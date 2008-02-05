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Astroloji Haberleri
ASTROLOJİ
    Haberler >Astroloji >Burçlara göre saç stili

    Burçlara göre saç stili

    Hürriyet Haber
    05.02.2008 - 12:14 | Son Güncelleme:

    Başkentte bir kadın kuaförü, kadınların saç ve makyaj tarzlarını, karakterden, kariyer seçimi ve iş hayatına, aşktan, para ve sağlığa kadar pek çok konu üzerinde etkili olduğuna inanılan burçlara göre belirliyor.

    Nazan Tezcan, burçların, insanların karakterlerini etkilemesinin yanı sıra beğenileri, arzuları, hayattaki duruşları ve tarzları üzerinde de etkili olduğunu öne sürerek, "Kadınların çoğu, burçlarının giyim, kuşam, saç ve makyaj tarzlarını belirlediğini bilmiyor. Bu nedenle astroloji bilgilerinden yararlanarak ve mesleki yeteneklerimi kullanarak, onlara burçları doğrultusunda en fazla yakışan saç rengi, biçimi ve makyajı seçiyorum" dedi.

    "Burçların kendine özgü renkleri olduğunu", kıyafet ve saç rengi seçimlerinde bu renklerin tercih edilmesinin "daha çok" beğeni toplayacağını ifade eden Tezcan, şunları kaydetti:

    "Ateş burçlarından (Koç, Aslan ve Yay) olan kadınlara, çılgın saç renkleri yakışır. En uygun saç rengi ise platin sarısı. Kahverengi ve ateş kızılı da bu grubun kadınlarına hoşluk kazandırır. Ateş burcu kadınları makyajda en çok kahve tonlarını ve pembeyi tercih etmeli. Uzun ve dalgalı saçlar bu grubun kadınları için idealdir.

    Toprak burçlarından (Oğlak, Başak ve Boğa) kadınlar, saç ve makyaj için turuncu ve kahve tonlarını ön planda bulundurmalı. Kat kesim bu gruba oldukça yakışıyor.

    Mavi/siyah saçlar hava grubu burçlarından (Kova, Terazi ve İkizler) hanımları mükemmel bir görünüme kavuşturuyor. Kısa, sert saç kesimleri Kova, Terazi ve İkizler kadınlarını çok çekici kılıyor. Makyajda mavi-yeşil tonlara ağırlık vermeli.

    Su burçları (Balık, Akrep ve Yengeç) saç boyamada sarı renkleri tercih etmeli. Gölge ve balyaj çok yakışır bu grubun hanımlarına. Makyaj da ise metal renkler göz önünde bulundurulmalı."

    Kadınların, rahatlamak ve bakımlı olmak için kuaföre geldiğine işaret eden Tezcan, kendilerinin de müşterilerine en iyi hizmeti sunmaya çalıştıklarını söyledi. Tezcan, "Müşterilerimiz buradan aldıkları hizmetten memnun olarak ayrılıyorlar" dedi.

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