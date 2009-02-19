Burcuna gÃ¶re etkileyin

KADINLARI ETKÄ°LEMENÄ°N YOLLARI...TIKLAYIN...





KOÃ‡ ERKEÄžÄ°NÄ° ETKÄ°LEMENÄ°N YOLLARIÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Atletik ve Ã§ekici bir erkektir. En belirgin Ã¶zelliÄŸi aceleci ve sabÄ±rsÄ±z olmasÄ±dÄ±r. AmaÃ§ladÄ±ÄŸÄ± ÅŸeylere ulaÅŸmak ve baÅŸarÄ±lÄ± olmak onun hayatÄ±ndaki en Ã¶nemli ÅŸeydir.

Son derece hÄ±rslÄ±, dinamik ve cazibeli olan KoÃ§ erkeÄŸini elde etmek de onun ilgisini sÃ¼rekli tutmak da Ã§ok zordur.

DuygularÄ±ndan Ã§ok mantÄ±ÄŸÄ±yla hareket eden KoÃ§'tan romantik sevgi gÃ¶sterileri beklememeli ve ona da bÃ¶yle davranmamalÄ±sÄ±nÄ±z. SaldÄ±rgan kadÄ±nlardan hiÃ§ hoÅŸlanmaz ama kÃ¼Ã§Ã¼k baÅŸkaldÄ±rÄ±lardan ve nazdan hoÅŸlanÄ±r.

Onu elde etmek istiyorsanÄ±z her zaman merakÄ±nÄ± uyanÄ±k tutun. TamamÄ± okunmamÄ±ÅŸ bir kitap gibi olun. Dinamik KoÃ§'tan tam puan almak iÃ§in saÄŸlÄ±klÄ±, gÃ¼Ã§lÃ¼, dinamik ve doÄŸal gÃ¶rÃ¼nmeye de Ã¶zen gÃ¶sterin. ArtÄ±k o sizindir!



BOÄžA ERKEÄžÄ°NÄ° ETKÄ°LEMENÄ°N YOLLARI

BoÄŸa erkeÄŸinin bir kadÄ±nda aradÄ±ÄŸÄ± en Ã¶nemli koÅŸul gÃ¼zellik, zevk sahibi olmak ve bakÄ±mdÄ±r. Maddi deÄŸerlere son derece Ã¶nem verir. TatlÄ± sÃ¶zler duyduÄŸunda bir kedi gibi sokulmaktan hoÅŸlanan BoÄŸa, Ã§ok iyi ve sadÄ±k bir aÅŸÄ±ktÄ±r.

En kÃ¶tÃ¼ Ã¶zelliklerinden biri ise yatakta bile yemek yiyebilecek kadar boÄŸazÄ±na dÃ¼ÅŸkÃ¼n olmasÄ±dÄ±r. Genellikle sakin ve iÅŸ hayatÄ±m kendi belirlediÄŸi kurallar Ã§erÃ§evesinde dÃ¼zenli bir ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼ten BoÄŸa erkeÄŸi kolay kolay sinirlenmez. Ancak iÅŸine karÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve eleÅŸtirildiÄŸi anda burnundan soluyan korkunÃ§ yÃ¼zÃ¼ ortaya Ã§Ä±kÄ±verir. Silik kadÄ±nlar hiÃ§ ona gÃ¶re deÄŸildir. Onun sizi elde etmek iÃ§in Ã§abalamasuu beklemeyin. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o baÅŸkalamun peÅŸinde koÅŸmaktansa kendi peÅŸinde koÅŸanlarÄ± gayet misafirperver bir ÅŸekilde evinde aÄŸÄ±rlamayÄ± tercih eder.

Ä°KÄ°ZLER ERKEÄžÄ°NÄ° ETKÄ°LEMENÄ°N YOLLARI

DeÄŸiÅŸken, havai ve istikrarsÄ±z bir erkek olan Ä°kiz'leri elde etmek Ã§oÄŸu zaman kolay gibi gÃ¶zÃ¼kebilir. Ancak saygÄ±sÄ±nÄ± ve ilgisini kazanmak Ã§ok zordur. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o entelektÃ¼el, aklÄ±nÄ± ve mantÄ±ÄŸÄ±nÄ± iyi kullanabilen kadÄ±nlardan hoÅŸlanÄ±r. Bir kadÄ±na sahip olduÄŸunu bilmek istemesine karÅŸÄ±n onun Ã¼zerinde mutlak hakimiyet kurduÄŸunu hissettiÄŸi anda ilgisini kaybeder.

