ¼ zamanlama gibi tatsÄ±zlÄ±klar getirebilir, kendinizi izleyin.

AralÄ±k 3 - Etki Mars/UranÃ¼s

Sizce sevdiÄŸinize garip davranmÄ±yor musunuz? Mars/UranÃ¼s etkisi size

alâ€ºÅŸâ€ºlmamâ€ºÅŸ veya farklâ€º bir yaÅŸam biÃ§imi aratabilir. UnutmayÄ±n, eÄŸer fazla yÃ¶netilir ve kuÅŸatâ€ºlâ€ºrsanÄ±z mutsuz ve huzursuz olur ve Ã§evrenize de huzur vermezsiniz.

AralÄ±k 19 - MerkÃ¼r yine burcunuzda

AralÄ±k 20-21 Etki MerkÃ¼r/UranÃ¼s ve NeptÃ¼n

KasÄ±m 27 etkisi Retro yÃ¼zÃ¼nden tekrarlanÄ±yor. KarÅŸâ€ºt kavramlarâ€º anlamakta gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekeceksiniz.

OÄžLAK BURCU

16 Ocak, 2009 27 AralÄ±k'taki MerkÃ¼r Retro'su bitiyor.

Nisan 7 (EylÃ¼l 14'e kadar) Pluto Retro'ya giriyor.

Ä°nsanÄ±n en zorlanacaÄŸÄ± ÅŸeylerden birisi keni iÃ§ gerÃ§eklerini acÄ±masÄ±zca sorgulamasÄ± hatta dÄ±ÅŸarÄ± dÃ¶kmesidir, karanlÄ±kta kalmaya alÄ±ÅŸkÄ±n olan iÃ§ gerÃ§ekler, Ä±ÅŸÄ±ktan pek hoÅŸlanmazlar. Ä°ÅŸte Pluto Retrosu acÄ±masÄ±zca bunu yapar, siz iÃ§inizi saklamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±kÃ§a, baskÄ± yapar ve iÃ§inizi aÃ§maya zorlar. AslÄ±nda sizi iÃ§ gerilimlerden kurtarma gayretindedir ama bunu amansÄ±zca yapmaktadÄ±r, sonuÃ§ta sizi Ã¶zgÃ¼r kÄ±lacaktÄ±r fakat dayanmak zordur. Pluto Retro'su tam bir tasfiye ister, gerekmeyen herÅŸey aydÄ±nlÄ±ÄŸa Ã§Ä±karÄ±lÄ±p kontrol edilmeli ve atÄ±lmalÄ±dÄ±r. Ondan sonra kaybedilenler unutulacak, boÅŸalan yerler size bÄ±rakÄ±lacaktÄ±r. Ã–zetle bu bir yenilenme ve yeniden baÅŸlama sÃ¼recidir. Tabii becerebilirseniz.

Haziran 26 Tam Ay Tutulumu

Bu tutulum burcunuzda genel ve hÄ±zlÄ± deÄŸiÅŸimlere neden olacaktÄ±r, iÅŸ, sevgili, mekan veya konum deÄŸiÅŸtirme gibi.

EylÃ¼l 14-15 Pluto Retro'su bitiyor.

AralÄ±k 2/18 MerkÃ¼r burcunuzda...

Bilginizi duygusal Ã§â€ºkarlarâ€ºnâ€ºz iÃ§in kullanmayÄ±n. Hayal gÃ¼cÃ¼nÃ¼z gerÃ§ekÃ§i baskÄ±lar nedeniyle kâ€ºsâ€ºtlâ€º. Maddi durumunuzun tehdit edildiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rseniz en iyi Ã¶nerileri bile kabul etmeye isteksiz olursunuz.

AralÄ±k 5 - Etki MerkÃ¼r/Pluto

Bu kavuÅŸum ilginÃ§, hem dikkatinizi Ã§ok iyi toplayabileceksiniz, yanÄ±sÄ±ra beceriklisiniz ama garip bir gizem ve iÃ§e kapanma etkisi size bunlarÄ± kullandÄ±rtmayacak. Bekleyin.

