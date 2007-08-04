Burcunuza göre zayıflayın

KOÇ

Koçlar bu diyeti uyguladıkları takdirde 3 günde 2 kilo verebilirler. Diyet bir hafta bırakılabilir ve sonra tekrarlanır.



1. gün

Kahvaltı: 1 Bardak süt, yarım bardak mısır gevreği, 100 gram çilek veya mevsim meyveleri, şekersiz kahve ve çay

Öğle Yemeği: 200 gram balığı bir domates, havuç ve patatesle buğulama yapın. Yanında bol yeşil salata ve bir dilim kepek ekmek.

Akşam Yemeği: Mantarlı tavuk, 1 haşlanmış patates ve bol yeşil salata. Öğün aralarında 1porsiyon meyve.

2. gün

Kahvaltı: I Yumurtayı sütle çarpın yağsız kızartın. Yanında bir domates, salatalık, ve çay veya ayran

Öğle Yemeği: Bir porsiyon domatesli makarna, kekik ve elma soslu olacak.Yanında haşlama zeytinyağlı yemek olacak. Arada bir porsiyon meyve.

Akşam Yemeği: 200 gr ızgara biftek, bol yeşil salata, arada bir bardak yağsız süt.

3. gün

Kahvaltı: 1 Kaşık bal, 50 gr dil peyniri, 2 dilim kepekli ekmek, arada bir armut.

Öğle Yemeği: Izgara tavuk, 2 kaşık pilav, salata. Arada 1 galeta,

Akşam Yemeği: 1 tabak sebze yemeği, yeşil salata, arada 1 elma

BOĞA



Boğalar bu diyeti yaparken,günde iki litre su içmeli tuz, şeker ve yağı kesmelidir.



1. gün

Kahvaltı: Bir bardak ılık suyun içine 1 kaşık bal koyun 7 dakika bekletin sonra için. Yanında 2 dilim diyet ekmek,100 gr yağsız beyaz peynir arada bir tane mevsim meyvesi.

Öğle Yemeği: Izgara balık soda ve salata, arada bir kase yoğurt.

Akşam Yemeği: 4 Tane ızgara köfte, domates salatası, arada bitkisel çay. Yeşil çay tercih olunur.

2. gün

Kahvaltı: 1bardak suyun içine 1 kaşık bal koyun ve için. Daha sonra bir bardak sütün içinde 1 avuç çilekle evde hazırlanır. Arada 4 tane diyet bisküvi ve bir bardak ayran.

Öğle Yemeği: Bir orta boy haşlanmış patates, bir domates, ve salatalık. Arada 2 dilim karpuz.

Akşam Yemeği: Balık ızgara, közlenmiş 1 patlıcanla yapılan sirkeli sarımsaklı ve domatesli salata. 1 tane elma.

3. gün

Kahvaltı: 1 tane haşlanmış yumurta, 1 dilim diyet ekmek, domates ve şekerli çay. Arada şekersiz bitkisel çay.

Öğle Yemeği: Izgara tavuk, bir tabak taze fasulye,arada yarım simit ve light peynir.

Akşam Yemeği: Balık ızgara, bol salata bir kivi. Arada yeşil çay.



İKİZLER

Bu diyet 3 günde 2 kilo vermelerini sağlayacak. Her gün 2,5 litre sıvı almaları gerekiyor



1. gün

Kahvaltı: Bir bardak muzlu süt.1 dilim kızarmış kepek ekmek. Arada 1 elma.

Öğle Yemeği: 2 dilim kepek ekmeğinden tavuk göğsüyle bol yeşillikli sandviç. Yanında bir bardak ayran. Arada 1 havuç.

Akşam Yemeği: Az yağlı sebze yemeği ve 4 kaşık diyet yoğurt. Arada bir elma. 1 fincan yeşil çay.

2. gün

Kahvaltı: 1 Dilim kepek ekmek, bir haşlanmış yumurta, bir dilim karpuz.

Öğle Yemeği: 1 Tane sosisli sandviç, arada 10 tane kiraz.

Akşam Yemeği: 1 kase sebze çorbası, 1 tane yeşil biber.arada 1 elma , bir fincan yeşil çay.

3. gün

Kahvaltı: 1 Tane meyveli yoğurt, şekersiz çay ve kahve yanında 2 adet diyet bisküvi.

Öğle Yemeği: 1 Porsiyon sadece et olarak döner, yanında bol yeşil salata, arada 100gr Çilek. 1 fincan yeşil çay. Şekersiz kahve.

