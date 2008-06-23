Burcuna gÃ¶re etkileyin

KOÃ‡

Yoga ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ size gÃ¶re

YeniÂyÄ±la uzun yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸler yaparak girmek sizin iÃ§in hiÃ§ de kÃ¶tÃ¼ bir seÃ§im olmayacak. Ocak ayÄ±nÄ±n ilk gÃ¼nlerinden baÅŸlayarak yediklerinize dikkat etmelisiniz; Ã¶zellikle kahvaltÄ±yÄ± atlamamalÄ±sÄ±nÄ±z. Sizi stresli durumdan kurtaracak tek ÅŸey yoga olacak. Yoga ile rahatlayabilir, uzun zamandÄ±r aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z huzuru bulabilirsiniz. GÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamÄ±nÄ±za biraz hareket katmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsanÄ±z, her zaman arabayla gittiÄŸiniz yakÄ±n mesafelere yÃ¼rÃ¼yerek gitmeli, asansÃ¶r yerine merdivenleri kullanmalÄ±sÄ±nÄ±z. EÄŸer kilo vermek istiyorsanÄ±z bir an Ã¶nce diyetinizi de ciddiye almanÄ±z gerekir. Nisan ayÄ±nÄ±n ikinci haftasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z diyetten iyi sonuÃ§lar almaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± gÃ¶receksiniz; bu da sizi daha azimli bir hale getirecek.

Aman sÃ¼tsÃ¼z kalmayÄ±n!

Domates, bezelye, esmer pirinÃ§, ceviz, salatalÄ±k, Ä±spanak, brokoli, muz, kayÄ±sÄ±, soÄŸan, zeytin ve mercimek gibi potasyum fosfat bakÄ±mÄ±ndan zengin olan yiyecekler yemeniz gerekir. Bu mineralin eksikliÄŸi KoÃ§ burcunda depresyona sebep olabilir.ÂDiÅŸler ve kaslar iÃ§in oldukÃ§a yararlÄ± olan sÃ¼tÂiÃ§melisiniz. Bol bol su iÃ§meye, tahÄ±llÄ± yiyecek ve sebze tÃ¼ketmeye de dikkat etmelisiniz.

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BOÄžA

Spor salonuna ne dersiniz?

Uzun zamandÄ±r istediÄŸiniz halde bir tÃ¼rlÃ¼ baÅŸlayamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z diyete baÅŸlamak iÃ§in 2008 yÄ±lÄ±nÄ±n ÅŸubat ayÄ± sizin iÃ§in Ã§ok uygun olacak. Fakat bu dÃ¶nemde yemek, iÃ§mek ve eÄŸlenmek isteyen arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zdan bir sÃ¼re uzaklaÅŸmanÄ±z gerekecek. Ã–zel hayatÄ±nÄ±zda ya da iÅŸyerinizde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z strestenÂsiziÂspor salonu kurtaracak.ÂOrada stresinizi rahatlÄ±kla atabilirsiniz. YemeÄŸe dÃ¼ÅŸkÃ¼n olmanÄ±z nedeniyle kilo almaya mÃ¼sait bir yapÄ±nÄ±z var. Varsa tiroit sorunlarÄ± iÃ§in kontrole gitmenizde yarar var.Â

Åžekerden uzak durun

BoÄŸa burcu yemek seÃ§iminde niÅŸasta, yaÄŸ ve ÅŸeker oranÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼k olan besinleri tÃ¼ketmeye dikkat etmelidir. Sizin iÃ§in saÄŸlÄ±klÄ± olacak yiyecekler arasÄ±nda yumurta, ciÄŸer, taze meyve ve yeÅŸil salata var. Meyve salatasÄ±, meyve sularÄ±, Ã§orba ve bitki Ã§aylarÄ±nÄ± mutlaka diyetinizde bulundurmalÄ±sÄ±nÄ±z.

Karbonhidratlar KoÃ§ burcunun kendini daha da ÅŸiÅŸkin hissetmesine neden olur.

