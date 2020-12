Burcunuz ve saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z

KOÇ

Neler yararlı olur; Adrenalinsiz kalmayın. Sofranızda sık sık sarımsak, soğan ve hardalotu bulundurun. Enerjisiz kalmamak için olabildiğinde veya fırsat bulduğunuzda güneşe çıkın ve sıcaklığı özümseyin. Masaj yaptırın ve fiziksel terapilere mümkün olduğunca önem verin. Potasyum fosfat sizin için önemlidir. Koç, geleneksel olarak aşkın parlaklığını ve savaşın ihtişamını simgeler. Gürültülü yerler, telaş içindeki insanların koşuşturduğu restoranlar onun için uygundur. Eğer bir Koç, sessiz ve sakin bir yeri tercih ediyorsa muhakkak dinlenmek ve pillerini şarj etmek istiyordur. Yüksek metabolizma düzeyi ve çabuk yemek yemeği sevmesi yüzünden çoğu zaman lezzetin ayrıntılarına inemez. Aslında onun için en uygun çevre, görkemle yanan bir ateşin önünde yediğinin tadını çıkarmaktır. Koç, çabuk hazırlanan ve pişen yemekleri tercih eder. O, bir hız aşığıdır ve bu yüzden barbekü pişirimlerine ve yağsız pişen etlere bayılır. Kuzu eti, geyik, karaca etleri onun için uygundur. Herhangi bir meyveyi tercih etmez yani seçmez.Neler yararlı olur; Cildinize iyi bakın, bakım yaptıramıyorsanız gereken özeni gösterin, yağlanmasını ve gözeneklerin tıkanmasını engelleyin. Çıban, ur ve tümörlere karşı bol bol narenciye alın. Mısır ve ilgili tüm yiyecekler size yararlı olacaktır. Larenjit ve tümboğaz hastalıklarına karşı soğuk içeceklerden kaçının, ıhlamur ve tarçın kullanın. Ünlü İranlı Astrolog El Biruni'nin 11. Yüzyıl'da yazdığına göre, Boğa'nın yemeğe olan aşkı, tüm burçların üstündedir. Boğa, kırsal bir tiptir; meyve bahçeleri, çayırlar, buğday ve mısır tarlaları, ambarlar ve tahıl depoları; işte onun sevdiği yerler. Boğa için, bir köy lokantası sağlıklı beslenmek için çok uygun bir yerdir. Buna karşın rahatı sever, sofrasında en güzel servisleri görmekten hoşlanır yani önce hayallerini doyurur. Yemekler onun yaşamında sanat ve aşk kadar önemlidir. Boğa, kilerleri ve şarap mahzenlerini de çok sever. Boğalar, tüm yiyeceklere saygılıdırlar. Onların çeşni tablosu çok renklidir ama aksesuarlara da önem verir, bir sos uzmanıdır. Hemen her ülkenin mutfağında muhakkak Boğa'ya göre birşeyler vardır. Boğalar, çiftlik ürünlerini, enginarı, safranı, tatlı meyveleri ve öncelikle etleri çok severler. Diğer besinlerle olan ilişkileri yönetici gezegenleri olan Venüs'ün doğrultusundadır.Neler yararlı olur; Öncelikle potasyum Klorid; bu şekilde kan hücreleri ve dokuları takviye edilebilir. Akciğerler ve bronşlar hassas olduğundan bu mineralin yararı çoktur. Özellikle, ıspanak, yeşil fasulye, domates, kereviz, havuç, kuşkonmaz, portakal, şeftali, erik, armut ve pirinç bu yönden yararlıdır. Sinirsel gerilimleri dengelemesi açısından greyfurt, badem, balık, üzüm suyu, elma ve kuru üzüm etkindir. Kalsiyum gereksinimlerini süt, tereyağı ve köy peynirlerinden alabilirsiniz. İkizler insanlarının mutfağa olan ilgileri meraklılık ve öğrenme güdülerinden kaynaklanır. Bazıları yemekten