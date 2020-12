Burcunuza gÃ¶re gÃ¼zelleÅŸin

KOÇ

Adeta bir enerji tavşanısın. Seni iyi tanıyanlar, içten, enerjik ve girişken olduğunu bilirler. İyimser tavrın da herkesi etkiler.

Güzellik görüşün: İş güzelliğe gelince, senin diğerlerinden daha az makyaj yaptığını söyleyebiliriz. Hazırlanman bile en fazla 15-20 dakika sürer. Üstelik, ilgi odağı olmayı seven tip olmana rağmen… Kirpiklerine renkli bir rimel sürmeyi ya da hoş bir toka ile saçlarını toplamayı denyebilirsin.

BOĞA

En sadık ve sıcak özellikler sende! Bu yüzden herkes seninle yakın arkadaş olmak istiyor. Çok sabırlı ve girişken olduğun da söylenebilir.

Güzellik görüşün: Gülüşün en önemli etkileyici silahın olduğunu göre, dudaklarını parlak bir rujla renklendirmelisin. Ciddi bir görünüm elde etmek istediğin zaman parıltılı ürünlerden uzak durmalısın. Ürün alırken genellikle pahalı olanları tercih edersin; bunun yerine uygun fiyatlı olanları da deneyebilirsin.

İKİZLER

İkizler en esprili tiplerdir, arkadaşların da seni bu yüzden çok seviyor. Alışkanlıklarının ve şartların değişmesine bayılırsın.

Güzellik görüşün: İkizler burcunda olanlar, genellikle görünüşlerini değiştirmeyi severler. Saçlarının rengini çok sık değiştirdiğin için yarı kalıcı saç boyaları tercih edebilirsin. Böylece saçların zarar görmez. Makyaj yaparken, kullandığın tonların çok çeşitli olmasına önem vermelisin.

YENGEÇ

En şefkatli, en verici burç, seninki. Sanatçı ruhu taşıyorsun, bundan dolayı da duygusalsın. Hayal gücün de oldukça kuvvetli.

Güzellik görüşün: Yengeç’ler her zaman doğal güzellikten yanadır, dış görünümüne önem vermezler. Neden o yaratıcı enerjinden biraz da güzelliğine katmıyorsun? Kendi tarzını ifade ederken çok aşırıya kaçmak zorunda değilsin, ama canlı ve enerji dolu renkte bir bluzu veya çarpıcı bir parfümü almaya çekinmene de gerek yok!

ASLAN

Kimse asla nerede olduğunu merak etmez, çünkü sen zaten ilgi odağısın, herkes senin peşinde pervane! Liderliği, başı çekmeyi çok seversin.

Güzellik görüşün: İş stile gelince, ciddi bir savaşçı olduğun söylenebilir. Çünkü bir yere gidilecekse, günler öncesinden ne giyeceğini planlayan, saçlarını saatlerce ayna karşısında yapmaya çalışan sensin! Makyaj ve cilt bakımı da senin için çok önemli. Güzel bir göz farı, bir rimel ve allık sürmeden dışarı çıkmak yok!

BAŞAK

Başak, düzeni sever. Sınıfta da bu göze çarpmıyor mu; en düzgün defteri tutan sensin. Evde de dolabın, yatağın çok düzgün olmak zorunda.

Güzellik görüşün: Çok mükemmelliyetçisin, bakışlarında bu hissediliyor. Sana göre, kızlar her zaman hafif bir makyaj yapmalı, saçları da derli toplu durmalı. Çok seçici bir tip olduğun için, büyük mağazaların güzellik reyonlarında deneme ürünlerini deneyerek hiç sıkılmadan saatlerini geçirebilirsin!

TERAZİ

Çok sosyalsin, hayatının dengeli ve uyumlu gitmesini de çok seviyorsun. Terazi’ler, erkekleri mıknatıs gibi çekme özelliği de taşır.

Güzellik görüşün: Evde oturmak yerine arkadaşlarınla sürekli dışarıda takılmayı seven birisi olduğun için, yüzünü ön plana çıkartmayı seviyorsun. Bunun için görünüşüne önem vermeli ve düzenli cilt bakımı yapmalısın. Tonlarca ürün ile yüzünü makyaja boğacak bir tip değilsin, ama özellikle cildine dikkat etmelisin.

AKREP

Akrep’leri sınıflandırmak zordur, çünkü kişiliğini, beğendiklerini veya beğenmediklerini aniden değiştirebilirler. Ayrıca gizemli ve çekidirler. Tıpkı senin gibi!

Güzellik görüşün: Şık ve güzel görünmeyi, görünüşünü sıklıkla değiştirmeyi çok seviyorsun. Saçında neyin iyi durduğunu biliyorsun ve asla çok çılgın bir şey yapmıyorsun. Kendini iyi tanıdığın için, makyaj ürünlerinde farklı tonlardaki ürünleri denedikten sonra kendine uyanları hemen bulabiliyorsun.

Pastel tonlar tam sana göre.

YAY

Açık fikirli bir kızsın. Bu yüzden arkadaş edinme konusunda ustasın. Esprilerinle ortalığa neşe saçıyorsun. Tek kusurun, bazen etrafına karşı sert olman.

Güzellik görüşün: Açık havada dolaşmayı seven bir tip olduğun için, cildini korumalısın. Üstelik de hassassa, koruma faktörlü ürünler kullanmalısın. Makyaj yaparken malzeme seçmeyi iyi biliyorsun. Renkli farlar ve rujlar, tam sana göre. Açık renk gözlü olanlar pastel tonlarını, koyu renk gözlü olanlar ise zümrüt yeşilini kullanmalılar.

OĞLAK

En mantıklılar Oğlak’lardan çıkar. Her şeyini düzenli tutmayı çok seversin. Ayrıntılarla ilgilenmek ve her şeyin mükemmel olması tam sana göre.

Güzellik görüşün: Planlı olmayı sevmen, güzellik anlayışına da yansıyor. Düzenli olarak saçlarını kestiriyorsun. Büyük ihtimalle uzmanların verdiği güzellik reçetelerini harfiyen uyguluyorsun. Aynı şeyi kuaförde de yapmayı dene; onun fikirlerine açık ol.

KOVA



Stilde bir numarasın! Modayı sıkı takip edersin. Bazılarına tuhaf gelse de, özgürlük ve inatçı olmak, senin karakterinde var.

Güzellik görüşün: Güzellik senin için çok, ama çok önemli. Her yanın makyaj, cilt bakım ve vücut ürünleri ile dolu. Ama tek sorunun, bakımlarını düzenli olarak yapmıyor olman! Bunun için, kendine uygun belirleyeceğin tarihlerde saçlarını kestir, cilt bakımı yaptır. Arada sırada banyo keyfi yapmayı da ihmal etme.

BALIK



Hayal gücü, yaratıcılık ve ince zevklerle dolusun! Arkadaşlıklar senin için çok önemli; sadık bir dostsun.

Güzellik görüşün: Biraz hayalperest olduğun için her an değişiklik yapabilirsin. Su grubu kızları makyaja çok düşkün olur. Makyajın her adımını ve kullandığın tonu adeta yaşarsın. Mükemmel ve sıradışı bir makyaja uzun zaman ayırmaktan çekinmezsin. Özellikle pastel tonlar ve açık renkler tam sana göre.