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Ä°KÄ°ZLER

KÃ¼Ã§Ã¼k bir tatil gerekli

Biraz nefes almalÄ± ve mÃ¼mkÃ¼nse ruhunuzla birlikte vÃ¼cudunuzu da dinlendirmelisiniz. KÃ¼Ã§Ã¼k bir tatil planÄ± sizi kendinize getirebilir. EÄŸer bÃ¶yle bir imkÃ¢nÄ±nÄ±z yoksa oksijeni bol bir yerde yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸlere Ã§Ä±kmalÄ±sÄ±nÄ±z; aksi halde bu tempoya daha fazla dayanamayÄ±p, hastalanabilirsiniz. KÄ±ÅŸ aylarÄ±nda sizin iÃ§in en uygun olan spor dalÄ± kayak olacaktÄ±r. DostlarÄ±nÄ±zla daha sÄ±k vakit geÃ§irmeli ve sorunlarÄ±nÄ±zÄ± onlarla paylaÅŸmalÄ±sÄ±nÄ±z. Mart ayÄ±nÄ±n 5â€™inden sonra yeni bir spor dalÄ± ilginizi Ã§ekebilir. Bisiklete dÃ¼zenli olarak binebilir ya da bir spor salonuna yazÄ±larak yeni zayÄ±flama tekniklerinden birini deneyebilirsiniz.

Ã‡iÄŸ yiyeceklerden kaÃ§Ä±nÄ±n

Kendinizi daha saÄŸlÄ±klÄ± hissetmek iÃ§in Ã¼st solunum yollarÄ±nÄ± aÃ§acak domates, Ä±spanak, bezelye, portakal ve ÅŸeftali gibi besinleri tÃ¼ketmeniz gerekir. Sinirler iÃ§in ise Ã¼zÃ¼m, badem, Ä±zgara balÄ±k ve deniz Ã¼rÃ¼nleri yemelisiniz. Kemikleriniz iÃ§in kalsiyum ihtiyacÄ±nÄ±zÄ± bolca sÃ¼t, peynir ve yoÄŸurt tÃ¼keterek gidermelisiniz. Kafeinin uyarÄ±cÄ± etkisi Ä°kizler Ã¼zerinde olumsuz bir etki yaratÄ±r. Ã‡iÄŸ yiyeceklerden, tahÄ±llÄ± besinlerden ve ÅŸekerden kaÃ§Ä±nmalÄ±sÄ±nÄ±z.

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YENGEÃ‡

Bisikletle stres atÄ±n

Bisiklete binmek sizin iÃ§in iyi bir egzersiz yÃ¶ntemi olacaktÄ±r. SorunlarÄ±nÄ±z psikolojik olabilir; bu nedenle 2008 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda dargÄ±n olduklarÄ±nÄ±zla barÄ±ÅŸmalÄ± ve ilk olarak iÃ§ huzurunuzu saÄŸlamalÄ±sÄ±nÄ±z. Yeni yÄ±lla birlikte uzun zamandÄ±r yapmak istediÄŸiniz ÅŸeyi yapÄ±n ve bir spor salonuna Ã¼ye olun. EÄŸer daha Ã¶nce Ã¼ye olduysanÄ±z, dÃ¼zenli gitmeye baÅŸlamalÄ± ve sporu aksatmamalÄ±sÄ±nÄ±z.

Kalsiyuma aÄŸÄ±rlÄ±k verin

Diyetinizde mutlaka kalsiyuma yer vermelisiniz; aksi halde cilt problemleriyle de karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. Kalsiyum bakÄ±mÄ±ndan zengin olan domates, sÃ¼t, peynir ve salatayÄ± her Ã¶ÄŸÃ¼n tÃ¼ketmeye Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±sÄ±nÄ±z. BaharatlÄ±, niÅŸastalÄ± yiyecekler ile ÅŸeker ve tuzdan uzak durmanÄ±z gerekiyor. Tuz ÅŸiÅŸkinliÄŸe yol aÃ§ar. BaharatlÄ± yiyecekler ise midenizi rahatsÄ±z edebilir.