çok yemek kitaplarını ve reçetelerini okumaktan hoşlanırlar, amaçları bu konuda yorum yapabilecek kadar bilgilenmektir. Yerken konuşmayı çok sevdiği için fazla gürültüyü sevmez. Ama okurken veya tv izlerken atıştırmayı da çok sever. Bir İkizler'in sıradan bir istasyon büfesinde dahi keyifle birşeyler yediğini görebilirsiniz. İkizler, insanları görkemli sofralardan pek hoslanmazlar hele kendileri hazırlıyorlarsa çünkü onlar için önemli olan pratikliktir. Bir an evvel yemelidirler. Modern fast-food alışkanlığı onlar için çok uygundur. Her konumda yemelidirler. Çiftlik hayvanlarının etleri onlar için uygundur; tavuk veya hindi gibi... Sebzelerden şalgam, rezene, kuzu kulağı, anason onlar için uygundur.Neler yararlı olur; Kalsiyum fosfat, kalsiyum tuzu, çeşitli meyveler, mısır, bol kabak ve marul veya yeşil salata yararlıdır. Doğadan uzak kalmamak Yengeç insanı için yararlıdır ama özellikle de su önemlidir, hele deniz suyu çok daha etkin ve yatıştırıcı sonuçlar getirir. Sık protein alınmalıdır, kolestrola dikkat etmek kaydıyla tüm kabuklu deniz ürünleri Yengeç insanları üzerinde yararlıdırlar. Yengeç, doğal olarak analığı ve evi simgeler. Yengeç insanı için evi ve ailesi çok önemlidir, elbette ki sofrası da aynı derecede öncelik taşır. Duygusallığını ve ekonomik tutumluluğunu mutfağına en iyi yansıtan burç Yengeç'tir. Onun soğuk, sulak, verimli, feminen ve sindirim konusunda bir uzman olduğunu aklınızdan çıkarmamalısınız.Yengeç, su kenarlarını kontrol eder. Kıyılardaki restorantlar, gül kenarlarındaki küçük barlar ve lokantalar bir Yengeç insanı için mükemmeldir. Yanısıra da, bir gün batımını seyredebileceği sonra da mumların yandığı bir sofradan da büyük keyif alır. Gün gelir, küçük bir kafede veya ücra bir yerdeki otelde güzellikler bulmayı başarır. Yengeç, burcu pirinç, şeker, lahana, şalgam, adaçayı ve dereotu üzerinde etkindir. Bunları su ile bütünleştirerek yengeç, pavurya, ıstakoz, karides, midye ve salyangoz türü kabuklularla beraber değerlendirir. Ay'ın yönettiği tüm yiyecekler de bu burçta geçerlidirler.Neler yararlı olur; Magnezyum fosfat önemlidir ve bal; tüm Aslanlar baldan yoksun kalmamalıdır. Ayrıca et ve et ürünleri yanısırada ıspanak, ebegümeci ve semizotu yararlıdırlar. Magnezyum fosfat, çavdar ve buğday ürünlerinde, badem, ceviz, incir, limon, elma, şeftali, pirinç, deniz ürünleri ve yumurta sarısında bolca bulunur. Taze meyve, yaşil salata, peynir, süt ve yoğurt et ürünlerinin yanında dengeli olarak alınmalıdır. Erik, armut ve portakal özellikle kalp sağlığı yönünden öncelikli meyveler olarak önerilebilirler. Görkemli, tantanalı ve ihtişamlı yerler onun doğal ortamı sayılırlar. Bu nedenle de, büyük otellere ve ünlü restorantlara önem verir. Sofrada en iyi malzemenin bulunmasına öncelik ve önem verir. Aslan insanı için bir diğer önemli yön eğlencedir ama bu eğlenceyi yemek yerken istemez, bu önemli olay bittikten sonra onun sofrasında ses sanatçıları, dansçılar ve eğlence yer alabilir. Aslan yemekleri bol masraflı, zengin ve mükemmeldir. Temel olarak, fırın yemekleri, barbeküler listenin