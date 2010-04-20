Burcunuz ve saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z

KOÃ‡Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

KoÃ§ burcu, bedenin baÅŸ bÃ¶lgesini yÃ¶nettiÄŸi iÃ§in, bu burÃ§ta doÄŸan kiÅŸiler sÄ±k sÄ±k baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ± Ã§ekerler. KoÃ§'larÄ±n salgÄ± bezleri tehlike anÄ±nda adrenalin salgÄ±lar. Bu salgÄ±nÄ±n kana karÄ±ÅŸmasÄ± ile beden enerji ve coÅŸkuyla canlanÄ±r. Bu da KoÃ§larÄ±n temel Ã¶zelliÄŸidir.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

KoÃ§ burcu YÃ¼kselen kiÅŸilerin fiziksel yapÄ±larÄ± Genel olarak orta boylu, oldukÃ§a zayÄ±f, uzun yÃ¼zlÃ¼ ve uzun boyludurlar. KollarÄ±, bacaklarÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼dÃ¼r. Esmer, kaba ve kÄ±vÄ±rcÄ±k saÃ§lÄ±dÄ±rlar. SaÄŸlÄ±klÄ± bir ciltleri vardÄ±r.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Hareketli ve enerjik KoÃ§ insanlarÄ± genellikle saÄŸlÄ±klÄ± olurlarsa da kazalara yatkÄ±n olduklarÄ±ndan Ã§ok dikkatli olmalÄ±dÄ±rlar. BaÅŸ ve yÃ¼zleri kazalardan en Ã§ok zarar gÃ¶ren bÃ¶lgeleridir. KoÃ§ burcu vÃ¼cudun baÅŸ bÃ¶lgesini yÃ¶nettiÄŸinden baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ±, migren ve yÃ¼ksek ateÅŸ KoÃ§larda en sÄ±k gÃ¶rÃ¼len rahatsÄ±zlÄ±klardÄ±r.

Sinirleri bozulunca mideleri de etkilenebilir. AtÄ±lgan dik kafalÄ± ve enerjik olduklarÄ± iÃ§in dinlenmeden Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸma ve endiÅŸe yÃ¼zÃ¼nden yataÄŸa dÃ¼ÅŸebilirler. KoÃ§lar hastalanmaktan nefret ederler. Ufak rahatsÄ±zlÄ±klar belirtilerini Ã¶nemsemediklerinden, hastalÄ±ÄŸÄ±n kendi kendine geÃ§eceÄŸini umarlar. KÃ¶tÃ¼ bir hasta olur, doktor arkasÄ±nÄ± dÃ¶ner dÃ¶nmez yataktan Ã§Ä±karlar. Fiziksel yapÄ±larÄ±nÄ±n saÄŸlam oluÅŸu hastalÄ±klarÄ± kolay atlatmalarÄ±na, ciddi bir hastalÄ±ÄŸa yakalansalar bile Ã§abuk iyileÅŸmelerine yardÄ±mcÄ± olur. KoÃ§lar, dinlenmeye Ã¶zen gÃ¶stermeli, Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸmamaya ve endiÅŸeye kapÄ±lmamaya Ã§aba harcamalÄ±dÄ±rlar. Meyve ve sebze KoÃ§ burcu insanlarÄ± iÃ§in Ã§ok yararlÄ±dÄ±r

BOÄžAÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

BoÄŸa burcu ense ve boÄŸaz bÃ¶lgesini yÃ¶netir. Bu nedenle BoÄŸalar soÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ± ve anjine Ã§abuk yakalanÄ±rlar. BoÄŸa insanlarÄ± Ã§ok troid saÄŸladÄ±klarÄ±ndan Ã§abuk kilo alÄ±rlar. ÅžiÅŸmanlÄ±k onlar iÃ§in bir sorun olabilir.

