Burçların kadınları

Koç kadınları 21 Mart-20 Nisan :

Onun felsefesi “kendi başının derdine kendin bak” tır. Onun işlerini yaptırmak için peşinde bir erkeğe ihtiyacı yoktur. Liderliği kimseye bırakmak istememesi her konuda ilk hareketi yapmaya yönlendirir onları, konu aşk dahi olsa ilk adımı koç kızı atar. Onu toplumsal kurallar bağlamaz, düşündüğü ve inandığı gibi yaşar, hesap vermez. Eli açıktır, zamanını, ilgisini, parasını cömertçe paylaşır ama sevdiği insanları paylaşma konusunda cimridir. Koç burcu bir eşiniz varsa sekreterinizin erkek olması evliliğiniz için artı bir davranış olacaktır. Bu kızlar evlenmeden önce tamamen özgürdürler ve genelde iş hayatındadırlar. Ve başarılı iş kadınlarıdırlar, konuşmaları akılcı ve hızlıdır. Kesinlikle sıkıcı değillerdir, enerjilerini her an yansıtabilirler. Göründükleri kadar da sert değillerdir, duvarı aşabilirseniz çok sıcak biri sizi bekliyor. Kötü durumlar, hastalıklar gözünü korkutmaz ama yakın ilgi beklerler.

Boğa burcu kadını 21 Nisan-21 Mayıs :

Disiplinli, sabırlı, açık sözlü, dürüst insanlardır. Birçok erkeğe göre daha cesur ve merttirler. Hayatta yaşamak zorunda kaldıkları bütün problemlere sabırla göğüs gererler ama damarına basarsanız öfkesi çevresindeki herkesi kaçırmaya yetecektir. Boş kafalı insanlara dayanamaz, kendine gerçek bir erkek arar. Karmaşık konularla ilgilenmez, felsefe yapmak yerine kendini pratik ve anlaşılır şekilde ifade etmeyi tercih eder. Düşmanlarına karşı ilgisiz, buz gibi, dostlarına karşı ise sıcak, samimi ve kötü günlerinde yanlarında bulunacak bir dost olur. Boğa erkeği gibi o da doğallıkları sever. Vazosunda yapma çiçekler göremezsiniz, kokuları hoş, egzotik kokulardır. Aslında kokular, sesler ve renkler onları çok etkiler. Parlak ve canlı renkleri severler üstelik bir de bu renk mavinin tonlarından biri ise dayanamazlar. Müzik ise başka bir büyüdür onlar için, sanata karşı yetenekleri vardır. Müzik aleti çalmak, resim yapmak, sergileri gezmek, doğanın içinde olmak onları mutlu eder.

Görsel güzelliklerini sade ve zevkli giyinişleri ile pekiştirirler. Süslü püslü olması yerine elbiselerinin pahalı, kaliteli, pratik olmasını isterler. Her şeyi yavaş yapmaktan hoşlanır, temkinli davranırlar, acele etmeleri için dürtüklediklerinde ise öfkelenebilirler ve saldırgan olabilirler. Dayanıklı insanlardır, ve zayıflığa tahammülleri yoktur. Hallerinden şikayet etmezler, sadıktırlar, misafirperverdirler. Ağır olmaları, sükunetle hareket etmeleri çoğu zaman tembel oluşlarına yorulur. Aksine boğa kadını çok çalışkandır ve havadan para kazanmayı sevmez, emeğinin karşılığını almak ister.

İkizler burcu kadını 22 Mayıs-21 Haziran :

Sabit bir yerde durması çok zor, oradan oraya dolaşır. Neşeli, hayat dolu, esprili, zeki bir kadındır. Kendini bir insana adaması gerçekten zordur. Doğal yapısı gereği sürekli değişimi arar. Sabırlı ve tutarlı olmayı öğrendiğinde her şey yoluna girecektir. Sürekli orijinal fikirleri vardır, monoton bir insan değildir. Erkeklerle ilişkilerinde soğuk gibi görünmeleri kalpsiz olduklarını göstermez. Aksine hayal dünyaları geniştir. Ve uyum sağlayabildiği, kendini heyecanlandıran, değişmesini istemeyen, şefkatli birini bulduğunda aşık olabilir. Genelde zihinsel yeteneklere ve zekaya önem verir, bazen de karşısındakinin müzik ve şiire olan ilgisini sorgular. Çalışmak zorunda kaldığında nasıl para kazanacağını ve kazandığını nasıl harcayacağını bilir. Hem duygusal hem entelektüel…

