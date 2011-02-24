Burcunuza gÃ¶re beslenme

KOÃ‡

Neler yararlÄ± olur;

Adrenalinsiz kalmayÄ±n. SofranÄ±zda sÄ±k sÄ±k sarÄ±msak, soÄŸan ve hardalotu bulundurun. Enerjisiz kalmamak iÃ§in olabildiÄŸinde veya fÄ±rsat bulduÄŸunuzda gÃ¼neÅŸe Ã§Ä±kÄ±n ve sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± Ã¶zÃ¼mseyin. Masaj yaptÄ±rÄ±n ve fiziksel terapilere mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca Ã¶nem verin. Potasyum fosfat sizin iÃ§in Ã¶nemlidir. KoÃ§, geleneksel olarak aÅŸkÄ±n parlaklÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve savaÅŸÄ±n ihtiÅŸamÄ±nÄ± simgeler. GÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ yerler, telaÅŸ iÃ§indeki insanlarÄ±n koÅŸuÅŸturduÄŸu restoranlar onun iÃ§in uygundur. YÃ¼ksek metabolizma dÃ¼zeyi ve Ã§abuk yemek yemeÄŸi sevmesi yÃ¼zÃ¼nden Ã§oÄŸu zaman lezzetin ayrÄ±ntÄ±larÄ±na inemez. AslÄ±nda onun iÃ§in en uygun Ã§evre, gÃ¶rkemle yanan bir ateÅŸin Ã¶nÃ¼nde yediÄŸinin tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karmaktÄ±r.

BOÄžA

Neler yararlÄ± olur;

Cildinize iyi bakÄ±n, bakÄ±m yaptÄ±ramÄ±yorsanÄ±z gereken Ã¶zeni gÃ¶sterin, yaÄŸlanmasÄ±nÄ± ve gÃ¶zeneklerin tÄ±kanmasÄ±nÄ± engelleyin. Ã‡Ä±ban, ur ve tÃ¼mÃ¶rlere karÅŸÄ± bol bol narenciye alÄ±n. MÄ±sÄ±r ve ilgili tÃ¼m yiyecekler size yararlÄ± olacaktÄ±r. Larenjit ve tÃ¼mboÄŸaz hastalÄ±klarÄ±na karÅŸÄ± soÄŸuk iÃ§eceklerden kaÃ§Ä±nÄ±n, Ä±hlamur ve tarÃ§Ä±n kullanÄ±n. ÃœnlÃ¼ Ä°ranlÄ± Astrolog El Biruni'nin 11. YÃ¼zyÄ±l'da yazdÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re, BoÄŸa'nÄ±n yemeÄŸe olan aÅŸkÄ±, tÃ¼m burÃ§larÄ±n Ã¼stÃ¼ndedir. BoÄŸa, kÄ±rsal bir tiptir; meyve bahÃ§eleri, Ã§ayÄ±rlar, buÄŸday ve mÄ±sÄ±r tarlalarÄ±, ambarlar ve tahÄ±l depolarÄ±; iÅŸte onun sevdiÄŸi yerler. BoÄŸa iÃ§in, bir kÃ¶y lokantasÄ± saÄŸlÄ±klÄ± beslenmek iÃ§in Ã§ok uygun bir yerdir. Buna karÅŸÄ±n rahatÄ± sever, sofrasÄ±nda en gÃ¼zel servisleri gÃ¶rmekten hoÅŸlanÄ±r yani Ã¶nce hayallerini doyurur.

Ä°KÄ°ZLER

Neler yararlÄ± olur;

Ã–ncelikle potasyum Klorid; bu ÅŸekilde kan hÃ¼creleri ve dokularÄ± takviye edilebilir. AkciÄŸerler ve bronÅŸlar hassas olduÄŸundan bu mineralin yararÄ± Ã§oktur. Ã–zellikle, Ä±spanak, yeÅŸil fasulye, domates, kereviz, havuÃ§, kuÅŸkonmaz, portakal, ÅŸeftali, erik, armut ve pirinÃ§ bu yÃ¶nden yararlÄ±dÄ±r. Sinirsel gerilimleri dengelemesi aÃ§Ä±sÄ±ndan greyfurt, badem, balÄ±k, Ã¼zÃ¼m suyu, elma ve kuru Ã¼zÃ¼m etkindir. Kalsiyum gereksinimlerini sÃ¼t, tereyaÄŸÄ± ve kÃ¶y peynirlerinden alabilirsiniz. Yerken konuÅŸmayÄ± Ã§ok sevdiÄŸi iÃ§in fazla gÃ¼rÃ¼ltÃ¼yÃ¼ sevmez. Ama okurken veya tv izlerken atÄ±ÅŸtÄ±rmayÄ± da Ã§ok sever. Bir Ä°kizler'in sÄ±radan bir istasyon bÃ¼fesinde dahi keyifle birÅŸeyler yediÄŸini gÃ¶rebilirsiniz.Â Ä°kizler, insanlarÄ± gÃ¶rkemli sofralardan pek hoslanmazlar Ã§Ã¼nkÃ¼ onlar iÃ§in Ã¶nemli olan pratikliktir. Bir an evvel yemelidirler.Â Sebzelerden ÅŸalgam, rezene, kuzu kulaÄŸÄ±, anason onlar iÃ§in uygundur.