BoÄŸa burcu YÃ¼kselen kiÅŸilerin fiziksel yapÄ±larÄ±: Bu burcun belirgin Ã¶zellikleri kÄ±sa boy, tombul yÃ¼z, ÅŸiÅŸkin gÃ¶zler, kalÄ±n boyun, bÃ¼yÃ¼k burun ve aÄŸÄ±z, esmer ten, geniÅŸ omuzlar, koyu renk gÃ¶zler, genellikle kÄ±vÄ±rcÄ±k saÃ§lardÄ±r. BoÄŸa kadÄ±nlarÄ± erkekler gÃ¶re daha gÃ¼zeldir.

BoÄŸa'lar genellikle saÄŸlÄ±klÄ± ve iri yapÄ±lÄ± kiÅŸilerdir. BazÄ±larÄ± olaÄŸanÃ¼stÃ¼ sayÄ±lacak kadar, gÃ¼Ã§lÃ¼ olabilirler. Kolay yorulmadÄ±klarÄ±ndan uzun sÃ¼re Ã§alÄ±ÅŸabilirler. Hasta olmaktan hiÃ§ hoÅŸlanmazlar. Bu burÃ§tan hastalÄ±k hastasÄ± Ã§Ä±kmaz.

AcÄ±ya diÄŸer burÃ§lardan daha dayanÄ±klÄ±dÄ±rlar. BoÄŸa'lar sabÄ±rlÄ± hastalar olup doktorun Ã¶ÄŸÃ¼tlerini aynen yerine getirir, ilaÃ§larÄ±nÄ± dÃ¼zgÃ¼n olarak alÄ±rlar. HastalÄ±ÄŸÄ± zayÄ±flÄ±k olarak kabul ettikleri iÃ§in baÅŸlangÄ±Ã§ta hastalÄ±ÄŸÄ± kabul etmezler. BoÄŸa burcu boyun ve boÄŸazÄ± yÃ¶netir. Ã–zellikle kÄ±ÅŸÄ±n dikkat etmezlerse boÄŸaz aÄŸrÄ±sÄ±, ses kÄ±sÄ±klÄ±ÄŸÄ± ve bronÅŸit yakÄ±nmalarÄ± gÃ¶rÃ¼lebilir. AÄŸÄ±r yemekler dÃ¼ÅŸkÃ¼n olduklarÄ±ndan kolay ÅŸiÅŸmanlar, ÅŸiÅŸmanlÄ±kla ilgili hastalÄ±klara yakalanabilirler. AÅŸÄ±rÄ± yememeye genÃ§ yaÅŸta baÅŸlayarak yaÅŸam boyunca beden eÄŸitimi yapmaya Ã¶zen gÃ¶stermelidirler.

Ä°KÄ°ZLER

Ä°kizler burcu sinir sistemini, omuz ve kollarÄ± yÃ¶nettiÄŸinden bu burÃ§ta doÄŸan kiÅŸilerin kol ve kÃ¶prÃ¼cÃ¼k kemiklerini kÄ±rma olasÄ±lÄ±klarÄ± yÃ¼ksektir. Ä°kizler burcu aynÄ± zaman da akciÄŸeri de yÃ¶nettiÄŸi iÃ§in, soÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ± ve bronÅŸit de bu kiÅŸiler arasÄ±nda yaygÄ±n hastalÄ±klardandÄ±r. Ä°kizler genellikle sinirli ve huzursuz olurlar.

Ä°kizler burcu yÃ¼kselen kiÅŸilerin fiziksel yapÄ±larÄ±: uzun boy, biÃ§imli beden, uzun kol ve bacaklar bu burcun Ã¶zellikleri arasÄ±ndadÄ±r. Genel olarak kÄ±rmÄ±zÄ± tenli, kumral saÃ§lÄ±, aÃ§Ä±k kahverengi gÃ¶zlÃ¼dÃ¼rler. GÃ¶zleri iyi gÃ¶rÃ¼r.