Yengeç burcu kadını 22 Haziran-23 Temmuz :

Utangaç, hayal dünyası geniş, biraz üzgün, biraz çılgın bayanlar. Eleştirilmekten, reddedilmekten hoşlanmazlar. Çok iyi sır tutarlar. Çekingen olmaları dolayısıyla insan ilişkilerinde ilk hareketi yapamazlar. Ama ilk hareketi yapıp tanıştığınızda peşinizi bırakmayacak, hatta zaman zaman ilgisinden sıkılacağınız, samimi ve sevecen insanlardır. Beğenilmeme korkusu ve yeterince sevilmediğini düşünmek çoğu zaman onu rahatsız eder. Hatta çok iyi aşçı olmasına rağmen bazen iyi yemek yapamadığından bile şüphe eder. Oysa evde en çok sevdiği yer mutfaktır. Sevdiğinde karşısındaki kişiyi yüceltir, ona itaat eder ve çok sıcak bir sevgiyle bırakmamacasına sarar. Onun aklından ayrılık fikri kesinlikle geçmez. Çünkü duyguları yüzeysel değildir, kendisine ait olduğunu düşündüğü her şey sonsuza kadar onunladır. Zor yanı ise hassas yapısı dolayısıyla en küçük imaların bile onu kabuğuna çekilmeye yöneltmesidir, bir kere kabuğuna çekildi mi oradan çıkması çok uzun zaman alabilir. Böyle

zamanlarda hiçbir şeyin düzelmeyeceğini, üstesinden gelemeyeceğini düşünür. Bunalımlı zamanlarında yalnız bırakmamak gerekir. Cimri sayılmazlar, savurgan da değillerdir, biriktirmeyi, güvende olmayı severler.

Aslan burcu kadını 24 Temmuz-23 Ağustos :

Aslan burcu kadını hassas ve anılarına bağlıdır. Birçok üstün özelliği ile ayrıcalıklı bir kadındır; akıllı, zarif, güzel, tuhaf bir popülerlik sahibi , çekici… Sessiz sakin, sevimli göründüğünde emin olun rol yapıyor, kibirli ve gururlu olduklarını açıkça gösterirler. Lüks yaşamayı severler, yürekli ve cömerttirler, fakirlik manzaraları görmekten hoşlanmazlar, bu onları bunalıma sokar. Bir eve kapanmak onun tarzı değildir. Mesleğini yapmak ister. Para kazanmak için değil saygınlık kazanmak için rekabeti severler. Erkeklerle boy ölçüşmeye bayılırlar. Konuşup, öğüt verebilecekleri meslekler onlar için uygundur. Evde olduğu takdirde de evi en kaliteli şekilde dekore etmek için bol para harcayacaktır. Kendine bakmayı sever, güzel görünmek onun için önemlidir. Tipik aslanlar spor giysileri tercih ederler ama nasıl giyinirlerse giyinsinler pahalı ve iyi dikilmiş elbiseleri tercih edeceklerdir. Pahalı ama kusursuz bir zevkleri vardır.

Başak burcu kadını 24 Ağustos-23 Eylül :

Bütün burçlar içinde en pratik ve en romantik kadın başak kadınıdır. İkiyüzlülükten nefret eder. Kendisi kusursuz olmasa da kusursuzluk arar. Başkalarına güvenemediği için kendi işini kendi yapar, kimsenin işini kendisi düzgün ve iyi yapabileceğine inanmaz. Temiz, düzenli, disiplinli ve dakiktirler. Sakin bir yapısı vardır, öfkeli durumlar sergilemez, çok kızdığında ise tersleyerek ya da azarlayarak cevabını verir. Özür dilemekten hoşlanmaz, öyle üstü kapalı özür diler ki, fark edemezsiniz. Ayrıntılara dikkat eder, hiçbir şey gözünden kaçmaz. Özellikle mali konularda başak kızına sonsuz güvenebilirsiniz, çok dikkatli ve pratiktir. İçten pazarlıklı değildir. Her şeyde bir düzen aradığı gibi konuşmaların da gramere uygun olmasını ister. Sade ve derli toplu giyimi sever. Zekası ve zevki ona iyi bir sezgi gücü kazandırır. Sır küpüdür ve pek kıskanç değildir. Kültürel faaliyetler onun içindir. Tiyatro, konserler, kitaplar. Başkalarının kendisini eleştirmesine dayanamaz ama kendi

kendini çok acımasız eleştirir. Aşırılıklara kaçmaz, tek başına ömrü boyunca yaşayabilir. Aradığı partneri bulduğunda ise karşısındaki kişinin bütün dertlerini yüklenir, çok sadıktır. Duygusal yapısı kontrol altındadır ama kalpsiz değildir, çok hoş, sevecen, cömert biridir. Sessiz cesareti ve sorumluluk duygusu ile iyi bir eştir. Çok güzel yemekler yapar, sağlıklı beslenme taraftarıdır; çikolataya karşı elma…