ASLAN

Bir dans kursuna yazÄ±labilirsiniz

Bu yÄ±l sizin iÃ§in kilo verme yÄ±lÄ± olacak. KatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±z davetlerde yediklerinize dikkat etmeli ve saÄŸlÄ±klÄ± beslenmelisiniz. Bu yÄ±l mutlaka bÃ¼tÃ§enizi spor salonuna yazÄ±lacak ÅŸekilde ayarlamalÄ±sÄ±nÄ±z. DÃ¼zenli olarak spor yapmak vÃ¼cudunuza olduÄŸu kadar ruhunuza da iyi gelecektir. Dans etmek sizin iÃ§in iyi bir aktivite olabilir. Hem eÄŸlenirsiniz hem de formunuzu korumuÅŸ olursunuz.

Tam tahÄ±llar size gÃ¶re

Magnezyum fosfat iÃ§eren tam tahÄ±llÄ±lar, Ã§avdar ekmeÄŸi, badem, limon, elma, Hindistan cevizi, deniz Ã¼rÃ¼nleri ve yumurta sarÄ±sÄ±na diyetinizde yer vermelisiniz. Kan yapÄ±cÄ± Ã¶zelliÄŸi olan sÄ±ÄŸÄ±r eti, ciÄŸer, taze meyve, yeÅŸil salata, peynir, yoÄŸurt ve sÃ¼tÃ¼ de dÃ¼zenli olarak tÃ¼ketmelisiniz.

YaÄŸlÄ± yiyeceklerden ve baharatlÄ± yemeklerden kaÃ§Ä±nmalÄ±sÄ±nÄ±z. Bizden sÃ¶ylemesi.

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BAÅžAK

Aerobik sizin ilacÄ±nÄ±z

En geÃ§ ÅŸubat ayÄ±nda bir dans kursuna ya da aerobik sÄ±nÄ±fÄ±na yazÄ±lmalÄ±sÄ±nÄ±z. Bu dÃ¶nemde dostlarÄ±nÄ±zla Ã§ok sÄ±k gÃ¶rÃ¼ÅŸemeye baÅŸlayacaksÄ±nÄ±z. Onlardan diyet konusunda yardÄ±m isteyebilir ya da yakÄ±n bir arkadaÅŸÄ±nÄ±zla spor yapmaya baÅŸlayabilirsiniz. Tenis oynuyorsanÄ±z bir turnuvaya katÄ±lmalÄ±sÄ±nÄ±z. Haziran ayÄ±nda Ã§Ä±kmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z tatile Ã§Ä±karsanÄ±z hiÃ§ ummadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kadar rahatlayacaksÄ±nÄ±z.

Ã‡ikolata mÄ±? Aman dikkat!

Diyetinizde potasyum sÃ¼lfat yoksa saÃ§larÄ±nÄ±z dÃ¶kÃ¼lebilir, egzama, akne ve cilt kuruluÄŸu gibi sorunlarla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. Bu minerali iÃ§eren yiyecekler arasÄ±nda lifli sebzeler, tahÄ±llar ve Ã§avdar ekmeÄŸi, zeytin, peynir, muz, limon, kuzu eti bulunmaktadÄ±r.

BaÅŸak burcu Ã§ikolatayÄ± sevse de Ã§ikolata onu sevmez. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã§ikolata sindirim sistemine ve cildine zarar verir.

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TERAZÄ°

Meditasyona ne dersiniz?

IÃ§inizdeki sesi dinlemeli ve yeni yÄ±lla birlikte mutlaka bir spor salonuna yazÄ±lmalÄ±sÄ±nÄ±z. ArtÄ±k iÅŸi bahane etmemeli ve saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÃ§in spor yapmaya baÅŸlamalÄ±sÄ±nÄ±z. EÄŸer spor salonlarÄ±ndan sÄ±kÄ±lÄ±yorsanÄ±z dans kursuna yazÄ±labilir ya da meditasyon yapabilirsiniz. Bu arada sÃ¼rekli olarak kilonuzu sorun etmek yerine bir diyetisyenden destek alarak doÄŸru bir diyete baÅŸlamanÄ±zÄ±n da vakti geldi.

