Burcunuza göre aromaterapi formülleri

KOÇ

Sardunya, zambak, şerbetçiotu, kırmızı biber, kapari, köknar, dikenli bitkiler, devedikeni, hanımeli, pırasa, sarımsak, soğan, hardalotu.



BOĞA

Papatya, ıhlamur, tarçın, mısır, buğday, tüm tahıllar.



İKİZLER

Nergis, orkide, lavanta çiçeği, havuç, yeşil fasulye, at kestanesi, fıstık, mersin ağacı, şalgam, rezene, kuzu kulağı, anason.



YENGEÇ

Yaban gülü, kahkaha çiçeği, kara lahana, marul, turp, adaçayı, dereotu, pirinç.



ASLAN

Ayçiçeği, badem, lavanta, zeytin, papatya, ceviz, safran, nane, pirinç, ıspanak, ısırgan, defne, nane.



BAŞAK

Nergis, düğünçiçeği, unutmabeni çiçeği, şerbetçiotu, fındık, ceviz, kakule, melekotu, kedikulağı, patates, kök lahana, nane, kereviz.



TERAZİ

Nilüfer, muz, mercanköşk, palmiye, papatya, böğürtlen, çilek, üzüm, çan çiçeği, elma ağacı, akçaağaç, hintbiberi, tahıllar.



AKREP

Açelya, ıtır, kaktüs, hatmi çiçeği, hanımeli, soğan.



YAY

Hezaren, karanfil, dut, huş ağacı, kara hindiba, greyfurt, frenk üzümü, sarımsak, tarçın, güvercinotu, zerdeçal, safran, karakafes, turp, soan, pancar.



OĞLAK

Menekşe, malt, soğan, arpa, nane, ayva, sarmaşık, karaağaç, horozibiği, kenevir, nişastalı bitkiler.



KOVA

Çiğdem, menekşe, kimyon, zeytin, armut, orkide, karabiber, acı biber, ıhlamur, kivi, mürver ağacı.



BALIK

Sardunya, gelincik, nilüfer, söğüt, kıvırcık salata, kavun, salatalık, yosun, ıhlamur, enginar, lahana, kabak, şalgam.

Küçük Aromaterapi formülleri

Boğa ve Terazi için

Küvetinize su doldurup bir su bardağı biberiye katarsanız, sinirleriniz uyarılacak ve kafanız berraklaşacaktır. On dakikalık bir banyo yeterlidir. Olmazsa, bir cezve adaçayı kaynatın, içine iki damla biberiye damlatın ve buharını birkaç dakika içinize çekin. sinirleriniz rahatlayacaktır.



Yengeç ve İkizler için

Bir çorba kaşığı kaynatılmış bala, bir damla gül yağı damlatın, hemen rahatlatır. Tüm yağlar beyni uyarırlar ve mental gücü tazelerler.



Yay ve Oğlak için

Uzun yolda araba kullananlar için, uygun seçilmiş birkaç damla koku, beynin gri maddesini etkileyip tazeleyecektir, küçücük bir demet fesleğen, uzun yolda bir kabus olabilecek olan uykuya karşı mükemmel bir uyarıcıdır. Bir kaç damla fesleğen yağı, koca bir fincan koyu kahveden çok daha iyi bir uyarıcıdır. Çalışma masanızda da küçük bir fesleğen bulundurabilirsiniz.



Akrep ve Kova için

Mide yanmaları, hepimizin ortak sorunudur. Teşhis edilmiş bir hastalığınız olmadığı halde, mideniz bazen bir lokma yemek yemenize dahi engeldir. Aromaterapi’nin buna da bir yaklaşımı var; ıtır otu yağı mucizeler yaratabilir. Birkaç damlasını kahverengi bir şekere damlatın veya bir kaşık bala katın. Bu metod bugün İtalya´da sayısız doktor tarafından kullanılmaktadır. Portakal çiçeği yağı da, aynı sorunu gideren bir diğer kaynaktır ve çok etkilidir.



Aslan, Başak ,Balık ve Koç için

Ayaklarımız, her gün tonlarca yük taşırlar, kilometrelerce yol yaparlar. Rahat olsun diye giydiğimiz ama çoğu zaman moda yüzünden, bu yük daha da ağırlaşır. Bayram veya yılbaşı alışverişlerini düşünün. Bir otobüste eve giderken, neredeyse bir saat ayakta durduğunuzu ya da evde veya işyerinde koşturduğunuzu? Eğer ayaklarınızın sesi olsa, ayakkabılarınızı çıkarıp attığınızda, duyacaklarınız hiç de hoş olmayacaktır. Neyse, sihirli yöntemimiz var; hemen bir leğen su kaynatın, içine 6 damla nane yağı damlatın ve yavaş yavaş masaj yapın, yeniden doğduğunuzu hissedeceksiniz.