Ona kendinizden bahsederken hep sÄ±nÄ±rlÄ± olun. YalnÄ±zlÄ±ktan nefret edren Ä°kizler erkeÄŸine gerektiÄŸinde kardeÅŸ, dost, metres, sevgili ve anne olmayÄ± baÅŸarabilirseniz onu ele geÃ§irebilirsiniz.

Ancak ÅŸimdiden kendinizi onu baÅŸkalarÄ±yla paylaÅŸmaya ve kÄ±skanmamaya alÄ±ÅŸtÄ±nn. Ã‡Ã¼nkÃ¼ sadÄ±k olmayan bu erkek aynÄ± zamanda kÄ±skanÃ§lÄ±ÄŸÄ± da hiÃ§ bilmez.

YENGEÃ‡ ERKEÄžÄ°NÄ° ETKÄ°LEMENÄ°N YOLLARI

Tutucu ve kÄ±rÄ±lgan YengeÃ§ erkeÄŸine ulaÅŸmak istiyorsanÄ±z, Ã¶nce onun annesinin kalbini fethetmeniz gerekiyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o gerÃ§ek bir ana kuzusudur. AyrÄ±ca evine Ã§ok dÃ¼ÅŸkÃ¼ndÃ¼r ve bazen hastalÄ±k derecesinde titiz olabilir.

Pasif bir erkek olan YengeÃ§'e Ã¼rkÃ¼tmeden yaklaÅŸÄ±p sevgi gÃ¶stermeli, danteller ve kadifelerle onu tahrik etmelisiniz. Bir iliÅŸkiye girdiÄŸinizde ise son derece sadÄ±k ve dÃ¼rÃ¼sttÃ¼r. Bu yÃ¼zden onu kÄ±skanmanÄ±za hiÃ§ gerek yoktur. Ancak son derece kÄ±rÄ±lgan olan YengeÃ§ erkeÄŸinin size gÃ¼venmesi iÃ§in onu dÃ¼rÃ¼stlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ze inandÄ±rmanÄ±z gerekiyor. Åžehvetli, bebeksi ve ufak tefek kadÄ±nlardan hoÅŸlandÄ±ÄŸÄ±m hatÄ±rlatalÄ±m.

ASLAN ERKEÄžÄ°NÄ° ETKÄ°LEMENÄ°N YOLLARI

Mert, Ã¶vgÃ¼den sonsuz zevk alan, gÃ¶zÃ¼kara Aslan erkeÄŸi cÃ¶mertliÄŸi ile tanÄ±nÄ±r. Her zaman maddi deÄŸerlere Ã§ok fazla Ã¶nem verir. Ä°kna kabiliyeti oldukÃ§a gÃ¼Ã§lÃ¼dÃ¼r. KarÅŸÄ±sÄ±ndakini etkilemek iÃ§in bÃ¼tÃ¼n hÃ¼nerlerini sergileyecektir. Ve en dikkatli olmanÄ±z gereken yÃ¶nlerinden biri de rol kabiliyetidir. Her zaman sizi kandÄ±rmaya, elde etmeye Ã§alÄ±ÅŸacaktÄ±r.

Ona istediklerim veriyormuÅŸ gibi yapÄ±n. Onu Ã¶pÃ¼n, okÅŸayÄ±n, olaÄŸanÃ¼stÃ¼ sevgi gÃ¶sterilerinde bulunun ama asla aÅŸÄ±k olduÄŸunuzu kabul etmeyin. BÃ¶ylece o sÃ¼rekli sizi elde etme cabasÄ± iÃ§inde olacaktÄ±r ki, bu da size deÄŸer vermesini saÄŸlar. Daima gÃ¶steriÅŸli ve baÅŸ dÃ¶ndÃ¼rÃ¼cÃ¼ olun, iÅŸte o zaman sizin iÃ§in Ã§Ä±ldÄ±racaktÄ±r.

BAÅžAK ERKEÄžÄ°NÄ° ETKÄ°LEMENÄ°N YOLLARI

Ä°ÅŸte duygusallÄ±ktan uzak, aÅŸktan korkan bir erkek. BaÅŸak'lar oldukÃ§a pasif, baÅŸka insanlarla kendisini paylaÅŸmaktan korkan, gÃ¶steriÅŸsiz ve naif erkeklerdir.

Bir BaÅŸak'Ä±n sizden hoÅŸlanÄ±p hoÅŸlanmadÄ±ÄŸÄ±m hakaretlerin-den ve yersiz eleÅŸtirilerinden anlayabilirsiniz.

