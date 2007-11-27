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ASTROLOJİ
    Haberler >Astroloji >Burcuna bak, ateşini yak!

    Burcuna bak, ateşini yak!

    Hürriyet Haber
    27.11.2007 - 10:33 | Son Güncelleme:

    Boğa burcunu iyi bir restoran etkiler. Koç’u parfümler. İşte astrolog Claire Petulengro’ya göre, insanı burcuna göre aşık etme yolları...

    Koç burcu: Önce güzel kokup kokmadığınıza özen gösterin. Lüks ve pahalı kokuları severler. Ucuz giyinmeyin.

    Boğa burcu: Hayatları yemek, seks ve para üzerine kurulduğundan iyi bir restoran, gece kulübünden daha etkili olur.

    İkizler burcu: Onu yeni açılmış bir yere götürün. Çok zor elde edilen rolü de oynamaya kalkmayın.

    Yengeç burcu: Biraz uzak durun. Onlar sırlarını koruyanlardan hoşlanırlar. Size güvenmesi zaman alacaktır.

    Aslan burcu: Ne kadar para kazandığınızı, başarınızın göstergesi olarak algılayacağı için kazancınızı bilmek ister.

    Başak: Detaya çok dikkat ettiklerinden giyiminize ve saçınıza özen gösterin.

    Terazi: Gülmeyi pek severler. Komik fıkralar ve hikayeler anlatın. Ama şarkı söylediklerinde sakın gülmeyin. Müziğe karşı kabiliyetleri olduğunu sanırlar.

    Akrep: Kendiniz olun. Farklı görünmeye çalışanlardan hoşlanmazlar.

    Yay: Onlarlayken alışılmış ve denenmiş metotlar kullanmayın. Yenilik severler.

    Oğlak: Onun için ne kadar kazandığınız, hangi ülkeleri gördüğünüz, kimleri tanıdığınız önemlidir. İltifatı sever.

    Kova: Kendilerini beğenmiş gibi görünürler ama aslında değildirler. Aptal hiç değildir. Romantiktirler.

    Balık: Denizle ilgili her şeyi severler. İnsanlar hakkındaki kararlarında genelde yanılmazlar.

    Koç, Boğa, İkizler fantezileri

    Terazi, Akrep ve Yay fantezileri

    Oğlak, Kova ve Balık fantezileri

    Yengeç, Aslan ve Başak fantezileri

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