YENGEÃ‡

Neler yararlÄ± olur;

Kalsiyum fosfat, kalsiyum tuzu, Ã§eÅŸitli meyveler, mÄ±sÄ±r, bol kabak ve marul veya yeÅŸil salata yararlÄ±dÄ±r. DoÄŸadan uzak kalmamak YengeÃ§ insanÄ± iÃ§in yararlÄ±dÄ±r ama Ã¶zellikle de su Ã¶nemlidir, hele deniz suyu Ã§ok daha etkin ve yatÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± sonuÃ§lar getirir. SÄ±k protein alÄ±nmalÄ±dÄ±r, kolestrola dikkat etmek kaydÄ±yla tÃ¼m kabuklu deniz Ã¼rÃ¼nleri yararlÄ±dÄ±rlar. YengeÃ§, doÄŸal olarak analÄ±ÄŸÄ± ve evi simgeler elbette ki sofrasÄ± da aynÄ± derecede Ã¶ncelik taÅŸÄ±r. DuygusallÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ekonomik tutumluluÄŸunu mutfaÄŸÄ±na en iyi yansÄ±tan burÃ§ YengeÃ§'tir. YengeÃ§, burcu pirinÃ§, ÅŸeker, lahana, ÅŸalgam, adaÃ§ayÄ± ve dereotu Ã¼zerinde etkindir. BunlarÄ± su ile bÃ¼tÃ¼nleÅŸtirerek yengeÃ§, pavurya, Ä±stakoz, karides, midye ve salyangoz tÃ¼rÃ¼ kabuklularla beraber deÄŸerlendirir. Ay'Ä±n yÃ¶nettiÄŸi tÃ¼m yiyecekler de bu burÃ§ta geÃ§erlidirler.

ASLAN

Neler yararlÄ± olur;

Magnezyum fosfat Ã¶nemlidir ve bal; tÃ¼m Aslanlar baldan yoksun kalmamalÄ±dÄ±r. AyrÄ±ca et ve et Ã¼rÃ¼nleri yanÄ±sÄ±rada Ä±spanak, ebegÃ¼meci ve semizotu yararlÄ±dÄ±rlar. Magnezyum fosfat, Ã§avdar ve buÄŸday Ã¼rÃ¼nlerinde, badem, ceviz, incir, limon, elma, ÅŸeftali, pirinÃ§, deniz Ã¼rÃ¼nleri ve yumurta sarÄ±sÄ±nda bolca bulunur. Taze meyve, yaÅŸil salata, peynir, sÃ¼t ve yoÄŸurt et Ã¼rÃ¼nlerinin yanÄ±nda dengeli olarak alÄ±nmalÄ±dÄ±r. Erik, armut ve portakal Ã¶zellikle kalp saÄŸlÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nden Ã¶ncelikli meyveler olarak Ã¶nerilebilirler. GÃ¶rkemli, tantanalÄ± ve ihtiÅŸamlÄ± yerler onun doÄŸal ortamÄ± sayÄ±lÄ±rlar. Aslan yemekleri bol masraflÄ±, zengin ve mÃ¼kemmeldir. Temel olarak, fÄ±rÄ±n yemekleri, barbekÃ¼ler listenin baÅŸÄ±nda yer alÄ±rlar, rengarenk zengin soslar onun zevkini ve damaÄŸÄ±nÄ± okÅŸar. Et yemekleri Aslan'Ä±n kalbinde yer alÄ±r, yanÄ±sÄ±ra da havuÃ§, Ä±sÄ±rgan, defne, nane tÃ¼rÃ¼ sebzeler bu et tutkusunun vazgeÃ§ilmez aksesuarlarÄ±dÄ±rlar.