AralÄ±k 8 - Mars burcunuzda...

Hâ€ºrsâ€ºnâ€ºz veÂ enerjiniz kiÅŸisel hedeflere yÃ¶nelik. Bu sÃ¼reÃ§te iÅŸ ve aÅŸk hayatlarâ€ºnda reddedilmeyi kolay kabullenmezsiniz. YÃ¶neticiler iÃ§in Ã§ok iyi bir sÃ¼reÃ§.

AralÄ±k 11 (AralÄ±k 31'a kadar) MerkÃ¼r Retro'ya giriyor.

Burcunuzdaki bu Retro da parÃ§alÄ± olacak ama iÃ§erik ve etkiler aynÄ±dÄ±r. EÄŸer yeterince ya da Ã§ok bilgi gelmiÅŸse ve siz ileriye yÃ¶nelik birkaÃ§ adÄ±m atmak istiyorsanÄ±z MerkÃ¼r Retrosu, uygun koÅŸullarÄ±, kavranmasÄ± ÅŸart olan geliÅŸmeleri ve organize olmanÄ±zÄ± saÄŸlayabilir. Neyi, ne zaman ve nasÄ±l kullanacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± anlayabilirsiniz. HerÅŸeyi yeniden gÃ¶zden geÃ§irin, hesaplarÄ±nÄ±zÄ± bir daha yapÄ±n, iÃ§inizden dÄ±ÅŸa yÃ¶nelerek Ã¶ncelikle iliÅŸki ve iletiÅŸim dÃ¼nyanÄ±zÄ± daha etkin ve doÄŸru kullanmaya hazÄ±rlanÄ±n. Daha Ã§ok burcunuzdaki Ã¶zellikleri ve bu sÃ¼reÃ§te yaÅŸananlarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n.

AralÄ±k 13 -Â Etki Mars/Pluto

Danâ€ºÅŸmanlâ€ºk yapÄ±n ya da dertlerinizi danÄ±ÅŸÄ±n. Cerrahlar, araÅŸtâ€ºrmacÄ±lar, aÅŸÃ§Ä±lar ve madenciler iÃ§in olumlu bir sÃ¼reÃ§. Her Ã¶nÃ¼nÃ¼ze gelen kiÅŸi Ã¼stÃ¼nde otorite kurma isteÄŸi sizi zor durumlara sokabilir.

AralÄ±k 29 - Etki Mars/SatÃ¼rn

Sabâ€ºrsâ€ºzsÄ±nÄ±z ve ruhsal olumsuzluÄŸunuzu, devamlâ€º dâ€ºÅŸa yansâ€ºtÄ±yorsunuz. Mizah gÃ¼cÃ¼nÃ¼z iyi fakat bu bazen patavatsâ€ºzlâ€ºkla sonuÃ§lanabilir.

KOVA BURCU

19 Ocak - Åžubat 12 VenÃ¼s burcunuzda...

Sosyal iliÅŸkileriniz geniÅŸ bir yelpazeyi kapsayacak ama kabul edilmenin sâ€ºnâ€ºrlandâ€ºrâ€ºlmasâ€ºndan hoÅŸlanmayacaksâ€ºnâ€ºz. Beklenmedik ve sâ€ºradâ€ºÅŸâ€º arkadaÅŸlâ€ºklar gÃ¼ndemde gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

Ocak 26/27 - Etki VenÃ¼s/Mars

AÅŸâ€ºrâ€º tutkulusunuz ve size benzer kiÅŸileri arÄ±yorsunuz, abartmayÄ±n siz bu deÄŸilsiniz. â€¹liÅŸkileriniz kâ€ºskanÃ§lâ€ºÄŸa, hakimiyet kurmaya veya yozlaÅŸmaya eÄŸilimli.