Ä°kizler burcunda doÄŸan kiÅŸiler hem fiziksel hem zihinsel olarak saÄŸlÄ±klÄ± kiÅŸilerdir; ancak kendilerini kuruntuya kaptÄ±rmamalÄ±, sinirsel enerjilerini kontrol etmelidirler. Gerginlikleri ve Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yÃ¼zÃ¼nden eriyip biter, uykusuzluk Ã§ekerler. Bu burÃ§ gÃ¶ÄŸÃ¼s, akciÄŸer ve kollarÄ± yÃ¶netir. Bu nedenle ikizler burcunda doÄŸan kiÅŸiler soÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ±, zatÃ¼rree ve ciÄŸer hastalÄ±klarÄ±na yakalanabilirler. KÃ¶tÃ¼ bir hasta olur, doktorlarÄ±nÄ± eleÅŸtirir, Ã¶ÄŸÃ¼tlerini dinlemezler. Ä°kizler burcu insanlarÄ± hiÃ§ ÅŸiÅŸmanlamazlar. Ã‡ok hareketli olduklarÄ±ndan sindirim sistemleri iyi Ã§alÄ±ÅŸÄ±r.

Ä°kizler hep bir ÅŸeylerle oyalandÄ±klarÄ± iÃ§in hastalÄ±kla ilgilenmezler. Araba kullanÄ±rken, spor yaparken dikkatli olmalÄ±dÄ±rlar. SabÄ±rsÄ±z ve dikkatleri daÄŸÄ±nÄ±k olduÄŸundan hem kendilerinin hem baÅŸkalarÄ±nÄ±n kazaya uÄŸramalarÄ±na neden olabilirler. Bir el iÅŸi ile ilgilenmeli ya da okumaya dalarak dinlenmeye Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±dÄ±rlar

YENGEÃ‡

YengeÃ§ burcu mideyi ve on iki parmak barsaÄŸÄ±nÄ± yÃ¶netir. YengeÃ§ insanlarÄ± kuruntulu ve Ã§abuk Ã¼zÃ¼len kiÅŸiler olduklarÄ±ndan hazÄ±msÄ±zlÄ±k Ã§eker, Ã¼lser bile olabilirler. SÃ¼t bezleri Ã§ok iyi Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§in YengeÃ§ burcu " anneler burcu " olarak bilinir.

YengeÃ§ burcu yÃ¼kselen kiÅŸilerin fiziksel yapÄ±larÄ±: orta ya da kÄ±sa boylu, yuvarlak gÃ¶zlÃ¼, soluk ve beyaz tenlidirler. GÃ¶zleri genellikle gri ya da Ã§ok aÃ§Ä±k mavidir. SaÃ§larÄ± mat ve kahverengi olur. YengeÃ§'ler beslenmelerine dikkat eder ve beden eÄŸitimi yaparlarsa saÄŸlÄ±klÄ± olurlar. Zengin yiyeceklere dÃ¼ÅŸkÃ¼nlÃ¼kleri ile tembellikleri Ã¶zellikle orta yaÅŸlarda ÅŸiÅŸmanlamalarÄ±na neden olabilir. Gastrit, barsak tembelliÄŸi ve bÃ¶brek hastalÄ±klarÄ± da Ã§ekerler.

YengeÃ§ burcu mide, bÃ¶brek ve gÃ¶ÄŸÃ¼sleri yÃ¶netir. YengeÃ§'ler acÄ±ya hiÃ§ dayanamazlar. HastalÄ±klarÄ±nÄ± abartÄ±r, endiÅŸe ile hastalÄ±ÄŸÄ± Ã§aÄŸÄ±rÄ±rlar. HastalandÄ±klarÄ±nda kendilerine bakanlarÄ± canlarÄ±ndan bezdirirler. YengeÃ§'lerin beslenmelerine Ã¶zen gÃ¶stermeleri gereklidir. Ancak Ã¶zel gÃ¼nlerde yemekler ilgi gÃ¶stermeye alÄ±ÅŸmalÄ±, spor ve gÃ¼ndelik yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸlerini her zaman yapmalÄ±dÄ±rlar.