başında yer alırlar, rengarenk zengin soslar onun zevkini ve damağını okşar. Et yemekleri Aslan'ın kalbinde yer alır, yanısıra da havuç, ısırgan, defne, nane türü sebzeler bu et tutkusunun vazgeçilmez aksesuarlarıdırlar.Neler yararlı olur; Başak insanı mide hastalıklarına yatkındır, bu nedenle dengeli beslenmelidir. Sebze yemekleri ön planda olmalıdır.Aslında bu insan bir hastalık hastası olduğu için yediğine, içtiğine özen gösterir ve hatta herkese öğüt verir. Midelerinin yanısıra barsaklarını da iyi korumalıdırlar. Gözlerini kuvvetlendirici besinler almalarında da yarar vardır. Alerjik yapıları nedeniyle dikkatli olmalıdırlar, örneğin egzema onlar için ciddi birsorun olabilirbir tehlikedir. Tuzu ve fosforu sürekli almalıdırlar.Başak, bakireliğin simgesidir, arşetip olarak saflıktır. Pratik bir Başak insanı sıkı çalışır ve sorumluluklarını profesyonelce yerine getirir. Mutfak olayında daima önceden hazırlıklıdır, olasılıklardan ve beklenmedik olaylardan hoşlanmaz. Hele Ay etkisi altında doğan bir Başak insanı için mutfak yaşam yeridir. Evdeki mutfak çalışmalarında dış dünyadan topladığı birikimleri değerlendirir. Zaten sofra düzeni, dikkati ve özeni tartışılmaz. Yüksek volümlü müzik veya gürültülü bir ortam bir Başak insanı için hazımsızlığın ta kendisidir.Başak burcu Yengeç'le beraber hazmı simgeler. Zor beğenir, seçicidir ve özgün bir diyet uygular. Günümüzün yapay katkı maddeleri ve doğallığın yapaylıkla kirletilmesi bir Başak için dayanılmazdır. Bunun yerine ev yapımı yiyecekleri tercih eder, imkan bulduğunda kendi ekmeğini dahi yaptığı görülür çünkü o bir Başaktır yani ana maddesi un ve ekmektir. Ayrıca tüm hububat, kekler ve hamur işleri onun için önemlidir. Bunlarla sebzeleri bütünleştirmekten hoşlanır.Neler yararlı olur; Öncelikle tahıllar tabii ki; buğday, arpa, yulaf ve çavdar. Bütün bunlar Terazi'nin hassas hormonal dengesini düzenleyecektir. Özellikle Corn Flakes veya yulaf çorbası türü sabah kahvaltıları etkilidir. Bol meyve desteği de önemlidir yani üzüm, çilek ve muz gibi... Açık va temiz havadan bol bol yararlanılmalıdır. Ayrıca hassas sinir sistemini dengelemek için, deşarj olmaya öncelik vermelidir. Bunun en iyi yolu da hobisel alışkanlıklara önem ve öncelik verilmesidir. Terazi insanı, estetik dolu küçük toplantılar, mükemmel kahvaltılar ve coşkulu gece partileri oluşturabilir. Terazi insanı için yemek yenecek ortam sessiz, barış dolu, huzurlu ve çok iyi bir dekore edilmiş olmalıdır. Atmosfer onun için çok önemlidir, ancak bundan sonra yediği yemeğin farkına varabilir ve tadını alır. Teraziler, moda olan yerlerde ve kültür merkezlerinin yakınında yemek yemeyi severler. Pastaneler, şekerciler ve tatlıcılar ideal Teraziler'in kolay avlandıkları yerlerdirler. Terazi Burcu, yüksek irtifalardaki ekin alanlarını ve meyve bahçelerini yöneten bir burçtur. Terazi insanının tatlıya olan düşkünlüğü, kek merakı ve şeker tutkusu çok ünlüdür. İdeal bir Terazi, hafif ve hazmı kolay yiyecekleri seçer.Neler yararlı olur; Kalsiyum Sülfat özellikle çok önemlidir. Tüm deniz ürünleri ve bilhassa balık