Åžubat 7/8 - Etki VenÃ¼s/NeptÃ¼n

Ã‡ok sinsi ve karanlÄ±k bir etki. AÅŸkta aldatma veya terk etme gÃ¶rÃ¼lebilir.

Genelde yanlâ€ºÅŸ idealler peÅŸinde koÅŸabilirsiniz. GerÃ§eklik duygunuz azalÄ±yor. GerÃ§eklik duygusu azlâ€ºÄŸâ€ºndan dolayÄ± Ã§evredeki insanlara veya aileye maddi bir yÃ¼k olabilirsiniz.

Åžubat 11 -Â Mart 1 MerkÃ¼r burcunuzda...

Zorlanmadâ€ºÄŸâ€ºnâ€ºz taktirde geleneksel dÃ¼ÅŸÃ¼ncelere saygâ€º gÃ¶stereceksiniz. â€¹natÃ§â€ºsÄ±nÄ±z ve dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerinizden dÃ¶nmeyen birisiniz. DÃ¼ÅŸÃ¼nce ve davranâ€ºÅŸlarâ€ºnâ€ºzda ani ve kesin deÄŸiÅŸiklikler yapabileceÄŸiniz bir sÃ¼reÃ§.

Åžubat 26 - Etki MerkÃ¼r/NeptÃ¼n

Birden geliÅŸen olaylardaki gerÃ§eklik payâ€ºnâ€º gÃ¶rmekte zorlanacaÄŸÄ±nÄ±z iÃ§in daima zaman kazanÄ±n.Â â€¹leriyi gÃ¶rebilme veya Ã¶nsezi yeteneÄŸiniz iyi Ã¶yleyse iliÅŸkinizin geleceÄŸini bir dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n. Yanlâ€ºz kaldâ€ºÄŸâ€ºnÄ±zda Ã§ok daha verimli ve mantâ€ºklâ€º dÃ¼ÅŸÃ¼nebiliyorsunuz. Bu oluÅŸum Ã§abuk yalan sÃ¶yleme ve hemen piÅŸmanlâ€ºk duyma etkisi verir, haberiniz olsun.

Haziran 1 (KasÄ±m 8'ye kadar) NeptÃ¼n Retro'ya giriyor.

NeptÃ¼n RetrolarÄ±, gerÃ§eklerle, illÃ¼zyonlar arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±rlar belirsizleÅŸtiÄŸinde ve rÃ¼yalar, gerÃ§ek yaÅŸamÄ±n dÄ±ÅŸÄ±na, Ã¶tesine veya Ã¼stÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda oluÅŸurlar. Hayaller artÄ±k somutlaÅŸÄ±r, onlara dokunabilirsiniz ama gerÃ§ek deÄŸildirler, bunlarÄ±n incelenmesi, ayÄ±klanmasÄ± ve atÄ±lmasÄ± gerekmektedir yani bazÄ± hayalleriniz artÄ±k size zarar vermektedirler, bir kÄ±smÄ± karanlÄ±k, nahoÅŸ ve gerÃ§ekÃ¼stÃ¼dÃ¼rler. Ã–nsezilerinizi iyi dinleyin, dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerinizi yargÄ±layÄ±n ve esin kaynaklarÄ±na ulaÅŸÄ±n. Bu Ã¼stÃ¼n ve gÃ¼Ã§lÃ¼ enerji gelmiÅŸken uyanÄ±k olup, sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±zÄ± yeniden Ã§izin, ufkunuza bir daha iyice bakÄ±n ve yaÅŸamÄ± boÅŸa harcamayÄ±n ama bu uÄŸraÅŸ size bazÄ± ÅŸeyleri kaybettirecektir, yararÄ±nÄ± gelecekte gÃ¶receksiniz.

