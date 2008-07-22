MENÃœ EKSTRA
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
Astroloji Haberleri
ASTROLOJÄ°
    Haberler >Astroloji >Burcuna göre yaÅŸa!

    Burcuna gÃ¶re yaÅŸa!

    HÃ¼rriyet Haber
    22.07.2008 - 10:57 | Son GÃ¼ncelleme:

    KOÃ‡ BURCU
    Sembol:Â Â Â  KoÃ§
    YÃ¶netici gezegen: Mars
    YÃ¶netici ev:Â  1. Ev
    Element:Â Â  AteÅŸ
    DÃ¼zey:Â Â  Kardinal
    Biyoloji:Â Â  BaÅŸ ve yÃ¼z
    Slogan:Â Â  Kendim
    Kader baÄŸlarÄ±:Â  Aslan, Yay
    YÃ¼kselmek iÃ§in:Â Â  YengeÃ§, OÄŸlak
    GÃ¼Ã§ kazanmak iÃ§in: SabÄ±r
    OlmasÄ± gereken:Â Â  HeyecanlÄ± olaylar
    Spor:Â Â Â  Tekvando
    Hobi:Â Â Â  DaÄŸcÄ±lÄ±k
    Uygun meslekler: Etfayeci, aerobik hocasÄ±
    Aksesuar:Â Â  Åžapka
    Renk:Â Â  KÄ±rmÄ±zÄ±
    Tatil iÃ§in:Â Â  Rio KarnavalÄ±
    Zevk iÃ§in:Â Â  Eylem, yeni baÅŸlangÄ±Ã§lar, iddialaÅŸma
    HoÅŸlanmadÄ±klarÄ±:Â Â  Ä°zlemek, paylaÅŸmak, kaybetmek
    Son sÃ¶zÃ¼:Â Â  Yolumdan Ã§ekilin.

    BOÄžA BURCU
    Sembol:Â Â Â  BoÄŸa
    YÃ¶netici gezegen: VenÃ¼s
    YÃ¶netici ev:Â  2. Ev
    Element:Â Â  Toprak
    DÃ¼zey:Â Â  Sabit
    Biyoloji:Â Â  BoÄŸaz, gÄ±rtlak
    Slogan:Â Â  Benim
    Kader baÄŸlarÄ±:Â  BaÅŸak, OÄŸlak
    YÃ¼kselmek iÃ§in:Â Â  Aslan, Kova
    GÃ¼Ã§ kazanmak iÃ§in: Ticaret
    OlmasÄ± gereken:Â Â  Saat
    Spor:Â Â Â  Masaj
    Hobi:Â Â Â  Yeni bir BMW
    Uygun meslekler: BorsacÄ±, bankacÄ±
    Aksesuar:Â Â  KaÅŸkol
    Renk:Â Â  Ã‡imen yeÅŸili
    Tatil iÃ§in:Â Â  NorveÃ§
    Zevk iÃ§in:Â Â  LÃ¼ks, gÃ¼zellik, Ã§ikolata
    HoÅŸlanmadÄ±klarÄ±:Â Â  Esneklik, kalitesizlik, acele
    Son sÃ¶zÃ¼:Â Â  Bana para gÃ¶sterin.