sık yenmelidir. Seksüel dürtü sağlayan yiyeceklerden ve baharatlardan tad alma dışında kaçınılmalıdır. Sinirsel gerilim ortamları ve tabii ki yoğun stresler Akrep insanlarında yüksek düzeyde psikolojik şoklara neden olabilir, bu durumlarda dönemsel çevre değişimleri ve su terapileri yararlı olacaktır. Burçlar kuşağında duygularını çok açık ve güçlü biçimde gösteren en belirgin burç Akrep'tir. Bu burçta doğanlar aşkın gerçek anlamını bilirler çünkü fiziksel algıyla, duyusal algının en mükemmel noktada buluştuğu yerdedirler. Bu bağlamda, bir Akrep insanı yemek olayında da mükemmeldir ve doğal yapıyı iyi tanır. Gizemli karakteri nedeniyle de, kimyasal ve hatta tehlikeli katkı maddelerinin kullanmaktan da kaçınmaz. Onun yemek alışkanlığı sabittir ve değiştirmek kolay değildir. Akrep burcu bahçeleri, çiçek tarhlarını, üzüm bağların, su kenarlarını ve yeraltı mekanlarını yönetir. Akrepler gizem kokan çevrelerden çok hoşlanırlar ve genelde barışçı, sessiz ve karanlık yerleri tercih ederler.Loş ve ücra bir bodrumun karanlık bir köşesi, onlar için mükemmel bir oyun yeridir. Böyle bir yerde yanan tek bir mum onlar için idealdir. Akrep, bir su burcudur, tüm su canlılarını ve özellikle de kurbağa ve salyangozları yönetir. Fermante yiyeceklere yakındır, balık soslarına ve karides pateye bayılır. Ayrıca, av hayvanlarına ve bilhassa kuş etlerine önem verir,Neler yararlı olur; Yay, zodyağın hareketli bir burcudur. Bu işaretin altında doğan insanlar nehrin orta yerinde yön değiştirme konusunda ünlüdürler. Genelde uygar insanlardırlar ve 11.Yüzyıl'da Araplar onların yemek ve içmek için özel olduklarını belirtmişlerdi. Yay burcu sıcak, kuru ve erkeksi bir ateş burcudur. Yay, evler, ahırlar, evlerin üstlerindeki odalar, meyva ağaçları, tepeler ve dağlık yerleri etkiler. Gerçek bir yay burcu, yemek odasının evin üst katlarında ya da en azından 2. katında olmasını tercih eder. Eğer dışarıda yiyecekse manzaralı bir lokantayı ya da yüksek bir binanın en üst katını tercih edecektir. Açık bir alan, ideal bir yemek için gereklidir. Canlı bir atmosferi tercih eder. Özellikle giriş ve çıkışları gözlenebilen işlek bir yeri. Uzun seyahatlere çıkılan tüm yerler ve hava alanları bu burca özgün yerlerdirler. Yay, burcu kuşlara düşkündür. Meyvaları sever ve genellikle güvercinotu, zerdeçal, safran, sarımsak, karakafes, turp, soğan ve pancar gibi sebzeleri eker. Yolculuklarda verilen yemeklerle arkadaştır, bu tür yiyecekler Yay Burcu insanlarının çabuk yemeleri için sabırsızlıklarını ve arzularını tatmin eder. Ya da yerken, başka işlerle uğraşabilir. Bu nedenle kızartılmış, ızgarası yapılmış, fırında pişirilmiş ya da çevrilmiş yiyecekler ona daha uygundur. Hazır yemekleri daha çok tercih eder.Neler yararlı olur; Kalsiyum fosfat tüm Oğlaklar için gereklidir. Oğlak, geleneklerin simgesidir. Dünyasal değerlere ve maddi sağlığa öncelik verir. Elbette ki tüm Oğlaklar'ın tutucu olduklarını söylemek istemiyoruz. Ama onların güç kaynağı temel inançlarıdır. Doğal yapılarında, refah ile yoksulluğu ayırt edebilme içgüdüsü vardır. Oğlak, bir çiftlikte