BAÅžAK

Neler yararlÄ± olur;

BaÅŸak insanÄ± mide hastalÄ±klarÄ±na yatkÄ±ndÄ±r, bu nedenle dengeli beslenmelidir. Sebze yemekleri Ã¶n planda olmalÄ±dÄ±r.AslÄ±nda bu insan bir hastalÄ±k hastasÄ± olduÄŸu iÃ§in yediÄŸine, iÃ§tiÄŸine Ã¶zen gÃ¶sterir ve hatta herkese Ã¶ÄŸÃ¼t verir. Midelerinin yanÄ±sÄ±ra barsaklarÄ±nÄ± da iyi korumalÄ±dÄ±rlar. GÃ¶zlerini kuvvetlendirici besinler almalarÄ±nda da yarar vardÄ±r. Alerjik yapÄ±larÄ± nedeniyle dikkatli olmalÄ±dÄ±rlar, Ã¶rneÄŸin egzema onlar iÃ§in ciddi birsorun olabilirbir tehlikedir. Tuzu ve fosforu sÃ¼rekli almalÄ±dÄ±rlar. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼n yapay katkÄ± maddeleri ve doÄŸallÄ±ÄŸÄ±n yapaylÄ±kla kirletilmesi bir BaÅŸak iÃ§in dayanÄ±lmazdÄ±r. Bunun yerine ev yapÄ±mÄ± yiyecekleri tercih eder, imkan bulduÄŸunda kendi ekmeÄŸini dahi yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼r Ã§Ã¼nkÃ¼ o bir BaÅŸaktÄ±r yani ana maddesi un ve ekmektir. AyrÄ±ca tÃ¼m hububat, kekler ve hamur iÅŸleri onun iÃ§in Ã¶nemlidir. Bunlarla sebzeleri bÃ¼tÃ¼nleÅŸtirmekten hoÅŸlanÄ±r.

TERAZÄ°

Neler yararlÄ± olur;

Ã–ncelikle tahÄ±llar tabii ki; buÄŸday, arpa, yulaf ve Ã§avdar. BÃ¼tÃ¼n bunlar Terazi'nin hassas hormonal dengesini dÃ¼zenleyecektir. Ã–zellikle Corn Flakes veya yulaf Ã§orbasÄ± tÃ¼rÃ¼ sabah kahvaltÄ±larÄ± etkilidir. Bol meyve desteÄŸi de Ã¶nemlidir yani Ã¼zÃ¼m, Ã§ilek ve muz gibi... AÃ§Ä±k va temiz havadan bol bol yararlanÄ±lmalÄ±dÄ±r. AyrÄ±ca hassas sinir sistemini dengelemek iÃ§in, deÅŸarj olmaya Ã¶ncelik vermelidir. Bunun en iyi yolu da hobisel alÄ±ÅŸkanlÄ±klara Ã¶nem ve Ã¶ncelik verilmesidir.Â Terazi insanÄ± iÃ§in yemek yenecek ortam sessiz, barÄ±ÅŸ dolu, huzurlu ve Ã§ok iyi bir dekore edilmiÅŸ olmalÄ±dÄ±r. Pastaneler, ÅŸekerciler ve tatlÄ±cÄ±lar ideal Teraziler'in kolay avlandÄ±klarÄ± yerlerdirler. Terazi Burcu, yÃ¼ksek irtifalardaki ekin alanlarÄ±nÄ± ve meyve bahÃ§elerini yÃ¶neten bir burÃ§tur. Terazi insanÄ±nÄ±n tatlÄ±ya olan dÃ¼ÅŸkÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼, kek merakÄ± ve ÅŸeker tutkusu Ã§ok Ã¼nlÃ¼dÃ¼r. Ä°deal bir Terazi, hafif ve hazmÄ± kolay yiyecekleri seÃ§er.