AÅŸkÄ±, okyanusun ortasÄ±nda. fÄ±rtÄ±naya yakalanmak kadar Ã¼rkÃ¼tÃ¼cÃ¼ bulan bu burcun erkekleri, romantizmden de son derece uzaktÄ±rlar. Ä°lginÃ§tir ama onu paha-h hediyelerle etkileyebilirsiniz. Bir BaÅŸak erkeÄŸiyle beraberken fazla masraf Ã§Ä±kartmaz, temiz, ÅŸÄ±k ve dÃ¼zenli bir kadÄ±n olabilirseniz ilgisin! ve sevgisini kazanabilirsiniz. EÄŸer onun bitmek bilmeyen hastalÄ±klarÄ±na ve somurtkanlÄ±ÄŸÄ±na dayanabilirseniz, sevgi gÃ¶stereceÄŸi gÃ¼nlerin hayali ile yaÅŸayabilirsiniz.

TERAZÄ° ERKEÄžÄ°NÄ° ETKÄ°LEMENÄ°N YOLLARI

BurÃ§lar kuÅŸaÄŸÄ±nÄ±n en centilmen, ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ±, kurnaz erkeÄŸiyle beraber olmaya adaysanÄ±z ÅŸimdiden pasif bir rol Ã¼stlenmeyi kabul etmeniz

gerekiyor. Son derece kibar, zarif, ÅŸÄ±k ve bÃ¼yÃ¼lÃ¼ bir havasÄ± olana Terazi erkeÄŸi Ã¶vÃ¼nmekten ve maÄŸrur gÃ¶zÃ¼kmekten zevk duyar. GÃ¶rgÃ¼ kurallarÄ±m iyi biliyor ve uyguluyorsanÄ±z, fizik gÃ¼zelliÄŸiniz onun iÃ§in Ã¶nemin! yitirir. Sadakatinizden, aÅŸ-kÄ±nÄ±zdan emin olduÄŸu sÃ¼rece sizinle olmak isteyecektir. Onu elde edebilmek iÃ§in zarif, sessiz ve gÃ¼zel olmalÄ±sÄ±nÄ±z. Terazi erkekleri gÃ¼Ã§lÃ¼, saldÄ±rgan, baskÄ±n karakterli kadÄ±nlardan hoÅŸlanmazlar.

Az konuÅŸan, hareketleri ve sÃ¶zleriyle onu onaylayan kadÄ±nlarla beraber olmayÄ± tercih ederler

AKREP ERKEÄžÄ°NÄ° ETKÄ°LEMENÄ°N YOLLARI

OldukÃ§a enerjik olan Akrep erkeÄŸi her yÃ¶nÃ¼yle son derece gÃ¼Ã§lÃ¼dÃ¼r.

SaldÄ±rgan, sadist, umursamaz ve dÃ¼ÅŸÃ¼ncesiz olabilir. Bazen hiÃ§ konuÅŸmaz ama bazen de tam tersi sevecen bir aÅŸÄ±k olur. SeksÃ¼el performansÄ± her zaman dorukta olan Akrep erkeÄŸini elde etmek istiyorsanÄ±z bakÄ±mlÄ±, ÅŸehvetli, itaatkar ve sadÄ±k bir kadÄ±n olmanÄ±z gerekiyor.

Son derece kÄ±skanÃ§ olduÄŸu iÃ§in onunla birlikte olmak zordur. YaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ±, anlayÄ±ÅŸlÄ± yapÄ±nÄ±zÄ± Ã¶n plana Ã§Ä±kartarak onun ilgisini Ã§ekebilirsiniz.

YAYÂ ERKEÄžÄ°NÄ° ETKÄ°LEMENÄ°N YOLLARI

Ä°leri gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼, aÃ§Ä±k fikirli, esprili ve candan bir yapÄ±ÅŸÄ± olan Yay erkeÄŸi, size Ã§ok fazla ilgi gÃ¶sterdiÄŸi bir anda ortadan yok olabilir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã¶zgÃ¼riÃ¼ÄŸÃ¼ne son derece dÃ¼ÅŸkÃ¼ndÃ¼r. EÄŸer onu elde etmek istiyorsaniz sakÄ±n ciddi bir amaÃ§la yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z hissini uyandÄ±rmayÄ±n ve sorgular, hesap sorar tarzda konuÅŸmayÄ±n. Onu kÄ±zdÄ±rÄ±rsÄ±nÄ±z.Onurda Ã¶nce arkadaÅŸ olun, sorunlarÄ±nÄ±zÄ±, zevklerinizi paylasÄ±n. En Ã¶nemlisi gÃ¶z alÄ±cÄ±, gÃ¶rkemli, canlÄ± ve hareketli olmanÄ±z gerektiÄŸim unutmayÄ±n. Ã–zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kesinlikle kÄ±sÄ±tlamayacaÄŸÄ±nÄ±zdan emin olmasÄ±nÄ± da saÄŸlayÄ±n. BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± yapabilirseniz bu neÅŸeli erkekle beraber olma ÅŸansÄ±m yakalayabilirsiniz.