    Ä°KÄ°ZLER BURCU
    Sembol:Â Â Â  Ä°kizler
    YÃ¶netici gezegen: MerkÃ¼r
    YÃ¶netici ev:Â  3. Ev
    Element:Â Â  Hava
    DÃ¼zey:Â Â  DeÄŸiÅŸken
    Biyoloji:Â Â  AkciÄŸer, kollar
    Slogan:Â Â  Ä°letiÅŸim
    Kader baÄŸlarÄ±:Â  Terazi, Kova
    YÃ¼kselmek iÃ§in:Â Â  BaÅŸak, BalÄ±k
    GÃ¼Ã§ kazanmak iÃ§in: Ekip Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±
    OlmasÄ± gereken:Â Â  SaÃ§ma ÅŸeyleri Ã§Ã¶zmek
    Spor:Â Â Â  Tenis (Ã§ift)
    Hobi:Â Â Â  Ã‡ift kiÅŸilik bisiklet, hava paraÅŸÃ¼tÃ¼
    Uygun meslekler: KÃ¼tÃ¼phaneci, avukat
    Aksesuar:Â Â  Omuz silkmek
    Renk:Â Â  Ä°ki tonlu her renk
    Tatil iÃ§in:Â Â  Yunanistan
    Zevk iÃ§in:Â Â  SeÃ§mek, ellerini kullanmak, bilgi
    HoÅŸlanmadÄ±klarÄ±:Â Â  ZamanÄ±nda davranmak, sorumluluk, baÄŸlanmak
    Son sÃ¶zÃ¼:Â Â  Dans iki kiÅŸiyle yapÄ±lÄ±r.
    Â 
    YENGEÃ‡ BURCU
    Sembol:Â Â Â  YengeÃ§
    YÃ¶netici gezegen: Ay
    YÃ¶netici ev:Â  4. Ev
    Element:Â Â  Su
    DÃ¼zey:Â Â  Kardinal
    Biyoloji:Â Â  GÃ¶ÄŸÃ¼s, sindirim sistemi
    Slogan:Â Â  Evim
    Kader baÄŸlarÄ±:Â  Akrep, BalÄ±k
    YÃ¼kselmek iÃ§in:Â Â  KoÃ§, Terazi
    GÃ¼Ã§ kazanmak iÃ§in: Evde parti vermek
    OlmasÄ± gereken:Â Â  Nostalji
    Spor:Â Â Â  YÃ¼zme
    Hobi:Â Â Â  Evi yeniden dÃ¶ÅŸemek
    Uygun meslekler: AhÃ§Ä±baÅŸÄ±, hemÅŸire, Ã¶ÄŸretmen
    Aksesuar:Â Â  Elde dokunmuÅŸ atkÄ±
    Renk:Â Â  Koyu mavi
    Tatil iÃ§in:Â Â  ABD Orlando
    Zevk iÃ§in:Â Â  PiÅŸirmek, Ã§ocuklar, konfor
    HoÅŸlanmadÄ±klarÄ±:Â Â  Ã–zÃ¼r dilemek, unutmamak, yengeÃ§ ÅŸakalarÄ±
    Son sÃ¶zÃ¼:Â Â  Ev, kalbin olduÄŸu yerdir.

    ASLAN BURCU
    Sembol:Â Â Â  Aslan
    YÃ¶netici gezegen: GÃ¼neÅŸ
    YÃ¶netici ev:Â  5. Ev
    Element:Â Â  AteÅŸ
    DÃ¼zey:Â Â  Sabit
    Biyoloji:Â Â  Kalp, sÄ±rt
    Slogan:Â Â  Zevk
    Kader baÄŸlarÄ±:Â  KoÃ§, Yay
    YÃ¼kselmek iÃ§in:Â Â  BoÄŸa, Akrep
    GÃ¼Ã§ kazanmak iÃ§in: Sahnede olmak
    OlmasÄ± gereken:Â Â  Liderlik
    Spor:Â Â Â  Monopoli
    Hobi:Â Â Â  Galalara Ã§aÄŸrÄ±lmak
    Uygun meslekler: Sinema oyuncusu, rehber
    Aksesuar:Â Â  SaÃ§ fÄ±rÃ§asÄ±
    Renk:Â Â  SarÄ±
    Tatil iÃ§in:Â Â  Singapur
    Zevk iÃ§in:Â Â  Hayal kurmak, cesaret, cÃ¶mertlik
    HoÅŸlanmadÄ±klarÄ±:Â Â  Bir kÃ¶ÅŸeye Ã§ekilmek, kaybetmek, patronla beraber olmak
    Son sÃ¶zÃ¼:Â Â  HiÃ§bir iÅŸ gÃ¶steri yapÄ±lmaksÄ±zÄ±n yapÄ±lamaz.