Akşam Yemeği: 1 porsiyon zeytinyağlı enginar, bol salata, 1 tane kivi yatarken bir fincan yeşil çay.

YENGEÇ

Bu diyet sırasında asitli yiyeceklerden uzak kalınacak, kahve ve çay yerine bol su içilecek, spora daha çok ağırlık verilecek. Üç günde 2 kilo verilecek, daha sonra tekrarlanacak.



1. gün

Kahvaltı: Aç karnına 2 bardak su.1 porsiyon meyve salatası, arada kahve 2 galeta ve bir kibrit kutusu büyüklüğünde beyaz peynir.

Öğle Yemeği: 1 Tane haşlanmış patates,, salata, 1 ayran.Arada yarım simit ve ayran.

Akşam Yemeği: Yağsız ıspanak yemeği,limonlu havuç salatası, 1 dilim kepek ekmeği, arada bol yeşil çay.

2. gün

Kahvaltı: Bir bardak ılık suyun içine 1 kaşık bal koyun ve 7 8 dakika sonra için. 1yemek kaşığı fıstık ezmesi, 2 dilim diyet ekmeği,şekersiz çay.Arada 1 tane elma.

Öğle Yemeği: Izgara tavuk,2 kaşık pilav,bol salata, arada 3 tane kayısı. 1 fincan yeşil çay.

Akşam Yemeği: Közlenmiş patlıcan ile yapılmış karnı yarık,bol salata arada bir tane armut.1 fincan yeşil çay.

3. gün

Kahvaltı: Bir kibrit kutusu büyüklüğünde beyaz peynir, 1 tatlı kaşığı bal 1dilim kepek ekmek.Arada 1 meyve.

Öğle Yemeği: 1 Tabak taze fasulye, bol salata,arada 1 bardak portakal suyu.2 galeta .

Akşam Yemeği: Tavuk budunu,soya ve domates sosu ile pişirin.2 kaşık yağsız pilav.Arada 1 tane kivi.

ASLAN

Aslanlar, yağ şeker ve unlu gıdalardan özellikle uzak yaşamalıdırlar. Kalbi yöneten Güneş, her türlü yağlanmadan çok çabuk etkilenir. Bitkisel çaylara önem vermeleri gerekiyor. Ebegümeci tercih edilen besin olmalıdır. 3 günde 2 kilo verebileceğiniz bir diyet içinde, aslanlar günde 2 litre su içmeleri gerekiyor.



1. gün

Kahvaltı: 1 tane yumurta, 1 dilim kepekli ekmek, 1 domates.

Öğle Yemeği: Izgara biftek,1 tane yeşil biber, bol salata,arada 2 porsiyon meyve.

Akşam Yemeği: Izgara tavuk, fırında pişmiş mantar,bol salata,arada 1 şeftali.



2. gün

Kahvaltı: 1 kibrit kutusu büyüklüğünde dil peyniri, 1 bardak portakal suyu, 2 dilim diyet ekmek, şekersiz çay ve kahve.

Öğle Yemeği: 8 Tane köfte,limonlu mevsim salatası,arada 1 bardak süt, 4 tane diyet bisküvi,

Akşam Yemeği: Izgara balık,bol salata, arada 1 porsiyon meyve.

3. gün

Kahvaltı: 1 Kase süte 3 kaşık yulaf ezmesi, 1 bardak portakal suyu, istenirse şekersiz çay ve kahve arada 1 meyve.

Öğle Yemeği: 2 Haşlanmış patates, ( soslu olabilir), bol salata ve arada 1 bardak havuç suyu. 2 galeta.

Akşam Yemeği: Zeytinyağlı enginar, yağsız ızgara balık, bol salata, arada bir meyve.bol yeşil çay.



BAŞAK

3 Günde 2 kilo verebilir, 2 gün ara verip tekrar başlayabilirsiniz. Bitkisel çaylar ve 2 litre su kesinlikle alınması gerekiyor. Destekleyici olarak, günde yarım saat spor şart.



1. gün

Kahvaltı: 2 dilim kepek ekmek, 1 kibrit kutusu kadar beyaz peynir, 1 bardak portakal suyu. Arada 1 bardak süt.

Öğle Yemeği: 1 Kase sebze çorbası, bol yeşil salata , arada 1 tane şeftali.( çorba, lahana, havuç, kereviz den yapılacak.)