BALIK BURCU

17 Ocak (6 Haziran 2010'a kadar) JÃ¼piter burcunuzda...

Burcunuz Ã¶zelliÄŸi nedeniyle Ã§abuk incinebilirsiniz ama bu yÃ¶nÃ¼nÃ¼zÃ¼ dÃ¼zeltme isteÄŸiniz artacak ve tavâ€ºrlarâ€ºnâ€ºz da bu yÃ¶nde. KiÅŸisel geliÅŸiminiz duygusal gÃ¼cÃ¼nÃ¼ze baÄŸÄ±mlÄ±. Ruhsal yetiler ve ÅŸifacâ€ºlâ€ºk gÃ¶rÃ¼lebilir. Bu sÃ¼reÃ§te iyimser ve merhametlisiniz.

Åžubat 11 - Mart 8 VenÃ¼s burcunuzda...

Sosyal olmanâ€ºzâ€º duygusal durumunuza gÃ¶re deÄŸiÅŸecek. BaÅŸarâ€ºsâ€ºzlâ€ºÄŸa uÄŸrayan bir iliÅŸki sizi Ã§ok kÄ±racak ya da kÄ±rdÄ±, bu nedenle yeni iliÅŸkilere girmeniz zorlaÅŸâ€ºyor ve isteksiz oluyorsunuz. â€¹stismarcâ€ºlarâ€º kendinize Ã§ekmeyin.

Åžubat 16 - Etki VenÃ¼s/JÃ¼piter

MaceralÄ± ve sanatsal olaylarla dolu bir sÃ¼reÃ§. EÄŸitim alÄ±yorsanÄ±z sabâ€ºrsâ€ºzlâ€ºk veya tembellik olabilirsiniz. Sahnede olmaktan her zamankinden daha Ã§ok hoÅŸlanacaksÄ±nÄ±z.Â â€¹yi bir arabulucu olabileceÄŸiniz bir dÃ¶nem. ÅžansÄ±nÄ±z iyi.

Mart 2/18 - MerkÃ¼r burcunuzda...

Yine sosyal olmanâ€ºzâ€º duygusal durumunuza gÃ¶re deÄŸiÅŸecek. â€¹htiras veya idealizm mantâ€ºÄŸâ€ºnâ€ºzâ€º zedeleyebilir. DeÄŸiÅŸkensiniz. Bu arada gerÃ§ekdâ€ºÅŸâ€º konular ilginizi Ã§ekecek. Ruhsal, yaratâ€ºcâ€º, sanatcâ€º yapâ€ºnâ€ºz ve matematik yetenekleriniz Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor.

Mart 7 - Etki MerkÃ¼r/ JÃ¼piter

Bu yoÄŸun etki altÄ±nda Ã§evrenizdeki insanlarâ€ºn sizi saygâ€ºn birisi olarak gÃ¶rmelerini Ã§ok isteyecek ve bunaÂ Ã¶nem vereceksiniz. GÃ¼ncel hayatta herÅŸeyin daha kolay olmasâ€ºnâ€º isteyecek ve rahat yaÅŸamayâ€º amaÃ§layacaksÄ±nÄ±z. Kim istemez ki?

Mart 15 - Etki MerkÃ¼r/UranÃ¼s

Ã–nceden tahmin edilemeyen heveslerinizÂ olabilir. GizliliÄŸe ilginiz artacak. Ama inatcâ€º ve kendinize daha yÃ¶neliksiniz. Bu etki kÄ±sadÄ±r ama iÃ§indeyken kendinizi bir anda bazen Ã§ok iyi, bazen Ã§ok kÃ¶tÃ¼ hissedebilirsiniz. HerÅŸeyi kendiniz yapmaya kalkÄ±ÅŸmayÄ±n ve nasihatleri dinleyin.Â