ASLAN

Aslan burcu yÃ¼rek, omurga ve sÄ±rtÄ± yÃ¶netir. Aslan burcunda doÄŸan kiÅŸiler dolu dolu yaÅŸamayÄ± sevdiklerinden, orta yaÅŸlarda dingin bir yaÅŸama dÃ¶nmezlerse kalp yetmezliÄŸi Ã§ekebilirler.

Aslan burcu yÃ¼kselen kiÅŸilerin fiziksel yapÄ±larÄ±: Bu kiÅŸilerin boylarÄ± genellikle uzun, kemikleri kalÄ±ndÄ±r. Omuzlar geniÅŸ ve kaslarÄ± geliÅŸmiÅŸtir. AÃ§Ä±k renkli saÃ§lÄ±, pembe beyaz tenli, bÃ¼yÃ¼kÃ§e ve yuvarlak baÅŸlÄ±dÄ±rlar. GÃ¶zleri iyi gÃ¶rÃ¼r.

Aslan burcu insanlarÄ± hastalÄ±ÄŸa karÅŸÄ± dayanÄ±klÄ±dÄ±rlar. HastalanacaklarÄ±nÄ± anladÄ±klarÄ±nda hemen heyecanlanÄ±rlar, fakat Ã§abuk iyileÅŸerek hemen unuturlar. AÃ§Ä±k hava Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ve sporla ilgilendikleri iÃ§in fiziksel yapÄ±larÄ± saÄŸlam olur.

Aslan'lar Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nda kendilerine pek Ã¶zen gÃ¶stermezler. AÅŸÄ±rÄ± Ã§alÄ±ÅŸma nedeniyle sinir sistemleri bozulabilir. GÃ¶steriÅŸ hevesinden ya da gÃ¶zÃ¼ pek davranÄ±ÅŸlardan Ã¶tÃ¼rÃ¼ kazaya uÄŸrayabilirler. Aslan burcu omurga, sÄ±rt ve yÃ¼reÄŸi yÃ¶netir. Aslan'lar iyi yiyecekleri ok sevdikleri iÃ§in aÅŸÄ±rÄ±lÄ±ÄŸa kaÃ§abilir ve bununla ilgili hastalÄ±klardan Ã¶zellikle orta yaÅŸlarda zarar gÃ¶rebilirler.

Hemen kalkÄ±p iÅŸlerinin baÅŸÄ±na geÃ§mek istedikleri iÃ§in kÃ¶tÃ¼ bir hasta olur, kendilerine bakanlarÄ± eleÅŸtirirler. Evde olsun hastanede olsun durumu acÄ±klÄ± bir havaya sokarak bÃ¼tÃ¼n ilgiyi Ã¼zerlerine Ã§ekmek isterler. HastalÄ±ÄŸÄ±n uzamasÄ±nÄ± sevmezler. YaradÄ±lÄ±ÅŸtan saÄŸlam yapÄ±lÄ± olduklarÄ±ndan Ã§abuk iyileÅŸirler.

BAÅžAK

BaÅŸak burcu sinir sistemini ve barsaklarÄ± yÃ¶netir. BaÅŸak insanlarÄ± YengeÃ§ler gibi mide hastalÄ±klarÄ±na yatkÄ±n olduklarÄ±ndan, dengeli beslenmeleri gerekir. BirÃ§ok BaÅŸak insanÄ± sebze yemeklerini yeÄŸ tutarlar.

BaÅŸak burcu yÃ¼kselen kiÅŸilerin fiziksel yapÄ±larÄ±: ince belli zayÄ±f, ortadan uzun boylu, yuvarlak yÃ¼zlÃ¼ pembe-beyaz ya da esmer tenlidirler. SaÃ§larÄ± genellikle koyu renk olur.

BaÅŸak'lar genellikle kendilerine Ã§ok Ã¶zen gÃ¶sterdiklerinden saÄŸlÄ±klÄ± olurlar. Yediklerine ve iÃ§tiklerine Ã§ok Ã¶zen gÃ¶sterir, baÅŸkalarÄ±na da bu konuda Ã¶ÄŸÃ¼tler verirler. SaÄŸlÄ±k koÅŸullarÄ±nÄ± iyi deÄŸerlendirirler. BazÄ±larÄ± hastalÄ±k hastasÄ± olurlar. HastalanÄ±nca Ã¼stlerine titrenmesini isterler.