Akşam Yemeği: 1 Tabak sıcak sebze yemeği, bol salata ve arada 1 elma. Yatarken bir fincan yeşil çay.

2. gün

Kahvaltı: 1 porsiyon meyve salatası, arada 4 diyet bisküvi.

Öğle Yemeği: 1 Tabak yağsız makarna, 1 tabak zeytinyağlı sebze, diyet meyveli yoğurt.

Akşam Yemeği: 1 Tabak sıcak sebze yemeği, bol salata, 1 elma.

3. gün

Kahvaltı: 5 Tane zeytin, 1 domates,1 salatalık, Arada 2 kayısı.

Öğle Yemeği: 3-4 Kaşık yeşil mercimek yemeği, bol salata,arada 1 porsiyon meyve.

TERAZİ



Genelde kolay kilo alan Teraziler, çok kolayda kilo verirler. Abur cubur yemeyi kestikleri anda, beslenmeleri hemen düzene girer. Bir Terazi için çok zor ama şekerli gıdalardan uzak kalmayı başarmalıdırlar. İşte onlara 3 günde 2 kilo kaybettirecek bir diyet . Bol su içip spor yapmayı ihmal etmezlerse, istedikleri kiloya kolayca ulaşacaklardır. Bu diyet kısa aralıklarla tekrarlanabilir.



1. gün

Kahvaltı: 1 Bardak suyun içine 1 kaşık bal koyup 7-8 damla limon koyup aç karnına içilecek 1 dilim kepek ekmek, 50gr. dil peyniri şekersiz çay ve kahve.

Öğle Yemeği: 1 Tabak sebze yemeği, 1 kase yoğurt, arada 1 bardak yağsız süt ( evde bir avuç çilekle yapılacak.)

Akşam Yemeği: 3 Kaşık yağsız bulgur pilav, bol yeşil salata arada 1 porsiyon meyve.

2. gün

Kahvaltı: 2 Dilim kepekli ekmekten yapılan kaşarlı tost, şekersiz çay.Arada bir kase meyveli diyet yoğurt.

Öğle Yemeği: Sebze soslu makarna 1 yeşil biber, 1 kabak haşlama. Yanında bol salata.Arada 2 galeta,1 bardak süt.

Akşam Yemeği: Izgara balık, havuç veya turp salatası, arada 1 porsiyon meyve.

3. gün

Kahvaltı: 1 Bardak ılık süt, 1 dilim kepekli ekmek, 1 tatlı kaşığı meyve diyetli yoğurt.

Öğle Yemeği: Sebze soslu makarna, yanında bol salata, arada 1 porsiyon meyve.

Akşam Yemeği: Bir porsiyon zeytinyağlı sebze yemeği, bol salata arada 1 meyve.



AKREP



Akrepler beslenme konusunda son derece yanlış davranırlar. Hızlı ve kısa sürede yedikleri için, hızlı yemek bünyelerini yorar.Tansiyon, kalp, dolaşım bozuklukları, kolesterol Akrepleri en çok rahatsız eden konulardır. Genç yaşlarda sağlıklı bir bedene sahip olmalarına karşın yaşları ilerlediği zaman zincirleme sağlık sorunları yaşarlar. Vücutları için gerekli elementler; biotin, kalsiyum fosfor ve potasyum. 3gün içinde 2 kilo verebileceğiniz diyet.; Diyeti tekrarlayabilirsiniz.



1. gün

Kahvaltı: Aç karnına 2 bardak ılık su. 2 dilim diyet ekmek, 2 tatlı kaşığı reçel, şekersiz çay ve kahve. Arada 1 bardak ayran. 2 diyet bisküvi

Öğle Yemeği: Izgara tavuk,haşlanmış brokoli, bol salata. Arada 1 şeftali.

Akşam Yemeği: 1 Tabak sebze yemeği, bol yeşil salata, arada 1 porsiyon meyve. Yatarken bir fincan yeşil çay.

2. gün

Kahvaltı: Aç karnına 2 bardak ılık su. 2 dilim kepek ekmek, 1 kibrit kutusu büyüklüğünde beyaz peynir, Arada 1 kase diyet yoğurt.

Öğle Yemeği: Izgara balık,haşlanmış brokoli, bol yeşil salata arada 1 bardak diyet süt.

Akşam Yemeği: Haşlanmış sebze ( baharatla süslenebilir.) bol salata . Arada 1 tane şeftali.