Terazi burcu kadını 24 Eylül-22 Ekim :

Çok güzel, kibar ve narin sesli, ipekli dantelli giysiler içinde mis gibi kokan hoş bir yaratıktır terazi kadını. Buna rağmen erkek gibidir. Erkek gibi düşünür ve ince zekasını gülüşlerinin ardına gizlemeden tartışır. Teraziyle tartışmaktan kaçarsanız o oturup kendi kendine tartışacaktır. Genellikle haklıdır, açık bir mantıkla sizi ikna eder. Doğru ve dengeli kararlar vermeye çalışır. Onlar güzel şeyler satın alabilmek için çalışmak ve para kazanmak isterler. Onlar yalnız yaşamayı sevmez, arkadaşlara ihtiyacı vardır. Ve hayatında gerçekten seveceği bir erkek olmasını ister. Tipik terazi zeki bir kadındır ve eşinin problemlerini çözmede gönüllüdür. Sevecen ve duygusaldır. Konuşmayı sever yanı zamanda iyi bir dinleyicidir de.

Akrep burcu kadını 23 Ekim-22 Kasım :

Bu gizemli güzelin derin bir çekiciliği vardır. Kendi halinde renksiz biri değildir, bir an soğuk mesafeli, görünürken bir an sizi yakacak kadar sıcak ve sevimlidir. Arkadaşlıklarında seçicidir, basit ve değersiz insanlarla boş muhabbetler yapıp vakit geçirmeyi sevmez. Azimli ve kararlıdır. Sır dinlemeyi sever ve sırrıyla ölmeyi tercih edecek kadar ketumdur. Temizliği ve rahat ortamları severler. Evlerinde her şey kontrollü ve düzenlidir. Aşık olduğunda aşkının yegane savunucusu ve koruyucusu olur. Erkeği gölgede bırakmak yerine ona evinin patronu olma onurunu verir. Evlendikten sonra çalışmaya devam etmeyebilir. Eşine kötülük yapılmasına izin vermez. Onu terk etmek imkansızdır. Bir kere yapıştı mı bırakmaz. Her şeyine sahip çıkan bir insandır. Ama kendisine kimse sınır çizemez, sahip çıkamaz. Kıskançtırlar, ama sizi de kıskandıracak bir çok olaya sebep olacaktır. Gittiği her yerde dikkati çekecektir. Diline pek hakim olamayıp, sivri eleştiriler yapar. Parayı çok sever. Bir

yıl biriktirip bir günde harcayabilecek kadar da tuhaftır. Paradan çok prestij onun için önemlidir. Yetkiden çok hoşlanırlar ve bunun için taviz verebilirler. Çoğu zaman adalet duygusu intikam duygusu kadar güçlüdür. Yapılan iyiliklerin karşılığını vermekte cömert davranacaktır.

Yay burcu kadını 23 Kasım-22 Aralık :

Bazen utandıracak kadar açık sözlüdürler. Her yerde gerçeği söylemekten çekinmezler. Yalan söylemeyi sevmezler, dürüsttürler. Bağımsız yaşamayı severler. Aile bağları onlar için pek bağlayıcı değildir. Kendisine emredilmesinden hoşlanmaz ama zayıf, yumuşak erkeklere de katlanamazlar. Genelde arkadaşlıkla aşkı birbirine karıştırırlar. Neşeli, kalbi güven dolu, zeki ve mantıklı biridir. Soğuk ve kalpsiz olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz çünkü o bir ateş grubu burcu. Özgürlüğü sevmesi ciddi ilişkiler düşünmesini engeller. Bir erkek çocuk gibi olabilir, spor yapmayı, kamp yapmayı sever. Ama erkeksi değildirler. En sert insanları yumuşatacak neşeli bir havası vardır. Karamsar olmak onları hasta eder. Geleneklerin onun için pek bağlayıcılığı yoktur. Ne kadar zarif bir kadın olduğunu düşündüğünüz bir anda bir sakarlık yapabilir. Paraya değer vermezler, savurgandırlar. Dürüstlük onlar için çok önemlidir. Kırıldığı zaman alaycı olabilir. Sadakat, güven ve sevgi onu anlatan üç

kelime olabilir. Tabii özgürlüklerini yaşamasına, nasıl istiyorsa öyle davranmasına müdahale edilmediği sürece. İdealisttirler, belki ilk aşkıyla evlenmek için yıllarca fırsat bekleyebilir. İyi bir ev hanımı sayılmaz ama sabrederseniz ev işlerine katlanmayı öğrendiğini göreceksiniz.