BaÅŸak burcu mide ve sinir sistemini yÃ¶nettiÄŸi iÃ§in BaÅŸak'larÄ±n hastalÄ±klarÄ± genel olarak bedenin bu bÃ¶lgeleriyle ilgilidir. Bu nedenle beslenme ve dinlenmelerine Ã¶zen gÃ¶stermelidirler. Pratik ve yÃ¶ntemci yaradÄ±lÄ±ÅŸlarÄ±ndan Ã¶tÃ¼rÃ¼ saÄŸlÄ±k koÅŸullarÄ±na uyarlar. HastalÄ±k hastalarÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda az hastalanÄ±rlar. DoktorlarÄ± onlara iyileÅŸtirme yÃ¶ntemlerini aÃ§Ä±klarsa anlayÄ±ÅŸlÄ±, aklÄ± baÅŸÄ±nda ve uyumlu bir hasta olurlar.

TERAZÄ°

Terazi burcu bÃ¶brekleri yÃ¶netir. Dengeli ve duygusal olan Terazi'ler herhangi bir tartÄ±ÅŸma, kaza ve Ã§eÅŸitli olaylar karÅŸÄ±sÄ±nda ciddi rahatsÄ±zlÄ±klara yakalanÄ±rlar.

Terazi burcu yÃ¼kselen kiÅŸilerin fiziksel yapÄ±larÄ±: uzun boylu, ince vÃ¼cutlu, dÃ¼z kahverengi saÃ§lÄ±, yuvarlak yÃ¼zlÃ¼, beyaz tenli, koyu renkli gÃ¶zlÃ¼ olurlar.

Terazi'ler yapÄ±lÄ± ama gÃ¼Ã§lÃ¼ kuvvetli olmayan kiÅŸilerdir. SaÄŸlÄ±klÄ± gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸlerine karÅŸÄ±n Ã§abuk hastalanÄ±rlar. SoÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ±na ve bulaÅŸÄ±cÄ± hastalÄ±klara yatkÄ±n, tÃ¼m hastalÄ±klara karÅŸÄ± direnÃ§sizdirler.

Terazi burcu bÃ¶brekleri, omurga ve bel bÃ¶lgesini yÃ¶netir. Romatizma ve sÄ±rt aÄŸrÄ±sÄ±na neden olabilecek soÄŸuk algÄ±nlÄ±klarÄ±ndan kaÃ§Ä±nmalÄ±, kendilerini zorlamamalÄ± bol bol dinlenmelidirler. Yeme-iÃ§me konusunda Ã¶zenli iseler de Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼ davranmalarÄ±nda yarar vardÄ±r.

Teraziler sessizce acÄ± Ã§ekmez, Ã§ok Ã¶zen isterler. KÃ¶tÃ¼ bir hasta olur, hastalandÄ±klarÄ±nda herkesin haberi olmasÄ±nÄ± isterler. Hastanede yatÄ±yorsa bÃ¼tÃ¼n arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n ziyaret etmesine sevinirler. Kendilerine Ã¶zen gÃ¶sterilmezse hem iÃ§erler hem de huysuz olurlar.

AKREP

Akrep burcu cinsel organlarÄ± yÃ¶netir. Bu nedenle tÃ¼m burÃ§lar iÃ§inde cinselliÄŸe en dÃ¼ÅŸkÃ¼n insanlar Akrep'lerdir. Bu isteklerini bastÄ±rmak zorunda kalÄ±rlarsa zorbalaÅŸabilirler.

Akrep burcu yÃ¼kselen kiÅŸilerin fiziksel yapÄ±larÄ±: Akrepler orta ya da daha uzun boylu, kalÄ±n ama dÃ¼zgÃ¼n bedenli, yuvarlak yÃ¼zlÃ¼, esmer-solgun tenli, kÄ±sa kalÄ±n boyunlu ve bazen Ã§arpÄ±k bacaklÄ± olurlar. SaÃ§larÄ± koyu kahverengi, gÃ¼r ve kÄ±vÄ±rcÄ±ktÄ±r. AyaklarÄ± biÃ§imsizdir.

