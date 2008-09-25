Burcunuza uygun makam dinleyin

Her burcun bir müzik makamının olduğu, insanların burçlarına uygun makamı dinlemesi durumunda ruhsal açıdan rahatlayacağı, hastaysa ise iyileşmeye önemli katkı sağlayacağı öne sürüldü.





Evrende insana yakın olan 7 gezegen ve 12 burcun ruhu doğrudan etkilediğini ileri süren Gurbansoy, ruhta olan değişimlerin vücutta da fiziki anlamda kendini göstereceğini, bu yüzden uzun yıllardır genellikle ten tedavisinin bitkilerle, ruh tedavisinin ise müzikle yapıldığını bildirdi.

Müziğin insanın ruhunu etkileyen, onu çeşitli hallere sokan iyi bir tedavi aracı olduğunu vurgulayan Gurbansoy, fiziki tedavilerde de iyi sonuç alınması için zaman zaman müzikli tedaviye ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.



Yapılan araştırmalarda her burcun bir makamının olduğunun belirlendiğini dile getiren Gurbansoy, burçlara göre makamları şöyle sıraladı:

“Koç: Rast

Boğa: Irak

İkizler ve Yengeç: İsfahan

Yengeç: Zirefkend

Aslan: Büzürk

Başak ve Terazi: Zengule

Terazi: Rehavi

ve

: Hicaz

Oğlak: Nihavend

Kova ve Oğlak: Neva

Balık: Uşşak”

Gurbansoy, insanların burcuna göre uygun makamı dinlemesinin onun ruhsal tedavisine iyi geldiğini savunarak, şöyle devam etti:

“Burca göre makamlar, kişiyi ruhsal açıdan iyileştiriyor. Kişi, hastaysa makamlar tedavide önemli rol oynuyor. Türk toplulukları, tarihler boyunca hastalıklarda müziği tedavi amaçlı kullandı. Bu alanda ciddi araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Gezegenlerin hareketleri, ayın hilal şeklinden kaybolmasına kadar geçen 28 gündeki değişimler gibi birçok etkenin tedavide kullanıldığı biliniyor.” Konya'da düzenlenen 1. Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi'ne katılan Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nizami Ebediyat Enstitüsünden Dr. Firudin Gurbansoy, insanların yaratılışlarına göre teni ile yere, ruhu ile evrene bağlı olduğunu söyledi.Evrende insana yakın olan 7 gezegen ve 12 burcun ruhu doğrudan etkilediğini ileri süren Gurbansoy, ruhta olan değişimlerin vücutta da fiziki anlamda kendini göstereceğini, bu yüzden uzun yıllardır genellikle ten tedavisinin bitkilerle, ruh tedavisinin ise müzikle yapıldığını bildirdi.Müziğin insanın ruhunu etkileyen, onu çeşitli hallere sokan iyi bir tedavi aracı olduğunu vurgulayan Gurbansoy, fiziki tedavilerde de iyi sonuç alınması için zaman zaman müzikli tedaviye ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.Yapılan araştırmalarda her burcun bir makamının olduğunun belirlendiğini dile getiren Gurbansoy, burçlara göre makamları şöyle sıraladı:“Koç: RastBoğa: Irakİkizler ve Yengeç: İsfahanYengeç: ZirefkendAslan: BüzürkBaşak ve Terazi: ZenguleTerazi: Rehavi Akrep ve Kova : Hüseyni Yay : HicazOğlak: NihavendKova ve Oğlak: NevaBalık: Uşşak”Gurbansoy, insanların burcuna göre uygun makamı dinlemesinin onun ruhsal tedavisine iyi geldiğini savunarak, şöyle devam etti:“Burca göre makamlar, kişiyi ruhsal açıdan iyileştiriyor. Kişi, hastaysa makamlar tedavide önemli rol oynuyor. Türk toplulukları, tarihler boyunca hastalıklarda müziği tedavi amaçlı kullandı. Bu alanda ciddi araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Gezegenlerin hareketleri, ayın hilal şeklinden kaybolmasına kadar geçen 28 gündeki değişimler gibi birçok etkenin tedavide kullanıldığı biliniyor.”