Alkol size gÃ¶re deÄŸil

Fosfat iÃ§erikli besinler sizin iÃ§in uygun. Bu minerali iÃ§eren yiyecekler arasÄ±nda Ã§ilek, elma, mÄ±sÄ±r, havuÃ§, domates, kahverengi pirinÃ§ ve yulaf var. Terazi burcu uykusuz kaldÄ±ÄŸÄ±nda ya da Ã§ok fazla alkol aldÄ±ÄŸÄ±nda cildi hemen etkilenir. Bu nedenle alkolden ve de yaÄŸlÄ± yiyeceklerden kaÃ§Ä±nmalÄ±dÄ±r.

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AKREP

KoÅŸarak yorgunluk atÄ±n

GeÃ§en yÄ±l mutfakta geÃ§irdiÄŸiniz zamana raÄŸmen hazÄ±r yiyeceklerden baÅŸka bir ÅŸey yemediyseniz artÄ±k saÄŸlÄ±klÄ± beslenme vaktiniz geldi demektir. DolabÄ±nÄ±zdaki kalorileri ocak ayÄ±yla birlikte dÄ±ÅŸarÄ±ya atmalÄ±, yerine organik yiyecekler koymalÄ±sÄ±nÄ±z. YorgunluÄŸunuzu bisiklete binip koÅŸarak atabilirsiniz. Yaz aylarÄ±nda ise yorucu bir tatil yerine sizi dinlendirecek bir doÄŸa tatili oldukÃ§a iyi gelecek.

AkÅŸamlarÄ± aÄŸÄ±r yemeklerden kaÃ§Ä±nÄ±n

Akrep burcundan olanlar kulak, burun ve boÄŸazla ilgili hastalÄ±klara aÃ§Ä±k olmasÄ± nedeniyle diyetinde kalsiyum sÃ¼lfata da yer vermelidir. SoÄŸan, domates, incir, Hindistan cevizi ve turp kalsiyum sÃ¼lfat bakÄ±mÄ±ndan zengindir. Protein bakÄ±mÄ±ndan zengin olan taze meyve, sebze ve tahÄ±llÄ± ekmekleri de mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca Ã§ok tÃ¼ketmenizde yarar vardÄ±r. Akrep burcu akÅŸam yemeklerinde aÄŸÄ±r yiyecekler tÃ¼ketmemeli bol su iÃ§meli.

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YAY

Pilatesle kilo verin

Kendinize gÃ¼nde 15-30 dakika ayÄ±rmalÄ±sÄ±nÄ±z. BÃ¶ylece kendinizi dinlemeye vakit bulacaksÄ±nÄ±z. Pilates kilo vermenize yardÄ±mcÄ± olacak. Diyetinize de dikkat etmeli, eÄŸlence hayatÄ±nda alkole Ã§ok fazla yer vermemelisiniz. Yay kadÄ±nlarÄ±nÄ±n kilolarÄ± genelde kalÃ§ada toplanÄ±r. Bu nedenle kalÃ§alarÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±racak egzersizleri yapabilirsiniz.

YaÄŸlÄ± yiyeceklere mesafeli durun

Meyve, sebze, yeÅŸil biber, patates, yumurta sarÄ±sÄ±, elma ve Ã§ilek silikat bakÄ±mÄ±ndan zengin yiyeceklerdir ve size iyi gelir. AyrÄ±ca bol bol portakal, balÄ±k, taze sebze, yoÄŸurt tÃ¼ketmelisiniz.

Yay burcu iÃ§in zararlÄ± olan yiyeceklerin baÅŸlÄ±calarÄ± yaÄŸlÄ± yiyecekler, krema, tereyaÄŸÄ±, Ã§ikolata ve ÅŸekerdir.

