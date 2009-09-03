BurÃ§larÄ±n Ã§Ä±ldÄ±rtan Ã¶zellikleri

KoÃ§: Sana kalsa dÃ¼nyada herkes aptal, bir sen akÄ±llÄ±! Millete Ã¶ÄŸÃ¼tler verip ukalÃ¢lÄ±k taslar, Ã¶nÃ¼ne yemek koysan beÄŸenmez. Allah dÃ¼ÅŸmanlarÄ±n baÅŸÄ±na vermesin...Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

BoÄŸa: Sen ayrÄ± bir panel konususun. KafayÄ± iÅŸ yapmakla bozmuÅŸsun, sanki dÃ¼nyayÄ± sen kurtaracaksÄ±n! Ä°natÃ§Ä± mÄ± inatÃ§Ä±, dik kafalÄ±... KomÃ¼nizm bitti kardeÅŸim!Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Ä°kizler: Sen hÄ±zlÄ± ve pratik dÃ¼ÅŸÃ¼nebiliyorsun ama kendinden Ã§ok ÅŸey verip karÅŸÄ±ndakinden az ÅŸey bekliyorsun, yani akÄ±llÄ± geÃ§inme! AyrÄ±ca Ã§oÄŸu ÅŸizofrenin de ikizler burcundan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± sÃ¶yleniyor, bilgine...Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

YengeÃ§: Sen sempatik ve baÅŸkalarÄ±nÄ±n problemleriyle ilgilenir gÃ¶rÃ¼nmeye Ã§alÄ±ÅŸan son derece yapmacÄ±k birisin. Ama biz bu sahte ÅŸirinlik numaralarÄ±nÄ± yemeyiz. Bu arada akÄ±l hastanelerindekilerin %90'Ä±nm yengeÃ§ burcu olduÄŸu sÃ¶yleniyor. Haberin olsun!Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Aslan: Sen kendini dÃ¼nyanÄ±n zirvesindeki kusursuz insan sanmaya devam et. Millet senle ne dalga geÃ§iyor, haberin yok. Tenkide hiÃ§ gelemeyen, kendini beÄŸenmiÅŸ zavallÄ± aslan parÃ§asÄ±... Sen kendini bir odaya kapat ve hayatÄ±nÄ±n geri kalanÄ±nÄ± duvarÄ± seyrederek geÃ§ir bakalÄ±m.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

BaÅŸak: Sen pek aklÄ± baÅŸÄ±nda otoriter biri olduÄŸun iÃ§in daÄŸÄ±nÄ±klÄ±ÄŸÄ± sevmezsin deÄŸil mi? Ama senin her tarafÄ± didik didik kontrol etme huyundan millete fenalÄ±k geldi! Gayet soÄŸuk, ruhsuz tipsin maalesef. Zaten telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaparken uyuyakalabilen birinden baÅŸka ne beklenir ki?

Terazi: Sen sanatÃ§Ä± ruhlu olduÄŸun iÃ§in apayrÄ± saÃ§ma bir boyutta yaÅŸÄ±yorsun. BÃ¶yle aklÄ± bir karÄ±ÅŸ havada gezen adamÄ±n iÅŸ bulmasÄ± pek muhtemel deÄŸil, Ã¶mrÃ¼nÃ¼n sonuna kadar aylak aylak gezersin, sonunda da her bÃ¼yÃ¼k sanatÃ§Ä± gibi "Kimse beni anlamadÄ±!" diye Ã§Ä±ldÄ±rÄ±rsÄ±n, yarÄ±m aklÄ±n da gider.

Akrep: Sen hele sen! TuhaflarÄ±n iÃ§inde en tuhaf olan! iÃ§ten pazarlÄ±klÄ±, kÄ±skanÃ§, ahlÃ¢k anlayÄ±ÅŸÄ± sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda! Ã‡oÄŸu Akrep'in eninde sonunda korkunÃ§ bir cinayete kurban gittiÄŸini duymuÅŸ muydun?

Yay: Sen herÅŸeyin iyi tarafÄ±nÄ± gÃ¶ren ÅŸen ÅŸakrak bir tipsin, kendini buna alÄ±ÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸsÄ±n ne de olsa; yeteneksizliÄŸini ve talihsizliÄŸini baÅŸka tÃ¼rlÃ¼ Ã¶rtemezsin deÄŸil mi? Seni adam yerine koyup bu kadar yazanda kabahat..

OÄŸlak: Sen tutucu ve risk almaktan kaÃ§an birisin. BÃ¶yle biri dÃ¼nyada ne diye yer iÅŸgal eder ki! ÅžÃ¶yle bir etrafÄ±na bak bakalÄ±m, hangi kayda deÄŸer insanÄ±n OÄŸlak burcundan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸ?

Kova: Sen gÃ¼ya Ã§ok atak birisin ya, birÅŸeyi elde etmek iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ yalanÄ± sÃ¶ylÃ¼yorsun. Ama yalanÄ± bile beceremiyorsun. AynÄ± hatalarÄ± dÃ¶ne dÃ¶ne yapÄ±yorsun, Ã§Ã¼nkÃ¼ kafan almÄ±yor. Ne sinirleniyorsun? DoÄŸrularÄ± sÃ¶yleyince kabahat oluyor deÄŸil mi?

BalÄ±k: MaÅŸallah, senin hayal gÃ¼cÃ¼n pek geliÅŸmiÅŸtir. DevamlÄ± FBI'dan, ClA'den birilerinin peÅŸinde olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ne dÃ¼ÅŸÃ¼ne sonunda kafayÄ± yiyeceksin. Ama sen en iyisi hayallerinle baÅŸ baÅŸa kal, nasÄ±lsa arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n arasÄ±nda en ufak bir dikkat Ã§eken tarafÄ±n yok. Kendine gÃ¼veni olmayan Ã¶yle sessiz sedasÄ±z bir tipsin iÅŸte..