    BAÅžAK BURCU
    Sembol:Â Â Â  Bakire kÄ±z
    YÃ¶netici gezegen: MerkÃ¼r
    YÃ¶netici ev:Â  6. Ev
    Element:Â Â  Toprak
    DÃ¼zey:Â Â  DeÄŸiÅŸken
    Biyoloji:Â Â  Mide, baÄŸÄ±rsaklar
    Slogan:Â Â  SaÄŸlÄ±k
    Kader baÄŸlarÄ±:Â  BoÄŸa, OÄŸlak
    YÃ¼kselmek iÃ§in:Â Â  Ä°kizler, Yay
    GÃ¼Ã§ kazanmak iÃ§in: SayÄ± saymak
    OlmasÄ± gereken:Â Â  Acele
    Spor:Â Â Â  Araba kullanmak
    Hobi:Â Â Â  KomÅŸunun evinde temizlik yapmak
    Uygun meslekler: EditÃ¶r, hastabakÄ±cÄ±
    Aksesuar:Â Â  SargÄ± bezi, temizlik fÄ±rÃ§asÄ±
    Renk:Â Â  Koyu renkler
    Tatil iÃ§in:Â Â  Ä°sviÃ§re
    Zevk iÃ§in:Â Â  Organizasyon, rutin iÅŸler, kendini adamak
    HoÅŸlanmadÄ±klarÄ±:Â Â  Yetersizlik, verimsizlik, geÃ§ kalmak
    Son sÃ¶zÃ¼:Â Â  DikiÅŸ bir kere yapÄ±lmaz.

    TERAZÄ° BURCU
    Sembol:Â Â Â  Terazi
    YÃ¶netici gezegen: VenÃ¼s
    YÃ¶netici ev:Â  7. Ev
    Element:Â Â  Hava
    DÃ¼zey:Â Â  DeÄŸiÅŸken
    Biyoloji:Â Â  BÃ¶brekler
    Slogan:Â Â  OrtaklÄ±k
    Kader baÄŸlarÄ±:Â  Ä°kizler, Kova
    YÃ¼kselmek iÃ§in:Â Â  YengeÃ§, OÄŸlak
    GÃ¼Ã§ kazanmak iÃ§in: Arabuluculuk
    OlmasÄ± gereken:Â Â  Cazibe
    Spor:Â Â Â  KÃ¼rek Ã§ekmek
    Hobi:Â Â Â  First Classâ€™da Paris uÃ§uÅŸu
    Uygun meslekler: GÃ¼zellik uzmanÄ±, taÅŸÄ±macÄ±
    Aksesuar:Â Â  Bir ÅŸiÅŸe su
    Renk:Â Â  YeÅŸil, mavi tonlar
    Tatil iÃ§in:Â Â  Fiji
    Zevk iÃ§in:Â Â  Ä°ÅŸbirlikleri, centilmenlik, diyalog
    HoÅŸlanmadÄ±klarÄ±:Â Â  Uyumsuzluk, yalnÄ±zlÄ±k, yalnÄ±z karar vermek
    Son sÃ¶zÃ¼:Â Â  GÃ¼zellik bakÄ±nca fark edilmelidir.

    AKREP BURCU
    Sembol:Â Â Â  Akrep
    YÃ¶netici gezegen: Mars/Pluto
    YÃ¶netici ev:Â  8. Ev
    Element:Â Â  Su
    DÃ¼zey:Â Â  Sabit
    Biyoloji:Â Â  SeksÃ¼el organlar
    Slogan:Â Â  Seks
    Kader baÄŸlarÄ±:Â  YengeÃ§, BalÄ±k
    YÃ¼kselmek iÃ§in:Â Â  Aslan, Kova
    GÃ¼Ã§ kazanmak iÃ§in: SoruÅŸturmak, Ã¶ÄŸrenmek
    OlmasÄ± gereken:Â Â  SatranÃ§
    Spor:Â Â Â  Seks
    Hobi:Â Â Â  Ä°nternette chat
    Uygun meslekler: Dedektif, cerrah
    Aksesuar:Â Â  BÃ¼yÃ¼teÃ§
    Renk:Â Â  Siyah, kÄ±rmÄ±zÄ±
    Tatil iÃ§in:Â Â  Hollanda
    Zevk iÃ§in:Â Â  Gizem, kÄ±skanÃ§lÄ±k, iÄŸneli konuÅŸma
    HoÅŸlanmadÄ±klarÄ±:Â Â  SÄ±rlarÄ± aÃ§Ä±klamak, basitlik, yarÄ±da bÄ±rakmak
    Son sÃ¶zÃ¼:Â Â  Evet, haydi bebeÄŸim.

