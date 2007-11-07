Burçların negatif özellikleri

Koç

Ego tatminine en çok ihtiyaç duyan burç işte. Bay ukala, ya da bayan buz. En önde olacağım diye yapmayacağı yoktur. Yatakta, aşkta, işte, güçte en bencil burçtur. Karşısındakini kırdığını da en anlamayan burç. Kolay kolay da beğenmez. Asla af dilemez. Onlara kalsa dünyada herkes aptal, bir kendisi akıllı! Millete öğütler verir, ukalalık taslar. Önüne yemek koysan beğenmez. Allah düşmanların başına vermesin!

Ben bilirim gerisi boş,

İstiyorsan peşimden koş.

Emir almam, ben veririm,

Önderiyim bu feleğin...

Boğa

Hımbıl şey ne olacak. Kafası her şeye kolay kolay basmaz. Ağırkanlıdır. Biraz da mankafadır. Harekete geçmesi için arkasından hep birilerinin itmesi gerekir. Bir söyleneni bir kerede asla anlayamaz, 10 kere tekrarlamak gerekir.

Tek dileğim vardır,

Bolca para, zengin sofra,

Çok bir şey mi istediğim,

Güvencemdir bunlar benim…

İkizler

Uzak durmakta fayda var. İkiyüzlü, riyakar, yalancı. Çenesi de öyle düşüktür ki, esir aldı mı, yanarsın. Ayrıca çoğu şizofrenin de ikizler burcundan çıktığı söyleniyor...

Zekam parlak, dilim oynak,

Her konuya elim kıvrak,

Sıkıntıya hiç gelemem,

Bir de karar verebilsem!...

Yengeç

Yengeçler sempatik ve başkalarının problemleriyle ilgilenir görünmeye çalışan, son derece yapmacık tiplerdir. Ama biz bu sahte şirinlik numaralarını yemeyin. Tembeldir, bi iş yapıcam diye aklı çıkar. Saftır da biraz. Sahtedir ve kolay kandırılır, yani salak. Bu arada akıl hastanelerindekilerin yüzde 90'ının yengeç burcu olduğu söyleniyor, haberiniz ola!

Tezcanlıyım, duygusalım,

Dokunsalar akar yaşım,

Annem, babam, cocuklarım,

Ben onlarsız ne yaparım...

Aslan

Evet küçük aslancık, sen kendini dünyanın zirvesindeki kusursuz insan sanmaya devam et, millet senle ne dalga geçiyor, haberin yok! Eleştiriye hiç gelemeyen, kendini beğenmiş zavallı aslan parçası, sen en iyisi kendini bir odaya kapat ve hayatının geri kalanını aynada oranı buranı seyrederek geçir bakalım....

Ben yarattım bu dünyayı,

Bir de dönse etrafımda!.

Her dediğim hemen olsun,

Zenginlik ve ün beni bulsun...

Başak

Ayrıntılar arasında kaybolur. Hayatı ayrıntı. Bir de titizdir ki, yarar insanı. Hastalıktan ödü patlar. Düzenli, tertipli olacak diye rahat batar. Ama onun her tarafı didik didik kontrol etme huyundan millete cinnet geçirmektedir aynı zamanda. Dili de acayip sivridir. Soğuk, ruhsuz tipin tekidir.

Yazdım, çizdim, notlar aldım,

Her bir şeyi ayarladım,

Yoktur bende bozuk, yamuk,

Mükemmeli ben yaşattım...

Terazi

Çok pis sanatçı ruhludur. O nedenle de apayrı saçma salak bi boyutta yaşar. Böyle aklı bir karış havada gezen bu insanın bir iş bulması da pek muhtemel değildir, ömrünün sonuna kadar aylak aylak gezer. Güzel olacağım diye kendini yırtar. Bir haltı beceremez. Aklı bi karış havadadır. Dengesizin tekidir.

Ben müziksiz yaşayamam,

Hele sevmeden hiç duramam.

Danışsam da her konuda,

Bildiğimden şaşmam asla...

Akrep

Adı üstünde, akrep gibi sokar adamı. İçten pazarlıklı, kıskanç, ahlak anlayışı sıfır! Kıskançlık krizlerine girer. Aşkta, yatakta, işte, ilişkilerde hayvansıdır. Duygusuzun tekidir. Çoğu akrebin eninde sonunda korkunç bir cinayete kurban gittiği de duyulmuştur.

En güçlü şüphesiz benim,

Herkesi ezip geçerim.

Hele bana ters yapanı,

Doğduğuna pişman ederim...

Yay

Her şeyin iyi tarafını gören şen şakrak bir tiptir. Yeteneksizliğini de başka türlü örtemez. Şahsiyetsizdir. İşsiz güçsüz

insanlar bu burçtan çıkar. Aptal da denilebilir. İşi gücü aylak aylak gezmektir. Çoğu Yay burcu zaten alkoliktir. Zaten seni adam yerine koyup bu kadar yazanda kabahat...

Maceradan, maceraya,

Koşmak asıl işim benim

Toplarım hep ilim, irfan,

Bilgeliktir şanım benim...

Oğlak

En duygusuz burçtur. Duvar gibidir. Tepkisizdir. Aşırı maddiyatçıdır. Cimridir. Tutucudur ve risk almaktan kaçar. Böyle biri dünyada ne diye yer işgal eder ki! Şöyle bir etrafa bakınca, hangi kayda değer insanın oğlak burcundan çıktığı görülmüş ki?

Cimrilik mi, benimkisi?

Hesabını bilmek gerek.

Günler aylar düşünürüm

Kararlarım şaşmaz benim...

Kova

Güya çok atak biridir, bir şeyi elde etmek için her türlü yalanı söyler, ama yalanı bile beceremez. Menfaatçilerin menfaatçisidir. Kendini beğenmiştir. İnsanların arkasından çok konuşur. Dedikoducudur. Çıkarı için yapmayacağı şey yoktur.

Taklitçiliği hiç sevmem,

İstesem de beceremem,

Orijinaldir fikirlerim,

Takip edilecek olan benim...