Burcunuza gÃ¶re gÃ¼zelleÅŸin

KOÃ‡Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Adeta bir enerji tavÅŸanÄ±sÄ±n.Â Seni iyi tanÄ±yanlar, iÃ§ten, enerjik ve giriÅŸken olduÄŸunu bilirler. Ä°yimser tavrÄ±n da herkesi etkiler.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

GÃ¼zellik gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼n: Ä°ÅŸ gÃ¼zelliÄŸe gelince, senin diÄŸerlerinden daha az makyaj yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyebiliriz. HazÄ±rlanman bile en fazla 15-20 dakikaÂ sÃ¼rer. Ãœstelik, ilgi odaÄŸÄ± olmayÄ± seven tip olmana raÄŸmenâ€¦ Kirpiklerine renkli bir rimel sÃ¼rmeyi ya da hoÅŸ bir toka ile saÃ§larÄ±nÄ± toplamayÄ± denyebilirsin.Â Â Â Â Â Â Â Â Â

BOÄžAÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

En sadÄ±k ve sÄ±cak Ã¶zellikler sende! Bu yÃ¼zden herkes seninle yakÄ±n arkadaÅŸ olmak istiyor. Ã‡ok sabÄ±rlÄ± ve giriÅŸken olduÄŸun da sÃ¶ylenebilir.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

GÃ¼zellik gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼n: GÃ¼lÃ¼ÅŸÃ¼n en Ã¶nemli etkileyici silahÄ±n olduÄŸunu gÃ¶re, dudaklarÄ±nÄ± parlak bir rujla renklendirmelisin. Ciddi bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼m elde etmek istediÄŸin zaman parÄ±ltÄ±lÄ± Ã¼rÃ¼nlerden uzak durmalÄ±sÄ±n. ÃœrÃ¼n alÄ±rken genellikle pahalÄ± olanlarÄ± tercih edersin; bunun yerine uygun fiyatlÄ± olanlarÄ± da deneyebilirsin.

Ä°KÄ°ZLERÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Ä°kizler en esprili tiplerdir, arkadaÅŸlarÄ±n da seni bu yÃ¼zden Ã§ok seviyor. AlÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ±n ve ÅŸartlarÄ±n deÄŸiÅŸmesine bayÄ±lÄ±rsÄ±n.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

GÃ¼zellik gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼n: Ä°kizler burcunda olanlar, genellikle gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸlerini deÄŸiÅŸtirmeyi severler. SaÃ§larÄ±nÄ±n rengini Ã§ok sÄ±k deÄŸiÅŸtirdiÄŸin iÃ§in yarÄ± kalÄ±cÄ± saÃ§ boyalarÄ± tercih edebilirsin. BÃ¶ylece saÃ§larÄ±n zarar gÃ¶rmez. Makyaj yaparken, kullandÄ±ÄŸÄ±n tonlarÄ±n Ã§ok Ã§eÅŸitli olmasÄ±na Ã¶nem vermelisin.

YENGEÃ‡Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

En ÅŸefkatli, en verici burÃ§, seninki. SanatÃ§Ä± ruhu taÅŸÄ±yorsun, bundan dolayÄ± da duygusalsÄ±n. Hayal gÃ¼cÃ¼n de oldukÃ§a kuvvetli.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

GÃ¼zellik gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼n: YengeÃ§â€™ler her zaman doÄŸal gÃ¼zellikten yanadÄ±r, dÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ne Ã¶nem vermezler. Neden o yaratÄ±cÄ± enerjinden biraz da gÃ¼zelliÄŸine katmÄ±yorsun? Kendi tarzÄ±nÄ± ifade ederken Ã§ok aÅŸÄ±rÄ±ya kaÃ§mak zorunda deÄŸilsin, ama canlÄ± ve enerji dolu renkte bir bluzu veya Ã§arpÄ±cÄ± bir parfÃ¼mÃ¼ almaya Ã§ekinmene de gerek yok!