Akrep'ler hastalÄ±ÄŸa karÅŸÄ± savaÅŸan bir ruh taÅŸÄ±rlar. Hasta bile olsalar gÃ¼Ã§lÃ¼ iradeleri ve enerjileri ile Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rler. Hasta olduklarÄ±nÄ± kabul edince, olayÄ± iÅŸ gibi ele alarak iyileÅŸmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rlar. AlÄ±nabilecek en etkili ilacÄ± almaktan Ã§ekinmezler. HastalÄ±k konusunda sabÄ±rsÄ±zdÄ±rlar. AcÄ±ya dayanÄ±klÄ± iyi hastalardÄ±r. Akrep insanlarÄ± saÄŸlÄ±klarÄ±nÄ±n kendi ellerinde olduÄŸuna ve hastalÄ±klarÄ± irade ile uzaklaÅŸtÄ±rabileceklerine inanÄ±rlar. Akrepler fiziksel olarak hareketli kiÅŸilerdir. Zor ve cesaret istemeyen sporlarÄ± sever, sporun hemen hemen bÃ¼tÃ¼n dallarÄ±nda baÅŸarÄ±lÄ± olurlar. Bedenlerinde zayÄ±f gÃ¶rdÃ¼kleri bir yan varsa egzersizle gÃ¼Ã§lendirmeye Ã§alÄ±ÅŸarak kendilerini bÄ±rakmazlar. Akrep burcu Ã¼reme organlarÄ±nÄ± ve mideyi yÃ¶netir. Fazla yemek yerlerse sindirim sistemleri bozulabilir. Ä°rade gÃ¼Ã§lerini canlÄ±lÄ±klarÄ±na kaÅŸÄ±n zaman zaman enerjisiz kalÄ±rlar.

YAY

Yay burcu karaciÄŸer, uyluk ve diÅŸleri yÃ¶netir. Hareketli olan Yay insanlarÄ±, gerekli fiziksel ve zihinsel egzersizleri yapmazlarsa zor hareket ederler. Bu durum Ã¶zellikle kadÄ±nlarda kalÃ§a ve uyluklarÄ±n fazla kilo almasÄ±na neden olur.

Yay burcu yÃ¼kselen kiÅŸilerin fiziksel yapÄ±larÄ±: OldukÃ§a uzun boylu, geniÅŸ alÄ±nlÄ±, yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± tiplerdir. SaÃ§larÄ± genellikle kahverengi, tenleri pembe-beyazdÄ±r.

Yay burcu insanlarÄ±nÄ±n zayÄ±f noktalarÄ±ndan biri sinir sistemleridir. AÃ§Ä±k hava eylemlerini ve sporu Ã§ok sevdiklerinden, sinirsel enerjilerinin yÃ¼ksek hem de sabÄ±rsÄ±z olmalarÄ± onlarÄ±n bu alanda kazaya uÄŸramalarÄ±na neden olabilir.

GÃ¼Ã§lerini iyi kullanmaya ve dinlenmeye Ã¶zen gÃ¶stermezlerse hastalanabilirler. Yay'lar genellikle romatizma aÄŸrÄ±larÄ± Ã§ekerler. Sinirlilikten doÄŸan hastalÄ±klara yatkÄ±ndÄ±rlar; oysa kendilerini kolay toplarlar. Genel olarak Ã§ok yemezler. BiÃ§imlerini korur, yaÅŸlanÄ±ncaya dek formdan dÃ¼ÅŸmez, ÅŸiÅŸmanlamazlar.

Yay burcu kalÃ§a ile Ã¼st bacaklarÄ± yÃ¶netir. Yay'lar romatizmaya neden olabilecek koÅŸullarla soÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ±na korunmalÄ±, enerjilerini dengeli kullanmaya Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±dÄ±rlar.