AKREP

Neler yararlÄ± olur;

Kalsiyum SÃ¼lfat Ã¶zellikle Ã§ok Ã¶nemlidir. TÃ¼m deniz Ã¼rÃ¼nleri ve bilhassa balÄ±k sÄ±k yenmelidir. SeksÃ¼el dÃ¼rtÃ¼ saÄŸlayan yiyeceklerden ve baharatlardan tad alma dÄ±ÅŸÄ±nda kaÃ§Ä±nÄ±lmalÄ±dÄ±r. Sinirsel gerilim ortamlarÄ± ve tabii ki yoÄŸun stresler Akrep insanlarÄ±nda yÃ¼ksek dÃ¼zeyde psikolojik ÅŸoklara neden olabilir, bu durumlarda dÃ¶nemsel Ã§evre deÄŸiÅŸimleri ve su terapileri yararlÄ± olacaktÄ±r. Akrep burcu bahÃ§eleri, Ã§iÃ§ek tarhlarÄ±nÄ±, Ã¼zÃ¼m baÄŸlarÄ±n, su kenarlarÄ±nÄ± ve yeraltÄ± mekanlarÄ±nÄ± yÃ¶netir. Akrepler gizem kokan Ã§evrelerden Ã§ok hoÅŸlanÄ±rlar ve genelde barÄ±ÅŸÃ§Ä±, sessiz ve karanlÄ±k yerleri tercih ederler. Akrep, bir su burcudur, tÃ¼m su canlÄ±larÄ±nÄ± ve Ã¶zellikle de kurbaÄŸa ve salyangozlarÄ± yÃ¶netir. Fermante yiyeceklere yakÄ±ndÄ±r, balÄ±k soslarÄ±na ve karides pateye bayÄ±lÄ±r. AyrÄ±ca, av hayvanlarÄ±na ve bilhassa kuÅŸ etlerine Ã¶nem verir,

YAY

Neler yararlÄ± olur;

Yay, zodyaÄŸÄ±n hareketli bir burcudur. Bu iÅŸaretin altÄ±nda doÄŸan insanlar nehrin orta yerinde yÃ¶n deÄŸiÅŸtirme konusunda Ã¼nlÃ¼dÃ¼rler. Genelde uygar insanlardÄ±rlar ve 11.YÃ¼zyÄ±l'da Araplar onlarÄ±n yemek ve iÃ§mek iÃ§in Ã¶zel olduklarÄ±nÄ± belirtmiÅŸlerdi. Yay burcu sÄ±cak, kuru ve erkeksi bir ateÅŸ burcudur. Yay, evler, ahÄ±rlar, evlerin Ã¼stlerindeki odalar, meyva aÄŸaÃ§larÄ±, tepeler ve daÄŸlÄ±k yerleri etkiler. CanlÄ± bir atmosferi tercih eder. Ã–zellikle giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± gÃ¶zlenebilen iÅŸlek bir yeri. Uzun seyahatlere Ã§Ä±kÄ±lan tÃ¼m yerler ve hava alanlarÄ± bu burca Ã¶zgÃ¼n yerlerdirler. Yay, burcu kuÅŸlara dÃ¼ÅŸkÃ¼ndÃ¼r. MeyvalarÄ± sever ve genellikle gÃ¼vercinotu, zerdeÃ§al, safran, sarÄ±msak, karakafes, turp, soÄŸan ve pancar gibi sebzeleri eker. Yay Burcu insanlarÄ±nÄ±n Ã§abuk yemeleri sabÄ±rsÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ± ve arzularÄ±nÄ± tatmin eder ya da yerken, baÅŸka iÅŸlerle uÄŸraÅŸabilir. Bu nedenle kÄ±zartÄ±lmÄ±ÅŸ, Ä±zgarasÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸ, fÄ±rÄ±nda piÅŸirilmiÅŸ ya da Ã§evrilmiÅŸ yiyecekler ona daha uygundur. HazÄ±r yemekleri daha Ã§ok tercih eder.

OÄžLAK

Neler yararlÄ± olur;