ASLAN

Kimse asla nerede olduÄŸunu merak etmez, Ã§Ã¼nkÃ¼ sen zaten ilgi odaÄŸÄ±sÄ±n, herkes senin peÅŸinde pervane! LiderliÄŸi, baÅŸÄ± Ã§ekmeyi Ã§ok seversin.

GÃ¼zellik gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼n: Ä°ÅŸ stile gelince, ciddi bir savaÅŸÃ§Ä± olduÄŸun sÃ¶ylenebilir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bir yere gidilecekse, gÃ¼nler Ã¶ncesinden ne giyeceÄŸini planlayan, saÃ§larÄ±nÄ± saatlerce ayna karÅŸÄ±sÄ±nda yapmaya Ã§alÄ±ÅŸan sensin! Makyaj ve cilt bakÄ±mÄ± da senin iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli. GÃ¼zel bir gÃ¶z farÄ±, bir rimel ve allÄ±k sÃ¼rmeden dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmak yok!

BAÅžAK

BaÅŸak, dÃ¼zeni sever. SÄ±nÄ±fta da bu gÃ¶ze Ã§arpmÄ±yor mu; en dÃ¼zgÃ¼n defteri tutan sensin. Evde de dolabÄ±n, yataÄŸÄ±n Ã§ok dÃ¼zgÃ¼n olmak zorunda.

GÃ¼zellik gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼n: Ã‡ok mÃ¼kemmelliyetÃ§isin, bakÄ±ÅŸlarÄ±nda bu hissediliyor. Sana gÃ¶re, kÄ±zlar her zaman hafif bir makyaj yapmalÄ±, saÃ§larÄ± da derli toplu durmalÄ±. Ã‡ok seÃ§ici bir tip olduÄŸun iÃ§in, bÃ¼yÃ¼k maÄŸazalarÄ±n gÃ¼zellik reyonlarÄ±nda deneme Ã¼rÃ¼nlerini deneyerek hiÃ§ sÄ±kÄ±lmadan saatlerini geÃ§irebilirsin!

TERAZÄ°

Ã‡ok sosyalsin, hayatÄ±nÄ±n dengeli ve uyumlu gitmesini de Ã§ok seviyorsun. Teraziâ€™ler, erkekleri mÄ±knatÄ±s gibi Ã§ekme Ã¶zelliÄŸi de taÅŸÄ±r.

Â GÃ¼zellik gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼n: Evde oturmak yerine arkadaÅŸlarÄ±nla sÃ¼rekli dÄ±ÅŸarÄ±da takÄ±lmayÄ± seven birisi olduÄŸun iÃ§in, yÃ¼zÃ¼nÃ¼ Ã¶n plana Ã§Ä±kartmayÄ± seviyorsun. Bunun iÃ§in gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸÃ¼ne Ã¶nem vermeli ve dÃ¼zenli cilt bakÄ±mÄ± yapmalÄ±sÄ±n. Tonlarca Ã¼rÃ¼n ile yÃ¼zÃ¼nÃ¼ makyaja boÄŸacak bir tip deÄŸilsin, ama Ã¶zellikle cildine dikkat etmelisin.

AKREP

Akrepâ€™leri sÄ±nÄ±flandÄ±rmak zordur, Ã§Ã¼nkÃ¼ kiÅŸiliÄŸini, beÄŸendiklerini veya beÄŸenmediklerini aniden deÄŸiÅŸtirebilirler. AyrÄ±ca gizemli ve Ã§ekidirler. TÄ±pkÄ± senin gibi!

GÃ¼zellik gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼n: ÅžÄ±k ve gÃ¼zel gÃ¶rÃ¼nmeyi, gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ sÄ±klÄ±kla deÄŸiÅŸtirmeyi Ã§ok seviyorsun. SaÃ§Ä±nda neyin iyi durduÄŸunu biliyorsun ve asla Ã§ok Ã§Ä±lgÄ±n bir ÅŸey yapmÄ±yorsun. Kendini iyi tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±n iÃ§in, makyaj Ã¼rÃ¼nlerinde farklÄ± tonlardaki Ã¼rÃ¼nleri denedikten sonra kendine uyanlarÄ± hemen bulabiliyorsun.