3. gün

Kahvaltı: Aç karnına 2 bardak ılık su. 1 tane meyve 1 dilim kepekli ekmek, şekersiz çay ve kahve. Arada 1 bardak diyet süt.

Öğle Yemeği: 4 tane köfte, bol yeşil salata ve domates. Arada 2 porsiyon meyve.

Akşam Yemeği: 1 porsiyon taze fasulye, bol salata ve arada 1 dilim karpuz.



YAY

Yay burcu, kırmızı etten sakınmalıdır. Barsak sistemlerini dengede tutmak için lifli beslenme şekillerini tercih etmeliler. Süt, peynir ve beyaz et organizmalarını yeniler. Buharda pişmiş yemekleri tercih etmelidirler. Şekerli ve unlu besinlerden uzak kalmalıdırlar. 3 Günde 2 kilo vermek için, uygulayacağınız diyeti spor aktivitesi ile destekleyin



1. gün

Kahvaltı: Aç karnına 2 bardak ılık limonlu su, yağsız tavada tek yumurta ile yapılan omlet. Yanında bir tatlı kaşığı bal ve iki dilim kepek ekmek. İstediğiniz kadar şekersiz çay ve kahve. Arada bir tane havuç.

Öğle Yemeği: Izgara et, bir porsiyon sebze yemeği ve arada iki galeta, bir kibrit kutusu büyüklüğünde yağsız peynir

Akşam Yemeği: Haşlanmış tavuk, mısırlı yeşil salata. Arada bir porsiyon meyve

2. gün

Kahvaltı: Aç karnına 2 bardak limonlu su, bir kibrit kutusu yağsız beyaz peynir, bir domates, bir salatalık, şekersiz çay veya kahve.

Öğle Yemeği: Tek haşlanmış yumurta ile yapılmış omlet, domates salatası. Öğün arası 1 elma.

Akşam Yemeği: Fırında yağsız pişmiş 1 patates, haşlanmış kabak, 1 tane armut.

3. gün

Kahvaltı: Aç karnına 2 bardak limonlu ılık su. Kepek ekmekle yapılmış bir diyet peynirli, sandviç, 1 salatalık 1 domates.şekersiz çay ve kahve.

Öğle Yemeği: 1 Kase sebze çorbası,ızgara balık, bol yeşil salata. Öğün arasında 2 diyet bisküvi.

Akşam Yemeği: Izgara tavuk, haşlanmış sebze,1 tane havuç.10 tane kiraz.gece yatarken, bir fincan yeşil çay.

OĞLAK

Oğlaklar su içmeyi sever. Sıvılarla arası daima iyidir. Sürekli bağırsak problemleri yaşadıkları için lifli gıdalar tüketmelerinde fayda vardır. Oğlaklar kemik yapısını simgelediği için, kalsiyuma yaşam boyunca ihtiyaçları vardır. Deniz ürünleri sağlıkları için ideal bir beslenmedir. Ayrıca çilek ve incir, ceviz kereviz ıspanak, başlıca gıdalarıdır. 3 günde 2 kilo verecekleri özel diyet günde 2 litre su ile desteklenmeli.



1. gün

Kahvaltı: Bir bardak sıcak süt, bir dilim ekmek, bir kibrit kutu yağsız peynir, iki galeta veya dört tane diyet bisküvi, şekersiz çay ve kahve.

Öğle Yemeği: Izgara balık, haşlanmış sebze, bol yeşil salata. bir dilim kepek ekmek. Öğün arasında iki ceviz. ve bir bardak diyet süt.

Akşam Yemeği: İki dilim kepek ekmek, iki dilim dil peyniri, bir domates ve bir salatalık.şekersiz çay ve kahve. Ara öğün de bir porsiyon meyve bir bardak diyet süt. Gece yatarken bir fincan yeşil çay.

2. gün

Kahvaltı: bir bardak süt içinde yulaf ezmesi, ve bir porsiyon meyve. Daha sonra şekersiz çay ve kahve. Öğün arasında dört adet diyet bisküvi, şekersiz çay ve kahve.

Öğle Yemeği: Ton balıklı yeşil salata, bir adet armut, Ara öğün, küçük bir dil peyniri ve bir dilim kepek ekmek.

Akşam Yemeği: Bol yeşil salata haşlanmış her hangi sebze, Bir kase diyet yoğurt. Ara öğün, bir dilim karpuz ve yatarken bir fincan yeşil çay.