OÄžLAK

OÄŸlak burcu diÅŸleri ve kemikleri yÃ¶nettiÄŸinden OÄŸlak'lar, ortopedik sorunlar, diÅŸ hastalÄ±klarÄ±ndan sÄ±kÄ±ntÄ± Ã§ekerler. Bunun yanÄ±nda romatizma aÄŸrÄ±larÄ± da Ã§ekmeleri de olasÄ±dÄ±r.

OÄŸlak burcu yÃ¼kselen kiÅŸilerin fiziksel yapÄ±larÄ±: kÄ±sa boy, ince yapÄ±, uzun ince yÃ¼z, uzun Ã§ene belirgin Ã¶zelliklerdir.

SaÃ§lar genellikle siyahtÄ±r. GÃ¶ÄŸÃ¼s kafesleri dar, dizlerinin biÃ§imsizliÄŸinden Ã¶tÃ¼rÃ¼ yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸleri Ã§irkindir.

OÄŸlak'lar, kÃ¼Ã§Ã¼kken direnÃ§sizdirler ama Ã§ocuk hastalÄ±klarÄ±nÄ± atlattÄ±ktan sonra hastalÄ±klara karÅŸÄ± oldukÃ§a direnÃ§li olurlar. Ã–lÃ§Ã¼lÃ¼ ve disiplinli olduklarÄ±ndan fazla yemezler. HastalanacaklarÄ±nÄ± anladÄ±klarÄ± zaman kendilerine Ã¶zen gÃ¶sterirlerse de hemen doktora ve ilaca baÅŸvurmazlar. GerÃ§ekten hasta olduklarÄ±nda mantÄ±klÄ±, disiplinli davranÄ±ÅŸlarÄ± ile iyi bir hasta olup doktorun Ã¶ÄŸÃ¼tlerini aynen uygularlar. AcÄ±lara yakÄ±nmadan dayanÄ±r, acÄ±larÄ±nÄ± karÅŸÄ±larÄ±ndakilere belli etmek istemediklerinden sessizce acÄ± Ã§ekerler. Dikkatli olduklarÄ± iÃ§in kolay kolay kazaya uÄŸramazlar. OÄŸlak burcu kemik, diz ve kaslarÄ± yÃ¶netir, romatizma aÄŸrÄ±larÄ± OÄŸlak'larÄ±n baÅŸlÄ±ca rahatsÄ±zlÄ±klarÄ±ndandÄ±r. Biraz somurtkan olduklarÄ±ndan sinirsel gerginlikleri fiziksel rahatsÄ±zlÄ±klarmÄ±ÅŸ gibi acÄ± verebilir.

KOVA

Kova burcu dolaÅŸÄ±m sistemini yÃ¶netir. Bu burÃ§ aynÄ± zamanda topuklarÄ± da yÃ¶nettiÄŸi iÃ§in bu bÃ¶lgelere ait rahatsÄ±zlÄ±klar da olaÄŸan sayÄ±lmalÄ±dÄ±r.

Kova burcu yÃ¼kselen kiÅŸi fiziksel yapÄ±larÄ±: orta boy, gÃ¼Ã§lÃ¼ ve dÃ¼zgÃ¼n bir beden, aÃ§Ä±k sarÄ± saÃ§lar, koyu renk gÃ¶zler, yÃ¼kselen Kova burcunun belirgin Ã¶zellikleridir. Ã–zellikle Kova kadÄ±nlarÄ± Ã§ok gÃ¼zeldir.

Kova'larÄ±n hemen hemen hiÃ§ saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± olmaz, Ã§Ã¼nkÃ¼ Ã§evrelerine uyar ve aÅŸÄ±rÄ± davranÄ±ÅŸlarda bulunmazlar.