Pastel tonlar tam sana gÃ¶re.

YAY

AÃ§Ä±k fikirli bir kÄ±zsÄ±n. Bu yÃ¼zden arkadaÅŸ edinme konusunda ustasÄ±n. Esprilerinle ortalÄ±ÄŸa neÅŸe saÃ§Ä±yorsun. Tek kusurun, bazen etrafÄ±na karÅŸÄ± sert olman.

GÃ¼zellik gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼n: AÃ§Ä±k havada dolaÅŸmayÄ± seven bir tip olduÄŸun iÃ§in, cildini korumalÄ±sÄ±n. Ãœstelik de hassassa, koruma faktÃ¶rlÃ¼ Ã¼rÃ¼nler kullanmalÄ±sÄ±n. Makyaj yaparken malzeme seÃ§meyi iyi biliyorsun. Renkli farlar ve rujlar, tam sana gÃ¶re. AÃ§Ä±k renk gÃ¶zlÃ¼ olanlar pastel tonlarÄ±nÄ±, koyu renk gÃ¶zlÃ¼ olanlar ise zÃ¼mrÃ¼t yeÅŸilini kullanmalÄ±lar.

OÄžLAK

En mantÄ±klÄ±lar OÄŸlakâ€™lardan Ã§Ä±kar. Her ÅŸeyini dÃ¼zenli tutmayÄ± Ã§ok seversin. AyrÄ±ntÄ±larla ilgilenmek ve her ÅŸeyin mÃ¼kemmel olmasÄ± tam sana gÃ¶re.

GÃ¼zellik gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼n: PlanlÄ± olmayÄ± sevmen, gÃ¼zellik anlayÄ±ÅŸÄ±na da yansÄ±yor. DÃ¼zenli olarak saÃ§larÄ±nÄ± kestiriyorsun. BÃ¼yÃ¼k ihtimalle uzmanlarÄ±n verdiÄŸi gÃ¼zellik reÃ§etelerini harfiyen uyguluyorsun. AynÄ± ÅŸeyi kuafÃ¶rde de yapmayÄ± dene; onun fikirlerine aÃ§Ä±k ol.

KOVA

Â

Stilde bir numarasÄ±n! ModayÄ± sÄ±kÄ± takip edersin. BazÄ±larÄ±na tuhaf gelse de, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k ve inatÃ§Ä± olmak, senin karakterinde var.

GÃ¼zellik gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼n: GÃ¼zellik senin iÃ§in Ã§ok, ama Ã§ok Ã¶nemli. Her yanÄ±n makyaj, cilt bakÄ±m ve vÃ¼cut Ã¼rÃ¼nleri ile dolu. Ama tek sorunun, bakÄ±mlarÄ±nÄ± dÃ¼zenli olarak yapmÄ±yor olman! Bunun iÃ§in, kendine uygun belirleyeceÄŸin tarihlerde saÃ§larÄ±nÄ± kestir, cilt bakÄ±mÄ± yaptÄ±r. Arada sÄ±rada banyo keyfi yapmayÄ± da ihmal etme.

BALIK



Hayal gÃ¼cÃ¼, yaratÄ±cÄ±lÄ±k ve ince zevklerle dolusun! ArkadaÅŸlÄ±klar senin iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli; sadÄ±k bir dostsun.

GÃ¼zellik gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼n: Biraz hayalperest olduÄŸun iÃ§in her an deÄŸiÅŸiklik yapabilirsin. Su grubu kÄ±zlarÄ± makyaja Ã§ok dÃ¼ÅŸkÃ¼n olur. MakyajÄ±n her adÄ±mÄ±nÄ± ve kullandÄ±ÄŸÄ±n tonu adeta yaÅŸarsÄ±n. MÃ¼kemmel ve sÄ±radÄ±ÅŸÄ± bir makyaja uzun zaman ayÄ±rmaktan Ã§ekinmezsin. Ã–zellikle pastel tonlar ve aÃ§Ä±k renkler tam sana gÃ¶re.