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Â OÄžLAK

Uzun uzun yÃ¼rÃ¼yÃ¼n

Yeme dÃ¼zeninizi deÄŸiÅŸtirmenizin vakti geldi. Daha saÄŸlÄ±klÄ± beslenmeye baÅŸlamanÄ±zla birlikte kilo vermenizin de kolaylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶receksiniz. Egzersiz olarak pilatesâ€™i seÃ§erseniz hem dengenizi koruyabilir hem de vÃ¼cudunuzun ihtiyacÄ± olan gÃ¼cÃ¼ toplayabilirsiniz. Ä°lkbahara doÄŸru kendinizi biraz yorgun hissetseniz de bu yorgunluÄŸun Ã¼stesinden kÄ±sa zamanda geleceksiniz.

Limon, portakal, brokoli

Kalsiyum fosfatÄ±n eksikliÄŸi OÄŸlaklarda kemik hastalÄ±ÄŸÄ±, diÅŸ hastalÄ±klarÄ±, aÄŸrÄ± gibi rahatsÄ±zlÄ±klara neden olur. Bu mineral bakÄ±mÄ±ndan zengin olan besinler arasÄ±nda limon, portakal, brokoli, patates, lahana, tahÄ±llÄ± yiyecekler bulunmaktadÄ±r.

Ã‡ikolata ve fazla ÅŸekerli besinler beraberinde ciltle ilgili sorunlar getirebilir.

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KOVA

AtÄ±ÅŸtÄ±rmaktan vazgeÃ§in

Tek kusurunuz Ã§ok fazla atÄ±ÅŸtÄ±rmanÄ±z. Bu alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± bÄ±rakmalÄ± ve dÃ¼zenli yemek yemelisiniz. Mart ayÄ±ndan itibaren ruhsal yolculuÄŸunuza Ã§Ä±kabilir ve hayatÄ±nÄ±zdaki olaylarÄ± sorgulamaya baÅŸlayabilirsiniz. EÄŸer dÃ¼zenli olarak egzersiz yapan biriyseniz, kendinize Ã§ok fazla yÃ¼klenmemelisiniz.

Kahve yerine bitki Ã§ayÄ± iÃ§in

BalÄ±k, elma, ÅŸeftali, limon, cevizi bol bol tÃ¼ketin. Kovalar protein bakÄ±mÄ±ndan zengin besinlerin bulunduÄŸu diyetlerle kolay kilo verebilirler. Tavuk, brokoli, havuÃ§, biber, domates, yoÄŸurt, peynir de tÃ¼ketilmesi gerekenler arasÄ±ndadÄ±r.

Kova burcundan olanlar kahveyi Ã§ok fazla iÃ§tiklerinde sinirli olabilirler. Bu nedenle gÃ¼nden en fazla bir fincan iÃ§melidirler. Kahve yerine bitki Ã§aylarÄ±nÄ± tercih edebilirler.

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BALIK

Åžok diyet yapmayÄ±n

Sok diyetlerden kesinlikle kaÃ§Ä±nmalÄ±sÄ±nÄ±z. Haftada bir gÃ¼n de olsa mutlaka bir spor salonuna yazÄ±lmalÄ±sÄ±nÄ±z; aksi takdirde kendinizi yorgun, bitkin ve depresyonda hissedebilirsiniz. Rahatlamak iÃ§in pilates yapabilirsiniz.

Demir iÃ§erikli beslenin

Demir eksikliÄŸi nedeniyle dÃ¼ÅŸÃ¼k tansiyon, kalp ve anemi gibi sorunlar yaÅŸayabilirsiniz. Bu nedenle demir bakÄ±mÄ±ndan zengin olan ciÄŸer, soÄŸan, kayÄ±sÄ±, istiridye tÃ¼ketmenizde yarar var. Yemeklerin iÃ§ine tuz ekleme alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zdan vazgeÃ§melisiniz.