    YAY BURCU
    Sembol:Â Â Â  OkÃ§u
    YÃ¶netici gezegen: JÃ¼piter
    YÃ¶netici ev:Â  9. Ev
    Element:Â Â  AteÅŸ
    DÃ¼zey:Â Â  DeÄŸiÅŸken
    Biyoloji:Â Â  KalÃ§a, kaba etler
    Slogan:Â Â  Felsefe
    Kader baÄŸlarÄ±:Â  KoÃ§, Aslan
    YÃ¼kselmek iÃ§in:Â Â  BaÅŸak. BalÄ±k
    GÃ¼Ã§ kazanmak iÃ§in: Durmadan gezmek
    OlmasÄ± gereken:Â Â  Bol uÃ§ak bileti
    Spor:Â Â Â  OkÃ§uluk
    Hobi:Â Â Â  Ata binmek
    Uygun meslekler: Tur rehberi, park koruyucusu
    Aksesuar:Â Â  PalyaÃ§o kÃ¼lahÄ±
    Renk:Â Â  Siyah
    Tatil iÃ§in:Â Â  Neresi olursa olsun
    Zevk iÃ§in:Â Â  Yolculuk, felsefe, konuÅŸmak, iyimserlik
    HoÅŸlanmadÄ±klarÄ±:Â Â  Sorumluluk, detaylar, vaatte bulunmak
    Son sÃ¶zÃ¼:Â Â  Benimle dÃ¼ello etmeyin.

    OÄžLAK BURCU
    Sembol:Â Â Â  Deniz tekesi
    YÃ¶netici gezegen: SatÃ¼rn
    YÃ¶netici ev:Â  10. Ev
    Element:Â Â  Toprak
    DÃ¼zey:Â Â  Kardinal
    Biyoloji:Â Â  Deri, diÅŸler, kemikler, dizler
    Slogan:Â Â  Sosyal statÃ¼
    Kader baÄŸlarÄ±:Â  BoÄŸa, BaÅŸakÂ Â
    YÃ¼kselmek iÃ§in:Â Â  KoÃ§, Terazi
    GÃ¼Ã§ kazanmak iÃ§in: Fiat belirlemek
    OlmasÄ± gereken:Â Â  SÄ±kÄ± Ã§alÄ±ÅŸmak
    Spor:Â Â Â  Golf
    Hobi:Â Â Â  LÃ¼ks bir restoranda akÅŸam yemeÄŸi
    Uygun meslekler: Haberci, antropolog
    Aksesuar:Â Â  Ã–zel asistan
    Renk:Â Â  TÃ¼m koyu renkler
    Tatil iÃ§in:Â Â  Japonya
    Zevk iÃ§in:Â Â  SabÄ±r, saygÄ±, baÅŸarÄ±
    HoÅŸlanmadÄ±klarÄ±:Â Â  Organizasyonsuzluk, hesapsÄ±zlÄ±k, can sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±
    Son sÃ¶zÃ¼:Â Â  AmaÃ§sÄ±z yaÅŸayamam.