Kalsiyum fosfat tÃ¼m OÄŸlaklar iÃ§in gereklidir. OÄŸlak, geleneklerin simgesidir. DÃ¼nyasal deÄŸerlere ve maddi saÄŸlÄ±ÄŸa Ã¶ncelik verir. Elbette ki tÃ¼m OÄŸlaklar'Ä±n tutucu olduklarÄ±nÄ± sÃ¶ylemek istemiyoruz. Ama onlarÄ±n gÃ¼Ã§ kaynaÄŸÄ± temel inanÃ§larÄ±dÄ±r. DoÄŸal yapÄ±larÄ±nda, refah ile yoksulluÄŸu ayÄ±rt edebilme iÃ§gÃ¼dÃ¼sÃ¼ vardÄ±r. OÄŸlak, bir Ã§iftlikte mutludur. Ã‡evresinde inek boynuzlarÄ±, koyun sesleri, varsa mutludur. Basit ama geleneksel eÅŸyalarla dÃ¶ÅŸenmiÅŸ ortamlar onu rahatlatÄ±r.Â OÄŸlaklar, saÄŸlÄ±ÄŸÄ±n geleneksel beslenme metodlarÄ±na baÄŸlÄ± olduÄŸuna inanÄ±rlar. OÄŸlak, zengin ve etkin bitkilere Ã¶ncelik tanÄ±r, tadla saÄŸlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼tÃ¼nleÅŸtirir. KÄ±zarmÄ±ÅŸ nane soslu bir kuzu veya ustaca piÅŸirilmiÅŸ bir hindi onun Ã¶nÃ¼nde deÄŸer kazanÄ±r. TÃ¼m bitkiler, bitki soslarÄ±, meyveler, bÃ¶ÄŸÃ¼rtlenler yani vahÅŸi Ã¼rÃ¼nler onun iÃ§in uygundur. Kemik yani jelatin onun iÃ§in Ã¶nemli bir gÃ¼Ã§ kaynaÄŸÄ±dÄ±r.Â

KOVA

Neler yararlÄ± olur;

Kova, paradokslar burcudur, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k iÃ§in yaÅŸarlar ve bireycidirler. Bu arada Kova'nÄ±n bir gurme olduÄŸunu du unutmayalÄ±m.Â Serinletici, erkeksi hava burcu Kova, barlarÄ±, publarÄ±, tavernalarÄ±, ÅŸarap evlerini, balÄ±k Ã§ifitliklerini, deÄŸirmenleri, hanlarÄ± ve kÃ¼Ã§Ã¼k motelleri sever. Akan sular onun simgesidir. Kovalar, kalabalÄ±klardan uzak olmayÄ± tercih ederler. Kova, bir uzmandÄ±r, yemek yediÄŸi tabaÄŸa Ã¶nem verir, modern ya da egzotik hangisi olursa olsun, kendisine Ã¶zgÃ¼n bir parÃ§a bulur. 1960'larda Kovalar beslenme ve yiyecek konusunda Ã¶nemli adÄ±mlar atmÄ±ÅŸlar ve devrime neden olmuÅŸlardÄ±. Seksenli yÄ±llarda onlarÄ±, saÄŸlÄ±klÄ± beslenme tutkunlarÄ± olarak gÃ¶rdÃ¼k. Kova insanÄ± tÃ¼m kuÅŸlara yani Ã¶rdek ve kaza hayrandÄ±r, Bir tuz ve kimyon delisidir, bu burÃ§ aynÄ± zamanda da homeopatik tÄ±bba meraklÄ±dÄ±r.

BALIK

Neler yararlÄ± olur;

BalÄ±k, tÃ¼m burÃ§larÄ±n iÃ§inde en duyarlÄ±sÄ±, sempatiÄŸidir. SoÄŸuk gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸleri, duygularÄ±nÄ± Ã§ok derinlerde saklamalarÄ±ndandÄ±r. MutluluÄŸu yanÄ±nda bulunanlara baÄŸlÄ±dÄ±r. BalÄ±k, suyla ilgili tÃ¼m Ã§evreyi ve herÅŸeyi simgeler. Tipik balÄ±klar nerede olurlarsa olsunlar suyu gÃ¶ren bir yerde olmalÄ±dÄ±rlar yani su gÃ¶rmelidirler. BalÄ±k insanÄ±, barÄ±ÅŸa, sessizliÄŸe, yumuÅŸak Ä±ÅŸÄ±ÄŸa, derinlerden gelen bir mÃ¼ziÄŸe, itinalÄ± bir servise ve romantik bir atmosfere Ã¶nem verir. DÃ¼zensizlikten nefret eder. Bir zaman sonra ya vejeteryan olur, ya da diete baÅŸlar. BalÄ±k Burcu, tÃ¼m deniz kuÅŸlarÄ±nÄ± ve balÄ±klarÄ± (Ã¶zellikle alabalÄ±k, somon ve ton balÄ±ÄŸÄ±) simgeler. Enginar, lahana, kabak ve ÅŸalgam onun iÃ§in Ã¶nemlidir. Alkolle arasÄ± iyidir, iyi iÃ§er ve iyi bir konuÅŸmacÄ±dÄ±r. Åžarap soslu tÃ¼m balÄ±klar onun iÃ§in idealdir. Hassas cildi iÃ§in su kadar Ã¶nemli bir diÄŸer mineral demir fosfattÄ±r.

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