Kova burcu baldÄ±rlarÄ±, diÅŸleri, sindirim sistemini, yÃ¼reÄŸi, boÄŸazÄ± ve lenf sistemi ile Ã¼reme organlarÄ±nÄ± yÃ¶netir. HastalÄ±ÄŸÄ±n cinsini, zihinsel yetenekleri yardÄ±mÄ±yla iyi kavradÄ±klarÄ±ndan, hastalÄ±klardan pek zarar gÃ¶rmezler.

Bir de doktorlarÄ± cana yakÄ±n olursa uysal hastalar olup, doktorun onlara yardÄ±m etmek istediÄŸine inanÄ±rlar.

AÃ§Ä±k hava sporlarÄ±na dÃ¼ÅŸkÃ¼ndÃ¼rler. Temiz hava onlara iyi gelir. Tenis, balÄ±k avlama ve kayak gibi tek baÅŸÄ±na yapabilecekleri sporlarda baÅŸarÄ±lÄ± olurlar. Ä°ncitici sporlardan hoÅŸlanmazlar. Kova'lar genellikle yaÅŸlanÄ±ncaya kadar kendilerine iyi bakarlar; ancak Ã§ok azÄ±nda fazla yemek yeme ve Ã§ok sigara iÃ§me gÃ¶rÃ¼lebilir. Fakat bunu yemeÄŸe dÃ¼ÅŸkÃ¼nlÃ¼klerinden deÄŸil Ã§evreye sinirlendiklerinden yaparlar.

BALIK

BalÄ±k burcu ayaklarÄ± yÃ¶netir. BirazcÄ±k sÄ±kan bir ayakkabÄ± bile BalÄ±klarÄ± hasta edebilir. UyuÅŸturucu maddelere dayanÄ±ksÄ±zdÄ±rlar. Bu yÃ¼zden ilaÃ§lara karÅŸÄ± hassastÄ±rlar.

BalÄ±k burcu yÃ¼kselen kiÅŸilerin fiziksel yapÄ±larÄ±: DoÄŸum haritasÄ±nda BalÄ±k burcu yÃ¼kselen kiÅŸiler genellikle kÄ±sa boylu ya da orta boylu olurlar. Bedenleri tÄ±knaz, kol ve bacaklarÄ± kÄ±sadÄ±r. Soluk tenli, aÃ§Ä±k kahve rengi saÃ§lÄ±, uykulu gibi mahmur gÃ¶zlÃ¼dÃ¼rler. SaÄŸlÄ±ksÄ±z ve gÃ¼Ã§sÃ¼z bir yapÄ±larÄ± vardÄ±r. AyaklarÄ± bÃ¼yÃ¼k ve biÃ§imsizdir.

BalÄ±k'larÄ±n Ã§ift kiÅŸilikleri fiziksel yapÄ±larÄ±nda da deÄŸiÅŸikliklere neden olur. Genellikle zayÄ±f olmalarÄ±na karÅŸÄ±n Ã§evrelerine kolay uyduklarÄ±ndan gerginliklere dayanÄ±klÄ± olurlar.

BalÄ±k burcu ayaklarÄ± ve sinir sistemini yÃ¶netir. BalÄ±klar, ayaklarÄ±nÄ± Ã¼ÅŸÃ¼tÃ¼rlerse soÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ±na yakalanÄ±rlar. HastalandÄ±klarÄ±nda iyileÅŸmek iÃ§in kendilerine Ã¶zen gÃ¶sterirler.

BalÄ±k'larÄ±n kendilerine bakan yakÄ±n ve doktorlarÄ±na gÃ¼ven duymalarÄ± gerkir yoksa Ã§ok huysuz olurlar. DolduruÅŸa geldiklerinden kendilerine neyin yararlÄ± olduÄŸunu karar vermezler.

BazÄ± BalÄ±k'lar ilaÃ§, uyuÅŸturucu madde ve alkole dÃ¼ÅŸkÃ¼n olur, bu yÃ¼zden de her hastalÄ±ÄŸa yakalanabilirler. Orta yaÅŸlardan sonra ÅŸiÅŸmanlama olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ±n spor yapmalarÄ±nÄ± Ã¶ÄŸÃ¼tleriz.

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