    KOVA BURCU
    Sembol:Â Â Â  Su taÅŸÄ±yÄ±cÄ±
    YÃ¶netici gezegen: SatÃ¼rn/UranÃ¼s
    YÃ¶netici ev:Â  11. Ev
    Element:Â Â  Hava
    DÃ¼zey:Â Â  Sabit
    Biyoloji:Â Â  Ayak bilekleri
    Slogan:Â Â  Dostluk
    Kader baÄŸlarÄ±:Â  Ä°kizler, Terazi
    YÃ¼kselmek iÃ§in:Â Â  BaÅŸak. BalÄ±k
    GÃ¼Ã§ kazanmak iÃ§in: Orijinal olmak
    OlmasÄ± gereken:Â Â  GÃ¶zlemlemek
    Spor:Â Â Â  Yoga
    Hobi:Â Â Â  Teknoloji fuarlarÄ±nÄ± gezmek
    Uygun meslekler: Ã‡evreci, bilgisayar uzmanÄ±
    Aksesuar:Â Â  Bir zaman makinesi
    Renk:Â Â  Beyaz, sarÄ±
    Tatil iÃ§in:Â Â  Kosta Rika
    Zevk iÃ§in:Â Â  Yenilikler, orjinalite, arkadaÅŸlÄ±k
    HoÅŸlanmadÄ±klarÄ±:Â Â  Tutuculuk, sÄ±nÄ±flandÄ±rma, duygusal patlamalar
    Son sÃ¶zÃ¼:Â Â  DÃ¼nyanÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n.

    BALIK BURCU
    Sembol:Â Â Â  BalÄ±k
    YÃ¶netici gezegen: JÃ¼piter/NeptÃ¼n
    YÃ¶netici ev:Â  12. Ev
    Element:Â Â  Su
    DÃ¼zey:Â Â  DeÄŸiÅŸken
    Biyoloji:Â Â  Ayaklar
    Slogan:Â Â  BilinÃ§altÄ±
    Kader baÄŸlarÄ±:Â  YengeÃ§, Akrep
    YÃ¼kselmek iÃ§in:Â Â  Ä°kizler, Yay
    GÃ¼Ã§ kazanmak iÃ§in: BaÅŸkalarÄ±na yardÄ±m etmek
    OlmasÄ± gereken:Â Â  Åžiir yazmak
    Spor:Â Â Â  Meditasyon
    Hobi:Â Â Â  Tiyatroya ve mÃ¼zikallere gitmek
    Uygun meslekler: TV yapÄ±mcÄ±sÄ±, barmen
    Aksesuar:Â Â  YÃ¼zÃ¼k
    Renk:Â Â  Deniz mavisi
    Tatil iÃ§in:Â Â  Fas
    Zevk iÃ§in:Â Â  Romantizm, yardÄ±mseverlik, ÅŸefkat
    HoÅŸlanmadÄ±klarÄ±:Â Â  GerÃ§ekler, orta dÃ¼zey insanlar, duygusuzluk
    Son sÃ¶zÃ¼:Â Â  SavaÅŸ deÄŸil, aÅŸk yapÄ±n.

    Etiketler:

      EN Ã‡OK OKUNAN HABERLER

        Sayfa BaÅŸÄ±
        HÃ¼rriyete Reklam Ver
        HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
        TÃ¼rkiye'den ve DÃ¼nyaâ€™dan son dakika haberler, kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ±, magazinden siyasete, spordan seyahate bÃ¼tÃ¼n konularÄ±n tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber iÃ§erikleri kaynak gÃ¶sterilmeden alÄ±ntÄ± yapÄ±lamaz, kanuna aykÄ±rÄ± ve izinsiz olarak kopyalanamaz, baÅŸka yerde yayÄ±nlanamaz.
        • HÃ¼rriyet Oto
        • YenibiriÅŸ
        • Yakala.co
        • HÃ¼rriyet TV
        • HÃ¼rriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2020 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžHÃ¼rriyet KurumsalBize UlaÅŸÄ±nYatÄ±rÄ±mcÄ± Ä°liÅŸkileri

        Sayfa BaÅŸÄ±

        © Copyright 2020
        HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.Åž.