MayÄ±s 22-23 Etki JÃ¼piter/SatÃ¼rn

Ä°ki dev gÃ¼Ã§ bir arada ve tabii ki Ã¶ÄŸÃ¼t veriyorlar. Hayat sÃ¼rekli alternatifler sunar, bunlar ya Ã§ok fazla, ya Ã§ok az veya iyi ya da kÃ¶tÃ¼dÃ¼r, arasâ€º yok gibidir Ã§Ã¼nkÃ¼ siz hep bÃ¶yle istersiniz. Bu ne demek? Åžu demek, yaÅŸamÄ±nÄ±zdaki tÃ¼m zorluklar bilin ki olgunluk ve tecrÃ¼be kazanmanÄ±za neden olacaktâ€ºr. Bu sÃ¼reÃ§te gÃ¼ven eksikliÄŸiniz daha belirginleÅŸebilir, belki biraz da hukuki problemler ama dert deÄŸil, sizi seven Ã§ok.

AÄŸustos 13 - (2011 Mart 13'e kadar ) UranÃ¼s burcunuzda...

Ã‡ok genel bir etki ve uzun. Sanki bir yardÄ±mlaÅŸma akÄ±mÄ± gibi. Hayâ€ºrseverlik ve merhamet duygularâ€ºnâ€ºz hep geliÅŸme halinde olacak.

EylÃ¼l 18 - Etki JÃ¼piter/UranÃ¼s

Her konuda pasif kalmanÄ±z ve kendinize yÃ¶nelik olumsuz dÃ¼ÅŸÃ¼nceler sizi aÅŸâ€ºrâ€º zorlayacak. Kendinize olan gÃ¼veninizi yeniden dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n. Ä°ÅŸinizde, evliliÄŸinizde, ev yaÅŸamâ€ºnda ve arkadaÅŸlâ€ºklarda sonuÃ§landÄ±rmanÄ±z gereken sorunlarÄ±n son sÃ¼recindesiniz.

EylÃ¼l 30 (KasÄ±m 19'a kadar) JÃ¼piter Retro'ya giriyor.

JÃ¼piter Retrosu bÃ¼yÃ¼meyi engeller, geliÅŸmeler duraklar. DÄ±ÅŸtan gelen yararlÄ± enerjiler azalÄ±r, o zaman bilgelik ve ruhsal bilgi gerekecektir. TÃ¼m konulara tarafsÄ±z yaklaÅŸÄ±lmalÄ± ve Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmalÄ±dÄ±r, konuya gÃ¶re bÃ¼yÃ¼k Ã¶zveriler gerekebilir. BaÅŸkalarÄ±nÄ± eleÅŸtirmekten kaÃ§Ä±nmalÄ±, size ait etik deÄŸerleri gÃ¶zden geÃ§irerek gÃ¼venilirliÄŸinizi, dÃ¼rÃ¼stlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zÃ¼ ve bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ test etmelisiniz. OlasÄ± korkularÄ±nÄ±zÄ±, amaÃ§ ve ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±zÄ± bir kez daha dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n. Bu Retro ihtiyaÃ§ duyduÄŸunuz ÅŸeylerin beklediÄŸiniz kadar gelmesine engeldir hatta varolan bazÄ± ÅŸeyleri sizden alabilir. Ama dayanÄ±r ve direnirseniz sonuÃ§ yolculuÄŸun ve Ã¶ÄŸretinin anlamÄ±nÄ± farkedecek ve yararlanacaksÄ±nÄ±z. BalÄ±k Burcu'ndaki JÃ¼piter Retrosu, SatÃ¼rn kadar baskÄ±cÄ± deÄŸildir Ã§Ã¼nkÃ¼ JÃ¼piter dersini bir kez vermeyi tercih eder ve iÅŸi uzatmaz, bu nedenle ondan iyi yararlanmalÄ± ve fÄ±rsatÄ± kaÃ§Ä±rmamalÄ±sÄ±nÄ±z, ne pahasÄ±na olursa olsun.

AralÄ±k 5 UranÃ¼s Retro'dan Ã§Ä±kÄ±yor.



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