3. gün

Kahvaltı: bir dilim kepek, bir dilim dil peyniri, bir salatalık, bir domates, şekersiz çay ve kahve.Arada bir meyve.

Öğle Yemeği: Zeytinyağlı tavuklu salata, arar öğün, 1 kase diyet yoğurt.

Akşam Yemeği: Yoğurtlu sebze yemeği ( bir kaşık zeytin yağı ile pişirilecek) Haşlanmış tavuk yatarken bir bardak diyet süt.

KOVA

Kovalar ev yemeklerinden çok, dışarıda yedikleri ilginç yemekleri severler. Aslında, organizmaları için gerekli olan meyve ve sebze tarzını benimsemeli ve kan dolaşımını rahatlatacak yiyecekleri seçmelidirler. Kovalar aynı zaman da lenf bezlerini temsil ettiği için, bağışıklık sitemini kuvvetlendirecek beslenme türünü tercih etmeliler. Lahana , balık, ceviz, mercimek, havuç, süt tercih edilen gıdalar olmalıdır.



1. gün

Kahvaltı: Aç karnına iki bardak limonlu su, diyet peynirli kepek ekmekle yapılan sandviç, bir domates, bir sivri biber, şekersiz çay

Öğle Yemeği: bir dilim diyet ekmek, bir tabak bol limonlu yeşil salata, ara öğün iki dilim karpuz,

Akşam Yemeği: Bir tabak yağsız mercimek yemeği, bol yeşil salata, ara öğün bir kivi. Yatarken bir bardak yeşil çay.

2. gün

Kahvaltı: Aç karnına iki bardak limonlu su, bir porsiyon meyve, Ara öğün iki galeta bir kibrit kutusu büyüklüğünde beyaz peynir.

Öğle Yemeği: Tavuk ızgara, haşlama lahana ( üzerine limon ve biraz zeytinyağı ) Ara öğünlerde bir tabak meyve.

Akşam Yemeği: Bir tabak yağsız ıspanak yemeği, bir kase diyet yoğurt,ara öğün bir elma. Yatarken, bir fincan yeşil çay.

3. gün

Kahvaltı: Bir Bardak diyet süt, bir tane elma, ara öğün iki diyet bisküvi, bir kibrit kutusu büyüklüğünde beyaz peynir.

Öğle Yemeği: Bir diyet ekmekle yapılan sosisli sandviç, bir tane armut.

Akşam Yemeği: Izgara balık,haşlanmış ıspanak, bir kase çilek.Ara öğün, bir bardak yeşil çay.

BALIK

Balık burcu çok kolay kilo alabilen bir burçtur.Tatlılarla arası oldukça iyidir. Şekerlemelere düşkün oldukları için dişleri çok çabuk çürür. Dengesiz aldıkları kiloları yüzünden zamanla vücut ölçüleri hızla bozulur. Kalsiyuma ihtiyaçları olduğu için fındık ceviz ve badem azda olsa yemek zorundalar. 3 günde 2 kilo verilen bu diyeti sporla desteklemek zorundalar



1. gün

Kahvaltı: Bir bardak sıcak su içine bir kaşık bal, bir kaşık limon su. Bir dilim kepek ekmek, bir dilim dil peyniri, bir salatalık.

Öğle Yemeği: Izgara tavuk, bol limonlu salata, ara öğün 5 tane erik. Şekersiz çay.

Akşam Yemeği: Izgara balık, bol yeşil salata, ara öğün bir elma. Yatarken bir fincan yeşil çay.

2. gün

Kahvaltı: Bir Kaşık bal karıştırılmış Bir kase yoğurt, bir porsiyon meyve.

Öğle Yemeği: Bir yumurta ile yapılan yağsız omlet, bol yeşil salata. Ara öğün, 5- 6 tane kiraz. Şekersiz çay veya kahve.

Akşam Yemeği: Tercihe göre haşlanmış bir et, bol salata ve beş tane çilek.

3. gün

Kahvaltı: Bir Bardak ballı süt, bir diyet ekmek ara öğün bir elma.

Öğle Yemeği: Bir Tavuk ızgara, bol limonlu salata, arada bir armut. Şekersiz kahve.

Akşam Yemeği: Bir Yumurta ile yapılan yağsız omlet, Bir dilim beyaz peynir rendelenmiş havuç salatası. Arada bir elma. Yatarken bir fincan yeşil çay.