Oğlak burcu kadını 23 Aralık-20 Ocak :

İnatçı, müşfik, nazik, mütevazı oğlak kızı. Onların amacı saygı, güven ve mevkidir. Oğlak kadını ün sahibi olmak ister. Bunun için yeteri kadar azimlidir. Oğlak erkeği de kadını da ruhlarındaki denge ve uyumun sonucu iyi bir sanat yeteneğine sahiptir. Geleneklere bağlı, terbiyeli ve zarif insanlardır. Ne kadar sert görünürse görünsün aslında duygusal ve ılımlı bir insandır. Karamsarlıklarının ya da bunalımlarının ardında daha derin bir anlam gizlidir. Şakadan hoşlanmazlar. Çok cazibeli ve güzel olmalarına rağmen bu konuda kendilerine güvensizdirler. Sıkça kendilerine kompliman yapılmalı ki bu korkularını atabilsinler. Ailesine bağlıdır. Onunla evlenen ailesi ile de evlenmiş demektir. Maddi ve manevi yönden kendini ailesine karşı sorumlu hisseder. Eşinin ailesine karşı da aynı hassasiyeti gösterecek inceliktedir. O kusursuz bir eştir. İhtiyacı olan insanlara yardım edebilmek için her zaman çabalayacaktır ama bunu fert olarak yapmaz, bir organizasyonun parçası hatta başkanı

olarak böyle hizmetler yapmak onun için daha mantıklıdır. Mali konularda cimri değildir ama savruk da değildir. Genelde oğlakların makyaja alerjisi vardır. Gerçi makyaja gerek duymayan bir güzellikleri vardır. Hayalci olmamaları, hayalleri olmadığını göstermez. İnatçıdırlar ama yersiz dırdırları yoktur.

Kova burcu kadını 21 Ocak-19 Şubat :

Özgürlük isteği onu bağlanmaktan alıkoyar. Hiç kimseye ait olmak istemez, herkesle birlikte olmayı tercih eder. Ancak özgürlük isteğine müdahale etmeyen biri ile yapabilir ve sonsuza kadar da o kişiye bağlı kalır. Erkeklerin parası onu ilgilendirmez, entelektüel başarılar daha önemlidir. Toplumun kuralları onu bağlamaz, değişik de olsa kendi kuralları vardır. İnsanlara zaman ayırır, inceler ve özgürlüklerini sonuna kadar kullanır. Zarif ve zekidir. Herkese ve her ortama hemen uyum sağlar. Kendi özel düşüncelerini saklayıp, yanıltmaktan hoşlanırlar. Hatalarında inat ederler. Giyinişleri ve görünüşleri enteresandır, kılık kıyafette çılgınlıklar yapabilirler. Saçlarına verdiği absürd şekiller sadece bir kısmı. Çekingen ve çekici tavırları vardır. Dikkate değer konuşmalar yapar, lafını kesmenize içerleyebilir. Kıskançlıktan hoşlanmaz, kendisine sahip çıkılmasını istemez. Yargıları ileriye dönük olduğundan doğruluğunu görmek için zaman tanımak gerekir. Sezgileri kuvvetlidir.

Arkadaşlık ve aşk arasında çok ince bir çizgi vardır onlar için. Duygularını açıkça ifade edemeye bilir ama kendine uygun insanı bulduğunda örnek bir beraberlikleri olur.

Balık burcu kadını 20 Şubat-20 Mart :

Özgürlüğüne düşkün büyüleyici güzel…erkeğe olan güveni, ve onun önünde olmak yerine yanında yer alma isteği ile gösterdiği ilgi ve sevgi onu vazgeçilmez yapar. Anlaşılması zordur. Az bir kazancı olsa bile çok şık giyinir. Ve onlar biraz müsriftir, para harcamayı severler. Evlendiğinde çalışmak ona pek cazip görünmez. Hassas yapısı incindiğinde gözyaşları sel gibidir. Bazen çekingen ve utangaç yapısını örtmek için soğuk ve ukalaca davranabilir. İnsanların kendisini incitmelerinden korktuğu için böyle bir yöntem deniyor olabilir..