OÄžLAK ERKEÄžÄ°NÄ° ETKÄ°LEMENÄ°N YOLLARI

TÄ±pkÄ± simgesi gibi inatÃ§Ä±, sÃ¼rekli plan yapan, vicdani sorumluluÄŸu son derece gÃ¼Ã§lÃ¼ bir erkektir. ParasÄ±nÄ± Ã§ok sever, harcama yaparken bÃ¼tÃ¼n dikkatini bu konu Ã¼zerinde yoÄŸunlaÅŸtÄ±rÄ±r. Uzun uzun konuÅŸmaktan, nutuk Ã§ekmekten hoÅŸlanÄ±r. EÄŸer bir OÄŸlak erkeÄŸini elde

etmek istiyorsanÄ±z Ã¶ncelikle onu hayranlÄ±kla dinlemeye ve sabah gÃ¶zÃ¼nÃ¼ aÃ§ar aÃ§maz para konuÅŸmaya alÄ±ÅŸmanÄ±z gerekiyor.

Bir OÄŸlak erkeÄŸi iÃ§in kadÄ±ndaki en Ã¶nemli Ã¶zellik, tutumlu ve ekonomik olmasÄ±dÄ±r. Sorumluluktan korkan bu erkeÄŸin en bÃ¼yÃ¼k kabusu evliliktir. Tutucu, sevecen, hanÄ±m

KOVA ERKEÄžÄ°NÄ° ETKÄ°LEMENÄ°N YOLLARI

AklÄ±n ve ukalalÄ±ÄŸÄ±n bÃ¼tÃ¼nleÅŸtiÄŸi bir erkek ve etkileyici bir aÅŸÄ±ktÄ±r. Ancak bir Kova erkeÄŸinden hoÅŸlanmÄ±yorsanÄ±z Ã§ok dikkatli olmanÄ±z gerekiyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne oldukÃ§a dÃ¼ÅŸkÃ¼ndÃ¼r ve sÃ¼rekli yer deÄŸiÅŸtirmek ister. AklÄ±nÄ± kullanarak elde edeceÄŸi her ÅŸeyden haz duyar. Bu yÃ¼zden onu elde edebilmek iÃ§in Ã¶ncelikle duygulannÄ±zÄ± gizlemeyi Ã¶ÄŸrenmelisiniz. Onun sizi araÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ±, merak etmesini saÄŸlamanÄ±z gerekiyor. Ancak sizi Ã§Ã¶zemezse uzaklaÅŸmaya baÅŸlar, buna dikkat edin. Yalandan nefret eden Kova erkeÄŸinin bir diÄŸer Ã¶zelliÄŸi de abartÄ±lÄ± bir ÅŸekilde kendini beÄŸenmesidir. bir kiÅŸiye baÄŸÄ±mlÄ± olmasÄ± zordur.

BALIK ERKEÄžÄ°NÄ° ETKÄ°LEMENÄ°N YOLLARI

Ä°ÅŸte gerÃ§ek Kazanova!.. CÃ¶mert bir aÅŸÄ±k, her an romantizmin doruklarÄ±nda yaÅŸayan bir hayalperest. EÄŸer doludizgin bir aÅŸka ve sekste dÃ¼ÅŸleyemediÄŸiniz rÃ¼yalarÄ± yaÅŸamak istiyorsanÄ±z onu elde etmek iÃ§in uÄŸraÅŸmanÄ±za deÄŸer. Son derece duyarlÄ± bir erkek olan BalÄ±k, bÃ¼tÃ¼n bu gÃ¼zel Ã¶zelliklerinin yanÄ± sÄ±ra tutkularÄ± ve ihtiraslarÄ± nedeniyle Ã§ekilmez bir insan olabilir.

Onu elde etmek istiyorsanÄ±z durmadan ilgi ve sevgi gÃ¶stermeli, sÄ±k sÄ±k sevdiÄŸinizi sÃ¶ylemeli, aÅŸkÄ± iÃ§in teÅŸekkÃ¼r etmelisiniz, Ã®niÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸlanna anlayÄ±ÅŸ gÃ¶stermelisiniz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ romantik ve Ã§ift karakterli balÄ±klar Ã§ok kaygandÄ±r. Elinizden kayÄ±p gidiverirler sonra. Aman ha..