mutludur. Çevresinde inek boynuzları, koyun sesleri, varsa mutludur. Çevresinde yabancılar olmasından hoşlanır, kıyı veya köy restoranlarını tercih eder. Basit ama geleneksel eşyalarla döşenmiş ortamlar onu rahatlatır. Usta mutfakların değerini iyi bilir. Oğlaklar, sağlığın geleneksel beslenme metodlarına bağlı olduğuna inanırlar. Oğlak, zengin ve etkin bitkilere öncelik tanır. Seçim yaparken bilgisini de göstererek, statüsünü ve sağlığını kanıtlar. Etki güdüsünün temelinde, geniş tabaklar, farklı pişirim metodları vardır; tadla sağlığı bütünleştirir. Kızarmış nane soslu bir kuzu veya ustaca pişirilmiş bir hindi onun önünde değer kazanır. Tüm bitkiler, bitki sosları, meyveler, böğürtlenler yani vahşi ürünler onun için uygundur. Kemik yani jelatin onun için önemli bir güç kaynağıdır.Neler yararlı olur; Kova, paradokslar burcudur, bağımsızlık için yaşarlar ve bireycidirler. Arap kaynaklarında onların sağlıklı görünebilen gerilim kaynakları olduklarını söylerler. Bu arada Kova'nın bir gurme olduğunu du unutmayalım. Serinletici, erkeksi hava burcu Kova, barları, pubları, tavernaları, şarap evlerini, balık çifitliklerini, değirmenleri, hanları ve küçük motelleri sever. Akan sular onun simgesidir. Bu nedenle Kova için ideal bir restoran deniz kıyısındaki bir kafe veya bir nehir kenarındaki restoranttır. Daha belirgin kovalar, kalabalıklardan uzak olmayı tercih ederler. Kova, bir uzmandır, yemek yediği tabağa önem verir, modern ya da egzotik hangisi olursa olsun, kendisine özgün bir parça bulur. 1960'larda Kovalar beslenme ve yiyecek konusunda önemli adımlar atmışlar ve devrime neden olmuşlardı. Seksenli yıllarda onları, sağlıklı beslenme tutkunları olarak gördük. Kova insanı tüm kuşlara yani ördek ve kaza hayrandır, Bir tuz ve kimyon delisidir, bu burç aynı zamanda da homeopatik tıbba meraklıdır. Satürn'ün yönettiği tüm besinler onun için geçerlidir.Neler yararlı olur; Balık, tüm burçların içinde en duyarlısı, sempatiği ve merhametlisidir. Soğuk görünüşleri, duygularını çok derinlerde saklamalarındandır. Mutluluğu yanında bulunanlara bağlıdır. O, çarpıcı, zevkli ve egzotiktir ama en önemlisi her konuda yaratıcıdır. Balık, suyla ilgili tüm çevreyi ve herşeyi simgeler. Tipik balıklar nerede olurlarsa olsunlar suyu gören bir yerde olmalıdırlar yani su görmelidirler. Balık insanı, barışa, sessizliğe, yumuşak ışığa, derinlerden gelen bir müziğe, itinalı bir servise ve romantik bir atmosfere önem verir. Sofra düzeninde yaratıcıdır. Düzensizlikten nefret eder ama mutfak metodları karmaşık ve anlaşılmazdır. Balık, duyarlıdır demiştik. Yemek konusunda da düşünür, yaratır ve özgün buluşlar ortaya koyar. Bir zaman sonra ya vejeteryan olur, ya da diete başlar. İstediğinde uzman bir gurmeden daha gurmedir. Balık Burcu, tüm deniz kuşlarını ve balıkları (özellikle alabalık, somon ve ton balığı) simgeler. Enginar, lahana, kabak ve şalgam onun için önemlidir. Alkolle arası iyidir, iyi içer ve iyi bir konuşmacıdır. Şarap soslu tüm balıklar onun için idealdir. Hassas cildi için su kadar önemli bir diğer mineral demir fosfattır.